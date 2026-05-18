Nowe obwieszczenie: Minister energii ustalił ceny paliwa na wtorek 19 maja. Ile zapłacimy za paliwo?

Nowe obwieszczenie: Minister energii ustalił ceny paliwa na wtorek 19 maja. Ile zapłacimy za paliwo?

18 maja 2026, 12:15
Tomasz Kowalski
W najnowszym obwieszczeniu minister energii określił ceny benzyny i diesla na wtorek. Sprawdźmy, jaką maksymalną cenę za litr paliwa będą musieli zapłacić kierowcy w dniu 19 maja.

Ceny maksymalne za benzynę i olej napędowy ustalone na wtorek 19 maja

Minister energii w obwieszczeniu w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw ustalił, że we wtorek 19 maja na stacjach benzynowych kierowcy zapłacą nie więcej niż:

  • 6,42 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,94 zł za 1 litr;
  • 6,97 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,45 zł za 1 litr;
  • 6,85 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,34 zł za 1 litr.

Ceny maksymalne za paliwo obowiązujące w poniedziałek 18 maja

Przypomnijmy, jakie ceny maksymalne za benzynę i olej napędowy obowiązują w poniedziałek:

  • 6,37 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,90 zł za 1 litr;
  • 6,93 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,41 zł za 1 litr;
  • 6,82 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,31 zł za 1 litr.

We wtorek cena maksymalna benzyny 95 wzrośnie o 5 gr. Stanieją natomiast benzyna 98 i olej napędowy. Ceny maksymalne tych paliw spadną odpowiedni o 4 gr i 3 gr.

Ceny maksymalne benzyny i oleju napędowego

Mechanizm maksymalnej ceny detalicznej to element rządowego programu CPN (Ceny Paliw Niżej), który działa równolegle z obniżką podatków. VAT został obniżony z 23 proc. do 8 proc., a akcyza zmniejszona do minimalnych dopuszczalnych poziomów (o 29 gr dla benzyny i 28 gr dla oleju napędowego). W ramach tego programu minister energii ustala ceny maksymalne paliw ciekłych. Stawki są określane codziennie i obowiązują na wszystkich stacjach benzynowych w Polsce. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W razie ogłoszenia jej przed dniem wolnym od pracy lub świętem stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Kontrole cen prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł. Podczas niedawnych kontroli cen paliwa KAS wykrył nieprawidłowości na prawie 500 stacjach benzynowych spośród blisko 8000 skontrolowanych.

Podstawa prawna:

  • obwieszczenie Ministra Energii z 18 maja 2026 roku w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw (M.P. poz. 494)

Od 765,03 zł do 956,29 zł - wyższe wynagrodzenia pracowników młodocianych
