REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » Masz świadczenie przedemerytalne i nadal pracujesz? Masz obowiązek rozliczyć się z ZUS-em do końca maja. Uwaga na limity zarobków!

Masz świadczenie przedemerytalne i nadal pracujesz? Masz obowiązek rozliczyć się z ZUS-em do końca maja. Uwaga na limity zarobków!

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
18 maja 2026, 12:03
ZUS, świadczenie przedemerytalne
Masz świadczenie przedemerytalne i nadal pracujesz? Masz obowiązek rozliczyć się z ZUS-em do końca maja. Uwaga na limity zarobków!
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zbliża się ostateczny termin na dopełnienie formalności przez część świadczeniobiorców ZUS-u. Do 31 maja osoby, które jednocześnie pracują i pobierają świadczenie przedemerytalne, muszą dostarczyć do Zakładu zaświadczenie o osiągniętych przychodach za okres od 1 marca 2025 r. do 28 lutego 2026 r. Na tej podstawie Zakład ustali, czy świadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości, czy też powinno być zmniejszone lub zawieszone, bo przekroczyły określone limity.

Limity zarobków i skutki ich przekroczenia

- Osoby, które nadal pracują i jednocześnie pobierają świadczenie przedemerytalne, muszą pilnować obowiązujących limitów zarobków. Osiągane przez nie przychody mogą być znacznie niższe niż progi wyznaczone dla wcześniejszych emerytów czy rencistów. Jeśli ich przychód nie przekroczy 25 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym waloryzację, świadczenie będzie wypłacane w pełnej wysokości. Natomiast w przypadku, gdy przychód przekroczy 70 proc. tego wynagrodzenia świadczenie przedemerytalne może zostać zawieszone. Dostarczenie informacji o osiągniętych przychodach jest niezbędna, aby ZUS mógł sprawdzić, czy wypłaty były dokonywane w prawidłowej wysokości - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Osoby, których dodatkowe zarobki w okresie rozliczeniowym od marca 2025 r. do lutego 2026 r. nie przekroczyły 24 546 zł brutto, mają prawo do pełnej wysokości świadczenia przedemerytalnego. Jeśli przychód był wyższy, ale nie przekroczył 68 726,40 zł brutto, ZUS dokona odpowiednich potrąceń ze świadczenia. Gwarantowana kwota świadczenia dla osób, których przychód przekroczył 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ale jednocześnie nie był wyższy niż 70 proc. tego wynagrodzenia, wynosi 946,70 zł. Natomiast osobom, które zarobiły więcej niż 68 726,40 zł brutto, ZUS zawiesi wypłatę świadczenia.

REKLAMA

REKLAMA

Obowiązek przekazania do ZUS zaświadczenia od pracodawcy

Osoby dorabiające do świadczeń przedemerytalnych, muszą do 31 maja przekazać do ZUS-u zaświadczenie wydane przez zakład pracy, potwierdzające osiągane zarobki za okres od 1 marca 2025 r. do 28 lutego 2026 r. Podanie wysokości zarobków w podziale na poszczególne miesiące pozwoli Zakładowi najkorzystniej rozliczyć cały rok. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą są zobowiązani do samodzielnego złożenia oświadczenia. W ich przypadku przychodem jest zadeklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Obowiązek dostarczenia zaświadczenia dotyczy również osób zatrudnionych za granicą oraz członków rad nadzorczych.
- ZUS sprawdza wysokość zarobków osiągniętych w ostatnim roku rozliczeniowym, czyli od marca 2025 r. do lutego 2026 r., aby upewnić się, czy świadczenie przedemerytalne było wypłacane w prawidłowej kwocie. Jeśli praca była wykonywana nieregularnie, Zakład wybierze najkorzystniejszą metodę rozliczenia – miesięczną lub roczną. Na tej podstawie może się okazać, że świadczenie trzeba będzie zmniejszyć albo zawiesić – wyjaśnia rzeczniczka.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: ZUS
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Infor.pl
Pracowała w życiu tylko 1 miesiąc na zleceniu. Ile emerytury z ZUS dostaje?
18 maja 2026

Czy wiesz, że emerytura należy się nawet przy przepracowaniu w ciągu całego życia tylko jednego miesiąca? Oto przykład kobiety, która roznosiła ulotki na umowę zlecenie przez jeden miesiąc. To była jej jedyna praca z odprowadzanymi składami na ubezpieczenie społeczne. Ile emerytury z ZUS otrzymuje?
Kataster od trzeciego mieszkania? Polacy wskazali granicę, która zmienia wszystko
18 maja 2026

Polacy nie chcą podatku katastralnego? Wyniki zaskakują. Większość badanych jest przeciw, ale jednocześnie wielu nie ma jeszcze wyrobionej opinii. Kluczowe okazują się szczegóły – od której nieruchomości miałby obowiązywać i kogo realnie obciążać.
Emerytury stażowe. Kiedy wejdą w życie i kto zyska najwięcej? Oto aktualny stan prawny
18 maja 2026

Temat emerytur stażowych od miesięcy nie schodzi z czołówek portali informacyjnych. Choć projekt ten budzi ogromne nadzieje wśród osób z długim stażem ubezpieczeniowym, proces legislacyjny wciąż trwa. Wyjaśniamy, na jakim etapie są prace, jakie warunki trzeba będzie spełnić i dlaczego nowe zasady liczenia stażu pracy (obowiązujące w pełni od maja 2026 r.) nie są tym samym, co "stażówki".
Pierwsze rozliczenie VAT po miesiącu z obowiązkowym KSeF: co trzeba sprawdzić przed 20 maja stosując podwójną ścieżkę doręczeń faktur (model hybrydowy)
18 maja 2026

Zbliża się termin pierwszego rozliczenia podatku VAT po wdrożeniu Krajowego Systemu e-Faktur. Głównym wyzwaniem dla przedsiębiorców jest stosowanie modelu hybrydowego, czyli przesyłanie dokumentów równolegle przez KSeF oraz tradycyjną pocztą elektroniczną. Podwójna ścieżka doręczania faktur zaburza spójność deklaracji podatkowych, utrudnia rozliczenia z kontrahentami i zwiększa ryzyko kontroli ze strony Ministerstwa Finansów, które monitoruje aktywność podatników w okresie przejściowym.

REKLAMA

Nowe obwieszczenie: Minister energii ustalił ceny paliwa na wtorek 19 maja. Ile zapłacimy za paliwo?
18 maja 2026

W najnowszym obwieszczeniu minister energii określił ceny benzyny i diesla na wtorek. Sprawdźmy, jaką maksymalną cenę za litr paliwa będą musieli zapłacić kierowcy w dniu 19 maja.
Masz świadczenie przedemerytalne i nadal pracujesz? Masz obowiązek rozliczyć się z ZUS-em do końca maja. Uwaga na limity zarobków!
18 maja 2026

Zbliża się ostateczny termin na dopełnienie formalności przez część świadczeniobiorców ZUS-u. Do 31 maja osoby, które jednocześnie pracują i pobierają świadczenie przedemerytalne, muszą dostarczyć do Zakładu zaświadczenie o osiągniętych przychodach za okres od 1 marca 2025 r. do 28 lutego 2026 r. Na tej podstawie Zakład ustali, czy świadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości, czy też powinno być zmniejszone lub zawieszone, bo przekroczyły określone limity.
Warszawa: Dziedziniec Pałacu w Wilanowie otwarty dla wszystkich
18 maja 2026

Po kontrowersyjnej imprezie techno w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, minister kultury odwołał dyrektora Pawła Jaskanisa. Na jego miejsce powołano p.o. Piotra Górajca, który już zapowiada pierwsze zmiany: nieodpłatne otwarcie dziedzińca dla publiczności i odbudowę zaufania mieszkańców.
Co zrobić, by należna w przyszłości odprawa by wyższa? O potencjalną korzyść finansową w przyszłości trzeba zadbać już teraz
18 maja 2026

Czy to prawda, że pracownicy sektora prywatnego nie palą się do korzystania z przysługujących im nowych uprawnień? Sprawa nie jest tak oczywista, jak mogłyby sugerować liczby. Choć korzyści nie mają dużego wymiaru finansowego, mogą mieć istotne konsekwencje w przyszłości.

REKLAMA

Pełny kalendarz szkolny 2026/2027, w tym ferie zimowe 2027 – sprawdź termin dla Twojego województwa
18 maja 2026

MEN ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026/2027. Rok zaczyna się 1 września 2026, a wakacje startują 26 czerwca 2027. Najważniejsza informacja dla rodziców: ferie zimowe odbędą się znowu w trzech różnych terminach – w zależności od województwa możesz mieć wolne już od 18 stycznia lub dopiero od 15 lutego. Sprawdź, kiedy Twoje dziecko ma ferie, przerwy świąteczne i kiedy kończy się rok szkolny. Jeśli planujesz urlop – musisz to wiedzieć już teraz.
Wyjątkowy prezent od państwa na 100. urodziny. Emerytura honorowa to już prawie 7000 zł miesięcznie. Sprawdź zasady
18 maja 2026

Osiągnięcie setnego roku życia to powód do wielkiego świętowania w gronie rodziny. Mało kto jednak wie, że dla stulatków państwo przygotowało wyjątkowy prezent finansowy. Świadczenie honorowe to dodatkowe wsparcie, które od marca wynosi już rekordowe 6938,92 zł brutto miesięcznie i co ważne - podlega corocznej waloryzacji. Komu przysługuje to dożywotnie świadczenie i jak wyglądają procedury?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA