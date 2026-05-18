1978,49 zł z ZUS bez ani jednego dnia pracy? W 2026 roku to możliwe, ale jest haczyk

1978,49 zł z ZUS bez ani jednego dnia pracy? W 2026 roku to możliwe, ale jest haczyk

18 maja 2026, 16:00
[Data aktualizacji 19 maja 2026, 09:33]
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Zmiany w emeryturach
1978,49 zł z ZUS bez ani jednego dnia pracy? W 2026 roku to możliwe, ale jest haczyk
Opcja 1: Zorientowana na konkretną kwotę (Najwyższy potencjał)ZUS może wypłacić minimalną emeryturę w kwocie 1978,49 zł osobie, która nigdy nie pracowała. Choć brzmi to nieprawdopodobnie, polskie prawo przewiduje taką furtkę, ale kryje się za nią twardy warunek. Sprawdź, komu w 2026 roku przysługuje to wyjątkowe świadczenie i jak wygląda procedura.

Nowa minimalna emerytura od 1 marca 2026 roku. Ile na rękę?

W wyniku corocznej waloryzacji, która w 2026 roku wyniosła 5,3 proc., wzrosły stawki wszystkich świadczeń dla seniorów. Od 1 marca 2026 roku oficjalne kwoty gwarantowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyglądają następująco:

  • Emerytura minimalna brutto: 1978,49 zł,
  • Emerytura minimalna netto ("na rękę"): 1800,43 zł.

Niski poziom waloryzacji sprawia, że kwota "na rękę" urosła o nieco ponad 90 zł w stosunku do roku ubiegłego. Dobra wiadomość jest taka, że od kwoty tej nie jest pobierany podatek dochodowy (PIT), a jedynie 9 proc. składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeden dzień pracy a prawo do emerytury

W obecnym systemie emerytalnym w Polsce nie istnieje pojęcie zerowego stażu pracy, który uprawnia do standardowej emerytury minimalnej. Istnieje jednak zasada, która zaskakuje wielu: wystarczy legalnie przepracować tylko jeden dzień, od którego odprowadzono składkę emerytalną, aby zyskać prawo do świadczenia. Taka emerytura nie będzie jednak wysoka. ZUS wyliczy ją na podstawie realnie wpłaconych składek. W efekcie na konto seniora mogą trafiać groszowe kwoty - dosłownie kilka groszy lub kilka złotych miesięcznie. Rekordziści w Polsce, którzy przepracowali zaledwie kilka dni w życiu, otrzymują z ZUS świadczenia rzędu 1 grosza miesięcznie.

Komu ZUS dopłaci do kwoty 1 978,49 zł?

Aby otrzymać pełną gwarantowaną emeryturę minimalną (czyli wspomniane 1978,49 zł brutto), sam wiek nie wystarczy. Trzeba wykazać się odpowiednim stażem ubezpieczeniowym (okresy składkowe i nieskładkowe). Wymagany staż pracy to:

  • 20 lat - dla kobiet,
  • 25 lat - dla mężczyzn.

Jeśli osiągniesz powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), ale nie uzbierasz powyższych lat pracy, ZUS wypłaci Ci tylko tyle, ile sam odłożyłeś. Oznacza to, że jeśli z wyliczeń składek wyjdzie Ci np. 1100 zł, a nie masz 20/25 lat stażu, państwo nie podwyższy Twojego świadczenia do kwoty minimalnej.

Wyjątek: Emerytura matczyna (Program Mama 4+) bez ani jednego dnia pracy

Istnieje jeden legalny wyjątek, gdy można otrzymać stałe świadczenie miesięczne w wysokości minimalnej emerytury bez ani jednego roku pracy. To rodzicielskie świadczenie uzupełniające, znane powszechnie jako program Mama 4+. Kto może je otrzymać?

  • Matki, które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci.
  • Ojcowie, w przypadku śmierci matki lub porzucenia przez nią dzieci.
  • Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn).
  • Osoby, które nie posiadają dochodu zapewniającego niezbędne utrzymanie.

Świadczenie to jest przyznawane na wniosek i wynosi dokładnie tyle, ile aktualna minimalna emerytura, czyli 1978,49 zł brutto. Jeśli matka nigdy nie pracowała, otrzymuje pełną kwotę. Jeśli pracowała, ale jej wyliczona emerytura jest niższa od minimalnej, ZUS dopłaca różnicę do tego poziomu.

Co zrobić, gdy brakuje lat pracy? Zasiłek stały z OPS

Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, nie mają wypracowanych lat pracy i z tego powodu otrzymują z ZUS groszowe kwoty (lub nie otrzymują nic), mogą szukać ratunku w pomocy społecznej. Zamiast emerytury przysługuje im zasiłek stały z Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS). Wymaga to jednak spełnienia surowych kryteriów dochodowych i jest finansowane z budżetu gmin, a nie z systemu ubezpieczeń społecznych ZUS.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy można dostać emeryturę bez żadnych lat pracy? Nie, w standardowym systemie ubezpieczeń ZUS nie ma możliwości uzyskania emerytury bez żadnego stażu pracy. Wyjątkiem jest program Mama 4+ (emerytura matczyna) dla osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie mogły podjąć pracy zawodowej.

Ile wynosi minimalna emerytura od 1 marca 2026 roku? Od 1 marca 2026 roku gwarantowana minimalna emerytura wynosi 1978,49 zł brutto. Po odliczeniu składki zdrowotnej seniorzy otrzymują na rękę (netto) dokładnie 1800,43 zł.

Ile trzeba przepracować, aby dostać najniższą emeryturę z ZUS? Aby ZUS podwyższył Twoje świadczenie do kwoty minimalnej (1978,49 zł brutto), musisz osiągnąć wiek emerytalny oraz posiadać odpowiedni staż pracy: 20 lat dla kobiet lub 25 lat dla mężczyzn.

Co daje 1 dzień pracy do emerytury? Przepracowanie jednego dnia, od którego odprowadzono składkę emerytalną, daje prawo do dożywotniej emerytury z ZUS po osiągnięciu wieku emerytalnego. Będzie to jednak świadczenie groszowe, wyliczone wyłącznie z tej jednej składki (np. kilka groszy lub kilka złotych miesięcznie).

Co zrobić, jeśli nie mam lat pracy do emerytury, a nie mam za co żyć? Osoby bez wymaganego stażu pracy i bez środków do życia mogą ubiegać się o zasiłek stały z Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS). Wymaga to spełnienia kryterium dochodowego określonego w przepisach o pomocy społecznej.

Emeryci dostaną prezent z ZUS w 2026. Termin wypłaty dodatku do emerytury po 60. i 65. roku życia coraz bliżej
ZUS wypłaci gigantyczny bonus po setnych urodzinach. Nowa stawka emerytury honorowej zwala z nóg
Emerytura nawet 7 lat wcześniej? Znamy realną datę wejścia w życie emerytur stażowych
