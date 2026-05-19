REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Fotowoltaika za 10 proc. wartości. Mimo problemów z ostatnich miesięcy, nie słabnie zainteresowanie panelami niemal za darmo

Fotowoltaika za 10 proc. wartości. Mimo problemów z ostatnich miesięcy, nie słabnie zainteresowanie panelami niemal za darmo

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 maja 2026, 09:12
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Fotowoltaika za 10 proc. wartości. Mimo problemów z ostatnich miesięcy, nie słabnie zainteresowanie panelami niemal za darmo
Fotowoltaika za 10 proc. wartości. Mimo problemów z ostatnich miesięcy, nie słabnie zainteresowanie panelami niemal za darmo
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy instalacje fotowoltaiczne nadal są przedmiotem pożądania właścicieli domów jednorodzinnych? Mimo zmiennych nastrojów wokół paneli, nadal jest wielu chętnych na zamontowanie ich za 10 proc. wartości.

Fotowoltaika pełna problemów

Instalacje fotowoltaiczne w ostatnich latach niezmiennie są przedmiotem powszechnego zainteresowania. Co prawda zainteresowanie to z czasem nieco zmienia kontekst, jednak uogólniając można powiedzieć, że cały czas chodzi o to samo – o pieniądze. Początkowo mówiono i pisano o nich skupiając się na korzyściach jakie mogą płynąć z ich instalacji – zarówno tych finansowych, jak i szeroko rozumianych ekologicznych. Jednak wraz z upływem lat i zmianą zasad rozliczania prosumentów, coraz wyraźniej słychać było głosy, z których wynikało, że z tą opłacalnością bywa różnie, instalacja nie sprawdzi się u każdego, a dodatkowym problemem mogą być kwestie bezpieczeństwa i potencjalne zagrożenie pożarowe. W ostatnim czasie głośno było również o problemach związanych z rozliczaniem dotacji udzielanych w ramach programu Mój Prąd, a w internecie królowały tytuły w rodzaju „nabici w fotowoltaikę”. Dużo mówiło się i pisało również o kontekście podatkowym, w tym również o podatku od nieruchomości. Czy to jednak oznacza, że zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi spada? Jak się okazuje, wcale nie, a przyczyniają się do tego w dużym stopniu środki pozyskane z KPO.

REKLAMA

REKLAMA

Nie słabnie zainteresowanie panelami niemal za darmo

Dla przykładu, gmina Odolanów podpisała umowę z Ministerstwem Klimatu i Środowiska na dofinansowanie w ramach klastra energetycznego. Mowa o niebagatelnej kwocie 30 mln zł pochodzącej z działania „Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne” będącego częścią Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Przy udziale tych środków na jej terenie powstanie 627 instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii dla mieszkańców. Będzie również 12 instalacji na budynkach użyteczności publicznej oraz magazyn wodorowy. Z mieszkańcami gminy przeprowadzono spotkania edukacyjno-informacyjne, na których mogli oni uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania związana z tą tematyką. Najczęściej pytano o ostateczne koszty instalacji, ich moc rzeczywistą oraz terminy realizacji prac. Osoby, które zdecydują się na tego rodzaju inwestycję będą musiały ponieść koszty w wysokości 10 proc. wartości realizacji. Co istotne, składając deklarację uczestnictwa w programie mieszkańcy przedstawiali swoje rachunki za prąd. To na tej podstawie określano zapotrzebowanie na odpowiednią moc instalacji.

Zobacz również:

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Fotowoltaika za 10 proc. wartości. Mimo problemów z ostatnich miesięcy, nie słabnie zainteresowanie panelami niemal za darmo
19 maja 2026

Czy instalacje fotowoltaiczne nadal są przedmiotem pożądania właścicieli domów jednorodzinnych? Mimo zmiennych nastrojów wokół paneli, nadal jest wielu chętnych na zamontowanie ich za 10 proc. wartości.
Karton po soku wcale nie do niebieskiego kosza, ani do zmieszanych. Zapłacisz 4 razy więcej za śmieci. Sprawdź, gdzie wyrzucać
19 maja 2026

Wyrzucasz kartony po sokach i mleku do niebieskiego pojemnika, bo to przecież papier? To najczęstszy błąd przy segregacji śmieci w Polsce. Taki karton to opakowanie wielomateriałowe (papier + plastik + aluminium) i musi trafić do... żółtego kosza! Za błędną segregację gmina może naliczyć opłatę nawet 4 razy wyższą – np. zamiast 50 zł miesięcznie zapłacisz 200 zł. Sprawdź, jak uniknąć kary.
Świadek testamentu ustnego w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku
19 maja 2026

Stwierdzenie, że spadkodawca wyraził swoją ostatnią wolę poprzez rozporządzenie swoim majątkiem w obecności trzech świadków, czyli że doszło do sporządzenia testamentu ustnego należy do sądu. Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, gdy przedmiotem postępowania jest ważność testamentu ustnego ma szczególny przebieg.
PPK w samorządzie: dodatkowa wpłata pracodawcy bez ZUS, bez aneksów do umów. Burmistrz wyjaśnia, czy się opłaca
19 maja 2026

Samorządom coraz trudniej konkurować wynagrodzeniem z sektorem prywatnym. Rozwiązaniem, które zyskuje na popularności, są wpłaty dodatkowe do Pracowniczych Planów Kapitałowych – benefit łączący wsparcie długoterminowych oszczędności pracownika z efektywnością kosztową dla pracodawcy. O praktycznych aspektach tego rozwiązania mówią infor.pl Andrzej Pietrasik, burmistrz Płońska oraz Piotr Sawczuk, dyrektor ds. relacji z klientami PPK w PFR TFI.

REKLAMA

To już nie są nowe obowiązki pracodawców, a jednak wciąż popełniają ten błąd. Trzeba sprawdzić wymiary urlopów i okresy wypowiedzenia
19 maja 2026

Rynek pracy żyje zmianami na gruncie prawa pracy, które dopiero mają nadejść. Warto jednak pamiętać również o tych, które choć obowiązują już od pewnego czasu, wciąż przysparzają pracodawcom trudności.
AI wygeneruje hit, a Ty zapłacisz za pozew. Ukryte ryzyka muzyki tworzonej przez sztuczną inteligencję
18 maja 2026

Jeszcze kilka lat temu stworzenie profesjonalnie brzmiącego utworu wymagało studia nagraniowego, instrumentów, producenta i lat doświadczenia. Dziś wystarczy kilkanaście sekund, prosty opis wpisany do generatora AI i opłacona subskrypcja. Narzędzia i rozwiązania rozwijane przez największe firmy technologiczne sprawiły, że muzyka generowana przez sztuczną inteligencję stała się masowym produktem dostępnym praktycznie dla każdego.
Czy rodziny wielodzietne zyskają więcej praw? Nowe propozycje wymagają analiz
18 maja 2026

W Sejmie rozpoczęła się dyskusja na temat możliwości dodatkowego wsparcia rodzin wysoko wielodzietnych. Swoje propozycje przedstawił Związek Dużych Rodzin Trzy Plus. Jakie są argumenty za wprowadzeniem takich zmian?
Czy cena LPG będzie regulowana? Rzecznik MŚP postuluje wprowadzenie maksymalnej ceny detalicznej
19 maja 2026

LPG nie jest objęty rozwiązaniami osłonowymi, co oznacza wyższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Rzecznik MŚP skierowała do Ministra Finansów wystąpienie dotyczące objęcia LPG rozwiązaniami przewidzianymi w ramach pakietu „Ceny Paliwa Niżej”.

REKLAMA

Nawet dla sędziów to skomplikowane. NSA o datach kluczowych dla niepełnosprawnych
18 maja 2026

Pozornie, to techniczny element prawa dla osób niepełnosprawnych – od jakiej daty przysługują im świadczenia? Wydawałoby się: prosta rzecz. Art. 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych zawiera kilka prostych (na pozór reguł). W praktyce jednak dla ich zrozumienia potrzeba rozstrzygnięcia tak ważnego sądu jak NSA. Co więcej wcześniej sędziowie sądu I instancji sobie z tym nie radzą. Co mają więc powiedzieć osoby niepełnosprawne, urzędnicy w gminach i pracownicy MOPS, gdy nawet WSA popełnia tu błędy?
Nowe ceny paliwa obowiązujące we wtorek 19 maja. Ile zapłacimy za benzynę i diesla?
19 maja 2026

W najnowszym obwieszczeniu minister energii określił ceny benzyny i oleju napędowego na wtorek. Sprawdźmy, jakie maksymalne ceny za litr paliwa muszą zapłacić kierowcy w dniu 19 maja.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA