Fotowoltaika za 10 proc. wartości. Mimo problemów z ostatnich miesięcy, nie słabnie zainteresowanie panelami niemal za darmo

Fotowoltaika pełna problemów

Instalacje fotowoltaiczne w ostatnich latach niezmiennie są przedmiotem powszechnego zainteresowania. Co prawda zainteresowanie to z czasem nieco zmienia kontekst, jednak uogólniając można powiedzieć, że cały czas chodzi o to samo – o pieniądze. Początkowo mówiono i pisano o nich skupiając się na korzyściach jakie mogą płynąć z ich instalacji – zarówno tych finansowych, jak i szeroko rozumianych ekologicznych. Jednak wraz z upływem lat i zmianą zasad rozliczania prosumentów, coraz wyraźniej słychać było głosy, z których wynikało, że z tą opłacalnością bywa różnie, instalacja nie sprawdzi się u każdego, a dodatkowym problemem mogą być kwestie bezpieczeństwa i potencjalne zagrożenie pożarowe. W ostatnim czasie głośno było również o problemach związanych z rozliczaniem dotacji udzielanych w ramach programu Mój Prąd, a w internecie królowały tytuły w rodzaju „nabici w fotowoltaikę”. Dużo mówiło się i pisało również o kontekście podatkowym, w tym również o podatku od nieruchomości. Czy to jednak oznacza, że zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi spada? Jak się okazuje, wcale nie, a przyczyniają się do tego w dużym stopniu środki pozyskane z KPO.

Nie słabnie zainteresowanie panelami niemal za darmo

Dla przykładu, gmina Odolanów podpisała umowę z Ministerstwem Klimatu i Środowiska na dofinansowanie w ramach klastra energetycznego. Mowa o niebagatelnej kwocie 30 mln zł pochodzącej z działania „Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne” będącego częścią Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Przy udziale tych środków na jej terenie powstanie 627 instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii dla mieszkańców. Będzie również 12 instalacji na budynkach użyteczności publicznej oraz magazyn wodorowy. Z mieszkańcami gminy przeprowadzono spotkania edukacyjno-informacyjne, na których mogli oni uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania związana z tą tematyką. Najczęściej pytano o ostateczne koszty instalacji, ich moc rzeczywistą oraz terminy realizacji prac. Osoby, które zdecydują się na tego rodzaju inwestycję będą musiały ponieść koszty w wysokości 10 proc. wartości realizacji. Co istotne, składając deklarację uczestnictwa w programie mieszkańcy przedstawiali swoje rachunki za prąd. To na tej podstawie określano zapotrzebowanie na odpowiednią moc instalacji.