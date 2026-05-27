Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dodatek do emerytury dla seniorów po 65. roku życia w 2026. Ile wynosi i jak dostać dodatkowe pieniądze z ZUS?

Dodatek do emerytury dla seniorów po 65. roku życia w 2026. Ile wynosi i jak dostać dodatkowe pieniądze z ZUS?

27 maja 2026, 09:35
[Data aktualizacji 28 maja 2026, 09:49]
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
pieniądze, gotówka, emerytura, emerytka, seniorka, senior, emeryt
Dodatek do emerytury dla seniorów po 65. roku życia w 2026. Ile wynosi i jak dostać dodatkowe pieniądze z ZUS?
PawelKacperek
shutterstock

Od 1 marca stawki dodatków do emerytury z ZUS wzrosły o 5,3 procent. Seniorzy po 65. roku życia mogą liczyć na znacznie wyższe przelewy, ale urzędnicy ostrzegają: te pieniądze nie trafią na konta automatycznie. Jeśli w porę nie złożysz odpowiedniego wniosku, należne świadczenia bezpowrotnie przepadną. Zobacz aktualne kwoty na 2026 rok i sprawdź, jakie dokumenty musisz dostarczyć do ZUS, aby nie stracić dodatkowej gotówki.

Ile wynosi dodatek do emerytury po 65. roku życia?

Wiek 65 lat to czas, kiedy Polacy zyskują prawo do pobierania nowych świadczeń lub ponownego przeliczenia dotychczasowego kapitału. Oto oficjalne zestawienie dodatków finansowych, o które można ubiegać się po przekroczeniu tej granicy wieku w 2026 roku:

Świadczenie uzupełniające, czyli "500 plus dla seniora"

Osoby po 65. roku życia, które mają problemy ze zdrowiem, mogą otrzymać maksymalnie 500 zł miesięcznie "na rękę".

  • Warunek konieczny: Posiadanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji.
  • Kryterium dochodowe: Pełna kwota przysługuje osobom, których dotychczasowe świadczenia nie przekraczają 2187,67 zł brutto. Obowiązuje tutaj próg maksymalny wynoszący 2687,67 zł brutto - powyżej tej kwoty działa zasada "złotówka za złotówkę".

Bon senioralny - nowość dla osób 65+

W 2026 roku na mocy rządowego programu wchodzi w życie nowe świadczenie opiekuńcze ukierunkowane na osoby, które ukończyły 65. rok życia. Jego celem jest sfinansowanie wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i organizacji opieki domowej bez konieczności umieszczania seniora w placówkach stałych.

Dodatek pielęgnacyjny z ZUS

Choć standardowo ZUS przyznaje ten dodatek automatycznie każdemu po ukończeniu 75. roku życia, to osoby po 65. roku życia mogą otrzymać go wcześniej.

  • Kwota od 1 marca 2026 roku: 366,68 zł miesięcznie.
  • Jak dostać?: Należy złożyć do ZUS wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia (druk OL-9) potwierdzającym całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji.

Ekstra gotówka: Trzynasta i czternasta emerytura

Każdy senior, który osiągnął wiek emerytalny, ma gwarantowane roczne wypłaty dodatkowe.

  • 13. emerytura: Wypłacona wiosną 2026 roku wyniosła dokładnie 1978,49 zł brutto (równowartość emerytury minimalnej).
  • 14. emerytura: Kolejny gwarantowany zastrzyk gotówki zaplanowano na wrzesień 2026 roku. Pełna kwota wyniesie 1978,49 zł brutto dla osób, których bazowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto.
Ważne dla kobiet: Przeliczenie emerytury po 65. roku życia

Osiągnięcie wieku 65 lat jest szczególnie opłacalne dla kobiet, które były członkiniami OFE i pobierały tzw. okresową emeryturę kapitałową. Po osiągnięciu męskiego wieku emerytalnego (65 lat) ZUS ma obowiązek przeliczyć ich świadczenie na nowo. W wielu przypadkach emerytura rośnie z urzędu nawet o 45-53 proc., co oznacza zysk rzędu kilkuset złotych każdego miesiąca.

Tabela podsumowująca. Dodatki dla seniorów 65+ w 2026 roku

Nazwa dodatku / świadczenia

Kwota w 2026 roku

Czy wniosek jest wymagany?

"500 plus dla seniora"

Do 500 zł / miesięcznie

Tak (wymagane orzeczenie)

Dodatek pielęgnacyjny (przed 75. rokiem życia)

366,68 zł / miesięcznie

Tak (na wniosek z lekarzem)

Bon senioralny

Wsparcie usługowe

Tak (zależnie od kryteriów dochodowych)

Trzynasta emerytura

1978,49 zł brutto (raz w roku)

Nie (ZUS wypłaca automatycznie)

Dodatkowe przywileje. Darmowe leki i ulgi 65+

Przekroczenie progu 65 lat daje także ogromne oszczędności pozagotówkowe:

  • Darmowe leki dla seniorów 65+: Lista bezpłatnych medykamentów obejmuje obecnie około 3800 produktów na choroby przewlekłe oraz infekcje sezonowe. Aby z nich skorzystać, receptę musi wystawić uprawniony lekarz.
  • Zniżki transportowe i Karta Seniora: Ukończenie 65 lat uprawnia do wyrobienia Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz korzystania z ulgowych przejazdów kolejowych (np. w PKP Intercity czy lokalnej komunikacji miejskiej).
FAQ - najczęściej zadawane pytania o dodatki dla seniorów 65+

Jakie dodatki do emerytury przysługują po 65. roku życia automatycznie? Z urzędu (bez składania wniosku) ZUS wypłaca seniorom po 65. roku życia 13. oraz 14. emeryturę, o ile pobierają oni emeryturę zasadniczą. Z urzędu następuje również przeliczenie emerytury kapitałowej u kobiet, które kończą 65 lat. Inne świadczenia, takie jak dodatek pielęgnacyjny przed 75. rokiem życia czy "500 plus dla niesamodzielnych", wymagają złożenia wniosku.

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny dla osób powyżej 65 lat w 2026 roku? Od 1 marca 2026 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi 366,68 zł miesięcznie. Osoba, która ukończyła 65 lat, otrzyma go jednak tylko wtedy, gdy lekarz orzecznik ZUS stwierdzi, że jest ona całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Po ukończeniu 75 lat dodatek ten jest przyznawany już każdemu emerytowi automatycznie.

Jaki jest próg dochodowy do "500 plus dla seniora" w 2026 roku? W maju 2026 roku pełne 500 zł dodatku uzupełniającego otrzymają osoby, których suma świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie przekracza 2187,67 zł brutto. Maksymalny próg uprawniający do jakiejkolwiek dopłaty wynosi 2687,67 zł brutto - powyżej tej kwoty dodatek nie przysługuje.

Co daje ukończenie 65 lat kobiecie w 2026 roku? Dla kobiet wiek 65 lat to moment zakończenia pobierania okresowej emerytury kapitałowej. ZUS łączy wtedy środki z subkonta i konta głównego, przeliczając emeryturę na nowo według aktualnych tablic dalszego trwania życia. W 2026 roku proces ten podwyższa comiesięczną wypłatę dla kobiet średnio o kilkaset złotych.

Kto ma prawo do darmowych leków po 65. roku życia? Prawo do bezpłatnych leków z oficjalnej listy Ministerstwa Zdrowia przysługuje każdej osobie, która ukończyła 65. rok życia i jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym. Aby lek był darmowy, recepta musi zawierać specjalne oznaczenie "DZ" i zostać wystawiona przez lekarza POZ, specjalistę lub uprawnioną pielęgniarkę.

Emerytury stażowe. Kiedy wejdą w życie i kto zyska najwięcej? Oto aktualny stan prawny
1978,49 zł z ZUS bez ani jednego dnia pracy. Wiemy, kto dostanie te pieniądze
Płaciłeś KRUS przez 10 lat? Tyle wyniesie Twoja emerytura w 2026 roku. Sprawdź stawki
Kontrahent nie wykonał umowy - odstąpienie, odszkodowanie czy kara umowna? Praktyczny przewodnik dla firm
28 maja 2026

Kontrahent nie dowiózł? Nie wykonał usługi? Nie dostarczył towaru? Przestał odbierać telefonu? Wysłał lakoniczne „pracujemy nad tym”, choć termin minął dwa tygodnie temu? I teraz pojawia się klasyczne pytanie przedsiębiorcy: co robić? Odstąpić od umowy? Żądać odszkodowania? Naliczyć karę umowną? A może wszystko naraz?
Przychody z innych źródeł w PIT: co to jest, jaki podatek i jak rozliczyć?
28 maja 2026

Przychody z innych źródeł to jedna z tych kategorii podatkowych, która często budzi wątpliwości przy rocznym rozliczeniu PIT. Podatnicy pytają najczęściej: czym dokładnie jest przychód z innych źródeł, czy trzeba zapłacić od niego podatek, gdzie wykazać go w zeznaniu oraz który formularz będzie właściwy: PIT-37 czy PIT-36. W tym artykule wyjaśniamy aktualne zasady rozliczania takich przychodów, pokazujemy praktyczne przykłady i omawiamy najważniejsze kwestie: przychody z innych źródeł w PIT-11, koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek, zwolnienia oraz różnice między PIT i CIT.
Bon senioralny dla osób 65+. Nowe wsparcie obejmie tysiące seniorów
28 maja 2026

Pomoc w ubraniu się, przygotowaniu posiłku, a nawet wsparcie w kontakcie z lekarzem. Rząd uruchamia bon senioralny dla osób po 65. roku życia, a pierwsze wypłaty mają ruszyć już w 2026 roku. Sejmowe komisje przyjęły projekt ustawy, który może całkowicie zmienić system opieki nad seniorami w Polsce.
Co tak naprawdę przyciąga Polaków do centrów handlowych? Zakupy ważniejsze niż rozrywka
28 maja 2026

Polacy najczęściej odwiedzają galerie handlowe, by kupić ubrania, skorzystać z promocji i wyprzedaży, a także zrobić zakupy spożywcze - wynika z raportu UCE Research i Proxi.cloud. Chęć skorzystania z oferty gastronomicznej i rozrywkowej wymieniana była w dalszej kolejności.

Branża logistyczna walczy o pracowników. Najtrudniej znaleźć kierowców i operatorów
28 maja 2026

Operatorzy wózków widłowych i maszyn, kierowcy oraz spedytorzy należą do najtrudniejszych do obsadzenia stanowisk w logistyce – wynika z opublikowanego raportu ManpowerGroup. Blisko 70 proc. firm z tej branży w ciągu ostatnich 6 miesięcy miało problemy z rekrutacją nowych pracowników.
Pułapka w prawie budowlanym: Szopa w przydomowym ogrodzie nielegalna bez pozwolenia na budowę w 2026 r. czy wystarczy samo zgłoszenie?
28 maja 2026

Szopa ogrodowa (zwana również domkiem narzędziowym) to bardzo przydatna, dodatkowa przestrzeń do przechowywania. Niejedna pomieści nie tylko narzędzia ogrodowe, ale również rowery, zapasowe opony do samochodu, składane meble ogrodowe i wiele innych rzeczy, których nie chce się trzymać w domu. Czy jednak taki niewielki budynek (gdyż w znacznej większości przypadków, szopa ogrodowa stanowi budynek, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego), można wykonać w przydomowym ogrodzie bez uprzedniego uzyskania wymaganych zgód administracyjnych (takich jak decyzja o pozwoleniu na budowę czy decyzja o warunkach zabudowy) oraz bez dokonania zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej? Warto, w tym zakresie, dokładnie sprawdzić przepisy prawa budowlanego, ponieważ – pomyłka, może być dla właściciela nieruchomości bardzo kosztowna.
Pracodawca zwolni pracownika, który często choruje. Sądy są zgodne – celem stosunku pracy nie jest utrzymywanie pracownika
28 maja 2026

Częste nieobecności pracownika dezorganizują pracę. Ale czy mogą uzasadniać wypowiedzenie umowy? Sądy nie mają wątpliwości co do tego, co jest celem stosunku pracy. W wydawanych wyrokach zauważają też trudności, z którymi mierzą się pracodawcy.
Szykuje się prawdziwe trzęsienie ziemi w wypłatach emerytur. Ministerstwo już zdecydowało
28 maja 2026

Od dłuższego czasu Zakład Ubezpieczeń Społecznych próbuje zmienić przyzwyczajenia emerytów i usiłuje ich „ubankowić”. Bo niektórzy seniorzy zamiast konta wciąż wolą listonosza, który emerycką pensję przyniesie im do domu. Czy teraz ten opór zostanie przełamany arbitralną decyzją? ZUS zaproponował, aby emerytury i renty były wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe. Stanowisko w tej sprawie zajął resort rodziny, pracy i polityki społecznej.

Dodatkowe 60 dni zasiłku opiekuńczego na chore dziecko. Razem to nawet 120 dni rocznie
27 maja 2026

Rodzice dzieci chorych onkologicznie i przewlekle otrzymają nawet 120 dni zasiłku opiekuńczego rocznie – dwukrotnie więcej niż obecnie. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zgłosiło projekt ustawy wydłużający o 60 dni okres zwolnienia. Bez dodatkowych wniosków, bez listy chorób – wystarczy zaświadczenie lekarskie.
Po urlopie macierzyńskim kobieta traktowana jak pracownik drugiej kategorii
27 maja 2026

Po urlopie macierzyńskim kobieta traktowana jest jak pracownik drugiej kategorii. Kiedy nie widzi dla siebie szans na awans i lepsze traktowanie, często woli zrezygnować z pracy. Tymczasem poziom dzietności w Polsce drastycznie spada, a rąk do pracy brakuje. Co trzeba zmienić?
