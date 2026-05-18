Emerytury stażowe. Kiedy wejdą w życie i kto zyska najwięcej? Oto aktualny stan prawny

Emerytury stażowe. Kiedy wejdą w życie i kto zyska najwięcej? Oto aktualny stan prawny

18 maja 2026, 14:20
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Temat emerytur stażowych od miesięcy nie schodzi z czołówek portali informacyjnych. Choć projekt ten budzi ogromne nadzieje wśród osób z długim stażem ubezpieczeniowym, proces legislacyjny wciąż trwa. Wyjaśniamy, na jakim etapie są prace, jakie warunki trzeba będzie spełnić i dlaczego nowe zasady liczenia stażu pracy (obowiązujące w pełni od maja 2026 r.) nie są tym samym, co "stażówki".

Dla wielu pracowników możliwość przejścia na zasłużony odpoczynek przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) to kluczowy postulat. Emerytura stażowa ma być odpowiedzią na potrzeby osób, które rozpoczęły aktywność zawodową bardzo wcześnie.

Emerytury stażowe w Polsce. Na jakim etapie są przepisy?

Zgodnie z aktualnymi zapowiedziami rządowymi oraz postępem prac w komisjach sejmowych, realnym terminem wejścia w życie ustawy o emeryturach stażowych jest 1 stycznia 2027 roku. Rok 2026 jest czasem na dostosowanie systemów informatycznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz zabezpieczenie niezbędnych środków w budżecie państwa.

Kto będzie mógł skorzystać z emerytury stażowej? Proponowane warunki

Głównym założeniem "stażówek" jest prawo do emerytury bez względu na wiek, po wypracowaniu odpowiedniego okresu składkowego. Według najnowszego projektu, warunki mają prezentować się następująco:

  • Kobiety: 35 lat okresów składkowych i nieskładkowych.
  • Mężczyźni: 40 lat okresów składkowych i nieskładkowych.
  • Warunek finansowy: Zgromadzony na koncie w ZUS kapitał musi być wystarczający, aby wyliczona emerytura była nie niższa niż minimalne świadczenie. Od 1 marca 2026 roku wynosi ono 1978,49 zł brutto.

Pułapka pojęciowa. Staż pracy a staż emerytalny

Warto pamiętać o rewolucji, która dopełniła się 1 maja 2026 roku - od tego momentu przepisy wliczające okresy prowadzenia działalności gospodarczej (JDG) oraz pracy na umowach zlecenie do ogólnego stażu pracy objęły także sektor prywatny. Wielu czytelników zadaje pytanie: "Czy to oznacza, że wcześniej przejdę na emeryturę?”.

Odpowiedź brzmi: NIE.

Należy wyraźnie rozróżnić dwa pojęcia:

  • Staż pracy (pracowniczy): Wpływa na wymiar urlopu (26 dni) oraz dodatki stażowe czy nagrody jubileuszowe. Tutaj zmiana z 2026 roku jest przełomowa i bardzo korzystna. Do jego udokumentowania w nowym systemie ZUS służy już specjalny Kreator wniosku "stażowe".
  • Staż emerytalny: To wyłącznie okresy opłacania składek do ZUS. Reforma stażu pracy nie zmienia zasad nabywania uprawnień emerytalnych, dopóki ustawa o "stażówkach" nie zostanie ostatecznie wdrożona.

Czy emerytura stażowa się opłaci?

To najważniejsze pytanie dla osób rozważających zakończenie aktywności zawodowej w 2027 roku. Warto pamiętać o prostej zasadzie systemu zdefiniowanej składki: im wcześniej przejdziemy na emeryturę, tym niższe będzie świadczenie.

  • Wcześniejsze przejście na emeryturę oznacza, że zgromadzony kapitał dzielimy przez większą liczbę miesięcy przewidywanego dalszego trwania życia.
  • Osoby wybierające emeryturę stażową muszą liczyć się z tym, że ich przelew z ZUS może być bliski kwocie minimalnej.

Ile trzeba mieć na koncie w ZUS, aby przejść na "stażówkę"?

Kluczowym warunkiem skorzystania z emerytury stażowej będzie nie tylko staż pracy, ale przede wszystkim stan konta w ZUS. Ponieważ wyliczone świadczenie nie może być niższe od emerytury minimalnej (1978,49 zł brutto), osoba decydująca się na zakończenie pracy np. w wieku 57 lat, musi posiadać zgromadzony kapitał na poziomie około 550-600 tysięcy złotych. Wynika to z prostego mechanizmu: zgromadzone składki oraz kapitał początkowy dzielone są przez średnie dalsze trwanie życia wyrażone w miesiącach (według oficjalnych tablic GUS). Im wcześniej zdecydujemy się na emeryturę, tym mniejszy jest kapitał i więcej miesięcy "do przeżycia", co sprawia, że osoby z niższymi zarobkami mogą mieć problem z osiągnięciem wymaganego progu finansowego, nawet mimo posiadania 35 lub 40 lat pracy.

Jak sprawdzić swój kapitał? Instrukcja krok po kroku w eZUS

Zanim zaczniesz planować przejście na emeryturę stażową, sprawdź, ile środków faktycznie zgromadziłeś. Możesz to zrobić bez wychodzenia z domu, korzystając ze zmodernizowanego systemu eZUS (dawniej PUE ZUS).

  1. Zaloguj się przez Profil Zaufany lub bankowość elektroniczną.
  2. Wybierz zakładkę "Ubezpieczony".
  3. Z menu bocznego przejdź do sekcji "Stan konta".

W tym miejscu znajdziesz podsumowanie składek emerytalnych, kwotę kapitału początkowego (dla osób pracujących przed 1999 rokiem) oraz środki zapisane na subkoncie. Najważniejszą informacją będzie jednak "Hipotetyczna emerytura" - system automatycznie wylicza tam prognozowaną kwotę świadczenia w kilku wariantach.

Ważna wskazówka na maj 2026 roku: Jeśli sprawdzasz stan konta teraz, pamiętaj, że już 1 czerwca 2026 roku. ZUS przeprowadzi roczną waloryzację składek i kapitału początkowego. Kwoty, które zobaczysz na koncie w drugiej połowie roku, będą z tego powodu znacznie wyższe i to na ich podstawie warto dokonywać ostatecznych kalkulacji.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) - emerytury stażowe

Czy od maja 2026 roku mogę już złożyć wniosek o emeryturę stażową? Nie. Ustawa o emeryturach stażowych wciąż jest na etapie prac legislacyjnych. Według oficjalnych zapowiedzi rządowych, realnym terminem wejścia przepisów w życie jest 1 stycznia 2027 roku. Rok 2026 to czas na techniczne przygotowanie systemu eZUS.

Słyszałem, że od 2026 roku praca na umowie zlecenie wlicza się do stażu. Czy to przybliża mnie do "stażówki"? Nie bezpośrednio. Od 2026 roku okresy pracy na zlecenie oraz prowadzenia działalności gospodarczej (JDG) wliczają się do tzw. pracowniczego stażu pracy (wpływa on na wymiar urlopu czy nagrody jubileuszowe). Emerytura stażowa wymaga natomiast stażu emerytalnego, czyli okresów faktycznego opłacania składek do ZUS.

Ile lat trzeba przepracować, aby przejść na emeryturę stażową? Zgodnie z aktualnym projektem ustawy, warunkiem jest posiadanie odpowiedniego okresu składkowego i nieskładkowego:

  • Kobiety: co najmniej 35 lat,
  • Mężczyźni: co najmniej 40 lat.

Czy sam staż pracy wystarczy, aby ZUS przyznał mi emeryturę stażową? Nie, sam staż to za mało. Kluczowy jest warunek finansowy. Kwota wyliczona z Twojego kapitału w ZUS nie może być niższa niż minimalna emerytura. Od marca 2026 roku próg ten wynosi 1978,49 zł brutto. Jeśli Twój kapitał okaże się za mały, ZUS nie wyda zgody na wcześniejsze przejście na emeryturę.

Ile pieniędzy muszę mieć na koncie w ZUS, aby skorzystać ze "stażówki"? Wszystko zależy od wieku, w którym kończysz pracę. Przykładowo, osoba odchodząca na emeryturę w wieku 57 lat musi mieć zgromadzone około 550-600 tysięcy złotych. Im wcześniejszy wiek, tym wyższa kwota jest wymagana, ponieważ ZUS dzieli Twój kapitał przez większą liczbę miesięcy przewidywanego dalszego trwania życia.

Kiedy najlepiej sprawdzić stan swojego konta w systemie eZUS? Najlepiej zrobić to po 1 czerwca 2026 roku. Wtedy ZUS zakończy coroczną, czerwcową waloryzację składek i kapitału początkowego. Dzięki temu dane o Twojej hipotetycznej emeryturze będą dokładniejsze i znacznie korzystniejsze finansowo.

Kiedy ustawa o emeryturach stażowych ma realnie wejść w życie według zapowiedzi rządowych?

Zgodnie z aktualnymi zapowiedziami rządowymi oraz postępem prac w komisjach sejmowych realnym terminem wejścia w życie ustawy o emeryturach stażowych jest 1 stycznia 2027 roku. Rok 2026 ma służyć dostosowaniu systemów ZUS i zabezpieczeniu środków.

Jakie warunki stażu przewiduje najnowszy projekt emerytur stażowych dla kobiet i mężczyzn?

Według najnowszego projektu kobiety mają mieć 35 lat okresów składkowych i nieskładkowych, a mężczyźni 40 lat okresów składkowych i nieskładkowych. Kapitał na koncie w ZUS musi pozwolić na emeryturę nie niższą niż minimalne świadczenie.

Czy zmiany stażu pracy od 1 maja 2026 roku oznaczają wcześniejsze przejście na emeryturę stażową?

Nie. Zmiany od 1 maja 2026 roku dotyczą pracowniczego stażu pracy, który wpływa na urlop, dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe. Staż emerytalny to wyłącznie okresy opłacania składek do ZUS.

Ile wynosi minimalne świadczenie potrzebne do spełnienia warunku finansowego emerytury stażowej?

Wyliczona emerytura stażowa nie może być niższa niż minimalne świadczenie. Od 1 marca 2026 roku minimalne świadczenie wynosi 1978,49 zł brutto.

Ile kapitału w ZUS może potrzebować osoba przechodząca na emeryturę stażową w wieku 57 lat?

Osoba decydująca się na zakończenie pracy np. w wieku 57 lat musi posiadać zgromadzony kapitał na poziomie około 550-600 tysięcy złotych. Zgromadzone składki oraz kapitał początkowy są dzielone przez średnie dalsze trwanie życia w miesiącach.

Wyjątkowy prezent od państwa na 100. urodziny. Emerytura honorowa to już prawie 7000 zł miesięcznie. Sprawdź zasady
Źródło: INFOR
