REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 1978,49 zł z ZUS bez ani jednego dnia pracy. Wiemy, kto dostanie te pieniądze

1978,49 zł z ZUS bez ani jednego dnia pracy. Wiemy, kto dostanie te pieniądze

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 maja 2026, 10:05
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
Zmiany w emeryturach
1978,49 zł z ZUS bez ani jednego dnia pracy? W 2026 roku to możliwe, ale jest haczyk
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

ZUS wypłaca minimalną emeryturę w kwocie 1978,49 zł brutto osobom, które nie przepracowały w swoim życiu ani jednego dnia. Choć dla wielu brzmi to nieprawdopodobnie, polskie prawo od dawna gwarantuje taką furtkę, jednak kryje się za nią twardy i bezwzględny warunek. Wyjaśniamy, kto w 2026 roku ma prawo do odebrania tych pieniędzy oraz jakie kryteria trzeba spełnić, aby urzędnicy wydali pozytywną decyzję.

rozwiń >

Nowa minimalna emerytura od 1 marca 2026 roku. Ile na rękę?

W wyniku corocznej waloryzacji, która w 2026 roku wyniosła 5,3 proc., wzrosły stawki wszystkich świadczeń dla seniorów. Od 1 marca 2026 roku oficjalne kwoty gwarantowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyglądają następująco:

REKLAMA

REKLAMA

  • Emerytura minimalna brutto: 1978,49 zł,
  • Emerytura minimalna netto ("na rękę"): 1800,43 zł.

Niski poziom waloryzacji sprawia, że kwota "na rękę" urosła o nieco ponad 90 zł w stosunku do roku ubiegłego. Dobra wiadomość jest taka, że od kwoty tej nie jest pobierany podatek dochodowy (PIT), a jedynie 9 proc. składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeden dzień pracy a prawo do emerytury

W obecnym systemie emerytalnym w Polsce nie istnieje pojęcie zerowego stażu pracy, który uprawnia do standardowej emerytury minimalnej. Istnieje jednak zasada, która zaskakuje wielu: wystarczy legalnie przepracować tylko jeden dzień, od którego odprowadzono składkę emerytalną, aby zyskać prawo do świadczenia. Taka emerytura nie będzie jednak wysoka. ZUS wyliczy ją na podstawie realnie wpłaconych składek. W efekcie na konto seniora mogą trafiać groszowe kwoty - dosłownie kilka groszy lub kilka złotych miesięcznie. Rekordziści w Polsce, którzy przepracowali zaledwie kilka dni w życiu, otrzymują z ZUS świadczenia rzędu 1 grosza miesięcznie.

Komu ZUS dopłaci do kwoty 1 978,49 zł?

Aby otrzymać pełną gwarantowaną emeryturę minimalną (czyli wspomniane 1978,49 zł brutto), sam wiek nie wystarczy. Trzeba wykazać się odpowiednim stażem ubezpieczeniowym (okresy składkowe i nieskładkowe). Wymagany staż pracy to:

REKLAMA

  • 20 lat - dla kobiet,
  • 25 lat - dla mężczyzn.

Jeśli osiągniesz powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), ale nie uzbierasz powyższych lat pracy, ZUS wypłaci Ci tylko tyle, ile sam odłożyłeś. Oznacza to, że jeśli z wyliczeń składek wyjdzie Ci np. 1100 zł, a nie masz 20/25 lat stażu, państwo nie podwyższy Twojego świadczenia do kwoty minimalnej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wyjątek: Emerytura matczyna (Program Mama 4+) bez ani jednego dnia pracy

Istnieje jeden legalny wyjątek, gdy można otrzymać stałe świadczenie miesięczne w wysokości minimalnej emerytury bez ani jednego roku pracy. To rodzicielskie świadczenie uzupełniające, znane powszechnie jako program Mama 4+. Kto może je otrzymać?

  • Matki, które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci.
  • Ojcowie, w przypadku śmierci matki lub porzucenia przez nią dzieci.
  • Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn).
  • Osoby, które nie posiadają dochodu zapewniającego niezbędne utrzymanie.

Świadczenie to jest przyznawane na wniosek i wynosi dokładnie tyle, ile aktualna minimalna emerytura, czyli 1978,49 zł brutto. Jeśli matka nigdy nie pracowała, otrzymuje pełną kwotę. Jeśli pracowała, ale jej wyliczona emerytura jest niższa od minimalnej, ZUS dopłaca różnicę do tego poziomu.

Co zrobić, gdy brakuje lat pracy? Zasiłek stały z OPS

Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, nie mają wypracowanych lat pracy i z tego powodu otrzymują z ZUS groszowe kwoty (lub nie otrzymują nic), mogą szukać ratunku w pomocy społecznej. Zamiast emerytury przysługuje im zasiłek stały z Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS). Wymaga to jednak spełnienia surowych kryteriów dochodowych i jest finansowane z budżetu gmin, a nie z systemu ubezpieczeń społecznych ZUS.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy można dostać emeryturę bez żadnych lat pracy? Nie, w standardowym systemie ubezpieczeń ZUS nie ma możliwości uzyskania emerytury bez żadnego stażu pracy. Wyjątkiem jest program Mama 4+ (emerytura matczyna) dla osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie mogły podjąć pracy zawodowej.

Ile wynosi minimalna emerytura od 1 marca 2026 roku? Od 1 marca 2026 roku gwarantowana minimalna emerytura wynosi 1978,49 zł brutto. Po odliczeniu składki zdrowotnej seniorzy otrzymują na rękę (netto) dokładnie 1800,43 zł.

Ile trzeba przepracować, aby dostać najniższą emeryturę z ZUS? Aby ZUS podwyższył Twoje świadczenie do kwoty minimalnej (1978,49 zł brutto), musisz osiągnąć wiek emerytalny oraz posiadać odpowiedni staż pracy: 20 lat dla kobiet lub 25 lat dla mężczyzn.

Co daje 1 dzień pracy do emerytury? Przepracowanie jednego dnia, od którego odprowadzono składkę emerytalną, daje prawo do dożywotniej emerytury z ZUS po osiągnięciu wieku emerytalnego. Będzie to jednak świadczenie groszowe, wyliczone wyłącznie z tej jednej składki (np. kilka groszy lub kilka złotych miesięcznie).

Co zrobić, jeśli nie mam lat pracy do emerytury, a nie mam za co żyć? Osoby bez wymaganego stażu pracy i bez środków do życia mogą ubiegać się o zasiłek stały z Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS). Wymaga to spełnienia kryterium dochodowego określonego w przepisach o pomocy społecznej.

Ile wynosi minimalna emerytura od 1 marca 2026 roku brutto i netto?

Od 1 marca 2026 roku emerytura minimalna brutto wynosi 1 978,49 zł, a emerytura minimalna netto („na rękę”) wynosi 1 800,43 zł. Od tej kwoty nie jest pobierany PIT, a jedynie 9 proc. składki zdrowotnej.

Czy jeden dzień legalnej pracy daje prawo do emerytury z ZUS?

Jeden dzień legalnej pracy, od którego odprowadzono składkę emerytalną, daje prawo do świadczenia. ZUS wyliczy emeryturę na podstawie realnie wpłaconych składek, więc mogą to być groszowe kwoty, np. kilka groszy lub kilka złotych miesięcznie.

Jaki staż pracy jest wymagany, aby ZUS dopłacił do minimalnej emerytury?

Aby otrzymać pełną gwarantowaną emeryturę minimalną 1 978,49 zł brutto, trzeba osiągnąć wiek emerytalny i mieć staż ubezpieczeniowy: 20 lat dla kobiet lub 25 lat dla mężczyzn.

Kto może otrzymać świadczenie Mama 4+ bez ani jednego roku pracy?

Program Mama 4+ może objąć matki, które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci, oraz ojców w przypadku śmierci matki lub porzucenia przez nią dzieci. Wymagany jest wiek emerytalny i brak dochodu zapewniającego niezbędne utrzymanie.

Co przysługuje osobom w wieku emerytalnym bez lat pracy i środków do życia?

Osoby bez wypracowanych lat pracy, które otrzymują z ZUS groszowe kwoty lub nie otrzymują nic, mogą ubiegać się o zasiłek stały z Ośrodka Pomocy Społecznej. Wymaga to spełnienia surowych kryteriów dochodowych.

Powiązane
Emeryci dostaną prezent z ZUS w 2026. Termin wypłaty dodatku do emerytury po 60. i 65. roku życia coraz bliżej
Emeryci dostaną prezent z ZUS w 2026. Termin wypłaty dodatku do emerytury po 60. i 65. roku życia coraz bliżej
Dodatkowe 6900 zł do emerytury. ZUS podnosi stawkę wyjątkowego świadczenia
Dodatkowe 6900 zł do emerytury. ZUS podnosi stawkę wyjątkowego świadczenia
Emerytury stażowe od 2027 roku. ZUS i rząd szykują wielką reformę systemu
Emerytury stażowe od 2027 roku. ZUS i rząd szykują wielką reformę systemu
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Prof. Modzelewski: tzw. wizualizacja jest fakturą w rozumieniu ustawy o VAT. Trzeba ją przechowywać, księgować, doręczać – to prawnie, materialnie i funkcjonalnie odrębny byt od jej postaci ustrukturyzowanej
25 maja 2026

W art. 106gb ust. 5 i 5a ustawy o VAT mowa jest o „użyciu faktury ustrukturyzowanej POZA KSeF”, czyli nie ma żadnych „wizualizacji”, są tylko dwie postacie faktury VAT (przypomnę, że zgodnie z ustawą faktura VAT ma tak naprawdę tylko dwie postacie: papierową i elektroniczną) – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.

Zaskakujące ceny paliwa we wtorek. Ile zapłacimy za benzynę i olej napędowy?
25 maja 2026

W najnowszym obwieszczeniu minister energii określił ceny benzyny i oleju napędowego na wtorek – ich wysokość to prawdziwa niespodzianka. Sprawdźmy, ile maksymalnie kierowcy zapłacą za paliwo na stacjach benzynowych w dniu 26 maja.
300 zł za MWh to realny scenariusz. Eksperci: Energia musi być tania, zanim będzie zielona; nie możemy kopiować niemieckiej Energiewende
25 maja 2026

Polskie Towarzystwo Gospodarcze opublikowało raport „Konkurencyjność czy transformacja? Nowa mapa energetyczna Polski” oraz uruchomiło inicjatywę społeczną „300 zł/MWh”. Celem kampanii jest rozpoczęcie debaty o rozwiązaniach, które mogą doprowadzić do istotnego obniżenia cen energii elektrycznej w Polsce.
8 miesięcy ograniczenia wolności za kradzież kabli ze stacji ładowania EV oraz zwrot 15,5 tys. zł – precedensowy wyrok
25 maja 2026

Sąd Rejonowy w Głogowie skazał mężczyznę za kradzież dwóch kabli ładujących ze stacji Powerdot w Przemkowie (woj. dolnośląskie). Wyrok: 8 miesięcy ograniczenia wolności + 240 godzin nieodpłatnych prac społecznych + zwrot pełnej wartości (niemal 15,5 tys. zł). To pierwszy szeroko nagłośniony wyrok w Polsce dotyczący kradzieży kabli z infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych.

REKLAMA

Poradnik ZUS z okazji Dnia Matki 2026: pytania i odpowiedzi w indywidualnych sprawach. Specjalna skrzynka pocztowa dla rodziców
25 maja 2026

Z okazji Dnia Matki 2026 ZUS przygotował poradnik dla rodziców. Odpowiada na wiele pytań dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu, działalności gospodarczej, zlecenia, zasiłku chorobowego i macierzyńskiego, świadczeń przysługujących przed porodem i po narodzinach dziecka. Udziela też wskazówek, jak ubiegać się o świadczenia krok po kroku. ZUS założył również specjalną skrzynkę pocztową dla rodziców do zadawania pytań w sprawach indywidualnych.
Polska mocna w technologii. 42 firmy w rankingu Europy Środkowo-Wschodniej
25 maja 2026

Na liście największych firm technologicznych Europy Środkowej i Wschodniej znalazły się 42 spółki z Polski. Jak podaje „PB”, w ubiegłym roku w pierwszej dziesiątce było pięć polskich firm, natomiast obecnie są tam cztery.
Wniosek o przeliczenie emerytury. Roczniki 1949-1969 mogą zyskać nawet 300 zł miesięcznie. Sprawdź, kiedy złożyć dokumenty
25 maja 2026

W przestrzeni publicznej pojawia się wiele informacji o ponownym przeliczaniu świadczeń. Dotyczy to w szczególności osób urodzonych w latach 1949-1969, które przeszły na emeryturę na starych zasadach, pracowały w czerwcu lub kontynuowały pracę po przyznaniu świadczenia. Jak działają mechanizmy ZUS, kto dokładnie może zyskać i kiedy warto złożyć dokumenty, aby podwyższyć swój przelew?
Gdzie wyrzucić torebkę po przyprawach: plastik, papier czy zmieszane?
25 maja 2026

Gdzie wyrzucić torebkę po przyprawach: plastik, papier czy zmieszane? Podobnie wątpliwości powstają przy segregacji opakowań po cukrze waniliowym, sodzie oczyszczonej, galaretce czy proszku do pieczenia. Gdzie powinny trafiać te torebki?

REKLAMA

Coraz trudniejsza sytuacja polskich przewoźników. Setki firm znikają z rynku
25 maja 2026

W pierwszym kwartale 2026 r. zakończyło działalność niemal tyle firm transportowych, ile w całym ubiegłym roku - czytamy w poniedziałkowym wydaniu "Rz".
Rolnicy mogą spóźnić się z wnioskiem o dopłaty. Każdy dzień będzie jednak kosztował
25 maja 2026

Rolnicy zyskali dodatkowy czas na złożenie wniosków o dopłaty bezpośrednie, ale spóźnienie może oznaczać realne straty finansowe. Po 1 czerwca 2026 roku kwota wsparcia będzie pomniejszana o 1 proc. za każdy dzień roboczy opóźnienia. Resort rolnictwa wydłużył także termin wprowadzania zmian do dokumentów.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA