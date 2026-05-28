Co tak naprawdę przyciąga Polaków do centrów handlowych? Zakupy ważniejsze niż rozrywka

Polacy najczęściej odwiedzają galerie handlowe, by kupić ubrania, skorzystać z promocji i wyprzedaży, a także zrobić zakupy spożywcze - wynika z raportu UCE Research i Proxi.cloud. Chęć skorzystania z oferty gastronomicznej i rozrywkowej wymieniana była w dalszej kolejności.

Jak zauważyli autorzy publikacji, w badaniu zastosowano pytania wielokrotnego wyboru, co pozwoliło nie tylko wyłonić jeden dominujący powód wizyt w galeriach handlowych, ale też stworzyć krótką listę wskazywanych celów z wyraźnie zarysowaną hierarchią. Z badania wynika, że konsumenci przychodzą do galerii przede wszystkim w celu zrobienia konkretnych zakupów lub w poszukiwaniu okazji. Rozrywka nie stanowi głównej motywacji, ale jest raczej jej uzupełnieniem.

Zakupy odzieżowe na pierwszym miejscu wśród celów wizyt

Ankietowani mogli wskazać maksymalnie 5 odpowiedzi spośród 19 pozycji. Najczęściej deklarowanym celem okazały się zakupy odzieżowe – wskazało je 45,6 proc. respondentów, promocje i wyprzedaże uzyskały 36 proc. wskazań, a zakupy spożywcze – 34,8 proc.

„Stoi to w kontrze do popularnej narracji, że galerie handlowe w dużej części pełnią dziś głównie funkcję miejsca, w którym spędza się wolny czas” – wskazano w raporcie.

Mateusz Chołuj z firmy Proxi.cloud, współautor raportu, zaznaczył, pierwsza w rankingu pozycja zakupów odzieżowych nie stanowi niespodzianki, ponieważ moda od początku istnienia galerii handlowych była kluczowym segmentem oferty tych placówek, zarówno pod względem wynajmowanej powierzchni, jak i roli w generowaniu ruchu klientów.

„Dla marek sieciowych galerie handlowe są podstawowym kanałem stacjonarnym, co powoduje tam naturalną koncentrację oferty modowej. W efekcie klient ma poczucie, że w jednym obiekcie może skorzystać z pełnej oferty rynkowej” - zaznaczył Chołuj.

Wrażliwość cenowa konsumentów decydujący czynnik

Według analityków UCE Research, odsetek badanych, który wskazali promocje, pokazuje, że tzw. wrażliwość cenowa konsumentów pozostaje jednym z kluczowych czynników decydującym o ruchu w galeriach handlowych.

„Dla stałych klientów promocje są elementem rutynowych wizyt. Dla osób pojawiających się okazjonalnie stają się z kolei impulsem do podjęcia decyzji o wybraniu się do sklepu. Na podstawie obserwacji rynku można powiedzieć, że najsilniej działają promocje obejmujące odzież, obuwie, elektronikę użytkową oraz wyposażenie domu. W tych segmentach różnice cenowe są najbardziej zauważalne, a jednocześnie łatwo je porównać między sklepami” – zauważył ekspert z Proxi.cloud.

Autorzy raportu zauważyli, że trzecia pozycja zakupów spożywczych, pokazuje, że wciąż pełnią one istotną rolę w funkcjonowaniu galerii handlowych. Często to one generują regularny, powtarzalny ruch, niezależny od sezonowości czy akcji promocyjnych. Obiekty z dobrze prowadzonym sklepem spożywczym zyskują stabilną bazę stałych klientów.

„Duża część tych wizyt ma charakter łączony. Konsument przychodzi po zakupy spożywcze, ale przy okazji zaspokaja inne potrzeby. W ten sposób sklep spożywczy staje się punktem startowym całego łańcucha aktywności” – uzupełnił Mateusz Chołuj.

Gastronomia i kino - znaczenie rozrywki w centrach handlowych

Na 4. i 5. pozycji rankingu znalazły się: gastronomia - 22 proc. wskazań i kino 19,6 proc. „Kategorie tę znalazły się relatywnie wysoko w rankingu, ale nadal wyraźnie poniżej zakupów. Wynik ten weryfikuje przekonanie, że galerie przekształciły się w miejsca rozrywki” – zaznaczył Chołuj.

Przeglądanie ofert bez intencji zrobienia zakupu jest jednym z powodów wizyty w galerii dla 18,4 proc. respondentów. 18,8 proc. traktuje ją jako pretekst do wyjścia z domu, 16,8 proc. spotyka się w galeriach ze znajomymi, a 14,4 proc. chodzi też do galerii na spacer.

Uczestnicy badania wśród celów wizyt wymieniali również: odbiór zamówień składanych online – 12,9 proc., korzystanie z toalety – 12,7 proc., a także wybranie się do punktu usługowego (fryzjera, banku, siłowni) – 8,5 proc.

Raport „Polacy w galeriach handlowych. Prawdziwe powody wizyt” powstał na podstawie badania opinii publicznej przeprowadzonego w II kwartale br. przez UCE Research i firmę Proxi.cloud na ogólnopolskiej próbie 1037 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat.