Co tak naprawdę przyciąga Polaków do centrów handlowych? Zakupy ważniejsze niż rozrywka

Co tak naprawdę przyciąga Polaków do centrów handlowych? Zakupy ważniejsze niż rozrywka

28 maja 2026, 08:43
oprac. Łucja Orzeł
Co tak naprawdę przyciąga Polaków do centrów handlowych? Zakupy ważniejsze niż rozrywka
Co tak naprawdę przyciąga Polaków do centrów handlowych? Zakupy ważniejsze niż rozrywka
Polacy najczęściej odwiedzają galerie handlowe, by kupić ubrania, skorzystać z promocji i wyprzedaży, a także zrobić zakupy spożywcze - wynika z raportu UCE Research i Proxi.cloud. Chęć skorzystania z oferty gastronomicznej i rozrywkowej wymieniana była w dalszej kolejności.

Jak zauważyli autorzy publikacji, w badaniu zastosowano pytania wielokrotnego wyboru, co pozwoliło nie tylko wyłonić jeden dominujący powód wizyt w galeriach handlowych, ale też stworzyć krótką listę wskazywanych celów z wyraźnie zarysowaną hierarchią. Z badania wynika, że konsumenci przychodzą do galerii przede wszystkim w celu zrobienia konkretnych zakupów lub w poszukiwaniu okazji. Rozrywka nie stanowi głównej motywacji, ale jest raczej jej uzupełnieniem.

Zakupy odzieżowe na pierwszym miejscu wśród celów wizyt

Ankietowani mogli wskazać maksymalnie 5 odpowiedzi spośród 19 pozycji. Najczęściej deklarowanym celem okazały się zakupy odzieżowe – wskazało je 45,6 proc. respondentów, promocje i wyprzedaże uzyskały 36 proc. wskazań, a zakupy spożywcze – 34,8 proc.

Stoi to w kontrze do popularnej narracji, że galerie handlowe w dużej części pełnią dziś głównie funkcję miejsca, w którym spędza się wolny czas” – wskazano w raporcie.

Mateusz Chołuj z firmy Proxi.cloud, współautor raportu, zaznaczył, pierwsza w rankingu pozycja zakupów odzieżowych nie stanowi niespodzianki, ponieważ moda od początku istnienia galerii handlowych była kluczowym segmentem oferty tych placówek, zarówno pod względem wynajmowanej powierzchni, jak i roli w generowaniu ruchu klientów.

Dla marek sieciowych galerie handlowe są podstawowym kanałem stacjonarnym, co powoduje tam naturalną koncentrację oferty modowej. W efekcie klient ma poczucie, że w jednym obiekcie może skorzystać z pełnej oferty rynkowej” - zaznaczył Chołuj.

Wrażliwość cenowa konsumentów decydujący czynnik

Według analityków UCE Research, odsetek badanych, który wskazali promocje, pokazuje, że tzw. wrażliwość cenowa konsumentów pozostaje jednym z kluczowych czynników decydującym o ruchu w galeriach handlowych.

Dla stałych klientów promocje są elementem rutynowych wizyt. Dla osób pojawiających się okazjonalnie stają się z kolei impulsem do podjęcia decyzji o wybraniu się do sklepu. Na podstawie obserwacji rynku można powiedzieć, że najsilniej działają promocje obejmujące odzież, obuwie, elektronikę użytkową oraz wyposażenie domu. W tych segmentach różnice cenowe są najbardziej zauważalne, a jednocześnie łatwo je porównać między sklepami” – zauważył ekspert z Proxi.cloud.

Autorzy raportu zauważyli, że trzecia pozycja zakupów spożywczych, pokazuje, że wciąż pełnią one istotną rolę w funkcjonowaniu galerii handlowych. Często to one generują regularny, powtarzalny ruch, niezależny od sezonowości czy akcji promocyjnych. Obiekty z dobrze prowadzonym sklepem spożywczym zyskują stabilną bazę stałych klientów.

„Duża część tych wizyt ma charakter łączony. Konsument przychodzi po zakupy spożywcze, ale przy okazji zaspokaja inne potrzeby. W ten sposób sklep spożywczy staje się punktem startowym całego łańcucha aktywności” – uzupełnił Mateusz Chołuj.

Gastronomia i kino - znaczenie rozrywki w centrach handlowych

Na 4. i 5. pozycji rankingu znalazły się: gastronomia - 22 proc. wskazań i kino 19,6 proc. „Kategorie tę znalazły się relatywnie wysoko w rankingu, ale nadal wyraźnie poniżej zakupów. Wynik ten weryfikuje przekonanie, że galerie przekształciły się w miejsca rozrywki” – zaznaczył Chołuj.

Przeglądanie ofert bez intencji zrobienia zakupu jest jednym z powodów wizyty w galerii dla 18,4 proc. respondentów. 18,8 proc. traktuje ją jako pretekst do wyjścia z domu, 16,8 proc. spotyka się w galeriach ze znajomymi, a 14,4 proc. chodzi też do galerii na spacer.

Uczestnicy badania wśród celów wizyt wymieniali również: odbiór zamówień składanych online – 12,9 proc., korzystanie z toalety – 12,7 proc., a także wybranie się do punktu usługowego (fryzjera, banku, siłowni) – 8,5 proc.

Raport „Polacy w galeriach handlowych. Prawdziwe powody wizyt” powstał na podstawie badania opinii publicznej przeprowadzonego w II kwartale br. przez UCE Research i firmę Proxi.cloud na ogólnopolskiej próbie 1037 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat.

Częste nieobecności pracownika dezorganizują pracę. Ale czy mogą uzasadniać wypowiedzenie umowy? Sądy nie mają wątpliwości co do tego, co jest celem stosunku pracy. W wydawanych wyrokach zauważają też trudności, z którymi mierzą się pracodawcy.
Od dłuższego czasu Zakład Ubezpieczeń Społecznych próbuje zmienić przyzwyczajenia emerytów i usiłuje ich „ubankowić". Bo niektórzy seniorzy zamiast konta wciąż wolą listonosza, który emerycką pensję przyniesie im do domu. Czy teraz ten opór zostanie przełamany arbitralną decyzją? ZUS zaproponował, aby emerytury i renty były wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe. Stanowisko w tej sprawie zajął resort rodziny, pracy i polityki społecznej.
Rodzice dzieci chorych onkologicznie i przewlekle otrzymają nawet 120 dni zasiłku opiekuńczego rocznie – dwukrotnie więcej niż obecnie. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zgłosiło projekt ustawy wydłużający o 60 dni okres zwolnienia. Bez dodatkowych wniosków, bez listy chorób – wystarczy zaświadczenie lekarskie.
Po urlopie macierzyńskim kobieta traktowana jest jak pracownik drugiej kategorii. Kiedy nie widzi dla siebie szans na awans i lepsze traktowanie, często woli zrezygnować z pracy. Tymczasem poziom dzietności w Polsce drastycznie spada, a rąk do pracy brakuje. Co trzeba zmienić?

W dniu 27 maja 2026 r. prezes Rady Ministrów Donald Tusk oraz premier brytyjskiego rządu Keir Starmer podpisali Traktat o Partnerstwie w Dziedzinie Bezpieczeństwa i Obronności w wojskowej bazie lotniczej Northolt. „Chcemy bronić bezpiecznej Polski i Wielkiej Brytanii oraz chronić nasze wartości" - zaznaczył Prezes Rady Ministrów. Warszawa i Londyn wyniosły relacje dwustronne na najwyższy poziom. Traktat z Northolt przewiduje współdziałanie w obszarze wojskowości, przemysłu zbrojeniowego oraz cyberbezpieczeństwa. Celem obu państw jest skuteczne odstraszanie potencjalnego agresora - Rosji. To kolejne strategiczne porozumienie zawarte przez nasz kraj, po podpisaniu w 2025 roku podobnego traktatu z Francją. Traktat ten wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia otrzymania późniejszej z notyfikacji, w których Strony poinformują się wzajemnie o wypełnieniu odpowiednich wewnętrznych procedur (ratyfikacyjnych) wymaganych do wejścia w życie tego Traktatu.
W debacie publicznej wciąż funkcjonuje przekonanie, że kontrola przepływów finansowych dotyczy przede wszystkim dużych firm, spektakularnych transakcji albo przypadków rażących nadużyć. Tymczasem system nadzoru nad finansami działa znacznie szerzej i w dużej mierze automatycznie. Obejmuje zarówno przedsiębiorców, jak i osoby prywatne, a jego podstawą nie jest wyłącznie wysokość kwoty, ale przede wszystkim logika i schemat przepływu pieniędzy.
Z początkiem czerwca w Zgierzu rusza pilotażowy program „Tup Tup & Go". To nowa usługa transportu na żądanie, która ma uzupełnić lokalną komunikację miejską. Pilotaż ma na celu zbadanie potrzeb pasażerów i kierunków przemieszczania się na terenie miasta Zgierza.
Choć w przestrzeni internetowej rodzice grzmią o tym, że oceny dziecka nie mają dla nich znaczenia, to jednocześnie większość z nich domu przelicza średnią ocen swoich dzieci i zachęca do poprawiania ocen. Trudno się temu dziwić, skoro w polskim systemie edukacji od ocen nadal wiele zależy.

Obowiązek alimentacyjny w Polsce polega na zapewnieniu środków utrzymania osobom, które nie mogą zapewnić ich sobie samodzielnie. Obowiązek ten w prawie regulują przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Dotyczy on głównie rodziców, dzieci i dziadków, a w niektórych przypadkach także małżonków oraz rodzeństwa.
Najnowszy raport ZUS przynosi konkretne odpowiedzi na pytania o finanse polskich seniorów. Publikacja biuletynu "Miesięczna informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych" ujawniła realne skutki niedawnej waloryzacji. Liczby nie kłamią - na konta emerytów trafiają wyższe kwoty, ale ceną za to jest rekordowe obciążenie państwowej kasy. Czy Twoje świadczenie nadąża za krajową średnią?
