3500 złotych dla każdego bez względu na dochody. Wypłaty ruszą 15 czerwca. Trzeba jednak złożyć wniosek

29 maja 2026, 07:18
Maja Retman
To świadczenie dla wielu rodzin jest dziś ważniejsze niż jakakolwiek waloryzacja emerytur czy jednorazowe dodatki. Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami często rezygnują z życia zawodowego, by przez całą dobę zajmować się bliskimi. Dlatego każda podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego ma realne znaczenie dla domowego budżetu. W czerwcu 2026 roku na konta trafią już wyższe kwoty, a część opiekunów nadal stoi przed trudną decyzją: zostać przy starych zasadach czy przejść na nowe przepisy.

Świadczenie pielęgnacyjne w górę. Tyle wynosi w 2026 roku

3386 zł miesięcznie, tyle od stycznia tego roku wynosi świadczenie pielęgnacyjne. To kwota wypłacana „na rękę”, ponieważ świadczenie pozostaje całkowicie zwolnione z podatku dochodowego. Tegoroczna podwyżka wyniosła 99 zł względem 2025 roku i jest efektem corocznej waloryzacji powiązanej z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dla wielu opiekunów równie istotna jak sama wypłata pozostaje kwestia składek opłacanych przez państwo. Gmina albo właściwy organ wypłacający świadczenie finansuje bowiem składki emerytalne, rentowe i zdrowotne do ZUS. W praktyce oznacza to, że okres pobierania świadczenia zalicza się do stażu pracy, od którego zależy późniejsza emerytura.

To szczególnie ważne dla osób, które przez wiele lat pozostają poza rynkiem pracy, opiekując się dzieckiem lub innym członkiem rodziny wymagającym stałej pomocy.

Kiedy pieniądze trafią na konto? Czerwcowe terminy mogą się różnić

Wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego nie odbywają się jednego, odgórnie ustalonego dnia w całym kraju. Terminy ustalają samodzielnie gminy i właśnie dlatego przelewy mogą pojawiać się na kontach w różnych momentach miesiąca.

Najczęściej pieniądze trafiają do opiekunów w drugiej połowie czerwca, choć konkretna data zależy od lokalnego harmonogramu wypłat. Osoby pobierające świadczenie powinny sprawdzić informacje w swoim ośrodku pomocy społecznej, centrum usług społecznych albo urzędzie gminy.

W praktyce to właśnie MOPS-y, GOPS-y i CUS-y odpowiadają za obsługę świadczeń i przekazują informacje o terminach przelewów.

Największa zmiana od lat. Opiekun może dziś legalnie pracować

Reforma przepisów, która weszła w życie w 2024 roku i obowiązuje również w 2026 roku, była dla wielu rodzin prawdziwym przełomem. Najważniejsza zmiana dotyczy możliwości łączenia świadczenia pielęgnacyjnego z pracą zarobkową.

Przez lata opiekunowie byli stawiani przed dramatycznym wyborem: albo świadczenie, albo jakikolwiek dochód z pracy. Nowe przepisy zniosły ten zakaz. Obecnie opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością do ukończenia 18. roku życia mogą pracować i jednocześnie zachować prawo do świadczenia — bez limitów dochodowych.

Dzięki temu część osób wróciła na rynek pracy, mogła podjąć choćby częściowe zatrudnienie albo prowadzić działalność gospodarczą bez ryzyka utraty wsparcia. Dla wielu rodzin oznacza to po prostu większe bezpieczeństwo finansowe.

Stare przepisy nadal obowiązują. Ale jest haczyk

Osoby, które otrzymały świadczenie pielęgnacyjne przed 1 stycznia 2024 roku, nadal mogą pobierać je na wcześniejszych zasadach. To tak zwana ochrona praw nabytych. W praktyce oznacza to jednak, że nadal obejmuje je zakaz podejmowania pracy zarobkowej. Wielu opiekunów stoi więc dziś przed trudną decyzją: pozostać przy starym systemie albo przejść na nowe zasady.

Zmiana jest możliwa w dowolnym momencie, ale ma charakter ostateczny. Po przejściu na nowe przepisy nie można już wrócić do poprzednich rozwiązań. Decyzja ma również konsekwencje dla samej osoby z niepełnosprawnością. Jeśli opiekun pozostaje przy starym świadczeniu pielęgnacyjnym, podopieczny nie może otrzymać nowego świadczenia wspierającego. W wielu rodzinach właśnie ten element przesądza dziś o wyborze nowego systemu.

Jak złożyć wniosek o świadczenie pielęgnacyjne?

Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla miejsca zamieszkania. Najczęściej sprawami zajmują się lokalne ośrodki pomocy społecznej — MOPS lub GOPS.

Do dokumentów trzeba dołączyć przede wszystkim orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby wymagającej opieki. Wniosek można złożyć tradycyjnie w urzędzie albo elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia. Coraz więcej opiekunów wybiera właśnie tę drugą drogę, bo pozwala uniknąć wizyty w urzędzie i przyspiesza formalności.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

