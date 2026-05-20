REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Tysiące złotych zwrotu z podatku - ulga rehabilitacyjna 2026. Zobacz pełną listę odliczeń, o których nie powie Ci urząd

Tysiące złotych zwrotu z podatku - ulga rehabilitacyjna 2026. Zobacz pełną listę odliczeń, o których nie powie Ci urząd

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 maja 2026, 12:00
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
ulga rehabilitacyjna pieniądze gotówka
Tysiące złotych zwrotu z podatku - ulga rehabilitacyjna 2026. Zobacz pełną listę odliczeń, o których nie powie Ci urząd
INFOR

REKLAMA

REKLAMA

Ulga rehabilitacyjna to jedna z najkorzystniejszych propozycji w polskim systemie podatkowym, a jednocześnie jedna z najmniej wykorzystywanych w pełni. Wielu seniorów i osób z niepełnosprawnościami ogranicza się jedynie do odliczenia leków, nie wiedząc, że skarbówka pozwala odzyskać pieniądze za używanie samochodu, remont mieszkania, a nawet zakup pieluchomajtek.

Wielu podatników traktuje ulgę rehabilitacyjną z dystansem, obawiając się drobiazgowych kontroli z Urzędu Skarbowego. Tymczasem przepisy są skonstruowane tak, aby realnie wspierać osoby wymagające rehabilitacji lub ułatwiać im codzienne funkcjonowanie. Kluczem do sukcesu jest rozróżnienie wydatków nielimitowanych od limitowanych oraz posiadanie odpowiedniego orzeczenia. W 2026 roku, przy rosnących kosztach opieki medycznej, każda złotówka odliczona od dochodu to realny zysk w domowym budżecie.

REKLAMA

REKLAMA

Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w 2026 roku?

Ulga rehabilitacyjna nie jest dostępna dla każdego. Prawo do odliczeń mają dwie grupy osób:

  • Osoby z niepełnosprawnością: Posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (znacznym, umiarkowanym lub lekkim), decyzję o przyznaniu renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, bądź orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia.
  • Opiekunowie: Osoby, na których utrzymaniu pozostają osoby z niepełnosprawnością, pod warunkiem, że dochody osoby niepełnosprawnej nie przekroczyły w roku podatkowym określonego limitu (w 2026 roku limit ten podlega waloryzacji i wynosi dwunastokrotność renty socjalnej obowiązującej w grudniu roku podatkowego - warto sprawdzić dokładną kwotę przed samym wysłaniem PIT).

Do kręgu osób utrzymywanych zaliczamy m.in. współmałżonka, dzieci (własne, przysposobione, obce przyjęte na wychowanie), rodziców, teściów, rodzeństwo oraz zięciów i synowe.

Wydatki nielimitowane - tutaj zwroty są największe

Wydatki nielimitowane to takie, od których możesz odliczyć całą wydaną kwotę. Nie ma tu górnego progu, co przy dużych inwestycjach (np. w remont domu) pozwala na znaczące obniżenie podatku.

REKLAMA

1. Adaptacja i wyposażenie mieszkań. To najczęściej pomijany element ulgi. Jeśli dostosowujesz łazienkę do potrzeb osoby niepełnosprawnej (np. likwidacja progu, montaż uchwytów, wymiana wanny na kabinę z odpływem liniowym), możesz odliczyć każdy koszt: od zakupu materiałów budowlanych po robociznę. Ważne: Adaptacja musi wynikać z potrzeb związanych z konkretną niepełnosprawnością (np. osoba niedowidząca nie odliczy likwidacji progu, ale odliczy montaż dodatkowego, jasnego oświetlenia).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

2. Wyposażenie w wyroby medyczne i sprzęt rehabilitacyjny. Chodzi o zakup urządzeń ułatwiających życie, takich jak wózki inwalidzkie, aparaty słuchowe, specjalistyczne łóżka ortopedyczne czy podnośniki. Do tej kategorii zaliczamy także zakup komputera lub oprogramowania wspomagającego komunikację, pod warunkiem, że parametry techniczne urządzeń ułatwiają osobie z niepełnosprawnością codzienne funkcjonowanie.

3. Pobyty na turnusach i w uzdrowiskach. Pełnemu odliczeniu podlegają wydatki na odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego czy zakładzie rehabilitacji leczniczej. Dotyczy to również opieki pielęgniarskiej w domu podczas przewlekłej choroby.

Wydatki limitowane - pułapki i limity w 2026 roku

Wydatki limitowane to takie, gdzie przepisy określają maksymalną kwotę, jaką możesz odjąć od dochodu, lub wprowadzają tzw. "próg wejścia".

1. Leki - magiczna granica 100 zł. To najpopularniejsze odliczenie. Możesz odliczyć nadwyżkę ponad 100 zł wydanych na leki w danym miesiącu.

  • Przykład: Jeśli w maju wydałeś na leki 350 zł, Twoje odliczenie wynosi 250 zł. Jeśli w czerwcu wydałeś 90 zł - nie odliczasz nic.
  • Dokumentacja: Musisz posiadać dokument (zaświadczenie lekarza specjalisty, e-receptę, historię choroby), potwierdzający, że powinieneś stosować dane leki (stale lub czasowo).

2. Samochód bez tajemnic - ryczałt 2280 zł. Wydatki na używanie samochodu osobowego na potrzeby związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych przez osobę niepełnosprawną (nie musisz udowadniać, że jeździłeś na zabiegi lecznicze!).

  • Bez paragonów: To jedyne odliczenie, gdzie nie musisz zbierać faktur za paliwo czy naprawy. Obowiązuje stała kwota ryczałtowa 2280 zł.
  • Kluczowy warunek: Osoba niepełnosprawna (lub jej opiekun) musi być właścicielem lub współwłaścicielem auta.

3. Pieluchomajtki i wyroby chłonne. Limit wynosi 2280 zł rocznie. Obejmuje on zakup pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, podkładów czy wkładów anatomicznych. Tutaj musisz posiadać dowody zakupu.

Dokumentacja: Czego naprawdę wymaga Urząd Skarbowy?

W 2026 roku skarbówka kładzie duży nacisk na rzetelność, ale przepisy chronią świadomego podatnika.

  • Faktura imienna lub rachunek: Są niezbędne przy wydatkach nielimitowanych (remont, sprzęt) oraz przy lekach i pieluchomajtkach. Zwykły paragon to za mało - dokument musi zawierać Twój PESEL lub dane osobowe.
  • Dowody niefakturowane: W przypadku ryczałtu na samochód lub opłacenia przewodnika (również limit 2280 zł), nie musisz mieć faktur za paliwo czy usługę. Urząd może jednak poprosić o uprawdopodobnienie prawa do ulgi (posiadanie auta, posiadanie psa asystującego itp.).
  • Orzeczenie: Musi być ważne w momencie ponoszenia wydatku. Jeśli orzeczenie wygasło w marcu, a remont zrobiłeś w czerwcu - odliczenie przepadnie.

Ekspert Infor.pl radzi: Największym błędem podatników jest wyrzucanie dokumentów zaraz po złożeniu PIT. Pamiętaj, że Urząd Skarbowy ma 5 lat na skontrolowanie Twojego rozliczenia, licząc od końca roku, w którym złożono deklarację. W przypadku ulgi rehabilitacyjnej załóż osobny segregator na faktury apteczne, e-recepty i zaświadczenia. Szczególną uwagę zwróć na wydatki samochodowe - choć nie zbierasz faktur za benzynę, w dowodzie rejestracyjnym musi widnieć Twoje nazwisko lub nazwisko Twojego podopiecznego.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ulgę rehabilitacyjną

Czy mogę odliczyć suplementy diety? Zazwyczaj nie. Ulga dotyczy wyłącznie leków wpisanych do Oficjalnego Rejestru Produktów Leczniczych. Suplementy diety i wyroby kosmetyczne, mimo że kupowane w aptece, nie dają prawa do ulgi. Kluczowe jest zalecenie lekarza i status produktu leczniczego.

Czy odliczenie na samochód przysługuje, jeśli auto jest w leasingu lub najmie długoterminowym? Nie. Krajowa Informacja Skarbowa stoi na twardym stanowisku, że leasing operacyjny czy najem konsumencki wykluczają prawo do tego odliczenia. Ustawa jednoznacznie wymaga, aby pojazd był własnością lub współwłasnością podatnika.

Czy remont łazienki może odliczyć syn dla niepełnosprawnej matki? Tak, jeśli matka jest na utrzymaniu syna (nie przekracza rocznego limitu dochodów), a syn poniósł faktyczny koszt remontu, co zostało potwierdzone fakturą wystawioną na jego nazwisko.

Czy okulary korekcyjne podlegają uldze? Tylko wtedy, gdy są one traktowane jako sprzęt ułatwiający wykonywanie czynności życiowych przy wadzie wzroku powiązanej z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (narządu wzroku). Zwykłe okulary do czytania dla osoby bez takiego orzeczenia nie podlegają odliczeniu.

Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w 2026 roku?

Prawo do odliczeń mają osoby z niepełnosprawnością z odpowiednim orzeczeniem lub rentą oraz opiekunowie osób z niepełnosprawnością, jeśli dochody osoby utrzymywanej nie przekroczyły limitu.

Jakie wydatki nielimitowane obejmuje ulga rehabilitacyjna w 2026 roku?

Wydatki nielimitowane pozwalają odliczyć całą wydaną kwotę. Obejmują m.in. adaptację i wyposażenie mieszkań, wyroby medyczne i sprzęt rehabilitacyjny oraz pobyty na turnusach i w uzdrowiskach.

Jak odlicza się leki w ramach ulgi rehabilitacyjnej w 2026 roku?

Można odliczyć nadwyżkę ponad 100 zł wydanych na leki w danym miesiącu. Potrzebny jest dokument, np. zaświadczenie lekarza specjalisty, e-recepta lub historia choroby, potwierdzający stosowanie danych leków.

Jaki limit ma odliczenie samochodu osobowego w uldze rehabilitacyjnej w 2026 roku?

Odliczenie za używanie samochodu osobowego ma stałą kwotę ryczałtową 2280 zł. Nie trzeba zbierać faktur za paliwo czy naprawy, ale osoba niepełnosprawna lub jej opiekun musi być właścicielem albo współwłaścicielem auta.

Jakie dokumenty są wymagane do ulgi rehabilitacyjnej w 2026 roku?

Faktura imienna lub rachunek są niezbędne przy wydatkach nielimitowanych oraz przy lekach i pieluchomajtkach. Zwykły paragon to za mało, a orzeczenie musi być ważne w momencie ponoszenia wydatku.

Powiązane
Emerytura pomostowa. Rewolucyjny przepis działa. Jak zyskać wcześniejsze świadczenie w 2026 roku?
Emerytura pomostowa. Rewolucyjny przepis działa. Jak zyskać wcześniejsze świadczenie w 2026 roku?
Dodatek do emerytury po 65. roku życia w 2026 roku. Ile wynosi i jak go zdobyć? ZUS stawia jasne warunki
Dodatek do emerytury po 65. roku życia w 2026 roku. Ile wynosi i jak go zdobyć? ZUS stawia jasne warunki
Płaciłeś składki KRUS przez 10 lat? Tyle wyniesie Twoja emerytura. Będziesz w szoku
Płaciłeś składki KRUS przez 10 lat? Tyle wyniesie Twoja emerytura. Będziesz w szoku
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Ceny paliw w czwartek 21 maja. Ile kierowcy zapłacą jutro na stacjach benzynowych?
20 maja 2026

Minister energii wydał kolejne obwieszczenie, w którym określił ceny benzyny i oleju napędowego na czwartek. Sprawdzamy, ile maksymalnie kierowcy zapłacą za paliwo na stacjach benzynowych w dniu 21 maja.
Budynek drogi w utrzymaniu przegrywa w ESG i kalkulacji ekonomicznej najemcy. Efektywność energetyczną zaczyna się wyceniać jak lokalizację czy standard wykończenia
20 maja 2026

Jak zmienia się rynek nieruchomości? Budynek drogi w utrzymaniu przegrywa w ESG i kalkulacji ekonomicznej najemcy. Efektywność energetyczną zaczyna się wyceniać jak lokalizację czy standard wykończenia. Co zmieniło się w świadectwie charakterystyki energetycznej od maja 2026 r.?
Bitcoin i ether nie dla każdego? Tylko nieliczni Polacy inwestują w kryptowaluty
20 maja 2026

6,4 proc. Polaków zadeklarowało posiadanie kryptowalut, a relatywnie najczęściej kupują je młodzi mężczyźni, wynika z badania zleconego przez Narodowy Bank Polski.
ePłatnik - bezpłatne szkolenie ZUS online 3 czerwca 2026 r.
20 maja 2026

ZUS zaprasza na bezpłatne szkolenie online - ePłatnik. Odbędzie się w dniu 3 czerwca 2026 r. o godz. 10:00. Sprawdź, jak się zapisać.

REKLAMA

Wyższe koszty uzyskania prawa jazdy. Wzrosną opłaty za badania psychologiczne
20 maja 2026

Wkrótce wzrośnie opłata za badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu, które jest wymagane do m.in. do uzyskania przy niektórych kategorii prawa jazdy. Podwyżka jest uzasadniana coraz wyższymi rzeczywistymi kosztami przeprowadzania badania.
Kawa z INFORLEX: Umowy z klientami biura rachunkowego
20 maja 2026

Prowadzenie biura rachunkowego to nie tylko bieżąca obsługa księgowa klientów, ale także odpowiedzialność, komunikacja i właściwe zabezpieczenie zasad współpracy. Jednym z najważniejszych dokumentów w relacji z klientem jest dobrze skonstruowana umowa. To ona określa zakres usług, obowiązki stron, odpowiedzialność, terminy, sposób przekazywania dokumentów oraz zasady rozliczeń. Jak więc przygotować umowę, która będzie czytelna i bezpieczna dla biura rachunkowego?
Idę oddać krew. Nie będzie mnie w pracy 2 dni - czy pracodawca musi się zgodzić?
20 maja 2026

Idę oddać krew w poniedziałek. Nie będzie mnie w pracy 2 dni - w poniedziałek i wtorek. Czy przepisy prawa pracy dopuszczają taką możliwość? Czy pracodawca musi się zgodzić?
Tysiące złotych zwrotu z podatku - ulga rehabilitacyjna 2026. Zobacz pełną listę odliczeń, o których nie powie Ci urząd
20 maja 2026

Ulga rehabilitacyjna to jedna z najkorzystniejszych propozycji w polskim systemie podatkowym, a jednocześnie jedna z najmniej wykorzystywanych w pełni. Wielu seniorów i osób z niepełnosprawnościami ogranicza się jedynie do odliczenia leków, nie wiedząc, że skarbówka pozwala odzyskać pieniądze za używanie samochodu, remont mieszkania, a nawet zakup pieluchomajtek.

REKLAMA

ZUS: każdy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego to o 8-12% większa kwota emerytury. Masz ponad 50 lat? Sprawdź jaką emeryturę możesz dostać
20 maja 2026

ZUS radzi, by zanim złoży się wniosek emerytalny - sprawdzić prognozowaną wysokość emerytury. To ważne, by decyzję o zakończeniu aktywności zawodowej podejmować świadomie. Jeżeli prognozowana emerytura jest dla nas za mała trzeba wiedzieć, że osiągnięcie wieku emerytalnego wcale nie oznacza rezygnacji z pracy. A - jak wyjaśnia ZUS - dłuższa praca się opłaca, bo każdy rok aktywności zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego to wzrost świadczenia o 8-12 proc.
Rolnicy alarmują. Coraz więcej gospodarstw działa „na styk”, a presja finansowa rośnie
20 maja 2026

Ponad 30 proc. rolników negatywnie ocenia swoją sytuację finansową, a eksperci ostrzegają przed narastającą niestabilnością całego sektora. Najnowszy raport pokazuje, że większość gospodarstw funkcjonuje bez finansowych buforów bezpieczeństwa, a nawet niewielkie wstrząsy mogą pogłębić problemy z płynnością i zadłużeniem.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA