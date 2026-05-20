REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Ceny paliw w czwartek 21 maja. Ile kierowcy zapłacą jutro na stacjach benzynowych?

Ceny paliw w czwartek 21 maja. Ile kierowcy zapłacą jutro na stacjach benzynowych?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 maja 2026, 12:24
[Data aktualizacji 20 maja 2026, 12:46]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
E10 benzyna dystrybutor paliwa stacja paliw cena maksymalna diesel
Ceny paliw w czwartek 21 maja. Ile kierowcy zapłacą jutro na stacjach benzynowych?
Christophe Licoppe
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Minister energii wydał kolejne obwieszczenie, w którym określił ceny benzyny i oleju napędowego na czwartek. Sprawdzamy, ile maksymalnie kierowcy zapłacą za paliwo na stacjach benzynowych w dniu 21 maja.

Minister energii: ceny maksymalne za paliwo w czwartek 21 maja

W czwartek na stacjach benzynowych w całej Polsce będą obowiązywać nowe ceny oleju napędowego i benzyny. Minister energii w obwieszczeniu w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw ustalił, że 21 maja kierowcy zapłacą nie więcej niż:

REKLAMA

REKLAMA

  • 6,50 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,02 zł za 1 litr;
  • 7,06 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,54 zł za 1 litr;
  • 6,97 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,45 zł za 1 litr.

Czytaj także:

Wyższe koszty uzyskania prawa jazdy

Ceny maksymalne za paliwo obowiązujące w środę 20 maja

Dla porównania przypomnijmy, jakie ceny maksymalne za benzynę i olej napędowy obowiązują w środę:

REKLAMA

  • 6,52 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,04 zł za 1 litr;
  • 7,07 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,55 zł za 1 litr;
  • 7,00 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,48 zł za 1 litr.

Po dużych podwyżkach w środę, w czwartek paliwo minimalnie stanieje. Cena maksymalna za 1 litr benzyny 95 spadnie o 2 gr. Także za benzynę 98 kierowcy zapłacą o 1 gr mniej za litr. Prawdziwe szaleństwo mamy w przypadku oleju napędowego. Cena za litr spadnie „aż” o 3 gr.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Program CPN - ceny maksymalne paliw

Mechanizm maksymalnej ceny detalicznej to element rządowego programu CPN (Ceny Paliw Niżej), który działa równolegle z obniżką podatków. VAT został obniżony z 23 proc. do 8 proc., a akcyza zmniejszona do minimalnych dopuszczalnych poziomów (o 29 gr dla benzyny i 28 gr dla oleju napędowego).

W ramach programu CPN minister energii ustala ceny maksymalne paliw ciekłych. Stawki są określane codziennie i obowiązują na wszystkich stacjach benzynowych w Polsce. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W razie ogłoszenia jej przed dniem wolnym od pracy lub świętem stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Kontrola cen paliw na stacjach benzynowych

Kontrole cen paliw prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Podczas niedawnych kontroli cen paliwa KAS wykrył nieprawidłowości na prawie 500 stacjach benzynowych spośród blisko 8000 skontrolowanych.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł.

Podstawa prawna:

  • obwieszczenie Ministra Energii z 20 maja 2026 r. w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw (M.P. poz. 502)
Powiązane
KAS kontroluje stacje benzynowe. Prawie 500 przypadków nieprawidłowości w stosowaniu cen maksymalnych paliw
KAS kontroluje stacje benzynowe. Prawie 500 przypadków nieprawidłowości w stosowaniu cen maksymalnych paliw
100 zł grzywny za brak kasku podczas jazdy rowerem – nowe przepisy wchodzą w życie 3 czerwca
100 zł grzywny za brak kasku podczas jazdy rowerem – nowe przepisy wchodzą w życie 3 czerwca
Czy cena LPG będzie regulowana? Rzecznik MŚP postuluje wprowadzenie maksymalnej ceny detalicznej
Czy cena LPG będzie regulowana? Rzecznik MŚP postuluje wprowadzenie maksymalnej ceny detalicznej
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Wyższe koszty uzyskania prawa jazdy. Wzrosną opłaty za badania psychologiczne
20 maja 2026

Wkrótce wzrośnie opłata za badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu, które jest wymagane do m.in. do uzyskania przy niektórych kategorii prawa jazdy. Podwyżka jest uzasadniana coraz wyższymi rzeczywistymi kosztami przeprowadzania badania.
ZUS: każdy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego to o 8-12% większa kwota emerytury. Masz ponad 50 lat? Sprawdź jaką emeryturę możesz dostać
20 maja 2026

ZUS radzi, by zanim złoży się wniosek emerytalny - sprawdzić prognozowaną wysokość emerytury. To ważne, by decyzję o zakończeniu aktywności zawodowej podejmować świadomie. Jeżeli prognozowana emerytura jest dla nas za mała trzeba wiedzieć, że osiągnięcie wieku emerytalnego wcale nie oznacza rezygnacji z pracy. A - jak wyjaśnia ZUS - dłuższa praca się opłaca, bo każdy rok aktywności zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego to wzrost świadczenia o 8-12 proc.
Zapadła decyzja sejmowej Komisji do Spraw Petycji: czy będzie dodatkowy długi weekend majowy w 2026 r., tj. wolne od pracy 23, 24 i 25 maja?
20 maja 2026

Dodatkowy dzień wolny od pracy nie tylko za święto przypadające w sobotę, ale również w niedzielę, czyli tak jak będzie to miało miejsce w tegoroczne Zielone Świątki – to postulat petycji zbiorowej, autorstwa Fundacji „Można Lepiej”, która została złożona do Sejmu. Czy w związku z powyższym – poniedziałek 25 maja 2026 r., będzie dodatkowym dniem wolnym od pracy, w zamian za pierwszy dzień Zielonych Świątek wypadający w niedzielę (tym samym sprawiając, że będzie można cieszyć się jeszcze jednym, długim weekendem majowym)? W dniu 13 maja 2026 r. zapadła w tej sprawie decyzja sejmowej Komisji do Spraw Petycji.
Będą zmiany w szkołach i przedszkolach. Centralny eDziennik dla wszystkich szkół. Jest projekt
19 maja 2026

Jeszcze nie rozpoczęły się wakacje, a już wiadomo, że w szkołach zanosi się na zmiany. Choć o centralnym edzienniku dla wszystkich placówek mówiło się już od jakiegoś czasu, to teraz już wiadomo, że pomysł wchodzi w fazę realizacji. Czego można się spodziewać?

REKLAMA

Czy można sprzedać mieszkanie z najemcą? Kiedy jest to zgodne z prawem? Co z rozliczeniami z umowy najmu?
20 maja 2026

Krajowe media od pewnego czasu dość często publikują doniesienia o problematycznych najemcach. Historie związane z takimi szczególnie uciążliwymi lokatorami oczywiście się zdarzają. Trzeba jednocześnie pamiętać, że o sumiennych lokatorach mówi się rzadko. Mieszkanie z właśnie takim rzetelnym najemcą może być interesującą ofertą rynkową - oczywiście tylko dla wybranych nabywców. Wyjaśniamy zatem, jakie zasady związane z trwającą umową najmu obowiązują w razie sprzedaży mieszkania. Chodzi zwłaszcza o ochronę interesów najemcy, czyli rozwiązanie przewidziane przez przepisy. Leszek Markiewicz prowadzący agencję nieruchomości z Warszawy (NieruchomosciSzybko.pl) tłumaczy, na jakich zasadach odbywa się sprzedaż mieszkania zasiedlonego przez lokatora.
Pracownicy tylko z 1000 zł nawiązki. Takie realia. A na początku było 800 zł. Mitem są wysokie kwoty
19 maja 2026

Widzę na forach internetowych mit wypłaty przez sądy wysokich kwot dla poszkodowanych pracowników w postaci wpisów: „Idź do sądu, pracodawca zapłaci ci 60 000 zł”. Realia są (z reguły inne). Niskie zadośćuczynienia i odszkodowania w sądach cywilnych. Jeszcze gorzej niż w sądach cywilnych jest w karnych. Te wypłacają nawiązki dla pracowników. Są naprawdę niskie. W artykule przykład dyrektorki szkoły ukaranej na rzecz 11 pracowników nawiązką po 1000 zł dla każdego. Kobieta potrafiła wysłać woźnego do odśnieżania dachu, zakazać cukrzykowi zrobienia zastrzyku insuliny, a przede wszystkim krzyczeć, krzyczeć i jeszcze raz krzyczeć przy wszystkich (w tym przy dzieciach) na nauczycieli i pracowników szkoły.
Wysokie ceny benzyny i oleju napędowego. Ile kierowcy zapłacą za paliwo w środę?
20 maja 2026

W najnowszym obwieszczeniu minister energii określił nowe, wyższe ceny benzyny i diesla na środę. Niestety, paliwo znacznie podrożało. Sprawdzamy, ile maksymalnie kierowcy zapłacą za paliwo na stacjach benzynowych dzisiaj 20 maja.
100 zł grzywny za brak kasku podczas jazdy rowerem – nowe przepisy wchodzą w życie 3 czerwca
19 maja 2026

3 czerwca wchodzi w życie obowiązek noszenia kasku przez dzieci podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną czy urządzeniem transportu osobistego. Za brak kasku ochronnego rodzice zapłacą 100 zł grzywny.

REKLAMA

Unijne przepisy już obowiązują, ale Polska nadal bez ustawy. Chaos wokół najmu krótkoterminowego
19 maja 2026

Już jutro zaczyna być stosowane unijne rozporządzenie dotyczące najmu krótkoterminowego, jednak w Polsce wciąż brakuje krajowych przepisów wdrażających nowe zasady. W efekcie właściciele mieszkań, platformy rezerwacyjne i samorządy wchodzą w okres prawnej niepewności. Eksperci podkreślają jednak, że nie oznacza to natychmiastowej rewolucji ani automatycznych kar dla wynajmujących.
Fotowoltaika za 10 proc. wartości. Mimo problemów z ostatnich miesięcy, nie słabnie zainteresowanie panelami niemal za darmo
19 maja 2026

Czy instalacje fotowoltaiczne nadal są przedmiotem pożądania właścicieli domów jednorodzinnych? Mimo zmiennych nastrojów wokół paneli, nadal jest wielu chętnych na zamontowanie ich za 10 proc. wartości.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA