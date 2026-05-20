Minister energii wydał kolejne obwieszczenie, w którym określił ceny benzyny i oleju napędowego na czwartek. Sprawdzamy, ile maksymalnie kierowcy zapłacą za paliwo na stacjach benzynowych w dniu 21 maja.

Minister energii: ceny maksymalne za paliwo w czwartek 21 maja

W czwartek na stacjach benzynowych w całej Polsce będą obowiązywać nowe ceny oleju napędowego i benzyny. Minister energii w obwieszczeniu w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw ustalił, że 21 maja kierowcy zapłacą nie więcej niż:

6,50 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,02 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,02 zł za 1 litr; 7,06 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,54 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,54 zł za 1 litr; 6,97 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,45 zł za 1 litr.

Ceny maksymalne za paliwo obowiązujące w środę 20 maja

Dla porównania przypomnijmy, jakie ceny maksymalne za benzynę i olej napędowy obowiązują w środę:

6,52 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,04 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,04 zł za 1 litr; 7,07 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,55 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,55 zł za 1 litr; 7,00 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,48 zł za 1 litr.

Po dużych podwyżkach w środę, w czwartek paliwo minimalnie stanieje. Cena maksymalna za 1 litr benzyny 95 spadnie o 2 gr. Także za benzynę 98 kierowcy zapłacą o 1 gr mniej za litr. Prawdziwe szaleństwo mamy w przypadku oleju napędowego. Cena za litr spadnie „aż” o 3 gr.

Program CPN - ceny maksymalne paliw

Mechanizm maksymalnej ceny detalicznej to element rządowego programu CPN (Ceny Paliw Niżej), który działa równolegle z obniżką podatków. VAT został obniżony z 23 proc. do 8 proc., a akcyza zmniejszona do minimalnych dopuszczalnych poziomów (o 29 gr dla benzyny i 28 gr dla oleju napędowego).

W ramach programu CPN minister energii ustala ceny maksymalne paliw ciekłych. Stawki są określane codziennie i obowiązują na wszystkich stacjach benzynowych w Polsce. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W razie ogłoszenia jej przed dniem wolnym od pracy lub świętem stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Kontrola cen paliw na stacjach benzynowych

Kontrole cen paliw prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Podczas niedawnych kontroli cen paliwa KAS wykrył nieprawidłowości na prawie 500 stacjach benzynowych spośród blisko 8000 skontrolowanych.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł.

Podstawa prawna: