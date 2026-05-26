Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Jak odzyskać pieniądze z subkonta ZUS po zmarłym? Średnio 29 000 zł do wypłaty. Instrukcja krok po kroku

Jak odzyskać pieniądze z subkonta ZUS po zmarłym? Średnio 29 000 zł do wypłaty. Instrukcja krok po kroku

26 maja 2026, 15:40
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
Jak odzyskać pieniądze z subkonta ZUS po zmarłym? Średnio 29 000 zł do wypłaty. Instrukcja krok po kroku
Miliardy złotych leżą na subkontach ZUS, bo rodziny zmarłych wierzą, że składki przepadają. Tymczasem środki z II filaru są dziedziczną własnością prywatną. Przeciętna wypłata wynosi blisko 29 tys. zł, a rekordowe przekraczają 100 tys. zł. ZUS nie wypłaca ich automatycznie - musisz złożyć wniosek. Wyjaśniamy, jak krok po kroku odzyskać te pieniądze.

Dziedziczenie środków z ZUS. Dlaczego pieniądze nie przepadają?

Wielu Polaków żyje w błędnym przekonaniu. Myślą, że system emerytalny w Polsce to "czarna dziura". Wierzą, że po śmierci ubezpieczonego nic nie wraca do rodziny. To prawda tylko częściowo. Podstawowe składki z I filaru (konta głównego ZUS) nie są dziedziczne. Służą one finansowaniu bieżących emerytur. Zupełnie innymi prawami rządzi się jednak subkonto w ZUS oraz środki w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE). To realny majątek, który czeka na wypłatę. Wymaga on jednak inicjatywy ze strony spadkobierców.

Subkonto w ZUS - co to jest i skąd biorą się tam pieniądze?

Subkonto to specjalna część konta emerytalnego w ZUS. Posiada je:

  • Każdy ubezpieczony urodzony po 1968 roku.
  • Osoby starsze, które zdecydowały się na członkostwo w OFE.

Trafia tam 4,38 proc. lub 7,3 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne. Zależy to od decyzji o przekazywaniu części składki do funduszu emerytalnego. Środki na subkoncie nie są jedynie zapisem księgowym. Podlegają corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu gospodarczego (PKB) z ostatnich 5 lat oraz o inflację. W 2026 roku kwoty te stały się znaczącym elementem majątku spadkowego. To efekt serii wysokich waloryzacji wynikających z dynamicznej sytuacji rynkowej. Rodziny często zapominają o tych pieniądzach w natłoku formalności po pogrzebie.

Podział środków z subkonta ZUS po śmierci ubezpieczonego

Mechanizm dziedziczenia zależy od stanu cywilnego zmarłego. Ważne jest też istnienie wspólności majątkowej między małżonkami. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych przewiduje dwa główne etapy podziału majątku:

1. Podział małżeński (Wypłata transferowa)

  • Dotyczy osób pozostających w związku małżeńskim ze wspólnością majątkową.
  • Połowa środków z okresu trwania małżeństwa trafia na subkonto żyjącego współmałżonka.
  • Ważne: Nie jest to wypłata gotówkowa.
  • To tzw. wypłata transferowa.
  • Środki te zwiększą przyszłą emeryturę wdowy lub wdowca.
  • Fizycznie nie pojawiły się teraz na ich koncie bankowym.

2. Wypłata dla osób uprawnionych (Gotówka na konto)

  • Obejmuje drugą połowę środków (lub całość, jeśli zmarły był kawalerem/panną).
  • Jest wypłacana w formie gotówkowej.
  • Trafia do osób wskazanych przez zmarłego za życia (tzw. uposażonych).
  • Jeśli nie wskazano takich osób, pieniądze wchodzą w skład masy spadkowej.
  • Podlegają wtedy dziedziczeniu na zasadach ogólnych (zgodnie z testamentem lub ustawą).
  • Te środki trafiają bezpośrednio na rachunek bankowy spadkobierców.

Pułapka "młodego emeryta". Czym jest wypłata gwarantowana z ZUS?

To jedna z najważniejszych sekcji dla czytelników. Często słyszymy mit: "Mój mąż pobierał już emeryturę przez rok, więc w ZUS już nic nie ma do dziedziczenia". To jeden z najgroźniejszych błędów. Przepisy przewidują tzw. wypłatę gwarantowaną. Przysługuje ona rodzinie, jeśli emeryt:

  • Pobierał emeryturę docelową (a nie wcześniejszą).
  • Zmarł przed upływem 3 lat (36 miesięcy) od momentu przejścia na emeryturę.

Wypłata gwarantowana to jednorazowe świadczenie pieniężne. Stanowi różnicę między środkami zapisanymi na subkoncie a sumą emerytur już wypłaconych. Dla wielu rodzin to jedyna szansa na odzyskanie składek bliskiej osoby. Dotyczy to ludzi, którzy pracowali całe życie, ale nie zdążyli w pełni skorzystać ze świadczenia. Pamiętaj: ZUS z urzędu nie informuje o tej możliwości. Inicjatywa w całości leży po stronie rodziny.

Jak odzyskać pieniądze z subkonta ZUS? Instrukcja krok po kroku

Proces odzyskiwania pieniędzy różni się w zależności od statusu zmarłego w OFE.

Scenariusz A: Zmarły był członkiem OFE

  1. Cała procedura zaczyna się w Otwartym Funduszu Emerytalnym, do którego należał zmarły.
  2. Rodzina składa wniosek do funduszu i dołącza akt zgonu.
  3. OFE ma obowiązek podzielić środki u siebie.
  4. W ciągu 14 dni OFE zawiadamia ZUS o konieczności wypłaty pieniędzy z subkonta.
  5. W tym scenariuszu nie trzeba składać osobnego wniosku do ZUS. Urząd otrzyma sygnał bezpośrednio od funduszu.

Scenariusz B: Zmarły nie był członkiem OFE (tylko subkonto ZUS)

  • Dotyczy sytuacji, gdy bliska osoba nie należała do OFE.
  • Dotyczy też sytuacji, gdy przed śmiercią całość środków z OFE przeniesiono do ZUS (tzw. suwak bezpieczeństwa).
  • Wniosek należy złożyć bezpośrednio w placówce ZUS.
  • Służy do tego oficjalny formularz ZUS USS ("Wniosek o wypłatę środków z subkonta").

Jakie dokumenty do wniosku ZUS USS trzeba przygotować?

  • Skrócony odpis aktu zgonu bliskiej osoby.
  • Odpis skrócony aktu małżeństwa (jeśli wnioskuje współmałżonek).
  • Prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku LUB Akt Poświadczenia Dziedziczenia od notariusza (jeśli zmarły nie wskazał konkretnych osób uposażonych).

Podatki i terminy. Ile i kiedy wypłaca ZUS?

Wypłata z subkonta ZUS lub OFE nie jest zwolniona z danin publicznych. Państwo traktuje te środki jako dochód kapitałowy.

  • Podatek od wypłaty z ZUS (19 proc.): Od każdej kwoty potrącany jest zryczałtowany podatek dochodowy (tzw. podatek Belki). Dobra wiadomość jest taka, że ZUS wypłaca kwotę już "na rękę" (netto). Nie musisz wykazywać tych pieniędzy w rocznym zeznaniu PIT. Nie musisz martwić się o dopłatę podatku.
  • Czas oczekiwania na przelew: Zgodnie z przepisami, ZUS ma 3 miesiące na dokonanie wypłaty. Czas ten liczy się od momentu złożenia kompletnego i poprawnego wniosku. Pieniądze przelewane są bezpośrednio na wskazany rachunek bankowy.

Dlaczego ZUS sam nie szuka spadkobierców?

To pytanie retoryczne, które często stawiają czytelnicy. ZUS posiada dane o zgonach dzięki systemowi PESEL. Nie ma jednak narzędzi ani ustawowego obowiązku, aby ustalać krąg spadkobierców. Nie szuka ich adresów ani numerów kont bankowych. Środki na subkontach osób zmarłych są co roku waloryzowane. Jeśli nikt się po nie nie zgłosi, po pewnym czasie mogą stać się częścią ogólnego systemu ubezpieczeń. Chociaż prawo do dziedziczenia tych środków co do zasady nie przedawnia się tak szybko jak inne roszczenia, warto dopełnić formalności w ciągu kilku lat od śmierci bliskiej osoby. Pozwoli to uniknąć problemów z odnalezieniem dokumentacji.

FAQ - najczęstsze pytania o subkonto ZUS i OFE

Czy mogę sprawdzić przez telefon, ile pieniędzy jest na subkoncie zmarłego? Niestety nie jest to możliwe. Ze względu na ochronę danych osobowych i tajemnicę ubezpieczeniową, ZUS udziela takich informacji tylko osobiście. Musisz legitymować się dokumentem potwierdzającym prawo do dziedziczenia (np. aktem notarialnym).

Co jeśli zmarły wskazał jako uposażoną osobę spoza rodziny, np. partnera życiowego? Wskazanie (uposażenie) jest nadrzędne wobec ustawowego dziedziczenia. Jeśli zmarły wskazał np. konkubenta lub przyjaciela, ta osoba otrzyma pieniądze. Odbędzie się to z pominięciem rodziny i bez konieczności przeprowadzania skomplikowanej sprawy spadkowej.

Czy komornik może zająć pieniądze z subkonta po zmarłym? Środki te w momencie wypłaty tracą swój pierwotny, "emerytalny" charakter ochronny. Stają się zwykłym składnikiem majątku spadkobiercy. Jeśli spadkobierca ma zajęcia komornicze, środki te po wpłynięciu na jego konto bankowe mogą zostać zajęte przez komornika.

Czy środki z subkonta ZUS i OFE po zmarłym podlegają dziedziczeniu?

Podstawowe składki z I filaru (konta głównego ZUS) nie są dziedziczne. Subkonto w ZUS oraz środki w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE) to „realny majątek, który czeka na wypłatę”, ale wymaga inicjatywy spadkobierców.

Jak dzielone są środki z subkonta ZUS po śmierci ubezpieczonego małżonka?

Przy wspólności majątkowej połowa środków z okresu trwania małżeństwa trafia na subkonto żyjącego współmałżonka jako wypłata transferowa. Druga połowa jest wypłacana gotówkowo osobom uposażonym albo wchodzi do masy spadkowej.

Kiedy rodzinie przysługuje wypłata gwarantowana z ZUS po zmarłym emerycie?

Wypłata gwarantowana przysługuje rodzinie, jeśli emeryt pobierał emeryturę docelową i zmarł przed upływem 3 lat (36 miesięcy) od momentu przejścia na emeryturę. Jest to jednorazowe świadczenie pieniężne.

Gdzie złożyć wniosek o wypłatę środków, gdy zmarły był członkiem OFE?

Gdy zmarły był członkiem OFE, procedura zaczyna się w Otwartym Funduszu Emerytalnym. Rodzina składa wniosek do funduszu i dołącza akt zgonu; w ciągu 14 dni OFE zawiadamia ZUS o konieczności wypłaty pieniędzy z subkonta.

Ile podatku pobiera ZUS i kiedy wypłaca pieniądze z subkonta ZUS lub OFE?

Od każdej kwoty potrącany jest zryczałtowany podatek dochodowy 19 proc. ZUS wypłaca kwotę netto, której nie trzeba wykazywać w rocznym PIT. ZUS ma 3 miesiące na wypłatę od złożenia kompletnego i poprawnego wniosku.

