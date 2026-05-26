REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zakupy » Codzienne zakupy coraz droższe. Ile kosztuje życie singla w Polsce?

Codzienne zakupy coraz droższe. Ile kosztuje życie singla w Polsce?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 maja 2026, 14:17
oprac. Łucja Orzeł
Codzienne zakupy coraz droższe. Ile kosztuje życie singla w Polsce?
Codzienne zakupy coraz droższe. Ile kosztuje życie singla w Polsce?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W kwietniu cena koszyka podstawowych artykułów niezbędnych do zaspokojenia potrzeb singla przez miesiąc wyniosła 770,17 zł - czyli o 0,93 proc. więcej niż w marcu - wynika z raportu „Indeks Miesięcznych Zakupów” przygotowanego na podstawie danych UCE Research i Uniwersytetów WSB Merito.

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że koszyk produktów analizowany przy obliczaniu Indeksu Miesięcznych Zakupów (IMZ) został skomponowany z uwzględnieniem potrzeb określonej grupy konsumentów. W tym przypadku wzięto pod uwagę potrzeby singla, czyli osoby prowadzącej tzw. jednoosobowe gospodarstwo domowe.

REKLAMA

REKLAMA

Ile wynosi koszt podstawowych zakupów dla singla w 2026 roku?

IMZ przedstawia koszt nabycia zestawu produktów niezbędnych do funkcjonowania przez 30 dni, obejmującego domowe wyżywienie, chemię gospodarczą i środki higieniczne.

Wydatki na codzienne zakupy dla przykładowego singla wzrosły w kwietniu br. o 4,99 proc., tj. ponad 36 zł rok do roku. Osoba samotna musiała zapłacić za koszyk podstawowych produktów 770,17 zł - o 0,93 proc., tj. 7,09 zł więcej niż w marcu. Oznacza to, że koszt codziennego wyżywienia i podstawowej higieny dla młodej, żyjącej samodzielnie osoby wynosi obecnie średnio 25,67 zł dziennie.

Autorzy raportu zauważyli, że singiel zarabiający najniższą krajową pensję otrzymuje nominalnie większą kwotę niż rok temu, ale jego realna siła nabywcza systematycznie spada. W kwietniu 2025 roku podstawowy koszyk produktów pochłaniał 20,89 proc. takiej pensji (3510,92 zł netto). Mimo podwyższenia minimalnego wynagrodzenia do 3605,85 zł netto, za ten sam koszyk zakupów singiel musiał w kwietniu br. wydać sumę stanowiącą 21,36 proc. jego budżetu. Miesiąc wcześniej wskaźnik ten wynosił 21,16 proc.

REKLAMA

Sytuację gospodarstw jednoosobowych dodatkowo pogarsza fakt, że raz podniesiona cena regularna produktu rzadko spada. Nawet jeśli koszty produkcji maleją, sieci handlowe reagują co najwyżej wprowadzaniem czasowych promocji, zazwyczaj przy zakupie tzw. wielopaków. Nie ma to jednak niemal żadnego przełożenia na trwałą obniżkę regularnych cen” – ocenił współautor raportu, Michał Tomaszkiewicz.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Które produkty podrożały najbardziej, a które potaniały?

Eksperci zauważyli, że np. produkty tłuszczowe staniały średnio o 9,5 proc. rok do roku, ale wiele innych towarów wyraźnie podrożało. Największą dynamikę wzrostu odnotowano w kategorii używek, których ceny wzrosły średnio o ponad 8 proc., oraz słodyczy i deserów, które zdrożały o 7,6 proc. Podwyżki objęły też produkty chemiczne i kosmetyczne. Środki higieny osobistej podrożały o 4,5 proc., a chemia gospodarcza – o 3,6 proc. rdr.

W ujęciu miesięcznym najbardziej poszybowały ceny produktów sypkich - średnio poszły w górę o 13 proc. Chemia gospodarcza odnotowała skok cen o 8,4 proc. miesiąc do miesiąca. Owoce i warzywa podrożały w tym czasie, odpowiednio: o 6,4 oraz 6,1 proc.

Ujęte w badanym zestawie produktów środki higieny osobistej staniały w porównaniu do marca; spadły też ceny wędlin o 2,6 proc.

Indeks Miesięcznych Zakupów pokazuje nominalny koszt zakupu ściśle określonego zestawu produktów, niezbędnych do funkcjonowania przez miesiąc. Wyliczenia powstały na podstawie raportu „Indeks cen w sklepach detalicznych” UCE Research i WSB Merito, w którym analizie cyklicznie poddaje się 97 tys. cen w 45,5 tys. placówek handlowych.

Powiązane
12 sposobów na oszustwo w systemie kaucyjnym. Krajowa Izba Gospodarcza
12 sposobów na oszustwo w systemie kaucyjnym. Krajowa Izba Gospodarcza "Przemysł Rozlewniczy" ostrzega przed fraudami – sprawdź, czego się wystrzegać
Nowy dodatek emerytalny? 600 zł za dziecko i pensja dla matek. Wyjaśniamy przepisy
Nowy dodatek emerytalny? 600 zł za dziecko i pensja dla matek. Wyjaśniamy przepisy
Czy pobieranie 800 plus zobowiązuje do pracy w Polsce? List czytelnika wywołuje burzę
Czy pobieranie 800 plus zobowiązuje do pracy w Polsce? List czytelnika wywołuje burzę
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Infor.pl
Jak ustalić podstawę naliczania wpłat do PPK? Czy bierze się pod uwagę premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia?
26 maja 2026

Wpłaty do PPK stanowią określony procent wynagrodzenia uczestnika PPK. Ustalenie podstawy wpłat do PPK powinno nastąpić na analogicznych zasadach jak określenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Czy bierze się pod uwagę premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia?
10 obowiązków kadrowych przed sezonem urlopowym [Miniporadnik]
26 maja 2026

Sezon urlopowy 2026 r. już za chwilę. Przygotowaliśmy miniporadnik dla działów kadr i płac, szczególnie początkujących pracowników kadrowych, dotyczący dziesięciu podstawowych obowiązków związanych z urlopami. Co należy zrobić przed sezonem urlopowym?
Zasądzenie kwoty na rzecz małżonków bez solidarności oznacza podział kwoty po połowie - wtedy może być poniżej progu do skargi kasacyjnej
26 maja 2026

Sąd Najwyższy 27 lutego 2026 (I CSK 150/25) odrzucił skargę kasacyjną pozwanego w sprawie, gdzie małżonkowie żądali solidarnego zasądzenia 90 261 zł. Problem? Sąd zasądził tę kwotę, ale bez solidarności – więc z mocy prawa podzieliła się po połowie (art. 379 § 1 k.c.). Każdy małżonek dostał 45 131 zł, czyli poniżej progu 50 000 zł wymaganego dla skargi kasacyjnej. Co to oznacza, gdy majątek jest wspólny?
Najem krótkoterminowy: wysokie zyski czy kosztowna pułapka? Kiedy staje się działalnością gospodarczą?
26 maja 2026

Najem krótkoterminowy w Polsce wciąż jest trochę „między światami”. Nie ma jednej ustawy, która porządkuje go od A do Z, a wszystko zależy od charakteru najmu i jego skali. Oznacza to, że ten sam wynajem może być raz traktowany jako prywatny, innym razem jako działalność gospodarcza, a w pewnych sytuacjach nawet jako coś zbliżonego do usług hotelowych. I właśnie przez tę nieostrość wielu właścicieli porusza się w szarej strefie interpretacyjnej – dopóki nic się nie wydarzy, temat nie istnieje.

REKLAMA

Do 7500 zł brutto można zarobić w wakacje. Rekordowa liczba maturzystów wchodzi na rynek pracy sezonowej
26 maja 2026

Rekordowa liczba maturzystów wchodzi na rynek pracy sezonowej. Dodatkowo jest mniej ofert pracy. W tym roku trudniej będzie więc o pracę sezonową. Gdzie najchętniej dorabia się w wakacje? Ile można zarobić latem? Nawet do 7500 zł brutto miesięcznie.
Ceny paliwa na środę. Tyle jutro zapłacimy za benzynę i olej napędowy
26 maja 2026

Minister energii wydał nowe obwieszczenie, w którym określił maksymalne ceny detaliczne benzyny i oleju napędowego obowiązujące w środę 27 maja. Czy nadal utrzymuje się tendencja spadkowa cen paliw? Sprawdzamy!
Rynek pracy I kwartał 2026 – mniej pracujących, więcej biernych zawodowo. Najnowsze dane GUS
26 maja 2026

W I kwartale 2026 r. liczba pracujących spadła o 109 tys. osób w porównaniu z końcem 2025 r. Jednocześnie wzrosła liczba osób biernych zawodowo. Najwyższe bezrobocie wciąż dotyka młodych – stopa bezrobocia w grupie 15-24 lata wyniosła aż 12,5%. Sprawdź najważniejsze dane z najnowszego badania GUS.
12 sposobów na oszustwo w systemie kaucyjnym. Krajowa Izba Gospodarcza "Przemysł Rozlewniczy" ostrzega przed fraudami – sprawdź, czego się wystrzegać
26 maja 2026

Krajowa Izba Gospodarcza "Przemysł Rozlewniczy" opublikowała raport o zagrożeniach w systemie kaucyjnym. Eksperci wskazują aż 12 rodzajów oszustw, które mogą wystąpić na różnych etapach zwrotu kaucji za opakowania. Nielegalna produkcja, fałszywe dokumenty, kradzież opakowań – to tylko część problemów. Sprawdź, jakie fraudy mogą zagrozić systemowi kaucyjnemu w Polsce.

REKLAMA

Wniosek po tym terminie spowoduje utratę prawa do 800 plus za wcześniejsze miesiące
26 maja 2026

Zbliża się termin składania do ZUS wniosków o świadczenie wychowawcze, tzw. 800 plus. Do 30 czerwca rodzice i opiekunowie mogą złożyć wniosek na nowy okres świadczeniowy. Wniosek można składać wyłącznie elektronicznie.
Branża motoryzacyjna w kryzysie. Tysiące pracowników może stracić zatrudnienie
26 maja 2026

Z badania Exact x Forestall wynika, że 37 proc. firm z sektora motoryzacyjnego w Polsce planuje redukcję zatrudnienia w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Jednocześnie 30 proc. przedsiębiorstw przewiduje wzrost liczby pracowników, a 28 proc. spodziewa się utrzymania obecnego poziomu zatrudnienia.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA