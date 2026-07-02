REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Seniorzy po 65. roku życia dostaną darmową opiekę w domu od września 2026 roku? Kto skorzysta i jak załatwić wsparcie?

Seniorzy po 65. roku życia dostaną darmową opiekę w domu od września 2026 roku? Kto skorzysta i jak załatwić wsparcie?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 lipca 2026, 07:49
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Wsparcie ma przyjąć formę usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania seniora
Wsparcie ma przyjąć formę usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania seniora
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Darmowa opieka w domu dla seniorów po 65. roku życia coraz bliżej. 11 czerwca Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą bon senioralny. 415 posłów głosowało za, jeden był przeciw, a 20 wstrzymało się od głosu. Bon senioralny to przełomowy program, który ma pomóc osobom starszym dłużej pozostać we własnym domu i odciążyć ich rodziny. System wsparcia obejmie m.in. pomoc w codziennych obowiązkach, organizacji wizyt lekarskich czy opiece nad samotnymi seniorami. Program ma ruszyć jeszcze w 2026 roku, ale nie każdy otrzyma pomoc. Sprawdź, kto będzie mógł skorzystać ze wsparcia i jakie warunki trzeba będzie spełnić.

rozwiń >

Na czym ma polegać bon senioralny 2026?

Bon senioralny to wsparcie, które ma przyjąć formę usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania seniora. Rząd tłumaczy, że nowe rozwiązanie ma pomóc nie tylko seniorom, ale również ich rodzinom. Państwo chce ograniczyć sytuacje, w których dzieci lub wnuki seniorów muszą rezygnować z zatrudnienia, aby zajmować się starszą osobą.

REKLAMA

REKLAMA

Rząd liczy również na stworzenie nowych miejsc pracy w opiece nad seniorami. W dokumentach projektowych podkreślano, że społeczeństwo szybko się starzeje. Prognozy wskazują, że w kolejnych latach liczba seniorów wymagających codziennego wsparcia będzie rosła, dlatego państwo chce wcześniej przygotować system opieki długoterminowej.

Pomoc w ramach bonu senioralnego ma obejmować m.in.:

  • przygotowywanie posiłków,
  • pomoc w utrzymaniu higieny,
  • wsparcie w robieniu zakupów,
  • pomoc w poruszaniu się,
  • organizację wizyt lekarskich,
  • utrzymywanie kontaktu z otoczeniem,
  • wsparcie w codziennym funkcjonowaniu.

Rząd podkreśla, że celem programu jest umożliwienie seniorom jak najdłuższego pozostania we własnym domu zamiast kierowania ich do całodobowych placówek opiekuńczych.

REKLAMA

Polecamy: KODEKS PRACY 2026

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kto dostanie darmową opiekę w domu?

Z programu mają skorzystać osoby, które ukończyły 65 lat i potrzebują pomocy w codziennym życiu. Sam wiek jednak nie wystarczy. Gmina będzie oceniała, czy senior rzeczywiście wymaga wsparcia.

Znaczenie będzie mieć m.in.:

  • stan zdrowia,
  • trudności w samodzielnym funkcjonowaniu,
  • możliwość wykonywania podstawowych czynności,
  • ogólna sytuacja życiowa seniora.
Zobacz również:

Ważny będzie dochód seniora

Projekt zakłada również kryterium dochodowe. Z bonu mają skorzystać osoby, których średni dochód z ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku nie przekroczy 3410 zł miesięcznie. Kwota ta ma być co roku waloryzowana.

To oznacza, że część seniorów mimo ukończenia 65 lat może nie otrzymać wsparcia.

Kto nie dostanie bonu senioralnego?

Projekt przewiduje także sytuacje, w których pomoc nie zostanie przyznana. Bon senioralny nie będzie przysługiwał osobom:

  • przekraczającym kryterium dochodowe,
  • niewymagającym codziennej pomocy po ocenie koordynatora,
  • korzystającym z całodobowej opieki instytucjonalnej,
  • mającym zapewnioną stałą opiekę w placówce.

Ile wyniesie wsparcie dla seniora?

Wartość wsparcia ma odpowiadać wartości przyznanych usług opiekuńczych. We wcześniejszych założeniach projektu pojawiała się kwota nawet 2150 zł miesięcznie i prawdopodobnie taka zostanie utrzymana. Nie oznacza to jednak przelewu na konto seniora, lecz wartość pomocy organizowanej przez samorząd.

Gdzie złożyć wniosek o bon senioralny?

Za realizację programu mają odpowiadać gminy. To właśnie samorządy będą:

  • przyjmować wnioski,
  • oceniać sytuację seniora,
  • organizować usługi opiekuńcze,
  • ustalać zakres potrzebnej pomocy.

Gmina ma również podpisywać z seniorem umowę określającą rodzaj wsparcia.

Kto będzie pomagał seniorom?

Pomoc mają świadczyć m.in.: pracownicy usług opiekuńczych, organizacje społeczne, lokalni opiekunowie współpracujący z gminą.

Projekt przewiduje również uproszczony system szkolenia nowych opiekunów. Osoby chcące świadczyć pomoc mają przejść minimum 30 godzin szkolenia obejmującego m.in. opiekę nad seniorem i podstawy pierwszej pomocy.

Rząd zakłada stworzenie całego systemu lokalnej opieki nad osobami starszymi.

Od kiedy program ma ruszyć?

Start programu planowany jest na 2026 rok. Według pojawiających się informacji pierwsze świadczenia mogłyby ruszyć nawet od września 2026 roku, jednak rząd nie opublikował jeszcze ostatecznego harmonogramu.

Program ma być wdrażany etapami w latach 2026–2028. Według założeń na jego realizację mają zostać przeznaczone setki milionów złotych.

Podstawa prawna: projekt ustawy o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych – nr UD326.

Powiązane
3500 zł na ogrzewanie do wzięcia. Wnioski od 1 lipca 2026. Dla kogo dopłaty do ogrzewania?
3500 zł na ogrzewanie do wzięcia. Wnioski od 1 lipca 2026. Dla kogo dopłaty do ogrzewania?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Coraz mniej osób pracuje na czarno. Najnowszy raport pokazuje skalę zmian
02 lip 2026

Pracy na czarno w Polsce jest coraz mniej. Najnowsze dane pokazują, że w 2025 r. inspektorzy wykryli o 7,5 proc. mniej przypadków nielegalnego zatrudnienia Polaków niż rok wcześniej. Maleje także liczba cudzoziemców pracujących w szarej strefie, co może świadczyć o stopniowym ograniczaniu tego zjawiska na rynku pracy.
Ceny OC: kolejny spadek cen obowiązkowego ubezpieczenia samochodu w czerwcu 2026 r.
02 lip 2026

Ceny OC w Polsce w czerwcu 2026 r. - kolejny spadek we wszystkich województwach. Szczecina to jedyne miasto wojewódzkie, w którym mediana ofert OC wzrosła miesiąc do miesiąca. Gdzie jest najtaniej, a gdzie najdroższej?
Frankowicze i banki. TSUE wskazał, od kiedy liczyć przedawnienie
02 lip 2026

Prawo unijne nie stoi na przeszkodzie, by termin przedawnienia roszczeń banków o zwrot wypłaconego kapitału zaczynał biec dopiero od momentu, gdy konsument po raz pierwszy zakwestionuje postanowienia umowy kredytu frankowego – orzekł w czwartek TSUE.
Telefony znikną ze szkół? Jest zgoda wszystkich klubów sejmowych
02 lip 2026

Wszystkie kluby sejmowe poparły projekt nowelizacji Prawa oświatowego, który zakłada wprowadzenie zakazu korzystania z telefonów komórkowych przez dzieci w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych. W środę podczas drugiego czytania projektu poprawki do niego złożyły KO i PiS. Projekt teraz ponownie trafi do komisji.

REKLAMA

Likwidacja 800 plus i 2403 zł dla każdego? To miało zastąpić dotychczasowe świadczenia. Decyzja już zapadła
02 lip 2026

Do Sejmu trafił rewolucyjny projekt zakładający rezygnację z programu 800 plus oraz trzynastych i czternastych emerytur. W zamian każdy mieszkaniec Polski po ukończeniu 3. roku życia miałby otrzymywać 2403 zł miesięcznie bez żadnych dodatkowych warunków. Sejmowa Komisja do Spraw Petycji podjęła już ostateczną decyzję w tej sprawie.
Praca na kontrakcie nie zawsze się opłaca. Szef PIP wskazuje największe ryzyko
02 lip 2026

Wiele osób zauważa wyłącznie korzyści płynące z zatrudnienia na kontrakcie np. niższe daniny publiczne, w praktyce czeka ich ubóstwo emerytalne i brak pełnej ochrony w losowych przypadkach - powiedział w wywiadzie dla PAP szef Państwowej Inspekcji Pracy Marcin Stanecki.
Studia w kosztach firmy? Solidne argumenty nie zawsze wystarczą fiskusowi
02 lip 2026

Przedsiębiorca, który podejmuje studia, licząc na podniesienie jakości świadczonych usług i wzmocnienie swojej pozycji na rynku, nie zawsze zaliczy czesne do kosztów uzyskania przychodów. Nawet rozbudowana argumentacja dotycząca związku nauki z prowadzoną działalnością może okazać się niewystarczająca, jeżeli kierunek studiów wykracza poza aktualny przedmiot działalności. Potwierdza to najnowsza interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej.
Do lipcowej wypłaty należy się ponad 900 złotych dodatku. Pracodawca musi te pieniądze wypłacić. Odmówić nie może
02 lip 2026

Praca w porze nocnej wiąże się z obowiązkiem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia, które przysługuje niezależnie od podstawowej pensji. Wysokość tego dodatku nie jest jednak stała w skali roku i zmienia się w zależności od miesiąca. Kluczowe znaczenie ma liczba godzin pracy przypadających do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym. W lipcu 2026 roku nominalny czas pracy wynosi 168 godzin. Sprawdzamy, ile maksymalnie można zyskać dzięki nocnym zmianom.

REKLAMA

Ile zarabia HR? Stawki w 2026 r. Czy kadry i płace to szansa na wysokie wynagrodzenia na starcie? [TABELA]
01 lip 2026

Ile zarabia się w HR? Sprawdzamy stawki aktualne na 2026 r. Czy kadry i płace to szansa na wysokie wynagrodzenia już na starcie? Wiele się zmienia w zarobkach pracowników tego segmentu. Tabela porównuje wynagrodzenia z 2020 r. i wskazuje procentowe podwyżki płac. Jakie wnioski powstają?
Co pracodawca powinien zweryfikować przed workation pracownika? BHP, ubezpieczenia, podatki, ochrona danych, zgoda pracodawcy i inne formalności "pracowakacji"
01 lip 2026

Workation (miks słów work i vacation - polskie słowo pracowakacje nie zdobyło jeszcze popularności), czyli czasowe wykonywanie pracy zdalnej z miejsca innego niż stałe miejsce pracy, najczęściej z zagranicy, coraz częściej staje się elementem polityki benefitowej pracodawców. Z perspektywy pracownika jest to atrakcyjna forma łączenia obowiązków zawodowych z pobytem w wybranej lokalizacji. Z perspektywy pracodawcy natomiast nie jest to jednak wyłącznie kwestia organizacyjnej elastyczności, lecz rozwiązanie wymagające uprzedniej analizy prawnej, kadrowej, płacowej i podatkowej.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA