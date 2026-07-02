Likwidacja 800 plus i 2403 zł dla każdego? To miało zastąpić dotychczasowe świadczenia. Decyzja już zapadła

Do Sejmu trafił rewolucyjny projekt zakładający rezygnację z programu 800 plus oraz trzynastych i czternastych emerytur. W zamian każdy mieszkaniec Polski po ukończeniu 3. roku życia miałby otrzymywać 2403 zł miesięcznie bez żadnych dodatkowych warunków. Sejmowa Komisja do Spraw Petycji podjęła już ostateczną decyzję w tej sprawie.

Rewolucja w systemie socjalnym: 2403 zł zamiast 800 plus

Pomysł opierał się na koncepcji tzw. bezwarunkowego dochodu podstawowego (BDP). Według założeń petycji, która została złożona w parlamencie, stałe miesięczne świadczenie miało wynosić połowę minimalnego wynagrodzenia brutto. Przy obecnych stawkach dawało to dokładnie 2403 zł dla każdego obywatela. Nowy mechanizm miał całkowicie przekształcić system wsparcia w Polsce. Aby udźwignąć tak ogromne obciążenie finansowe, autorzy propozycji przewidywali całkowitą likwidację najważniejszych programów socjalnych. Zamiast dotychczasowych transferów, Polacy mieli otrzymywać jedną, stałą kwotę. Reforma miała trwale zastąpić:

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Program wychowawczy 800 plus,

Trzynastą emeryturę,

Czternastą emeryturę,

Zasiłki wypłacane w ramach pomocy społecznej.

Koszty zaporowe dla budżetu. Ministerstwo Finansów alarmuje

Głos w sprawie rewolucyjnych zmian zabrało Ministerstwo Finansów, które przygotowało szczegółową analizę skutków wprowadzenia nowego świadczenia. Urzędnicy resortu ocenili finansowe konsekwencje pomysłu jako katastrofalne dla stabilności państwa i wykluczyli możliwość prowadzenia prac nad takim rozwiązaniem. Z wyliczeń przedstawionych przez Ministerstwo Finansów wynika, że:

Nawet okrojony wariant (1300 zł miesięcznie tylko dla dorosłych) kosztowałby 40 miliardów złotych każdego miesiąca.

W skali roku utrzymanie takiego zredukowanego systemu generowałoby wydatek na poziomie 480 miliardów złotych.

Kwota ta pochłonęłaby aż trzy czwarte planowanych dochodów budżetowych państwa.

Wydatki na program stanowiłyby ponad 12 procent krajowego PKB.

Jest ostateczna decyzja Sejmu. Wiemy, co z 800 plus

Analizy finansowe i ogromne ryzyko załamania finansów publicznych przesądziły o losie projektu. Sprawą zajęła się sejmowa Komisja do Spraw Petycji, która przeprowadziła ostateczną weryfikację wniosku. Posłowie zasiadający w komisji uznali obciążenie budżetu za niemożliwe do zaakceptowania. Podczas posiedzenia zapadła jednogłośna decyzja o odrzuceniu petycji. To całkowicie zamknęło drogę do dalszych prac nad bezwarunkowym dochodem podstawowym na etapie parlamentarnym. Dla milionów Polaków oznacza to jedno: rewolucji nie będzie. Dotychczasowy system opieki społecznej nie zostanie naruszony, a program 800 plus, dodatkowe emerytury oraz zasiłki będą nadal wypłacane na obecnych zasadach.

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