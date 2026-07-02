11 lipca świętem państwowym, które zostało ustanowione już 2025 r. Obchody będą się odbywały również w 2026 r. Pomimo, że 11 lipca wypada w sobotę, w 2026 r. to i tak wiele osób zastanawia się czy 11 lipca jest nowym dniem wolnym od pracy w 2026 r. Opisujemy jak jest i co to za święto 11 lipca.

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11 lipca świętem państwowym i nowym dniem wolnym od pracy w 2026 r.? Jest podpis Prezydenta pod ustawą

W 2025 r. dzień 11 lipca wypadał w piątek, w 2026 r. w sobotę. Wielu zaczęło zastanawiać się, czy w związku z tym, że właśnie na 11 lipca uchwalono święto państwowe, będzie to dzień ustawowo wolny od pracy i czy tym samym będzie można mieć dłuższy weekend przez najbliższe lata. Opisujemy jak jest i co to za święto 11 lipca. Informacja jest 100% ponieważ Prezydent podpisał już ustawę (już rok temu).

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Czy 11 lipca jest jakieś święto?

Tak, 11 lipca jest święto. Jest ustawa z podpisem Prezydenta. To ustawa z dnia 4 czerwca 2025 r. o ustanowieniu 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2025 r., poz. 891, dalej jako: usatwa). Od lat postulowano o ustanowienie 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci o Polakach – ofiarach ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów z OUN-UPA na Kresach Wschodnich II RP w latach 1939–1946. W tym okresie zamordowano ponad 100 tysięcy Polaków, głównie mieszkańców wsi. Największe nasilenie zbrodni miało miejsce w lipcu 1943 roku.

Ważne W preambule do ustawy czytamy: "W latach 1939-1946 nacjonaliści ukraińscy z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) oraz innych ukraińskich formacji nacjonalistycznych działających na ziemiach Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej (województwa wołyńskie, tarnopolskie, stanisławowskie, lwowskie, poleskie) oraz obecnych województw lubelskiego i podkarpackiego dokonali na ludności polskiej zbrodni ludobójstwa. Zamordowali ponad sto tysięcy Polaków, głównie mieszkańców wsi, zniszczyli ich mienie i doprowadzili do uchodźstwa z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej setek tysięcy Polaków. Apogeum tej zbrodni przypada na lipiec 1943 r., a symboliczną datą hekatomby Polaków z rąk ukraińskich nacjonalistów jest dzień 11 lipca 1943 r., kiedy Polacy byli mordowani w około stu miejscowościach. Męczeńska śmierć z powodu przynależności do narodu polskiego zasługuje na pamięć w formie dnia wyróżnianego corocznie przez państwo polskie, w którym ofiarom będzie oddawany hołd.".

11 lipca świętem państwowym - dlaczego?

Ustawa ma charakter symboliczny i nie wiąże się z dodatkowymi kosztami ani obowiązkami dla instytucji publicznych. Ustawa ma na celu trwałe upamiętnienie ofiar i odpowiedź na wieloletnie postulaty środowisk kresowych. W 2016 roku Sejm RP przyjął uchwałę o upamiętnieniu ofiar, ale nie miała ona mocy ustawy – obecny projekt ma to zmienić. Wielu może pytać jakie są skutki społeczne ustawy? Do najistotniejszych można zaliczyć: wzmocnienie pamięci historycznej i tożsamości narodowej; uznanie cierpienia ofiar i ich rodzin; możliwość organizowania wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych przez instytucje i społeczności lokalne - ze świadomością, że 11 lipca to święto państwowe.

11 lipca świętem państwowym: co na to rząd?

Na stronie rządowej czytamy: Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej to święto obchodzone corocznie 11 lipca. Jest on poświęcone pamięci ofiar Rzezi Wołyńskiej; zostało ustanowione na mocy uchwały Sejmu RP z dnia 22 lipca 2016 r. Święto związane jest z rocznicą wydarzeń z 11 i 12 lipca 1943 r., kiedy UPA dokonała skoordynowanego ataku na polskich mieszkańców ok. 150 miejscowości w powiatach włodzimierskim, horochowskim, kowelskim i łuckim. Wykorzystano fakt gromadzenia się w niedzielę 11 lipca ludzi w kościołach.

Doszło do mordów w świątyniach m.in. w Porycku (dziś Pawliwka) i Kisielinie. Około 50 kościołów katolickich na Wołyniu zostało spalonych i zburzonych. Zbrodnie na Polakach dokonywane były niejednokrotnie z niebywałym okrucieństwem: ludzi palono żywcem, wrzucano do studni, używano siekier i wideł, wymyślnie torturowano ofiary przed śmiercią; gwałcono kobiety. Badacze obliczają, że tylko tego jednego dnia, 11 lipca, mogło zginąć ok. 8 tys. Polaków – głównie kobiet, dzieci i starców.

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Akcja UPA była kulminacją trwającej już od początku 1943 r. fali mordowania i wypędzania Polaków z ich domów, w wyniku której na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło ok. 100 tys. Polaków. Sprawcami Zbrodni Wołyńskiej były Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów – frakcja Stepana Bandery, podporządkowana jej Ukraińska Powstańcza Armia oraz ludność ukraińska uczestnicząca w mordach polskich sąsiadów. OUN-UPA nazywała swoje działania "antypolską akcją". To określenie ukrywało zamiar, jakim było wymordowanie i wypędzenie Polaków.

Określenie "Zbrodnia Wołyńska" dotyczy nie tylko masowych mordów dokonanych na terenach Wołynia, czyli byłego województwa wołyńskiego, ale także w województwach lwowskim, tarnopolskim i stanisławowskim (Galicja Wschodnia), a także w województwach lubelskim i poleskim.

Ważne Ja czytamy w komunikacie rządowym: według szacunków polskich historyków ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 100 tys. Polaków. 40-60 tys. zginęło na Wołyniu, 20-40 tys. - w Galicji Wschodniej, a co najmniej 4 tys. na ziemiach znajdujących się obecnie w granicach Polski. Terror UPA spowodował, że setki tysięcy Polaków opuściły swoje domy, uciekając do centralnej Polski. Zbrodnia Wołyńska spowodowała polski odwet, w wyniku którego zginęło ok. 10-12 tys. Ukraińców, w tym 3-5 tys. na Wołyniu i w Galicji Wschodniej, przy czym część ukraińskich ofiar zginęła z rąk UPA, za pomoc udzielaną Polakom lub odmowę przyłączenia się do sprawców rzezi.

11 lipca świętem państwowym - jakie są skutki gospodarcze i finansowe?

Jakie są skutki gospodarcze i finansowe w związku z uchwaleniem 11 lipca świętem państwowym - jako Narodowy Dzień Pamięci o Polakach - Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej? W zasadzie żadne, bowiem brak kosztów dla budżetu państwa i samorządów. Istnieje fakultatywność a nie obligatoryjność obchodzenia tego święta państwowego. Jest możliwość dobrowolnego zaangażowania instytucji kultury, edukacji i organizacji pozarządowych. Organizowanie takich wydarzeń spowoduje potencjalne zwiększenie zainteresowania tematyką kresową w mediach i wydawnictwach, ale nie wiąże się bezpośrednio z kosztami dla państwa, a organizatorów.

11 lipca świętem państwowym - czy zgodne z prawem UE, prawem międzynarodowym?

Tak, ustawa o ustanowieniu 11 lipca świętem państwowym - jako Narodowy Dzień Pamięci o Polakach - Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej jest zgodny z Konstytucją RP, prawem międzynarodowym i nie wymaga notyfikacji w UE. Święto to nie wprowadza nowych obowiązków prawnych ani ograniczeń dla obywateli.

Czy 11 lipca jest dniem wolnym od pracy?

Nie, pomimo tego, że 11 lipca jest świętem państwowym, nie jest dniem wolnym od pracy. Nawet w komunikacie z Kancelarii Prezydenta, w informacji o ustawie możemy znaleźć taką bezpośrednią informację: Ustanowione nowe święto państwowe nie będzie dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2025 r., poz. 296).

11 lipca - sobota - dzień wolny - tak, ale tylko na wniosek pracownika

Jeżeli ktoś chciałby brać udział w różnego rodzaju uroczystościach, które organizowane są 11 lipca w Narodowy Dzień Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej obchodach to jak najbardziej może wziąć dzień wolny, ale jest to decyzja danej osoby, a nie święto ustanowione jako dzień wolny od pracy, jak było wskazane wyżej. W 2026 r. jest to sobota, więc wiele osób i tak ma wolne.

Dlaczego nie każde święto państwowe to dzień wolny od pracy?

Dlaczego nie każde święto państwowe to dzień wolny od pracy? Po pierwsze dlatego, że nasze państwo by zbankrutowało, bo tych świąt państwowych jest jednak sporo. Po drugie dlatego, że nie wszystkie święta państwowe są automatycznie dniami wolnymi od pracy i słusznie. Święto państwowe to uroczystość o charakterze państwowym, ustanowiona w celu upamiętnienia ważnych wydarzeń lub postaci historycznych. Dzień ustawowo wolny od pracy to dzień, w którym pracownicy zwykle nie świadczą pracy, ale muszą za to otrzymywać wynagrodzenie. Jednak zdarza się tak, jak np. w przypadku 3 maja, że (Święto Narodowe Trzeciego Maja), że jest to zarówno świętem państwowym, jak i dniem wolnym od pracy.

11 lipca świętem państwowym ale nie nowym dniem wolnym od pracy w 2026 r. Podobnie jak 1 sierpnia

Petycje co kolejnych dni wolnych dotyczą różnych wydarzeń i różnych dat. Kolejnym przykładem jest dzień 1 sierpnia - w dzień wybuchu Powstania Warszawskiego. Pomysł i petycja padły ze strony Petycja Stowarzyszenia Lepszy Sulejówek „Uważamy, że ewentualne nadanie dniu 1 sierpnia statusu dnia ustawowo wolnego od pracy w Polsce, przysłuży się refleksji wśród Polaków nad tamtymi realiami, będzie kształcić współczesne młode pokolenie do stanowienia w przyszłości elity intelektualnej naszego kraju, świadomej swojej tożsamości narodowej, a także pozwoli znacznie większej rzeszy obywateli niż dotychczas, na branie udziału w tych patriotycznych obchodach z okazji tej niezwykle ważnej w historii Polski dacie, które odbywają się w bardzo wielu miejscach w Polsce” – wskazano w petycji. Aktualnie nie ma jeszcze ostatecznej decyzji co do tego.

Rys historyczny 11 lipca

Tak więc, w cieniu historii, gdzie pamięć często bywa niewygodna, 11 lipca staje się dniem szczególnego skupienia i refleksji. To Narodowy Dzień Pamięci o Polakach – ofiarach ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów z OUN-UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1939–1946. Dzień ten nie jest tylko wspomnieniem tragicznych wydarzeń – to także akt moralnego obowiązku wobec tych, których głosy uciszono w sposób brutalny i bezlitosny. W latach II wojny światowej i tuż po niej, gdy świat pogrążony był w chaosie, na ziemiach Wołynia, Podola, Galicji Wschodniej i innych regionach Kresów Wschodnich rozgrywała się tragedia, która przez dekady pozostawała na marginesie zbiorowej świadomości. Ukraińska Powstańcza Armia (UPA), kierując się ideologią skrajnego nacjonalizmu, rozpoczęła systematyczną eksterminację ludności polskiej. Celem było stworzenie „czystego etnicznie” państwa ukraińskiego. Ofiary ginęły w sposób niewyobrażalnie okrutny – całe wsie były palone, ludzie mordowani siekierami, widłami, piłami. Nie oszczędzano nikogo – dzieci, kobiet, starców. Mordowano nie tylko Polaków, ale także tych Ukraińców, którzy nie chcieli uczestniczyć w zbrodni lub pomagali sąsiadom. Przez dziesięciolecia PRL temat ten był przemilczany. Dopiero po 1989 roku zaczęto mówić o Wołyniu i Kresach głośniej, choć nadal z ostrożnością. Dopiero w 2016 roku Sejm RP uznał te wydarzenia za ludobójstwo, a 11 lipca ustanowiono Narodowym Dniem Pamięci.

Współczesne relacje polsko-ukraińskie są złożone – łączy nas wspólna walka o wolność, ale dzieli trudna przeszłość. Pamięć o ofiarach OUN-UPA nie powinna być narzędziem politycznym, lecz aktem sprawiedliwości. Nie chodzi o zemstę, lecz o prawdę. O godność tych, którzy zginęli tylko dlatego, że byli Polakami. Pamięć nie jest przeszkodą w pojednaniu – przeciwnie, jest jego fundamentem. Bez niej nie zbudujemy trwałego mostu między narodami.

Mamy wypowiedź Prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie tzw. "Zbrodni Wołyńskiej" i ekshumacji

"Konsekwentnie domagam się systemowego rozwiązania przez władze Ukrainy sprawy zgód na poszukiwania i ekshumacje ofiar Ludobójstwa Wołyńskiego" — napisał, jeszcze w 2025 r., wówczas prezydent elekt Karol Nawrocki w rocznicę krwawej niedzieli na Wołyniu. Decyzją Sejmu, 11 lipca jest od tego roku Dniem Pamięci o Polakach – ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II RP.

Karol Nawrocki Karol Nawrocki Shutterstock

Podsumowując: Dzień 11 lipca został ustanowiony Narodowym Dniem Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA.

Dzień ten będzie świętem państwowym, ale nie będzie dniem wolnym od pracy.

Ustawa weszła w życie w 2025 r.