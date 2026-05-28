Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » KRUS zmienia limity przychodów od 1 czerwca 2026 r. Nowe zasady dla emerytur i rent

KRUS zmienia limity przychodów od 1 czerwca 2026 r. Nowe zasady dla emerytur i rent

28 maja 2026, 14:16
Adam Kuchta
Od 1 czerwca 2026 roku wchodzą w życie nowe limity przychodów wpływające na wysokość świadczeń z KRUS. Zmiany oparte są na danych GUS dotyczących przeciętnego wynagrodzenia i mogą realnie wpłynąć na sytuację finansową części świadczeniobiorców, zwłaszcza pobierających renty. Kluczowe jest to, że ograniczenia nie dotyczą wszystkich świadczeń – część emerytów rolniczych pozostaje całkowicie poza limitem dochodowym.

Nowe limity KRUS od 1 czerwca 2026 roku – co się zmienia?

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że od 1 czerwca 2026 r. ulegają zmianie kwoty miesięcznego przychodu, które mają wpływ na zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych.

Podstawą do ich wyliczenia jest przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2026 r., które wyniosło 9 562 zł 88 gr. Na tej podstawie określono nowe progi przychodów obowiązujące od 1 czerwca 2026 r. Zgodnie z komunikatem, od tej daty obowiązują następujące wartości:

  • 70% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 6 694 zł 10 gr – próg, po którego przekroczeniu świadczenie może zostać zmniejszone,
  • 130% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 12 431 zł 80 gr – próg, po którego przekroczeniu świadczenie może zostać zawieszone.
Nowe stawki KRUS od czerwca – jak działają progi?

Z uwag na to, że średnia krajowa za pierwszy kwartał 2026 r. to 9 562,88 zł, nowe progi obowiązujące od 1 czerwca 2026 r. prezentują się następująco:

  • do 6 694,10 zł brutto (70 proc. średniej) – ten próg gwarantuje wypłatę świadczenia w KRUS w pełnej wysokości,
  • od 6 694,10 zł do 12 431,80 zł brutto (od 70 do 130 proc.) – w tej sytuacji świadczenie KRUS jest zmniejszone proporcjonalnie,
  • 12 431,80 zł brutto i powyżej (130 proc. średniej) – po przekroczeniu tego progu świadczenie KRUS zostaje zawieszone.

Dla porównania warto przypomnieć, że do końca maja 2026 r. obowiązują jeszcze dotychczasowe limity, wyliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału 2025 r., które wyniosło 9 197,79 zł. Na ich podstawie ustalono wcześniejsze progi przychodów wpływające na świadczenia KRUS.

W tym okresie bezpieczny próg, pozwalający na pobieranie świadczenia w pełnej wysokości, wynosił 6 438,50 zł, natomiast próg zawieszenia świadczenia ustalono na poziomie 11 957,20 zł. Oznacza to, że dopiero przekroczenie tych wartości mogło skutkować zmniejszeniem lub wstrzymaniem wypłaty świadczeń.

Kogo dotyczą nowe stawki KRUS od 1 czerwca 2026 roku?

Warto mieć na uwadze, że nowe ograniczenia nie obejmują wszystkich świadczeń wypłacanych przez KRUS. Przepisy dotyczą wyłącznie wybranych rodzajów rent, które mogą być zmniejszane lub zawieszane w przypadku przekroczenia określonych progów przychodu. Chodzi przede wszystkim o: rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną oraz okresową rentę rolniczą. Oznacza to, że osoby pobierające te świadczenia muszą szczególnie uważać na dodatkowe dochody, ponieważ ich wysokość może wpływać na wypłatę świadczenia.

Jednocześnie należy podkreślić, że zwykła emerytura rolnicza wypłacana po osiągnięciu wieku emerytalnego nie podlega żadnym limitom przychodów. Oznacza to, że seniorzy, którzy osiągnęli wiek emerytalny i pobierają emeryturę z KRUS, mogą dorabiać bez ryzyka jej zmniejszenia lub zawieszenia (z wyjątkiem szczególnych sytuacji przewidzianych w przepisach emerytalnych).

Podstawa prawna

Jakie świadczenia mogą zostać zmniejszone lub zawieszone?

W KRUS zmniejszeniu/zawieszeniu z powodu osiągania przychodu w wyżej podanych kwotach podlegają renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinne. Emerytury rolnicze nie podlegają zmniejszeniu/zawieszeniu bez względu na wysokość osiąganych przychodów (z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach emerytalnych).

Podstawa prawna zmian KRUS

Komunikat Prezesa GUS z dnia 11 maja 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2026 r. /M.P. z dnia 11 maja 2026 r. poz. 457/.

Komunikat Prezesa ZUS z dnia 14 maja 2026 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2026 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent /M.P. z dnia 19 maja 2026 r. poz. 499/.

Od lat protesty, gdy wybudowali wodociąg albo drogę. Bo płacisz 5000 zł. Czasami 20 000 zł. Czasami więcej
28 maja 2026

Ta kontrowersyjna opłata od wzrostu wartości domów bez zmian. Dlaczego kontrowersyjna? Rzeczywiście droga albo wodociąg zwiększył wartość Twojego domu. Dlaczego kontrowersyjne jest to, że zapłacisz za to np. 8000 zł. Jest to kontrowersyjne dlatego, ze droga została wykonana w ramach wykonywania przez gminę jej obowiązków ustawowych. Budowanie dróg i wodociągów to obowiązek gminy zapisany w ustawie o samorządzie gminnym. Mieszkańcy płacą podatki. Nie tylko lokalne (bo przecież PIT i CIT trafiają w procencie ustawowym do gmin). Na inwestycje gminne państwo daje dofinansowania. To samo jest ze środkami unijnymi.
ZUS wypłaca rekordową emeryturę. Senior ze Śląska dostaje 54 tys. zł miesięcznie
28 maja 2026

Najwyższa emerytura wypłacana mężczyźnie to 54 tys. zł brutto; osoba ta przeszła na emeryturę w wieku 86 lat. Wśród kobiet najwyższe świadczenie wynosi ponad 42 tys. zł brutto. W tym przypadku wiek przejścia na emeryturę to 81 lat - powiedział w Studiu PAP rzecznik regionalny ZUS Wojciech Ściwiarski.
Kto może ubiegać się o zasiłek opiekuńczy? Jak długo ZUS będzie wypłacać świadczenie?
28 maja 2026

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym. Świadczenie można otrzymać w przypadku opieki nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny. Komu konkretnie przysługuje zasiłek i przez jaki okres?

Do kiedy trzeba złożyć wniosek o 800 plus, aby otrzymać świadczenie z wyrównaniem? ZUS tłumaczy zasady
28 maja 2026

Rzecznik regionalny ZUS Wojciech Ściwiarski poinformował, że rodzice, którzy złożą wniosek o 800 plus do końca czerwca, otrzymają świadczenie z wyrównaniem do końca sierpnia. Dodał również, że pozytywnie ocenia propozycję resortu pracy, aby prawo do 800 plus na nowy okres świadczeniowy było ustalane automatycznie.
Pracownicy lubią swoich szefów, ale im nie ufają
28 maja 2026

Pracownicy lubią swoich szefów, ale im nie ufają - okazuje się, że większość profesjonalistów (71%) lubi swojego szefa, ale duża część tych, którzy darzą przełożonego sympatią, przyznaje, że jednocześnie albo mu nie ufa, albo ma co do tego wątpliwości. W czym tkwi problem? Jak w prosty sposób to zmienić?
Dodatek do wakacji 2026. Świadczenia i dopłaty na urlop w Polsce. Kto dostanie pieniądze automatycznie?
28 maja 2026

Sezon urlopowy w 2026 roku wiąże się z rosnącymi kosztami bazy noclegowej nad Bałtykiem i w Tatrach. Wielu pracowników w Polsce może jednak liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe z budżetu państwa lub funduszy zakładowych. Część osób otrzyma pieniądze automatycznie na konto, bez składania jakichkolwiek dokumentów. Sprawdź, jakie dopłaty i programy regionalne obowiązują w tym roku.
120 tys. gospodarstw rolnych pod lupą GUS. Udział w badaniu jest obowiązkowy
28 maja 2026

Od czerwca do połowy sierpnia br. Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi badanie obejmujące 120 tys. gospodarstw rolnych. Ankieterzy będą pytali m.in. o powierzchnię upraw, zasiewy, pogłowie zwierząt hodowlanych, zużycie nawozów. Badanie jest anonimowe - poinformował rzecznik GUS Krzysztof Jedlak.

Państwo dopłaci rolnikom do ubezpieczeń na innych zasadach - trwają prace w Sejmie nad nowelizacją
28 maja 2026

Sejm rozpoczął pracę nad nowelizacją ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Ma być prościej uzyskać ochronę ubezpieczeniową a państwo dopłaci do składki ubezpieczeniowej - nawet do 65 procent kosztów składki. Będą też nowe, prostsze zasady dopłat, łatwiej dostępne preferencyjne ubezpieczenia i nowe uprawy objęte dopłatami.
Czerwiec 2026: kalendarz do druku [PDF]
28 maja 2026

Darmowy kalendarz czerwca 2026 do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. W czerwcu jest m.in. Boże Ciało, Dzień Dziecka i Dzień Ojca. Najważniejsze daty są zaznaczone. Pobierz, wydrukuj i dodaj ważne notatki.
