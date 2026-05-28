Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Do kiedy trzeba złożyć wniosek o 800 plus, aby otrzymać świadczenie z wyrównaniem? ZUS tłumaczy zasady

Do kiedy trzeba złożyć wniosek o 800 plus, aby otrzymać świadczenie z wyrównaniem? ZUS tłumaczy zasady

28 maja 2026, 13:20
oprac. Łucja Orzeł
Rzecznik regionalny ZUS Wojciech Ściwiarski poinformował, że rodzice, którzy złożą wniosek o 800 plus do końca czerwca, otrzymają świadczenie z wyrównaniem do końca sierpnia. Dodał również, że pozytywnie ocenia propozycję resortu pracy, aby prawo do 800 plus na nowy okres świadczeniowy było ustalane automatycznie.

W lutym ruszył nabór wniosków o 800 plus na nowy okres świadczeniowy, który potrwa od 1 czerwca tego roku do 31 maja 2027 r.

Do kiedy złożyć wniosek o 800 plus, aby otrzymać wyrównanie?

Rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim Wojciech Ściwiarski w czwartkowej rozmowie w Studiu PAP przypomniał, że rodzic, który wyśle wniosek do końca czerwca, otrzyma wyrównanie 800 plus za ten miesiąc i nie straci finansowo.

- Zachęcam wszystkich rodziców i opiekunów, którzy jeszcze nie złożyli wniosku, by zrobili to jak najszybciej. Złożenie wniosku w maju i w czerwcu spowoduje, że to świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem do końca sierpnia - powiedział Ściwiarski.

Przyznał, że nadal pojawiają sytuacje, w których rodzice zapominają o złożeniu wniosku.

Jakie zmiany w 800 plus planuje Ministerstwo Rodziny i kiedy wejdą w życie?

Pod koniec kwietnia do konsultacji publicznych trafił projekt ministerstwa rodziny, który zakłada, że prawo do 800 plus na nowy okres świadczeniowy będzie ustalane automatycznie, bez konieczności corocznego składania wniosku.

- Korzyści z tego płyną przede wszystkim dla klientów, bo jak wspomniałem, zdarzają się jeszcze sytuacje, w których rodzice po prostu zapominają złożyć wniosek. Jeśli wnioski będą składane automatycznie nie będzie już problemu, że świadczenie przepadnie na przykład na miesiąc - dodał rzecznik.

Resort rodziny przewiduje, że zmiany wejdą w życie od okresu świadczeniowego na lata 2027-2028, który rozpocznie się 1 czerwca 2027 r.

Według danych ZUS, do tej pory rodzice i opiekunowie na nowy okres świadczeniowy złożyli ponad 3 mln 900 tys. wniosków na ponad 5 mln 800 tys. dzieci.

Jak złożyć wniosek o 800 plus przez internet? Jakie są dostępne kanały?

Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem: aplikacji mZUS na urządzenia mobilne (telefony komórkowe, tablety), platformy eZUS, bankowości elektronicznej i portalu Emp@tia.

800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, niezależnie od dochodów opiekuna. Od czerwca tego roku jest jeden wyjątek, który dotyczy uchodźców z Ukrainy. Zgodnie z nowymi przepisami mogą otrzymać świadczenie wychowawcze tylko na dzieci, które uczęszczają do polskiej szkoły lub tzw. zerówki. Tego warunku nie muszą spełniać młodsze dzieci, których nie dotyczy jeszcze obowiązek nauki.

Karolina Kropiwiec (PAP)

Zmiany w 800 plus od 1 czerwca. Dlaczego część rodziców dostanie tylko 400 zł?
Wniosek po tym terminie spowoduje utratę prawa do 800 plus za wcześniejsze miesiące
Czy pobieranie 800 plus zobowiązuje do pracy w Polsce? List czytelnika wywołuje burzę
Źródło: PAP
Pracownicy lubią swoich szefów, ale im nie ufają
28 maja 2026

Pracownicy lubią swoich szefów, ale im nie ufają - okazuje się, że większość profesjonalistów (71%) lubi swojego szefa, ale duża część tych, którzy darzą przełożonego sympatią, przyznaje, że jednocześnie albo mu nie ufa, albo ma co do tego wątpliwości. W czym tkwi problem? Jak w prosty sposób to zmienić?
120 tys. gospodarstw rolnych pod lupą GUS. Udział w badaniu jest obowiązkowy
28 maja 2026

Od czerwca do połowy sierpnia br. Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi badanie obejmujące 120 tys. gospodarstw rolnych. Ankieterzy będą pytali m.in. o powierzchnię upraw, zasiewy, pogłowie zwierząt hodowlanych, zużycie nawozów. Badanie jest anonimowe - poinformował rzecznik GUS Krzysztof Jedlak.
Czerwiec 2026: kalendarz do druku [PDF]
28 maja 2026

Darmowy kalendarz czerwca 2026 do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. W czerwcu jest m.in. Boże Ciało, Dzień Dziecka i Dzień Ojca. Najważniejsze daty są zaznaczone. Pobierz, wydrukuj i dodaj ważne notatki.
Ile zarobią lekarze i pielęgniarki od lipca 2026? Znamy nowe stawki minimalne
28 maja 2026

Od 1 lipca 2026 roku minimalne wynagrodzenie lekarza specjalisty wyniesie 12 910,16 zł brutto, a lekarza bez specjalizacji 10 595,24 zł. Rekomendacje dotyczące zabezpieczenia finansowania wzrostu płac prezes AOTMiT ma przedstawić do 9 czerwca.

Sprawy frankowe zapychają sądy – 70% spraw w apelacji to frankowicze. Winne kredyty CHF?
28 maja 2026

Myślisz, że sprawa frankowa Cię nie dotyczy? Błąd. Jeśli czekasz na rozwód, podział majątku po rodzicach czy odszkodowanie – stoisz w kolejce. W sądach apelacyjnych aż 70% wszystkich spraw to właśnie sprawy frankowe. Ministerstwo Sprawiedliwości pokazuje dane: polskie sądy II instancji stały się sądami jednej sprawy. Ustawa frankowa ma to zmienić.
Zmiany w 800 plus od 1 czerwca. Dlaczego część rodziców dostanie tylko 400 zł?
28 maja 2026

Od 1 czerwca 2026 roku rusza nowy okres świadczeniowy dla programu 800 plus. Choć większość rodziców otrzyma na konta pełną kwotę, spora grupa opiekunów zobaczy na przelewach z ZUS jedynie 400 zł. Obniżka nie wynika jednak z błędu systemu ani ze zmiany kryteriów dochodowych. Kto dostanie mniejsze wsparcie i jakie rewolucyjne zmiany w składaniu wniosków planuje rząd?
Czerwiec 2026 - dni wolne i godziny pracy. Kiedy wypada Boże Ciało?
28 maja 2026

Czerwiec w 2026 roku – dni wolne i godziny pracy w tabeli. Kiedy wypada Boże Ciało? Jaki jest wymiar czasu pracy w czerwcu? Kalendarz czerwca 2026 z najważniejszymi datami.

Kontrahent nie wykonał umowy - odstąpienie, odszkodowanie czy kara umowna? Praktyczny przewodnik dla firm
28 maja 2026

Kontrahent nie dowiózł? Nie wykonał usługi? Nie dostarczył towaru? Przestał odbierać telefonu? Wysłał lakoniczne „pracujemy nad tym”, choć termin minął dwa tygodnie temu? I teraz pojawia się klasyczne pytanie przedsiębiorcy: co robić? Odstąpić od umowy? Żądać odszkodowania? Naliczyć karę umowną? A może wszystko naraz?

Przychody z innych źródeł w PIT: co to jest, jaki podatek i jak rozliczyć?
28 maja 2026

Przychody z innych źródeł to jedna z tych kategorii podatkowych, która często budzi wątpliwości przy rocznym rozliczeniu PIT. Podatnicy pytają najczęściej: czym dokładnie jest przychód z innych źródeł, czy trzeba zapłacić od niego podatek, gdzie wykazać go w zeznaniu oraz który formularz będzie właściwy: PIT-37 czy PIT-36. W tym artykule wyjaśniamy aktualne zasady rozliczania takich przychodów, pokazujemy praktyczne przykłady i omawiamy najważniejsze kwestie: przychody z innych źródeł w PIT-11, koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek, zwolnienia oraz różnice między PIT i CIT.
Bon senioralny dla osób 65+. Nowe wsparcie obejmie tysiące seniorów
28 maja 2026

Pomoc w ubraniu się, przygotowaniu posiłku, a nawet wsparcie w kontakcie z lekarzem. Rząd uruchamia bon senioralny dla osób po 65. roku życia, a pierwsze wypłaty mają ruszyć już w 2026 roku. Sejmowe komisje przyjęły projekt ustawy, który może całkowicie zmienić system opieki nad seniorami w Polsce.
