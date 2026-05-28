Rzecznik regionalny ZUS Wojciech Ściwiarski poinformował, że rodzice, którzy złożą wniosek o 800 plus do końca czerwca, otrzymają świadczenie z wyrównaniem do końca sierpnia. Dodał również, że pozytywnie ocenia propozycję resortu pracy, aby prawo do 800 plus na nowy okres świadczeniowy było ustalane automatycznie.

W lutym ruszył nabór wniosków o 800 plus na nowy okres świadczeniowy, który potrwa od 1 czerwca tego roku do 31 maja 2027 r.

Do kiedy złożyć wniosek o 800 plus, aby otrzymać wyrównanie?

Rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim Wojciech Ściwiarski w czwartkowej rozmowie w Studiu PAP przypomniał, że rodzic, który wyśle wniosek do końca czerwca, otrzyma wyrównanie 800 plus za ten miesiąc i nie straci finansowo.

- Zachęcam wszystkich rodziców i opiekunów, którzy jeszcze nie złożyli wniosku, by zrobili to jak najszybciej. Złożenie wniosku w maju i w czerwcu spowoduje, że to świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem do końca sierpnia - powiedział Ściwiarski.

Przyznał, że nadal pojawiają sytuacje, w których rodzice zapominają o złożeniu wniosku.

Jakie zmiany w 800 plus planuje Ministerstwo Rodziny i kiedy wejdą w życie?

Pod koniec kwietnia do konsultacji publicznych trafił projekt ministerstwa rodziny, który zakłada, że prawo do 800 plus na nowy okres świadczeniowy będzie ustalane automatycznie, bez konieczności corocznego składania wniosku.

- Korzyści z tego płyną przede wszystkim dla klientów, bo jak wspomniałem, zdarzają się jeszcze sytuacje, w których rodzice po prostu zapominają złożyć wniosek. Jeśli wnioski będą składane automatycznie nie będzie już problemu, że świadczenie przepadnie na przykład na miesiąc - dodał rzecznik.

Resort rodziny przewiduje, że zmiany wejdą w życie od okresu świadczeniowego na lata 2027-2028, który rozpocznie się 1 czerwca 2027 r.

Według danych ZUS, do tej pory rodzice i opiekunowie na nowy okres świadczeniowy złożyli ponad 3 mln 900 tys. wniosków na ponad 5 mln 800 tys. dzieci.

Jak złożyć wniosek o 800 plus przez internet? Jakie są dostępne kanały?

Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem: aplikacji mZUS na urządzenia mobilne (telefony komórkowe, tablety), platformy eZUS, bankowości elektronicznej i portalu Emp@tia.

800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, niezależnie od dochodów opiekuna. Od czerwca tego roku jest jeden wyjątek, który dotyczy uchodźców z Ukrainy. Zgodnie z nowymi przepisami mogą otrzymać świadczenie wychowawcze tylko na dzieci, które uczęszczają do polskiej szkoły lub tzw. zerówki. Tego warunku nie muszą spełniać młodsze dzieci, których nie dotyczy jeszcze obowiązek nauki.

Karolina Kropiwiec (PAP)