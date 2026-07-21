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Złóż wniosek o 300 plus jeszcze w lipcu. Tylko tak dostaniesz przelew ekspresowo

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21 lipca 2026, 08:00
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
300 zł, 300 plus, gotówka, pieniądze
Złóż wniosek o 300 plus jeszcze w lipcu. Tylko tak dostaniesz przelew ekspresowo
Shutterstock

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ZUS oficjalnie uruchomił przyjmowanie wniosków o 300 złotych na wyprawkę szkolną, a rodzice masowo ruszyli do telefonów. Kto wyśle dokumenty w odpowiednim momencie, ten może liczyć na ekspresowy przelew, który podratuje domowy budżet jeszcze przed pierwszym dzwonkiem. Okazuje się, że najszybsza ścieżka prowadzi przez oficjalną aplikację, ale jeden drobny błąd w formularzu może zamrozić Twoje pieniądze na długie tygodnie.

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Dla kogo 300 plus w 2026 roku? Sprawdź kryteria

Świadczenie "Dobry Start" to jednorazowe wsparcie finansowe dla rodzin, przyznawane bez względu na wysokość miesięcznych dochodów. Pieniądze przysługują raz w roku na każde uczące się dziecko.

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  • Wiek dziecka: od ukończenia 7. roku życia do 20. roku życia (lub do 24. roku życia w przypadku uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością).
  • Typ placówki: szkoła podstawowa, ponadpodstawowa, szkoła policealna oraz szkoła dla dorosłych.
  • Kto nie otrzyma wsparcia: program nie obejmuje dzieci chodzących do przedszkoli, dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówki) oraz studentów.

Szybki wniosek przez aplikację mZUS [KROK PO KROK]

Złożenie dokumentów przez smartfona zajmuje zaledwie kilka minut, ponieważ system automatycznie pobiera większość danych z poprzednich okresów świadczeniowych. Co przygotować przed uruchomieniem aplikacji?

  • Dane personalne dziecka oraz jego numer PESEL.
  • Dokładną nazwę i adres szkoły, do której uczeń pójdzie od 1 września 2026 roku.
  • Aktualny numer rachunku bankowego do wypłaty świadczenia.

Instrukcja złożenia wniosku o 300 plus w mZUS

  1. Pobierz aplikację: Zainstaluj program mZUS ze sklepu Google Play lub App Store.
  2. Zaloguj się i aktywuj profil: Połącz aplikację ze swoim profilem na platformie eZUS (dawne PUE ZUS) - najszybciej zrobisz to przez Profil Zaufany lub bankowość elektroniczną.
  3. Wybierz odpowiedni formularz: Kliknij w menu głównym opcję "Dobry Start", a następnie wybierz "Utwórz nowy wniosek".
  4. Uzupełnij dane: Kreator poprowadzi Cię przez proces wpisywania danych rodzica, dziecka oraz wybranej szkoły.
  5. Wskaż konto bankowe: Podaj prawidłowy numer konto, na który ma trafić przelew.
  6. Wyślij wniosek: Zaakceptuj oświadczenia i kliknij przycisk wysyłki. Potwierdzenie (UPO) otrzymasz na swój adres e-mail.

Terminy wypłat 300 plus. Kiedy pieniądze trafią na konto?

Zasada działania ZUS jest prosta: im szybciej wyślesz zgłoszenie, tym szybciej zobaczysz przelew na koncie. Jeśli złożysz kompletny wniosek w lipcu lub sierpniu 2026 roku, urzędnicy mają czas na wypłatę pieniędzy maksymalnie do 30 września 2026 roku - w praktyce pierwsze środki trafiają do rodziców już po kilku tygodniach od wysłania zgłoszenia. W przypadku dokumentów przesłanych później, czyli w wrześniu, październiku lub listopadzie, czas oczekiwania wynosi do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Ostateczny i nieprzekraczalny termin na przesłanie formularza upływa 30 listopada 2026 roku - po tej dacie prawo do wypłaty 300 zł bezpowrotnie przepada.

Ważne informacje o wypłacie świadczenia 300 plus

  • Tylko przelew bankowy: ZUS nie wysyła pieniędzy przekazem pocztowym ani nie wypłaca ich w kasach urzędu. Środki trafiają wyłącznie na konto.
  • Brak decyzji papierowych: Urząd nie wysyła tradycyjnych listów z potwierdzeniem przyznania pieniędzy. Informację o zatwierdzeniu wniosku znajdziesz w swojej skrzynce odbiorczej na portalu eZUS / PUE ZUS.
  • Świadczenie bez podatku: Pieniądze z programu "Dobry Start" są całkowicie zwolnione z podatku dochodowego i nie mogą zostać zajęte przez komornika.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o 300 plus

Od kiedy można składać wniosek o 300 plus z programu „Dobry Start” na rok szkolny 2026/2027?

Wnioski o 300 zł z programu „Dobry Start” na rok szkolny 2026/2027 można składać od 1 lipca 2026 roku.

Komu przysługuje świadczenie „Dobry Start” 300 plus w 2026 roku?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na każde uczące się dziecko, bez względu na wysokość miesięcznych dochodów. Obejmuje dzieci od ukończenia 7. roku życia do 20. roku życia lub do 24. roku życia w przypadku uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością.

Kto nie otrzyma wsparcia z programu „Dobry Start” 300 plus w 2026 roku?

Program „Dobry Start” nie obejmuje dzieci chodzących do przedszkoli, dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówki) oraz studentów.

Jak złożyć wniosek o świadczenie „Dobry Start” 300 plus przez aplikację mZUS?

Zainstaluj mZUS z Google Play lub App Store, połącz aplikację z profilem na eZUS, wybierz „Dobry Start” i „Utwórz nowy wniosek”. Następnie uzupełnij dane, wskaż konto bankowe, zaakceptuj oświadczenia i wyślij wniosek.

Kiedy ZUS wypłaci 300 plus po złożeniu wniosku w lipcu lub sierpniu 2026 roku?

Jeśli kompletny wniosek zostanie złożony w lipcu lub sierpniu 2026 roku, ZUS ma czas na wypłatę pieniędzy maksymalnie do 30 września 2026 roku.

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Źródło: INFOR
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