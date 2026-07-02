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W lipcu seniorzy dostaną dwa przelewy z ZUS. Jaki jest powód tej podwójnej dawki gotówki i do kogo trafią te pieniądze?

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02 lipca 2026, 08:35
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
W lipcu niektórzy seniorzy dostaną dwa przelewy z ZUS. Jaki jest powód tej podwójnej dawki gotówki i do kogo trafią te pieniądze?
W lipcu niektórzy seniorzy dostaną dwa przelewy z ZUS. Jaki jest powód tej podwójnej dawki gotówki i do kogo trafią te pieniądze?
Shutterstock

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Dla około miliona seniorów lipiec będzie nietypowym miesiącem. Na ich konta trafią dwa przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, co może wywołać niemałe zaskoczenie. Nie chodzi jednak o dodatkowe świadczenie ani ukrytą podwyżkę. Wszystko wynika z kalendarza i zasad, według których ZUS realizuje wypłaty emerytur.

Z harmonogramu opublikowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wynika, że część terminów trzeba będzie przyspieszyć. Powód jest prosty – niektóre daty wypadają w dni wolne od pracy.

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Kalendarz decyduje o terminach wypłat

ZUS wypłaca emerytury w kilku stałych terminach każdego miesiąca. Nie oznacza to jednak, że pieniądze zawsze trafiają do seniorów dokładnie w dniu wskazanym w decyzji o przyznaniu świadczenia.

Przepisy są jednoznaczne. Jeśli termin wypłaty przypada w sobotę, niedzielę albo święto, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek przekazać pieniądze wcześniej. W praktyce oznacza to, że część emerytów może otrzymać świadczenie nawet kilka dni przed planowanym terminem.

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Najwięcej emocji budzi sytuacja osób, które standardowo otrzymują emeryturę pierwszego dnia miesiąca. Seniorzy dostaną lipcowe świadczenie zgodnie z planem, czyli 1 lipca. Niedługo później na ich konta wpłynie jednak kolejny przelew.

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To dlatego, że 1 sierpnia w tym roku przypada w sobotę. ZUS nie realizuje wypłat w dni wolne od pracy, dlatego sierpniowe emerytury zostaną przekazane wcześniej – najpóźniej 31 lipca. W efekcie około milion osób zobaczy w lipcu dwa przelewy z ZUS. Nie oznacza to jednak dodatkowych pieniędzy. Druga wpłata będzie po prostu sierpniową emeryturą wypłaconą przed terminem.

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Lipcowy harmonogram wypłat emerytur

Zgodnie z harmonogramem opublikowanym przez ZUS świadczenia trafią do seniorów w następujących terminach:

• 1 lipca – bez zmian,

• 3 lipca – wcześniejsza wypłata dla osób, których termin przypada 5 lipca,

• 6 lipca – zgodnie z harmonogramem,

• 10 lipca – bez zmian,

• 15 lipca – bez zmian,

• 20 lipca – bez zmian,

• 24 lipca – wcześniejsza wypłata dla osób, których termin przypada 25 lipca.

Seniorzy nie muszą podejmować żadnych działań. Nie trzeba składać dodatkowych wniosków ani kontaktować się z urzędem. ZUS automatycznie dostosowuje terminy przelewów do kalendarza.

Na wyższe świadczenia trzeba jeszcze poczekać

Choć lipiec przyniesie zmiany w terminach wypłat, wysokość emerytur pozostanie bez zmian.

Seniorzy otrzymają dokładnie takie same kwoty jak w maju i czerwcu. Na dodatkowe pieniądze trzeba będzie poczekać do jesieni.

Wtedy mają ruszyć wypłaty 14. emerytury. Ministerstwo Rodziny nie opublikowało jeszcze oficjalnego harmonogramu, ale w ubiegłym roku dodatkowe świadczenie trafiło do uprawnionych we wrześniu.

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Zmiany obejmą także emerytów z KRUS

Przesunięcia terminów dotyczą również osób pobierających świadczenia z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. KRUS realizuje wypłaty sześć razy w miesiącu – 7., 8., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Większość lipcowych przelewów zostanie zrealizowana zgodnie z planem. Wyjątek stanowi 25 lipca, który przypada w sobotę. W takiej sytuacji rolnicy otrzymają pieniądze dzień wcześniej, czyli 24 lipca.

Dla milionów emerytów i rencistów to sygnał, by uważnie sprawdzić harmonogram i nie zdziwić się, gdy pieniądze pojawią się na koncie szybciej niż zwykle.

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Źródło: INFOR
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