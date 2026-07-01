500 plus dla emerytów w 2026 roku. ZUS zmienia zasady, więcej osób dostanie pieniądze

Rewolucja w wypłatach popularnego świadczenia dla seniorów. ZUS podjął kluczową decyzję, dzięki której grono osób uprawnionych do otrzymania dodatkowych pieniędzy znacznie się powiększy. Wszystko za sprawą podniesienia kryterium dochodowego. Sprawdź, czy spełniasz nowe warunki i jak odebrać nawet 500 złotych miesięcznie.

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Nowy limit w ZUS. O ile wzrósł próg?

Świadczenie uzupełniające, potocznie nazywane "500+ dla emerytów i seniorów", trafia do osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Choć maksymalna kwota samego dodatku nadal wynosi 500 zł, to kluczowa zmiana dotyczy progu finansowego, który decyduje o przyznaniu pieniędzy. W 2026 roku kwota graniczna została podniesiona o 135,28 zł. Nowy limit uprawniający do wsparcia wynosi obecnie 2 687,67 zł brutto. Zmiana ta jest bezpośrednim efektem waloryzacji renty socjalnej.

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Ile wynosi wypłata? Zasada "złotówka za złotówkę"

To, ile pieniędzy ostatecznie trafi na konto seniora, zależy od wysokości pobieranych już świadczeń publicznych (np. emerytury lub renty). Obowiązują dwa progi:

Pełne 500 zł - otrzymają osoby, które nie mają prawa do żadnych świadczeń publicznych LUB ich suma nie przekracza 2 187,67 zł brutto.

Zmniejszona kwota - dotyczy osób z dochodem w przedziale od 2 187,67 zł do 2 687,67 zł brutto. W tym przypadku działa zasada "złotówka za złotówkę" - wysokość dodatku to różnica między nowym limitem (2 687,67 zł) a sumą pobieranych świadczeń.

Kto ma prawo do 500 plus dla seniora?

Samo kryterium wiekowe nie wystarczy. Aby otrzymać wsparcie, należy spełnić konkretne warunki:

Wiek i zdrowie: Ukończone 18 lat oraz oficjalne orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (lub zamienne orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji). Obywatelstwo i pobyt: Stałe mieszkanie w Polsce oraz polskie obywatelstwo (lub zalegalizowany pobyt/prawo pobytu dla obywateli UE/EFTA/krajów trzecich).

Czego ZUS NIE wlicza do limitu dochodowego?

Wielu seniorów obawia się utraty dodatku z powodu innych przychodów. Warto wiedzieć, że:

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Dochód z pracy nie ma żadnego wpływu na przyznanie oraz wysokość świadczenia 500+.

ZUS nie bierze pod uwagę renty rodzinnej przyznanej dziecku, jeśli stało się ono całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji przed 16. rokiem życia lub w trakcie nauki (do 25 lat).

Świadczenie uzupełniające nie wlicza się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną oraz przy wyliczaniu opłat za pobyt w DPS.

Ważny wyjątek w 2026 roku: Osoby pobierające rentę socjalną łącznie z nowym dodatkiem dopełniającym (który wynosi aż 2 704,71 zł brutto) automatycznie stracą prawo do 500+. Sam dodatek dopełniający w pełni przekracza bowiem nowy próg dochodowy ZUS.

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Jak dostać pieniądze? Pamiętaj o wniosku

Pieniądze nie są przyznawane automatycznie. Należy złożyć odpowiednie dokumenty:

Wniosek na druku ESUN - można go złożyć osobiście w placówce ZUS, wysłać pocztą lub przesłać internetowo przez platformę PUE ZUS.

Orzeczenie lekarskie - potwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji (lub orzeczenie o I grupie inwalidów wydane przed 1 września 1997 roku). Jeśli ZUS ma je już w systemie, nie trzeba go donosić.

Brak orzeczenia? Do wniosku można dołączyć wystawione maksymalnie miesiąc wcześniej zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9) wraz z dokumentacją medyczną.

FAQ - najczęściej zadawane pytania