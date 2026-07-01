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300 zł na wyprawkę szkolną już do wzięcia. Sprawdź, jak i kiedy złożyć wniosek

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01 lipca 2026, 10:40
[Data aktualizacji 02 lipca 2026, 09:37]
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
300 plus
Ruszył program Dobry Start 2026, czyli 300 zł ekstra na wyprawkę szkolną. Jak i kiedy złożyć wniosek o 300 plus?
Shutterstock

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Od 1 lipca 2026 roku rodzice i opiekunowie mogą ubiegać się o jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną w ramach programu Dobry Start. Pieniądze przysługują na każde uczące się dziecko bez względu na dochody rodziny. Warto się jednak pośpieszyć - złożenie wniosku do końca wakacji to gwarancja, że środki trafią na konto jeszcze przed pierwszym dzwonkiem.

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Komu przysługuje "wyprawka", czyli 300 plus?

Świadczenie z programu Dobry Start to coroczny zastrzyk gotówki dla budżetów domowych, który można przeznaczyć m.in. na zakup podręczników, zeszytów, plecaków oraz innego niezbędnego wyposażenia szkolnego. Wsparcie jest przyznawane na zasadach, które warto znać:

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  • Wiek dziecka: Świadczenie przysługuje na uczące się w szkole dzieci do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, wiek ten wydłużony jest do ukończenia 24. roku życia.
  • Zasada rocznika: Warto pamiętać, że granice wieku (20 i 24 lata) liczone są rocznikowo. Dzięki temu uprawnieni są również uczniowie ostatnich klas liceów, techników oraz szkół policealnych, którzy swój 20. lub 24. rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego.
  • Kto nie skorzysta: Pieniądze nie przysługują na dzieci uczęszczające do tzw. "zerówek" oraz na studentów.

Laptop, strój na WF czy biurko? Na co można wydać 300 plus?

Choć program oficjalnie nazywa się "wyprawką szkolną", przepisy nie definiują sztywnego katalogu produktów, które musisz kupić. ZUS nie będzie żądał od Ciebie faktur ani paragonów. Pieniądze możesz przeznaczyć nie tylko na podręczniki, zeszyt czy piórnik. Równie dobrze możesz sfinansować z nich zakup nowego obuwia zmiennego, stroju sportowego na lekcje wychowania fizycznego, a także urządzeń elektronicznych ułatwiających naukę, takich jak tablet, komputer czy lampka na biurko.

Kluczowe terminy - nie przegap!

Aby otrzymać pieniądze, należy złożyć wniosek. Okres naboru dla rodziców trwa od 1 lipca do 30 listopada 2026 roku Obowiązuje jednak bardzo ważna zależność dotycząca terminu wypłaty:

  • Złożenie wniosku do końca sierpnia 2026 roku gwarantuje, że przelew otrzymamy do 30 września 2026 roku.

Jak złożyć wniosek o 300 plus na wyprawkę? Tylko online!

Wniosek o świadczenie 300 plus można przesłać wyłącznie drogą elektroniczną. Masz do wyboru kilka wygodnych kanałów:

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  • Aplikację mobilną mZUS,
  • Zmodernizowany portal usług elektronicznych eZUS,
  • Portale bankowości elektronicznej,
  • Portal informacyjno-usługowy Emp@tia.

Bardzo ważna zmiana: Wszelkie zawiadomienia oraz korespondencja w sprawie Twojego wniosku (w tym decyzje o przyznaniu lub wezwania do uzupełnienia dokumentów) będą trafiały wyłącznie w formie elektronicznej. Znajdziesz je w swojej skrzynce odbiorczej na indywidualnym profilu na portalu eZUS - dotyczy to również sytuacji, gdy wniosek był składany przez bank lub portal Emp@tia.

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Zadbaj o poprawność danych

Zanim klikniesz "wyślij", dokładnie sprawdź wpisane dane. Błędy mogą wydłużyć czas rozpatrzenia Twojej sprawy. Upewnij się, że poprawnie podałeś:

  1. PESEL dziecka,
  2. Nazwę i adres szkoły,
  3. Aktualny numer konta bankowego - pieniądze są wypłacane wyłącznie w formie przelewu.

Zrobiłeś błąd we wniosku? Nie składaj nowego!

Jeśli po wysłaniu formularza zorientujesz się, że podałeś błędny numer konta lub pomyliłeś się w danych dziecka, nie wypełniaj kolejnego, osobnego wniosku. Może to niepotrzebnie wydłużyć procedurę w ZUS. Zamiast tego zaloguj się na swój profil na portalu eZUS (dawny PUE ZUS), znajdź złożony dokument i wyślij korektę wniosku. Jeśli system wykryje błąd, ZUS sam wyśle do Ciebie wezwanie do poprawienia dokumentów. Informację o tym znajdziesz wyłącznie w swojej elektronicznej skrzynce odbiorczej na eZUS.

Dobry Start 2026 a dzieci z Ukrainy - nowe zasady

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po wybuchu konfliktu, również mogą ubiegać się o 300 zł na wyprawkę, jednak w 2026 roku obowiązują ich zaostrzone kryteria. Warunkiem koniecznym do otrzymania świadczenia Dobry Start (podobnie jak w przypadku 800 plus) jest realizacja obowiązku szkolnego. Oznacza to, że ukraińskie dziecko musi fizycznie uczęszczać do polskiej szkoły (szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej) w polskim systemie edukacji. Samo prowadzenie nauki zdalnej w ukraińskiej szkole (online) nie daje już prawa do pobierania świadczenia.

Czy 300 plus przysługuje na 6-latka, który idzie do pierwszej klasy?

Tak. Świadczenie zależy od rozpoczęcia nauki w szkole, a nie od wieku, w którym dziecko ją zaczyna. Kluczowe jest to, że dziecko uczy się w szkole podstawowej, a nie w przedszkolu.

Czy dostanę 300 plus na dziecko w zerówce szkolnej?

Nie. Świadczenie nie przysługuje na dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. "zerówce" prowadzonej przy szkole.

Czy uczeń szkoły dla dorosłych lub szkoły policealnej może dostać 300 plus?

Tak. Świadczenie przysługuje uczniom szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych, o ile mieszczą się oni w kryterium wiekowym (ukończenie 20. lub 24. roku życia rocznikowo).

Czy do programu Dobry Start wlicza się dochód rodziny?

Nie. Program nie posiada żadnego kryterium dochodowego. Wsparcie otrzyma każda rodzina, bez względu na zarobki czy sytuację zawodową rodziców.

Rozwód a Dobry Start - jak wypłacane jest świadczenie przy opiece naprzemiennej?

W przypadku opieki naprzemiennej ustalonej przez sąd, oboje rodzice mogą złożyć wniosek. W takiej sytuacji ZUS wypłaca każdemu z nich po połowie kwoty, czyli po 150 zł.

Czy od kwoty 300 zł muszę zapłacić podatek lub czy może ją zająć komornik?

Nie. Świadczenie Dobry Start jest całkowicie zwolnione z podatku dochodowego i wolne od egzekucji komorniczych.

Czy otrzymanie 300 plus wpłynie na inne zasiłki (np. z pomocy społecznej)?

Nie. Świadczenia tego nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do wsparcia z innych systemów świadczeń (np. pomocy społecznej).

Co się stanie, jeśli spóźnię się i złożę wniosek w grudniu?

Wniosek złożony po 30 listopada pozostanie bez rozpatrzenia. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności już po tym terminie.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o 300 plus na wyprawkę szkolną

Komu przysługuje świadczenie Dobry Start 2026?

Świadczenie Dobry Start 2026 przysługuje na uczące się w szkole dzieci do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia 24. roku życia. Pieniądze nie przysługują na dzieci w „zerówkach” ani na studentów.

Do kiedy należy złożyć wniosek o 300 plus w programie Dobry Start 2026?

Okres naboru trwa od 1 lipca do 30 listopada 2026 roku. Złożenie wniosku do końca sierpnia 2026 roku gwarantuje przelew do 30 września 2026 roku.

Jak złożyć wniosek o świadczenie 300 plus na wyprawkę szkolną?

Wniosek o świadczenie 300 plus można przesłać wyłącznie drogą elektroniczną: przez aplikację mobilną mZUS, portal eZUS, portale bankowości elektronicznej albo portal Emp@tia.

Na co można przeznaczyć 300 plus z programu Dobry Start?

Przepisy nie definiują sztywnego katalogu produktów, a ZUS nie żąda faktur ani paragonów. 300 plus można przeznaczyć m.in. na podręczniki, zeszyty, piórnik, obuwie zmienne, strój sportowy, tablet, komputer czy lampkę na biurko.

Jakie zasady Dobry Start 2026 dotyczą dzieci z Ukrainy?

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po wybuchu konfliktu, mogą ubiegać się o 300 zł, ale warunkiem jest realizacja obowiązku szkolnego. Ukraińskie dziecko musi fizycznie uczęszczać do polskiej szkoły w polskim systemie edukacji.

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Źródło: INFOR
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