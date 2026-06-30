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Koniec odliczania. Ci rodzice nie dostaną 800 plus za czerwiec. Zegar tyka, zostały ostatnie godziny

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30 czerwca 2026, 13:45
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
rodzice, szok, smutek
Koniec odliczania. Ci rodzice nie dostaną 800 plus za czerwiec. Zegar tyka, zostały ostatnie godziny
fizkes
Shutterstock

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To już absolutnie ostatni moment na działanie. 30 czerwca o północy mija ostateczny termin na złożenie wniosku o świadczenie 800 plus na nowy okres rozliczeniowy 2026/2027. Rodzice i opiekunowie, którzy nie dopełnią formalności przed upływem tego czasu, bezpowrotnie stracą pieniądze za czerwiec. ZUS stawia sprawę jasno i ostrzega przed kosztownym spóźnieniem.

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Pułapka na spóźnialskich. Dlaczego 800 plus może przepaść?

Zasada działania systemu jest nieubłagana. Jeśli dokumenty nie zostaną wysłane na czas i trafią do ZUS dopiero w lipcu, prawo do świadczenia zostanie przyznane wyłącznie od miesiąca złożenia wniosku. W praktyce oznacza to utratę 800 złotych, ponieważ ZUS nie wypłaci należności za czerwiec z wyrównaniem. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja osób, które odłożą formalności na sierpień. W takim scenariuszu przelew obejmie wsparcie dopiero od sierpnia, co oznacza stratę pieniędzy za dwa miesiące (czerwiec i lipiec), czyli łącznie aż 1600 złotych na jedno dziecko.

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Kto jest bezpieczny? Wyjątek dla noworodków i status bazy wniosków

Do tej pory do urzędu wpłynęło już około 4,2 miliona wniosków, które zabezpieczają finanse dla 6,2 miliona dzieci. Choć większość rodziców ma już formalności za sobą, urzędnicy wskazują, że spora grupa osób wciąż zwleka. Od restrykcyjnego terminu 30 czerwca istnieje tylko jeden kluczowy wyjątek. Dotyczy on rodziców nowo narodzonych dzieci. W ich przypadku przepisy są znacznie bardziej elastyczne, ponieważ mają oni aż trzy miesiące od dnia narodzin malucha na złożenie kompletu dokumentów. Jeśli zmieszczą się w tym czasie, zachowają prawo do świadczenia z wyrównaniem wstecznym od momentu przyjścia dziecka na świat.

Jak i gdzie złożyć wniosek? Tylko jedna droga

ZUS przypomina, że tradycyjne, papierowe formularze odeszły do przeszłości. Nie ma możliwości załatwienia sprawy osobiście w placówce. Wnioski przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną. Opiekunowie mają do dyspozycji cztery sprawdzone kanały:

  • Aplikację mobilną mZUS - najszybszy sposób na telefonie,
  • Portal eZUS - platformę internetową urzędu,
  • Bankowość elektroniczną - większość wiodących banków w Polsce,
  • Portal Emp@tia - rządowy system informacyjny.

Pieniądze z programu wypłacane są bezgotówkowo na rachunek bankowy podany w zgłoszeniu.

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Kiedy pieniądze trafią na konto? Harmonogram wypłat

Czas złożenia wniosku bezpośrednio wpływa na moment, w którym środki zostaną przelane na konto bankowe. Ciągłość wypłat i przelew już w czerwcu zapewniły sobie wyłącznie osoby, które wysłały dokumenty do końca kwietnia. Dla pozostałych terminy wyglądają następująco:

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  • Wnioski złożone w maju - ZUS zrealizuje wypłatę najpóźniej do końca lipca (z wyrównaniem od czerwca),
  • Wnioski złożone w czerwcu - pieniądze trafią na konto najpóźniej do końca sierpnia (z wyrównaniem od czerwca),
  • Wnioski złożone w lipcu - wypłata nastąpi dopiero do końca września (brak wypłaty za czerwiec),
  • Wnioski złożone w sierpniu - przelew nadejdzie do końca października (brak wypłaty za czerwiec i lipiec).

Wielkie zmiany dla Ukraińców i rewolucja w automatyzacji od 2027 roku

W 2026 roku weszły w życie duże zmiany uszczelniające system, które mocno uderzyły w statystyki przyznawanych świadczeń dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR. Od 1 lutego warunkiem koniecznym do otrzymania wsparcia finansowego stało się podjęcie legalnego zatrudnienia w Polsce. Z powodu nowych restrykcji oraz opóźnień w weryfikacji problem z uzyskaniem środków dotknął już ponad 150 tysięcy ukraińskich rodzin. Dla polskich rodziców obecny okres rozliczeniowy może być jednak ostatnim, w którym muszą pamiętać o corocznym składaniu dokumentów. Ministerstwo Rodziny intensywnie pracuje nad nowelizacją ustawy. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 czerwca 2027 roku i wprowadzą pełną automatyzację. ZUS sam przedłuży prawo do 800 plus na kolejne lata, a rodzic będzie musiał zareagować jedynie w przypadku zmiany kluczowych danych, takich jak adres zamieszkania czy numer konta bankowego. Do tego czasu jednak pilnowanie terminów pozostaje obowiązkiem każdego opiekuna.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Do kiedy trzeba złożyć wniosek o 800 plus na okres rozliczeniowy 2026/2027?

Ostateczny termin na złożenie wniosku o świadczenie 800 plus na nowy okres rozliczeniowy 2026/2027 mija 30 czerwca o północy. Spóźnienie oznacza bezpowrotną utratę pieniędzy za czerwiec.

Co oznacza złożenie wniosku o 800 plus w lipcu albo w sierpniu?

Wniosek złożony w lipcu daje prawo do świadczenia wyłącznie od lipca, bez wypłaty za czerwiec. Wniosek złożony w sierpniu oznacza stratę pieniędzy za czerwiec i lipiec, czyli łącznie 1600 złotych na jedno dziecko.

Jaki wyjątek od terminu 30 czerwca dotyczy rodziców nowo narodzonych dzieci?

Rodzice nowo narodzonych dzieci mają trzy miesiące od dnia narodzin dziecka na złożenie kompletu dokumentów. Jeśli zmieszczą się w tym czasie, zachowają prawo do świadczenia z wyrównaniem od momentu narodzin.

Jak można złożyć wniosek o 800 plus do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

Wnioski przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną. Dostępne kanały to aplikacja mobilna mZUS, portal eZUS, bankowość elektroniczna oraz portal Emp@tia.

Jaki warunek 800 plus dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR obowiązuje od 1 lutego 2026 roku?

Od 1 lutego 2026 roku warunkiem koniecznym do otrzymania wsparcia finansowego przez obywateli Ukrainy ze statusem UKR stało się podjęcie legalnego zatrudnienia w Polsce.

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Źródło: INFOR
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