Pilny komunikat ZUS od 1 lipca. Polacy muszą o tym wiedzieć. Zmieniają się kluczowe wnioski

Od 1 lipca weszły w życie rewolucyjne zmiany w ZUS, które całkowicie zmieniają sposób składania wniosków o zasiłki z ubezpieczenia chorobowego. Nowe, maksymalnie uproszczone przepisy oznaczają koniec z koniecznością drukowania dokumentów i osobistego zanoszenia ich do urzędu czy kadr. Cyfrowa rewolucja sprawia, że teraz e-wniosek, a nawet zwykły skan czy zdjęcie dokumentu, ma dokładnie taką samą moc prawną jak tradycyjny papier z własnoręcznym podpisem.

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ZUS wprowadził nowe zasady, aby maksymalnie ułatwić życie Polakom i przyspieszyć wypłatę pieniędzy. Kluczowe znaczenie dla tego, gdzie i jak składasz dokumenty, ma teraz wielkość Twojego pracodawcy. W firmach zgłaszających do ubezpieczenia powyżej 20 osób, to pracodawca wypłaca zasiłek, natomiast w mniejszych podmiotach (do 20 ubezpieczonych) formalnościami i wypłatą środków zajmuje się bezpośrednio ZUS.

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Jak złożyć wniosek do pracodawcy? Wystarczy e-mail lub skan

Jeśli pracujesz w większej firmie (powyżej 20 ubezpieczonych), wniosek o zasiłek chorobowy składasz bezpośrednio do swojego szefa lub działu kadr. Od 1 lipca zyskujesz ogromną swobodę i możesz zapomnieć o papierowych formularzach. Dokument możesz dostarczyć na kilka wyjątkowo wygodnych sposobów:

Przez wewnętrzne systemy firmy (np. portal pracowniczy czy system kadrowo-płacowy).

Wysyłając zwykłą wiadomość e-mail bezpośrednio do kadr.

Przesyłając czytelny skan lub zdjęcie podpisanego dokumentu.

Zasiłek wypłaca ZUS? Instrukcja wysyłki przez internet

W przypadku mniejszych firm lub gdy starasz się o świadczenie za okres po ustaniu zatrudnienia, wniosek musi trafić bezpośrednio do państwowego ubezpieczyciela. Tutaj również internet całkowicie eliminuje kolejki. Elektroniczny wniosek bezpiecznie złożysz za pomocą:

Platformy internetowej PUE ZUS / eZUS.

Oficjalnego adresu do doręczeń elektronicznych (e-Doręczenia).

Wniosek wysyłany bezpośrednio do ZUS-u przez internet musisz odpowiednio uwierzytelnić. Możesz go podpisać Profilem Zaufanym, podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym (e-dowód) lub bezpłatnym certyfikatem udostępnionym bezpośrednio w portalu urzędu.

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Nowy, sztywny termin dla pracodawców. 7 dni na działanie

Co się stanie, jeśli przez pomyłkę wyślesz wniosek (np. o zasiłek opiekuńczy) do pracodawcy, mimo że to ZUS powinien zająć się jego wypłatą? Nowe przepisy w pełni chronią pracownika w takiej sytuacji. Pracodawca ma teraz bezwzględny prawny obowiązek niezwłocznego przekazania Twojego wniosku dalej. Szef może to zrobić w formie papierowej lub jako cyfrowy załącznik (np. skan) wysłany przez portal eZUS. Jeśli wybierze drogę elektroniczną, nie musi już dosyłać tradycyjnych dokumentów pocztą. Nowe prawo nakłada jednak na firmy bardzo surowy, sztywny termin - na przekazanie kompletnej dokumentacji do urzędu mają maksymalnie 7 dni od momentu otrzymania jej od pracownika.

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Rejestracja profilu w nowym systemie eZUS krok po kroku

Założenie profilu w systemie eZUS trwa kilka minut i nie wymaga osobistej wizyty w urzędzie. Jedynym warunkiem formalnym jest ukończenie 13. roku życia.

Wejdź na stronę główną: Otwórz oficjalny portal internetowy ZUS. Uruchom rejestrację: W nagłówku strony kliknij przycisk „Zarejestruj w eZUS”. Wybierz metodę weryfikacji: Zdecyduj, jak chcesz potwierdzić swoją tożsamość. Najszybsza ścieżka to weryfikacja przez login.gov.pl, czyli przy użyciu Profilu Zaufanego, aplikacji mObywatel, bankowości elektronicznej lub e-Dowodu. Uzupełnij brakujące dane: Po zalogowaniu system automatycznie pobierze Twoje dane identyfikacyjne. Wpisz swój aktualny adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego. Ustaw hasło: Stwórz unikalne hasło dostępowe do konta (musi składać się z minimum 12 znaków). Po zatwierdzeniu formularza Twój profil staje się natychmiast aktywny.

Które dokumenty zasiłkowe można wysłać jako zwykłą fotokopię?

Od 1 lipca cyfrowe kopie (skany i czytelne zdjęcia) zyskały pełną moc prawną. Nie musisz już dostarczać papierowych oryginałów, jeśli prześlesz dokumenty drogą elektroniczną. Jako cyfrowe kopie możesz wysłać:

Wszystkie wnioski o zasiłki: W tym wniosek o zasiłek chorobowy, macierzyński czy opiekuńczy (np. formularze Z-15A / Z-15B).

Wszelkie zaświadczenia uzupełniające: Dokumenty potwierdzające konkretne okoliczności niezbędne do przyznania prawa do wypłaty świadczenia przez ZUS lub pracodawcę.

Kopie zaświadczeń lekarskich: Wystawianych na zwykłych drukach, które są wymagane do sprawnej weryfikacji prawa do zasiłku.

Wszystkie te dokumenty przesłane za pośrednictwem poczty e-mail do kadr, wewnętrznych systemów firmowych lub jako załączniki w portalu eZUS są traktowane przez urzędników na równi z dokumentami podpisanymi własnoręcznie.

FAQ - najczęściej zadawane pytania