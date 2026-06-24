Kara za drift i udział w zlocie: prezydent i RPO walczą z ustawą w TK - przepisy do uchylenia

Prezydent Karol Nawrocki zaskarżył do TK kluczowe fragmenty ustawy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, która od grudnia 2025 r. penalizuje nielegalne wyścigi, drift, jazdę na kole i zloty motoryzacyjne. RPO przyłączył się do postępowania. Czy przepisy, które miały zwiększyć bezpieczeństwo na drogach, są niezgodne z Konstytucją? Sprawdzamy, o co chodzi i czy są powody do ich uchylenia.

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O jakie przepisy drogowe chodzi w skardze konstytucyjnej? Krótkie podsumowanie

Ustawa z 4 grudnia 2025 r. wprowadziła definicję „nielegalnego wyścigu pojazdów mechanicznych" oraz obowiązek zgłaszania zlotów motoryzacyjnych (powyżej 10 pojazdów).

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Ważne Co jest karalne według zaskarżonych do TK przepisów? Organizacja lub udział w nielegalnym wyścigu – kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

– kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Drift na zlocie bez zezwolenia – traktowany jak nielegalny wyścig (przestępstwo).

– traktowany jak nielegalny wyścig (przestępstwo). Udział w niezgłoszonym zlocie jako widz – wykroczenie, grzywna.

– wykroczenie, grzywna. Drift na drodze publicznej – wykroczenie, grzywna od 1500 zł.

– wykroczenie, grzywna od 1500 zł. Brak zgłoszenia zlotu do gminy – kara dla organizatora (ograniczenie wolności lub grzywna). Trzeba też wiedzieć, że definicja driftu w przepisach jest taka, że za drift uznaje się także jazdę motocyklem na jednym kole.

Dlaczego Prezydent zaskarżył do TK ustawę z nowymi zakazami dla kierowców?

Karol Nawrocki nie kwestionuje samej idei walki z niebezpieczną jazdą. We wniosku do TK jasno napisał:

„Podzielam założenia, które legły u podstaw opracowania ustawy, w szczególności wprowadzenie mechanizmów mających zapewnić zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego."

Skąd więc w ogóle skarga konstytucyjna podpisana przez prezydenta? Problem leży w tym, jak przepisy zostały napisane. Poniżej omawiamy główne argumenty ze skargi konstytucyjnej, do której ostatnio przyłączył się Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek.

Zarzut 1: Niejasna definicja „nielegalnego wyścigu"

Ustawa definiuje nielegalny wyścig jako:

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Rywalizację co najmniej dwóch pojazdów z naruszeniem zasad bezpieczeństwa. Drift (poślizg) na zlocie bez zezwolenia.

Problem: drift to nie wyścig. To technika jazdy, pokaz umiejętności – nie rywalizacja na czas. Prezydent zwraca uwagę, że sklejenie tych dwóch zjawisk pod jedną etykietą powoduje chaos prawny:

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Czy drift na parkingu to wyścig?

Czy drift na hulajnodze elektrycznej to wyścig?

Czy wyścig dwóch rowerzystów to nielegalny wyścig?

Definicja jest tak szeroka, że nikt nie wie, co dokładnie jest karalne. A naczelną zasadą prawa karnego jest jasne zdefiniowanie czynu zabronionego.

Zarzut 2: Wyścig „bez zezwolenia" – ale jakiego?

Ustawa mówi, że nielegalny wyścig to taki, który odbywa się „bez wymaganego zezwolenia". Ale przepisy nie określają, kto i kiedy ma wydawać takie zezwolenie.

Zezwolenie przewiduje ustawa Prawo o ruchu drogowym – ale tylko co do wyścigów na drodze publicznej. A co z wydarzeniami na parkingu, placu, torze zamkniętym, np. podczas zlotu? Nie ma podstawy prawnej do uzyskania zezwolenia – więc wyścig (i drift na placu, o czym mowa w pierwszym zarzucie) zawsze będzie nielegalny w takich warunkach?

Zarzut 3: Kara za bycie widzem – absurd prawny

Ustawa przewiduje grzywnę dla widzów niezgłoszonego zlotu motoryzacyjnego. Dlaczego to absurdalne?

Przykład Idziesz na spacer. Widzisz 15 samochodów na parkingu, ludzie robią zdjęcia swoim autom. Stajesz, patrzysz. Popełniasz wykroczenie – gdy zlot nie został zgłoszony do urzędu gminy.

Prezydent pyta w skardze: skąd masz wiedzieć jako widz, czy organizator zgłosił spotkanie?

„Oczekiwanie, że bierny uczestnik czy widz powinien podjąć działania zmierzające do ustalenia statusu prawnego wydarzenia jest zarówno nadmiarowe prawnie, jak i nierealne."

Zarzut 4: Naruszenie wolności zgromadzeń

Ustawa nakazuje zgłaszanie spotkań motoryzacyjnych (powyżej 10 aut) do gminy – tak jak zgromadzeń publicznych. Ale zgromadzenie publiczne (w rozumieniu Konstytucji) to spotkanie w sprawach publicznych – np. manifestacja, protest, debata. A zlot miłośników, np. VW Golfów II czy pokaz tuningu to nie sprawa publiczna. To hobby, pasja, spotkanie prywatne.

Prezydent uważa w skardze, że penalizacja za brak zgłoszenia takiego spotkania narusza konstytucyjną wolność zgromadzeń (art. 57 Konstytucji) i jest nieproporcjonalna (art. 31 ust. 3 Konstytucji).

Co mówi Rzecznik Praw Obywatelskich?

RPO Marcin Wiącek przyłączył się do sprawy i w dużej mierze popiera zarzuty Prezydenta. RPO wnosi o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją:

Definicji nielegalnego wyścigu – naruszenie zasady nullum crimen sine lege certa (nie ma przestępstwa bez jasnej ustawy).

– naruszenie zasady (nie ma przestępstwa bez jasnej ustawy). Kar za udział w zlocie jako widz – naruszenie wolności zgromadzeń i zasady proporcjonalności.

RPO przedstawi szczegółowe uzasadnienie w TK do końca września 2026 r.

Czy ustawa z nowymi zakazami drogowymi może upaść w Trybunale Konstytucyjnym? Analiza argumentów

Argumenty za uwzględnieniem skargi i stwierdzeniem niekonstytucyjności przepisów:

Precedens TK w sprawie zgromadzeń: Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie orzekał, że brak zgłoszenia zgromadzenia nie czyni go nielegalnym (wyrok TK z 10 lipca 2008 r., sygn. P 15/08).

orzekał, że brak zgłoszenia zgromadzenia nie czyni go nielegalnym (wyrok TK z 10 lipca 2008 r., sygn. P 15/08). „Brak zawiadomienia nie może prowadzić automatycznie do zakazu zgromadzenia, traktowanego w takim wypadku jako nielegalne."

Kara za sam udział w niezgłoszonym zlocie stoi w sprzeczności z tym orzecznictwem. Europejski Trybunał Praw Człowieka też to potwierdza. ETPC w wyroku z 2007 r. Bukta i inni przeciwko Węgrom stwierdził: „Uchybienie obowiązkowi notyfikacji nie jest wystarczającą przesłanką uznania zgromadzenia za nielegalne." Niejasność = niekonstytucyjność: TK konsekwentnie orzeka, że przepisy karne muszą być jasne i precyzyjne .

. Jeśli obywatel nie wie, czy jego zachowanie jest karalne – przepis jest wadliwy (wyrok TK z 26 listopada 2003 r., sygn. SK 22/02).

Argumenty przeciw skardze, czyli za utrzymaniem przepisów:

Dobro chronione to bezpieczeństwo publiczne: Ustawa chroni życie i zdrowie uczestników ruchu. To interes publiczny uzasadniający ingerencję państwa. Precedens ze smogiem: TK uznawał już ograniczenia wolności (np. zakaz palenia w piecach) jako proporcjonalne, jeśli chronią zdrowie publiczne. Możliwość naprawy w orzecznictwie poprzez praktykę: Sądy mogą zawęzić stosowanie przepisów poprzez wykładnię – np. uznać, że „widz" to tylko osoba aktywnie wspierająca wyścig, nie przypadkowy przechodzień.

Kalendarium – co już się wydarzyło i co dalej w sprawie?

Prezydent RP złożył wniosek do TK w maju 2026 r. RPO przyłączył się do sprawy w dniu 23 czerwca 2026 r. RPO przedstawi pełne uzasadnienie do końca września 2026 r. Trybunał Konstytucyjny wyda wyrok prawdopodobnie najwcześniej w 2027 r.

Ocena: czy prezydent ma szansę "wygrać" w TK ze złożoną skargą?

Tak – szansa jest realna. Zarzuty dotyczą fundamentalnych zasad:

Jasności prawa karnego (art. 42 ust. 1 Konstytucji).

Wolności zgromadzeń (art. 57 Konstytucji).

Proporcjonalności ograniczeń (art. 31 ust. 3 Konstytucji).

Przemawia za tym fakt, że TK wielokrotnie orzekał, że:

Przepisy karne muszą być precyzyjne – te nie są.

– te nie są. Brak zgłoszenia zgromadzenia nie czyni go nielegalnym – a tutaj czyni.

zgromadzenia nie czyni go nielegalnym – a tutaj czyni. Kara musi być proporcjonalna – grzywna za patrzenie na auta na zlocie jest nadmierna.

Jeśli TK podtrzyma swoją dotychczasową linię orzeczniczą – ustawa może upaść. Inna sprawa, co z wyrokiem zrobią rządzący, z uwagi na zamieszanie wokół statusu prawnego TK.

Śledź sprawę w Trybunale Konstytucyjnym (sygn. akt K 15/26). A póki co: jeśli organizujesz zlot – zgłoś go do gminy. Jeśli uprawiasz drifting – rób to na zamkniętym torze. Do czasu wyroku TK – przepisy obowiązują.

FAQ - co ta skarga oznacza dla Ciebie oraz dla kierowców, miłośników motoryzacji, uczestników zlotów i wydarzeń motoryzacyjnych?

Czy mogę organizować zlot samochodowy?

Tak, ale musisz zgłosić go do gminy (jeśli będzie powyżej 10 aut), podobnie jak zgromadzenie publiczne. Brak zgłoszenia = kara dla organizatora (grzywna lub ograniczenie wolności). A także potencjalne zagrożenie karą dla widzów.

Czy mogę dostać mandat za patrzenie na zlot?

Teoretycznie tak – jeśli zlot nie został zgłoszony, a ty w nim uczestniczysz jako widz. Ale przepis jest tak niejasny, że jego wykonanie będzie trudne - zobaczymy, jak podejdą do niego sądy.

Czy drift to przestępstwo?

Zależy gdzie, bo:

na drodze publicznej – wykroczenie (grzywna od 1500 zł),

na zlocie bez zezwolenia – przestępstwo (do 5 lat więzienia),

na torze zamkniętym – legalny.

Co jeśli TK uzna przepisy za niekonstytucyjne?

Zaskarżone fragmenty utracą moc.

Źródło: Biuro RPO, Trybunał Konstytucyjny