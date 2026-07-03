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Zmiany w 800 plus. W lipcu ZUS przesuwa terminy wypłaty pieniędzy. Kiedy przelewy trafią teraz do rodziców?

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03 lipca 2026, 06:21
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
W lipcu ZUS przesuwa terminy wypłaty 800 plus
W lipcu ZUS przesuwa terminy wypłaty 800 plus
Shutterstock
Shutterstock

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Rodzice pobierający świadczenie 800 plus powinni w tym miesiącu zwrócić uwagę na harmonogram wypłat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmieni terminy przekazywania pieniędzy. Jaki jest tego powód?

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Dlaczego ZUS zmienia daty wypłat?

Świadczenie 800 plus trafia na konta rodziców według stałego harmonogramu ustalonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przelewy realizowane są dziesięć razy w miesiącu – 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. oraz 22. dnia miesiąca.

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Nie zawsze jednak pieniądze wpływają dokładnie w tych terminach. Jeśli wyznaczony dzień wypada w sobotę, niedzielę lub inny dzień wolny od pracy, ZUS przekazuje środki wcześniej. Dzięki temu rodzice nie muszą czekać na przelew do kolejnego dnia roboczego.

W lipcu będą trzy wcześniejsze przelewy

W lipcu harmonogram wypłat zostanie zmieniony trzykrotnie. Dotyczy to terminów, które przypadają w weekend. W takich przypadkach Zakład Ubezpieczeń Społecznych zrealizuje przelewy już w piątek poprzedzający dzień wypłaty.

Oznacza to, że część rodziców otrzyma pieniądze wcześniej niż wynikałoby to ze standardowego kalendarza wypłat. To standardowa procedura stosowana przez ZUS zawsze wtedy, gdy termin przekazania świadczenia przypada na dzień wolny od pracy.

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Oto pełny harmonogram wypłat 800 plus w lipcu 2026

Jak to będzie w lipcu? Do zmiany terminów dojdzie trzykrotnie. Chodzi o sytuacje, kiedy data wypłaty 800 plus przypadną na sobotę lub niedzielę. Wtedy rodzice otrzymają przelewy wcześniej, bo już w piątek.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• 2 lipca (środa ) - wypłata bez zmian

• 4 lipca (sobota ) - wypłata wcześniej, w piątek 3 lipca

• 7 lipca (wtorek) – wypłata bez zmian

• 9 lipca (czwartek) - wypłata bez zmian

• 12 lipca (niedziela) - wypłata wcześniej, w piątek 10 lipca

• 14 lipca (wtorek) – wypłata bez zmian

• 16 lipca (czwartek) - wypłata bez zmian

• 18 lipca (sobota) - wypłata wcześniej, w piątek 17 lipca

• 20 lipca (poniedziałek) – wypłata bez zmian

• 22 lipca (środa) - wypłata bez zmian

Nie wszyscy rodzice dostaną 800 plus w lipcu

Zmiany w terminach przelewów to niejedyna ważna wiadomość dla rodzin pobierających 800 plus. Są też rodzice, którzy w lipcu nie otrzymają żadnej wypłaty. Powodem nie jest decyzja ZUS, lecz niedopełnienie obowiązujących formalności. Chodzi o osoby, które nie złożyły wniosku o świadczenie na nowy okres rozliczeniowy do 31 maja 2026 roku.

Przekroczenie tego terminu oznacza przerwanie ciągłości wypłat. Nie oznacza jednak utraty prawa do świadczenia. Rodzice nadal mogą złożyć wniosek, ale pieniądze trafią na konto dopiero po jego rozpatrzeniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W praktyce oznacza to, że na zaległe środki trzeba będzie poczekać nawet kilka tygodni.

Kiedy ZUS wypłaci zaległe pieniądze?

Termin otrzymania wyrównania zależy od tego, kiedy rodzic złoży spóźniony wniosek o 800 plus.

Osoby, które dopełnią formalności w czerwcu, zachowają prawo do wyrównania za czerwiec i lipiec. ZUS ma czas na rozpatrzenie wniosku i wypłatę wszystkich należnych pieniędzy najpóźniej do 31 sierpnia.

Jeżeli wniosek zostanie złożony dopiero w lipcu, świadczenie będzie przysługiwało od tego miesiąca. Oznacza to, że wyrównanie za czerwiec nie będzie już wypłacone. W takim przypadku ZUS powinien przekazać pieniądze do 30 września.

Jeszcze późniejsze złożenie dokumentów oznacza kolejne przesunięcie początku wypłat. Rodzice, którzy wyślą wniosek w sierpniu, nabędą prawo do świadczenia dopiero od tego miesiąca, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie miał czas na wypłatę środków do 31 października.

800 plus. Wnioski można składać tylko elektronicznie

Jak przypomina ZUS, rodzice i opiekunowie mogą to zrobić przez PUE/eZUS, za pośrednictwem bankowości elektronicznej czy portalu Emp@tia, a także przez aplikację mZUS, która jest dostępna na urządzenia mobilne

Źródło: INFOR
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