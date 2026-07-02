Rolnicy chcą tysięcy złotych od hektara. Za 2024 r. było nawet 3000 zł. Susza pustoszy pola

Ministerstwo Rolnictwa uruchomiło aplikację suszową i producenci rolni mogą już składać wnioski o oszacowanie strat powstałych w wyniku wystąpienia suszy. To pierwszy etap w staraniu się o pomoc w związku z suszą w 2026 r.

Jakie pieniądze rolnicy otrzymali w związku z suszą za minione lata?

Rolnicy, w których gospodarstwach susza spowodowała straty w 2024 roku, w ramach trzech programów pomocowych otrzymali 205 mln zł.

Największym zainteresowaniem cieszyła się tzw. pomoc suszowa dla rodzin rolniczych. Objęte były nią te gospodarstwa, w których szkody w 2024 r. wyniosły 15 proc. lub więcej średniej rocznej produkcji roślinnej i co najmniej 6 400 zł. Pomoc w wysokości 3 tys. zł otrzymało ponad 47 tys. rolników.

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Wsparcie skierowane było też do producentów rolnych, w których gospodarstwach szkody w 2024 r. wyniosły powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji roślinnej. Zależne od skali strat stawki pomocy do hektara ustalono na 1 tys., 2 tys. i 3 tys. zł. O to dofinansowanie ubiegało się prawie 9,4 tys. rolników. Na konta prawie 8,6 tys. trafiło 62 mln zł.

Najmniej popularną pomocą okazała się ta w formie zwrotu równowartości 3. i 4. raty ubiegłorocznego podatku rolnego. 2,2 tys. poszkodowanym przyznano ponad 771 tys. zł.

źródło informacji: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa link

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Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy może złożyć każdy producent rolny, który ma Profil Zaufany i złożył wniosek o przyznanie płatności (w rozumieniu przepisów o płatnościach, w ramach systemów wsparcia bezpośredniego) do 15 października roku, w którym wystąpiła susza.

Zmiany we wnioskach

Do momentu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia przez podpisanie wniosku Profilem Zaufanym, producent rolny ma prawo do wielokrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach i wprowadzania innych zmian we wniosku.

Po podpisaniu wniosku Profilem Zaufanym nie można wprowadzać dalszych zgłoszeń ani zmian we wniosku.

Podpisanie wniosku Profilem Zaufanym rozpoczyna proces generowania protokołu oszacowania strat w gospodarstwie rolnym lub kalkulacji.