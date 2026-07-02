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Strona główna » Prawo » Wiadomości » Rolnicy chcą tysięcy złotych od hektara. Za 2024 r. było nawet 3000 zł. Susza pustoszy pola

Rolnicy chcą tysięcy złotych od hektara. Za 2024 r. było nawet 3000 zł. Susza pustoszy pola

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02 lipca 2026, 15:18
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
Rolnicy chcą tysięcy złotych od hektara. Za 2024 r. było nawet 3000 zł. Susza pustoszy pola
Rolnicy chcą tysięcy złotych od hektara. Za 2024 r. było nawet 3000 zł. Susza pustoszy pola
Shutterstock

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Ministerstwo Rolnictwa uruchomiło aplikację suszową i producenci rolni mogą już składać wnioski o oszacowanie strat powstałych w wyniku wystąpienia suszy. To pierwszy etap w staraniu się o pomoc w związku z suszą w 2026 r.

Jakie pieniądze rolnicy otrzymali w związku z suszą za minione lata?

Rolnicy, w których gospodarstwach susza spowodowała straty w 2024 roku, w ramach trzech programów pomocowych otrzymali 205 mln zł.

Największym zainteresowaniem cieszyła się tzw. pomoc suszowa dla rodzin rolniczych. Objęte były nią te gospodarstwa, w których szkody w 2024 r. wyniosły 15 proc. lub więcej średniej rocznej produkcji roślinnej i co najmniej 6 400 zł. Pomoc w wysokości 3 tys. zł otrzymało ponad 47 tys. rolników.

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Wsparcie skierowane było też do producentów rolnych, w których gospodarstwach szkody w 2024 r. wyniosły powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji roślinnej. Zależne od skali strat stawki pomocy do hektara ustalono na 1 tys., 2 tys. i 3 tys. zł. O to dofinansowanie ubiegało się prawie 9,4 tys. rolników. Na konta prawie 8,6 tys. trafiło 62 mln zł.

Najmniej popularną pomocą okazała się ta w formie zwrotu równowartości 3. i 4. raty ubiegłorocznego podatku rolnego. 2,2 tys. poszkodowanym przyznano ponad 771 tys. zł.

źródło informacji: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa link

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Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy może złożyć każdy producent rolny, który ma Profil Zaufany i złożył wniosek o przyznanie płatności (w rozumieniu przepisów o płatnościach, w ramach systemów wsparcia bezpośredniego) do 15 października roku, w którym wystąpiła susza.

Zmiany we wnioskach

Do momentu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia przez podpisanie wniosku Profilem Zaufanym, producent rolny ma prawo do wielokrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach i wprowadzania innych zmian we wniosku.

Po podpisaniu wniosku Profilem Zaufanym nie można wprowadzać dalszych zgłoszeń ani zmian we wniosku.

Podpisanie wniosku Profilem Zaufanym rozpoczyna proces generowania protokołu oszacowania strat w gospodarstwie rolnym lub kalkulacji.

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Źródło: INFOR
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