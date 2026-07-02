REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Praca » Prawa pracownika » Wniosek o przerwy na karmienie dziecka piersią: pobierz i wydrukuj [WZÓR PISMA]

Wniosek o przerwy na karmienie dziecka piersią: pobierz i wydrukuj [WZÓR PISMA]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 lipca 2026, 21:31
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
Wniosek o przerwy na karmienie dziecka piersią: pobierz i wydrukuj [WZÓR PISMA]
Wniosek o przerwy na karmienie dziecka piersią: pobierz i wydrukuj [WZÓR PISMA]
Emilia Panufnik

REKLAMA

REKLAMA

Wniosek o przerwy na karmienie może złożyć pracownica karmiąca dziecko piersią. Zgodnie z Kodeksem praca od 4 do 6 godzin dziennie daje możliwość skorzystania z jednej przerwy, a praca powyżej 6 godzin z dwóch. Jak długie są przerwy na karmienie? Czy można je łączyć? Jak napisać wniosek o przerwy na karmienie? Pobierz i wydrukuj wzór pisma.

Przerwa na karmienie dziecka piersią

Kodeks pracy w art. 187 przyznaje pracownicy karmiącej dziecko lub dzieci przerwy na karmienie. W przypadku jednego dziecka będą to dwie półgodzinne przerwy, natomiast matka dwójki dzieci karmionych mlekiem matki może skorzystać z dwóch 45 minutowych przerw w pracy. Długość przerw uzależniona jest od liczby posiadanych do wykarmienia piersią dzieci. Natomiast liczba przerw zależy od dziennego wymiaru czasu pracy. Jeśli w danym dniu pracownica pracuje mniej niż 4 godziny, w ogóle nie ma prawa do przerwy na karmienie. Praca od 4 do 6 godzin uprawnia do skorzystania z jednej przerwy, a dzienny czas pracy powyżej 6 godzin daje możliwość skorzystania z dwóch przerw na karmienie.

REKLAMA

Połączenie dwóch przerw w jedną i wniosek o udzielenie przerw w pracy

Ustawodawca przewidział możliwość połączenia dwóch przerw w jedną. Pracodawca robi to na wniosek samej zainteresowanej. Pracownica w celu przyznania jej przerw na karmienie powinna przedstawić pracodawcy pismo, w którym oświadcza, że karmi piersią dziecko/dzieci i chciałaby skorzystać z przysługującego jej prawa na podstawie art. 187 Kodeksu pracy. Jeśli wybiera łączenie przerw, powinna zawrzeć taki wniosek wraz z podaniem godzin wykorzystania jednej przerwy. Możliwe jest późniejsze przychodzenie do pracy bądź wcześniejsze wyjście.

Wniosek o przerwy na karmienie – wzór pisma

Wniosek o przerwy na karmienie powinien zawierać przede wszystkim: 

  • określenie uprawnienia, z którego pracownica chce skorzystać z podaniem podstawy prawnej, 
  • wskazanie dziecka karmionego piersią, 
  • oznaczenie godzin, w których będzie korzystała z uprawnienia, 
  • wskazanie daty, od której chciałaby rozpocząć korzystania z przerw oraz 
  • własnoręczny podpis. 

Ponadto można wnioskować w nim o połączenie dwóch przerw w jedną.

Zobacz również:

……………………………….

Dalszy ciąg materiału pod wideo

(data, miejscowość)

…………………………………………….

……………………………………………

(dane pracownicy)

 

 

WNIOSEK O PRZERWY NA KARMIENIE DZIECKA PIERSIĄ

Kodeks pracy 2026
Autopromocja

Kodeks pracy 2026

Sprawdź

 

Oświadczam, iż moje dziecko ………………………………………………. urodzone ……………………………….

karmione jest przeze mnie piersią. W związku z powyższym wnoszę o udzielenie mi prawa do przerw w pracy na karmienie dziecka, które przysługuje mi na podstawie art. 187 § 1 Kodeksu pracy. Zwracam się z uprzejmą prośbą o połączenie dwóch ………………………………………………… przerw w jedną wykorzystywaną od godz. ………………. do godz. ………………….. .

Chciałabym rozpocząć korzystanie z powyższego uprawnienia od dnia …………………………. .

Jednocześnie zapewniam, że o zaprzestaniu karmienia dziecka piersią poinformuję pracodawcę bez zbędnej zwłoki.

 

 

…………………………………………..

(podpis pracownicy)

Wniosek o przerwy na karmienie - POBIERZ wzór pisma

Zobacz również:

Warto zawrzeć we wniosku zapewnienie o bezzwłocznym poinformowaniu pracodawcy w przypadku zaprzestania karmienia dziecka piersią. Na pewno będzie wyglądało to dobrze w oczach pracodawcy.

Do takiego pisma niektóre kobiety załączają zaświadczenie od lekarza potwierdzające fakt karmienia dziecka naturalną metodą. Należy jednak pamiętać, że prawo pracy nie wymaga tego od uprawnionych, a pracodawca nie ma prawa żądać przedstawienia takiego dokumentu od pracownicy. Nawet jeśli przepisy ponadzakładowe lub zakładowe prawa pracy określają taką powinność, są one niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem pracy. Akty prawne niższego rzędu w kwestiach praw pracowniczych nie mogą wprowadzać przepisów mniej korzystnych dla pracownika. Warto o tym pamiętać.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)

Powiązane
Oświadczenie o zaprzestaniu karmienia dziecka piersią
Oświadczenie o zaprzestaniu karmienia dziecka piersią
Ograniczenia w zatrudnieniu kobiety w okresie ciąży i karmienia piersią
Ograniczenia w zatrudnieniu kobiety w okresie ciąży i karmienia piersią
Jakie prawa ma pracownica w ciąży?
Jakie prawa ma pracownica w ciąży?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Od 12 VIII zakaz sprzedaży w sklepach zgrzewek wody mineralnej. Butelki 1,5 l kupujesz pojedynczo, chyba że zgrzewka jest niezbędna do usprawnienia procesu postępowania z produktami
02 lip 2026

Przez media społecznościowe przetacza się coraz więcej komentarzy informujących o tym, że zgrzewki z wodą mineralną będą zakazane na terenie całej UE od 12 sierpnia 2026 r. Rzeczywiście zaczyna wtedy obowiązywać regulacja o treści: Opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wykorzystywane w punkcie sprzedaży do grupowania produktów sprzedawanych w butelkach, puszkach, metalowych pudełkach, słoiczkach, kubkach i paczkach, zaprojektowane jako opakowania udogadniające pozwalające konsumentom dokonać zakupu więcej niż jednej sztuki produktu lub zachęcające ich do tego. Jest możliwość wprowadzenia wyjątku, o ile: "Opakowanie zbiorcze jest niezbędne do usprawnienia procesu postępowania z produktami." No i mamy teraz spór - czy zgrzewka 6 wód mineralnych podlega pod ten wyjątek, czy nie?
Rolnicy chcą tysięcy złotych od hektara. Za 2024 r. było nawet 3000 zł. Susza pustoszy pola
02 lip 2026

Ministerstwo Rolnictwa uruchomiło aplikację suszową i producenci rolni mogą już składać wnioski o oszacowanie strat powstałych w wyniku wystąpienia suszy. To pierwszy etap w staraniu się o pomoc w związku z suszą w 2026 r.
Posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności? Sprawdź, jakie ulgi, zniżki i pieniądze zyskasz w 2026 roku [LISTA PRZYWILEJÓW]
02 lip 2026

Wielu Polaków posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, ale nie ma pojęcia, jak potężne daje ono możliwości. Przepisy w 2026 roku otwierają drzwi do realnego wsparcia finansowego, ogromnych ulg w podróżach oraz dodatkowych dni wolnych od pracy. Co ważne, zyskać mogą nie tylko osoby ze znacznym stopniem, ale także te z umiarkowanym i lekkim.

Jak dla seniorów i OzN zmieni się pomoc społeczna od sierpnia 2026? Mówi się o nowym Kodeksie Opieki w Domu
02 lip 2026

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło projekt rozporządzenia, które ma postawić sprawę usług opiekuńczych w kraju na twardych fundamentach. Zamiast dotychczasowych ogólników, pojawią się konkretne zakresy obowiązków, zasady bezpieczeństwa dla podopiecznych oraz rygorystyczne kontrole. Czy te przepisy przyniosą stabilizację w sektorze opieki długoterminowej i czy poradzą sobie z nimi lokalne urzędy? Analizujemy założenia proponowanych zmian, które miałyby obowiązywać już od sierpnia 2026 r.

REKLAMA

Unikalna przyroda Cypla Helskiego na razie uratowana – decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego
02 lip 2026

Decyzją z dnia 25 czerwca 2026 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku w stwierdziło nieważność decyzji środowiskowej Burmistrza Helu z 2020 roku umożliwiającej budowę centrum zdrowotnego, apartamentowca oraz garażu podziemnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. To efekt zaangażowania obrońców przyrody i mieszkańców. Co się wydarzyło?
Dodatkowy dzień wolny od pracy w sierpniu 2026 r. – zapadła decyzja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Czy można anulować wnioski urlopowe?
02 lip 2026

W dniu 27 maja 2026 r. sejmowa Komisja do Spraw Petycji rozpatrzyła odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat w sprawie ustanowienia 1 sierpnia (tj. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, która jest już świętem państwowym) dniem ustawowo wolnym od pracy. Resort pracy zajął w tej sprawie stanowisko już styczniu br. Czy w sierpniu 2026 r. będziemy mieli dodatkowy dzień wolny od pracy?
Frankowicze i banki. TSUE wskazał, od kiedy liczyć przedawnienie
02 lip 2026

Prawo unijne nie stoi na przeszkodzie, by termin przedawnienia roszczeń banków o zwrot wypłaconego kapitału zaczynał biec dopiero od momentu, gdy konsument po raz pierwszy zakwestionuje postanowienia umowy kredytu frankowego – orzekł w czwartek TSUE.
Co pracodawca powinien sprawdzić przed workation pracownika? BHP, ubezpieczenia, podatki, ochrona danych, zgoda pracodawcy i inne formalności "pracowakacji"
02 lip 2026

Workation (miks słów work i vacation - polskie słowo pracowakacje nie zdobyło jeszcze popularności), czyli czasowe wykonywanie pracy zdalnej z miejsca innego niż stałe miejsce pracy, najczęściej z zagranicy, coraz częściej staje się elementem polityki benefitowej pracodawców. Z perspektywy pracownika jest to atrakcyjna forma łączenia obowiązków zawodowych z pobytem w wybranej lokalizacji. Z perspektywy pracodawcy natomiast nie jest to jednak wyłącznie kwestia organizacyjnej elastyczności, lecz rozwiązanie wymagające uprzedniej analizy prawnej, kadrowej, płacowej i podatkowej.

REKLAMA

Nowe prawo konsumentów od 31 lipca 2026 r. Większość Polaków nie wie o dyrektywie Right to Repair [WYWIAD]
01 lip 2026

Idą rewolucyjne zmiany dla producentów sprzętów elektronicznych. Wraz z dyrektywą "Right to Repair" dnia 31 lipca 2026 r. wchodzi w życie nowe prawo konsumentów. Tymczasem większość Polaków nie wie o dyrektywie Right to Repair.
300 zł na ucznia dla wszystkich (czasem tylko 150 zł), plus 100 zł dla nielicznych. ZUS nie wypłaci pieniędzy na przedszkolaka, dziecko w zerówce, studenta
02 lip 2026

Świadczenie 300 plus (300+), to potoczna nazwa programu "Dobry start", który przewiduje wypłatę kwoty 300 zł netto (raz w roku, bez względu na dochód rodziny) rodzicom i opiekunom dzieci w wieku szkolnym - z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną dla dziecka. Wnioski można składać od 1 lipca. Jak, gdzie i do kiedy można złożyć wniosek? Co trzeba wpisać we wniosku? Kto może liczyć na dodatkowe 100 zł na wyprawkę szkolną dla dziecka - jako dodatek do zasiłku rodzinnego?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA