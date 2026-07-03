Jest unijny zakaz zgrzewek dla np. wody mineralnej. Ale nie od 12 VIII 2026 r. Od 1 stycznia 2030 r. Nie będzie zakazu, o ile zgrzewki są niezbędna do usprawnienia procesu postępowania z produktami

Przez media społecznościowe przetacza się coraz więcej komentarzy informujących o tym, że zgrzewki z wodą mineralną będą zakazane na terenie całej UE od 12 sierpnia 2026 r. W rzeczywistości przepisy unijne podają datę 2030 r. Wtedy zacznie obowiązywać regulacja o treści: Opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wykorzystywane w punkcie sprzedaży do grupowania produktów sprzedawanych w butelkach, puszkach, metalowych pudełkach, słoiczkach, kubkach i paczkach, zaprojektowane jako opakowania udogadniające pozwalające konsumentom dokonać zakupu więcej niż jednej sztuki produktu lub zachęcające ich do tego. Jest możliwość wprowadzenia wyjątku, o ile: "Opakowanie zbiorcze jest niezbędne do usprawnienia procesu postępowania z produktami." No i mamy teraz spór - czy zgrzewka 6 wód mineralnych podlega pod ten potencjalny wyjątek, czy nie?

Ograniczenie w używaniu zgrzewek wynika z tego aktu prawnego:

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Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2025/40 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, zmiany rozporządzenia (UE) 2019/1020 i dyrektywy (UE) 2019/904 oraz uchylenia dyrektywy 94/62/WE link

Od 2030 r. zakaz sprzedaży w sklepach zgrzewek wody mineralnej

Nowe przepisy wprowadzają ograniczenia dotyczące opakowań jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych w odniesieniu do:

folii lub owijek jednorazowego użytku używanych do grupowania towarów w punkcie sprzedaży w celu zachęcenia konsumentów do zakupu więcej niż jednego produktu; owoców i warzyw w opakowaniach jednostkowych o masie poniżej 1,5 kg; żywności i napojów napełnianych i spożywanych w hotelach, barach i restauracjach; pojedynczych porcji przypraw, sosów, śmietanki do kawy i cukru; małych produktów kosmetycznych i toaletowych jednorazowego użytku używanych w hotelach; najlżejszych plastikowych toreb.

Trzeba tu zajrzeć do załącznika V rozporządzenia (jego treść poniżej).

Zakaz sprzedaży zgrzewek wynika z ww. pkt 1 - zgrzewka jest owijką/folią używaną do grupowania towarów dla np. 6 butelek 1,5 l wody mineralnej

Rozporządzenie wprowadza ograniczenia w używaniu dla opakowań zbiorczych jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (od 1 stycznia 2030 r.). Co do zgrzewek ma on taką postać:

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"Opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wykorzystywane w punkcie sprzedaży do grupowania produktów sprzedawanych w butelkach, puszkach, metalowych pudełkach, słoiczkach, kubkach i paczkach, zaprojektowane jako opakowania udogadniające pozwalające konsumentom dokonać zakupu więcej niż jednej sztuki produktu lub zachęcające ich do tego. Nie obejmują one opakowań zbiorczych niezbędnych do usprawnienia procesu postępowania z produktami."

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Wyboldowany fragment jest podstawą ewentualnego utrzymania możliwości kupna zgrzewek w sklepach.

Z czego wynika data 2030 r.?

Z artykułu 25 rozporządzenia ("Ograniczenia w zakresie stosowania określonych formatów opakowań".). Czytamy w nim:

"Od dnia 1 stycznia 2030 r. podmioty gospodarcze nie mogą wprowadzać do obrotu opakowań w formatach i do zastosowań wymienionych w załączniku V."

Warto zajrzeć do ust. 6.

Do dnia 12 lutego 2027 r. Komisja opublikuje, w porozumieniu z państwami członkowskimi i Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności, wytyczne zawierające bardziej szczegółowe wyjaśnienia na temat załącznika V, w tym przykłady formatów opakowań objętych zakresem stosowania, oraz wszelkie zwolnienia z ograniczeń, a także zapewniające niewyczerpujący wykaz owoców i warzyw wyłączonych z zakresu stosowania załącznika V pkt 2.

Pełna lista zakazów obowiązująca od 1 stycznia 2030 r. - załącznik V