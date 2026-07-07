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Nowy Czek Turystyczny 2026: nawet 600 zł dopłaty. Kto musi złożyć wniosek?

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07 lipca 2026, 14:49
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
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Nowy bon turystyczny wchodzi w życie. Nawet 600 zł dopłaty do wakacji. Sprawdź, czy musisz złożyć wniosek o nowy czek turystyczny
Shutterstock

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Polacy otrzymają nawet 600 zł dopłaty do jesiennych wakacji w ramach nowego programu "Czek Turystyczny". Oficjalny następca bonu turystycznego od Ministerstwa Sportu i Turystyki budzi jednak spore kontrowersje. Wsparcie nie trafi do każdego, a zasady jego przyznawania będą zupełnie inne niż dotychczas. Sprawdź, kto ostatecznie dostanie pieniądze, czy trzeba składać wniosek i jak uniknąć utraty środków.

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Bon turystyczny, a teraz czek turystyczny

Poprzedni bon turystyczny okazał się ogromnym sukcesem, ale i lekcją dla rządu. Nowa inicjatywa, czyli Czek Turystyczny, ma zupełnie inną filozofię. Nie jest to już program powszechny, rozdawany masowo. Resort sportu i turystyki postawił na precyzyjnie celowane wsparcie, które ma upiec dwie pieczenie na jednym ogniu: podratować domowe budżety najbardziej obciążonych grup społecznych oraz reanimować polską branżę hotelarską w regionach, które w ostatnich latach przeżywały najgłębszy kryzys.

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Czek turystyczny zamiast starego bonu. Ile wynosi dopłata?

W ramach nowego programu beneficjenci będą mogli liczyć na jednorazowe wsparcie finansowe. Kwota dopłaty nie będzie jednakowa dla wszystkich - ma wynosić od 300 do 600 złotych. Ostateczna wysokość dofinansowania, jaką otrzyma konkretna osoba, będzie ściśle uzależniona od specyfiki rezerwowanego pobytu oraz ostatecznych zapisów w regulaminie. Co kluczowe, pieniądze nie trafią na konto w formie gotówki. Będzie to celowy instrument finansowy, który można wydać wyłącznie na usługi hotelarskie i noclegowe.

Kto dostanie pieniądze w ramach czeku turystycznego? Kryteria są niezwykle surowe

Wiele osób pamięta, że dawny bon przysługiwał na niemal każde dziecko. Tym razem zasady gry drastycznie się zmieniają. Nowy program rusza w formie pilotażu i trafi wyłącznie do ściśle wybranych grup społecznych. Na liście uprawnionych znaleźli się:

  • Seniorzy, którzy ukończyli 60. rok życia - grupa szczególnie dotknięta inflacją, dla której wyjazd wypoczynkowy często był poza zasięgiem finansowym.
  • Posiadacze Karty Dużej Rodziny (KDR) - rodziny wielodzietne, dla których organizacja jakiegokolwiek wyjazdu wiąże się z dużymi kosztami.

Ministerstwo Sportu i Turystyki zostawia sobie jednak furtkę. Jeśli zaplanowany na jesień pilotaż okaże się organizacyjnym i wizerunkowym sukcesem, lista ta może zostać w przyszłości rozszerzona o kolejne grupy społeczne (np. o resztę rodzin z dziećmi czy osoby z niepełnosprawnościami).

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Czy trzeba składać wniosek o czek turystyczny w urzędzie? Jak będą wypłacane pieniądze?

Obawiasz się godzin spędzonych w kolejkach lub zasypywania urzędów tonami papierowych dokumentów? Ministerstwo uspokaja. Cały proces ma opierać się na pełnej cyfryzacji i maksymalnym uproszczeniu procedur. Beneficjenci nie będą składać tradycyjnych wniosków papierowych ani nie zobaczą przelewu na swoich prywatnych kontach bankowych. Wsparcie będzie przyznawane w formie specjalnego, unikalnego kodu (czeku) elektronicznego.

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Jak to będzie działać w praktyce?

  • Uprawniona osoba zaloguje się do dedykowanego, rządowego systemu online.
  • Tam wygeneruje i aktywuje swój osobisty kod.
  • Podczas rezerwacji noclegu lub w trakcie meldunku w hotelu, pensjonacie czy gospodarstwie agroturystycznym, wystarczy okazać ten kod obsłudze.
  • Wartość czeku automatycznie obniży finalny rachunek za pobyt.

Ważne - zasada 7 dni i ograniczony budżet

Całkowity budżet pilotażu to zaledwie 6 milionów złotych, co oznacza, że decyduje kolejność zgłoszeń. Dodatkowo eksperci ostrzegają: od momentu wygenerowania kodu w systemie beneficjent będzie miał najprawdopodobniej tylko 7 dni na jego wykorzystanie (dokonanie rezerwacji). Nie warto więc pobierać kodu na zapas - należy to zrobić dopiero po wybraniu konkretnego hotelu. Jedynym warunkiem technicznym jest to, aby dany obiekt noclegowy brał oficjalny udział w rządowym programie. Szczegółowa instrukcja techniczna oraz oficjalna lista obiektów i system teleinformatyczny wystartują we wrześniu 2026 roku.

Jak złożyć wniosek o nowy czek turystyczny w 2026 roku?

W 2026 roku nie ma tradycyjnego, papierowego wniosku o bon turystyczny. O wsparcie w formie czeku turystycznego mogą ubiegać się seniorzy po 60. roku życia oraz posiadacze Karty Dużej Rodziny (KDR). Dofinansowanie wynosi od 300 zł do 600 zł i może zostać wykorzystane na minimum 2 noclegi w wybranych obiektach noclegowych na terenie całej Polski. Cała procedura odbywa się cyfrowo i nie wymaga ręcznego wypełniania formularzy. Wniosek i aktywacja realizowane są w następujących krokach:

  1. Rejestracja w systemie: Utwórz swój profil w dedykowanym rządowym systemie (np. poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS - PUE lub portal wnioski.msit.gov.pl).
  2. Potwierdzenie tożsamości: Zaloguj się najszybciej za pomocą Profilu Zaufanego lub bankowości elektronicznej.
  3. Weryfikacja uprawnień: System automatycznie sprawdzi Twój wiek w rejestrze PESEL lub zweryfikuje ważność Karty Dużej Rodziny.
  4. Wygenerowanie kodu: Po pozytywnej weryfikacji otrzymasz indywidualny kod, który uprawnia do obniżenia kosztu rezerwacji w wybranym obiekcie turystycznym.

Czek turystyczny 2026 - lista hoteli

Oficjalna, ogólnopolska lista hoteli dla programu Czek Turystyczny 2026 zostanie opublikowana jesienią 2026 roku wraz z uruchomieniem oficjalnego systemu rezerwacyjnego. Obecnie Ministerstwo Sportu i Turystyki zakończyło nabór operatorów programu, a obiekty noclegowe będą mogły zgłaszać się do bazy w kolejnym etapie.

Czek turystyczny 2026 - najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy mogę wykorzystać czek na wyjazd zagraniczny? Nie. Program wspiera wyłącznie polską branżę turystyczną, a środki można zrealizować tylko w obiektach na terenie czterech wyznaczonych województw w Polsce.

Co się stanie, jeśli pobiorę kod, ale nie zrobię rezerwacji w ciągu 7 dni? Niewykorzystany kod w tym terminie automatycznie wygasa w systemie. Z racji tego, że budżet wynosi tylko 6 mln zł, środki powrócą do ogólnej puli i mogą zostać przejęte przez inne osoby.

Czy mogę przekazać swój czek dziecku, wnukowi lub znajomemu? Nie. Czek jest dokumentem imiennym przypisanym do numeru PESEL uprawnionego. Podczas meldunku w obiekcie personel ma obowiązek zweryfikować tożsamość – senior musi okazać dowód osobisty, a rodzina wielodzietna aktualną Kartę Dużej Rodziny.

Co zrobić, jeśli koszt hotelu przewyższy wartość czeku? Czek działa jako dopłata. Jeśli Twój dwudniowy pobyt kosztuje np. 800 zł, a wartość Twojego czeku to 500 zł, różnicę w wysokości 300 zł dopłacasz hotelowi we własnym zakresie (kartą, gotówką lub przelewem).

Czy muszę zapłacić podatek dochodowy (PIT) od otrzymanego czeku? Nie. Podobnie jak w przypadku starego bonu turystycznego, Czek Turystyczny jest zwolniony z podatku dochodowego i nie stanowi przychodu, który trzeba wykazać w rocznym zeznaniu PIT.

Gdzie znajdę pomoc lub oficjalne informacje w razie problemów? Rząd uruchomił dedykowaną Infolinię dla Obywatela pod numerem +48 222 500 138, która działa w dni robocze w godzinach 8:15–16:15.

Ile wynosi dopłata w programie Czek Turystyczny?

W programie Czek Turystyczny jednorazowe wsparcie finansowe ma wynosić od 300 do 600 złotych. Ostateczna wysokość dofinansowania zależy od specyfiki rezerwowanego pobytu oraz regulaminu.

Kto jest uprawniony do pieniędzy z programu Czek Turystyczny?

Program Czek Turystyczny w pilotażu trafi wyłącznie do seniorów, którzy ukończyli 60. rok życia, oraz posiadaczy Karty Dużej Rodziny (KDR).

Czy w programie Czek Turystyczny trzeba składać papierowy wniosek w urzędzie?

Beneficjenci programu Czek Turystyczny nie będą składać tradycyjnych wniosków papierowych. Wsparcie będzie przyznawane w formie specjalnego, unikalnego kodu elektronicznego.

Ile czasu na wykorzystanie kodu w programie Czek Turystyczny ma beneficjent?

Od momentu wygenerowania kodu w systemie beneficjent będzie miał najprawdopodobniej tylko 7 dni na jego wykorzystanie. Całkowity budżet pilotażu to 6 milionów złotych, więc decyduje kolejność zgłoszeń.

Kiedy wystartują system i lista obiektów dla programu Czek Turystyczny?

Szczegółowa instrukcja techniczna, oficjalna lista obiektów i system teleinformatyczny programu Czek Turystyczny wystartują we wrześniu 2026 roku.

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Źródło: INFOR
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