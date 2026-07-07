REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Zmiany w 800 plus. W lipcu ZUS przesuwa terminy wypłaty pieniędzy. Kiedy przelewy trafią teraz do rodziców?

Zmiany w 800 plus. W lipcu ZUS przesuwa terminy wypłaty pieniędzy. Kiedy przelewy trafią teraz do rodziców?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 lipca 2026, 08:48
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
W lipcu ZUS przesuwa terminy wypłaty 800 plus
W lipcu ZUS przesuwa terminy wypłaty 800 plus
Shutterstock
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rodzice pobierający świadczenie 800 plus powinni w tym miesiącu zwrócić uwagę na harmonogram wypłat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmieni terminy przekazywania pieniędzy. Jaki jest tego powód?

rozwiń >

Dlaczego ZUS zmienia daty wypłat?

Świadczenie 800 plus trafia na konta rodziców według stałego harmonogramu ustalonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przelewy realizowane są dziesięć razy w miesiącu – 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. oraz 22. dnia miesiąca.

REKLAMA

REKLAMA

Nie zawsze jednak pieniądze wpływają dokładnie w tych terminach. Jeśli wyznaczony dzień wypada w sobotę, niedzielę lub inny dzień wolny od pracy, ZUS przekazuje środki wcześniej. Dzięki temu rodzice nie muszą czekać na przelew do kolejnego dnia roboczego.

W lipcu będą trzy wcześniejsze przelewy

W lipcu harmonogram wypłat zostanie zmieniony trzykrotnie. Dotyczy to terminów, które przypadają w weekend. W takich przypadkach Zakład Ubezpieczeń Społecznych zrealizuje przelewy już w piątek poprzedzający dzień wypłaty.

Oznacza to, że część rodziców otrzyma pieniądze wcześniej niż wynikałoby to ze standardowego kalendarza wypłat. To standardowa procedura stosowana przez ZUS zawsze wtedy, gdy termin przekazania świadczenia przypada na dzień wolny od pracy.

REKLAMA

Oto pełny harmonogram wypłat 800 plus w lipcu 2026

Jak to będzie w lipcu? Do zmiany terminów dojdzie trzykrotnie. Chodzi o sytuacje, kiedy data wypłaty 800 plus przypadną na sobotę lub niedzielę. Wtedy rodzice otrzymają przelewy wcześniej, bo już w piątek.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• 2 lipca (środa ) - wypłata bez zmian

• 4 lipca (sobota ) - wypłata wcześniej, w piątek 3 lipca

• 7 lipca (wtorek) – wypłata bez zmian

• 9 lipca (czwartek) - wypłata bez zmian

• 12 lipca (niedziela) - wypłata wcześniej, w piątek 10 lipca

• 14 lipca (wtorek) – wypłata bez zmian

• 16 lipca (czwartek) - wypłata bez zmian

• 18 lipca (sobota) - wypłata wcześniej, w piątek 17 lipca

• 20 lipca (poniedziałek) – wypłata bez zmian

• 22 lipca (środa) - wypłata bez zmian

Nie wszyscy rodzice dostaną 800 plus w lipcu

Zmiany w terminach przelewów to niejedyna ważna wiadomość dla rodzin pobierających 800 plus. Są też rodzice, którzy w lipcu nie otrzymają żadnej wypłaty. Powodem nie jest decyzja ZUS, lecz niedopełnienie obowiązujących formalności. Chodzi o osoby, które nie złożyły wniosku o świadczenie na nowy okres rozliczeniowy do 31 maja 2026 roku.

Przekroczenie tego terminu oznacza przerwanie ciągłości wypłat. Nie oznacza jednak utraty prawa do świadczenia. Rodzice nadal mogą złożyć wniosek, ale pieniądze trafią na konto dopiero po jego rozpatrzeniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W praktyce oznacza to, że na zaległe środki trzeba będzie poczekać nawet kilka tygodni.

Kiedy ZUS wypłaci zaległe pieniądze?

Termin otrzymania wyrównania zależy od tego, kiedy rodzic złoży spóźniony wniosek o 800 plus.

Osoby, które dopełnią formalności w czerwcu, zachowają prawo do wyrównania za czerwiec i lipiec. ZUS ma czas na rozpatrzenie wniosku i wypłatę wszystkich należnych pieniędzy najpóźniej do 31 sierpnia.

Jeżeli wniosek zostanie złożony dopiero w lipcu, świadczenie będzie przysługiwało od tego miesiąca. Oznacza to, że wyrównanie za czerwiec nie będzie już wypłacone. W takim przypadku ZUS powinien przekazać pieniądze do 30 września.

Jeszcze późniejsze złożenie dokumentów oznacza kolejne przesunięcie początku wypłat. Rodzice, którzy wyślą wniosek w sierpniu, nabędą prawo do świadczenia dopiero od tego miesiąca, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie miał czas na wypłatę środków do 31 października.

800 plus. Wnioski można składać tylko elektronicznie

Jak przypomina ZUS, rodzice i opiekunowie mogą to zrobić przez PUE/eZUS, za pośrednictwem bankowości elektronicznej czy portalu Emp@tia, a także przez aplikację mZUS, która jest dostępna na urządzenia mobilne

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Koniec kas fiskalnych i połowa odsetek za błąd w rozliczeniu. Rząd pokazał pakiet „Deregulacja 2.0"
07 lip 2026

E-paragon wystawiany za pomocą darmowej aplikacji zamiast kasy fiskalnej, wstępnie wypełniona deklaracja VAT, interpretacje podatkowe z pięcioletnim terminem ważności i połowa odsetek dla podatnika, który sam poprawi błąd – to filary pakietu podatkowego „Deregulacja 2.0”, zaprezentowanego 6 lipca 2026 r. przez ministrów Andrzeja Domańskiego i Macieja Berka.

Tym, którzy są po pięćdziesiątce przysługuje co miesiąc nawet ponad 2 tysiące złotych. Ten przepis już obowiązuje
07 lip 2026

Stawianie na młodych, którzy bez problemu odnajdywali się w dynamicznym środowisku pracy i byli gotowi do częstych zmian zatrudnienia. To właśnie taki trend jeszcze kilka lat temu dominował na rynku pracy. Teraz się to zmienia. Firmo coraz częściej brakuje doświadczonych fachowców. Czy w takiej sytuacji w cenie zaczyna być pokolenie 50 plus?
Drastyczne opóźnienia w wydawaniu zezwoleń na pobyt w Polsce - nawet 3 lata. Problem kart pobytu boleśnie dotyka cudzoziemców i polskich pracodawców
06 lip 2026

Polacy nie znają skali problemu i jego ogromnego znaczenia dla setek tysięcy cudzoziemców mieszkających w Polsce - drastycznych opóźnień w wydawaniu zezwoleń na pobyt (kart pobytu). Obecnie czas oczekiwania w urzędach wojewódzkich wynosi minimum rok, a nierzadko sięga nawet 3 lat - pisze czytelnik.
Budownictwo z najwyższym popytem na pracowników: kierownicy budów zarabiają do 36 tys. zł
06 lip 2026

Budownictwo notuje obecnie najwyższy popyt na pracowników spośród wszystkich segmentów przemysłu. Stoją za tym inwestycje infrastrukturalne, energetyczne, sieciowe i OZE – wynika z „Raportu wynagrodzeń w sektorze przemysłowym 2026" Grafton Recruitment. Najwyższe zarobki osiągają kierownicy ds. uruchomień: nawet 36 tys. zł brutto miesięcznie. Firmy szukają szeregowych robotników i też dobrze płacą.

REKLAMA

Przełom dla przedsiębiorców. Rząd zapowiada darmową aplikację do paragonów i duże zmiany w podatkach
06 lip 2026

Darmowa aplikacja do wystawiania paragonów, e-paragony, łatwiejsze rozliczanie VAT oraz nowe zasady interpretacji podatkowych – to najważniejsze elementy pakietu deregulacyjnego przedstawionego przez ministra finansów Andrzeja Domańskiego oraz Macieja Berka z KPRM. Rząd zapowiada uproszczenie prowadzenia działalności gospodarczej i bardziej przyjazny kontakt przedsiębiorców z administracją.
Czy UE da wyjątki od zakazu? Inaczej nie będzie w sklepach zgrzewek butelek z mineralną, puszek, słoików
06 lip 2026

Przez media społecznościowe przetacza się dyskusja o tym, czy UE wprowadziła zakaz zgrzewek dla np. butelek wody mineralnej. To popularne opakowania dla zestawu 6 butelek w sklepach. Ich zniknięcie to mała rewolucja dla konsumentów i przedsiębiorców. Spory i nieporozumienia dotyczą daty zakazu (rzekomo już w połowie sierpnia 2026 r., w rzeczywistości od 2030 r.). Ale poważniejszy spór w dyskusjach internautów obejmuje to, czy zakaz zgrzewek od 2030 r. jest, czy go nie ma. Bo zakazy z unijnego rozporządzenia, które omówię w artykule, nie zawierają słowa „zgrzewka”, ale zwrot: „opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wykorzystywane w punkcie sprzedaży do grupowania produktów sprzedawanych w butelkach, puszkach, metalowych pudełkach, słoiczkach, kubkach i paczkach”. Są tu zgrzewki czy nie? Dodatkowo przepisy są tak skonstruowane, że UE w każdej chwili może wydać wytyczne: „zakaz nie obejmuje zgrzewek butelek wody mineralnej” albo przeciwnie: „zakaz obejmuje zgrzewki”. Stan na dziś jest taki, że KE, wydając wytyczne, zadecyduje, czy zgrzewki znikną ze sklepów, czy w nich pozostaną.
BLIK stawia na rozwój poza Polską. W planach nowe partnerstwa
06 lip 2026

BLIK ma w planach nawiązywanie partnerstw ze światowymi platformami i globalnymi dostawcami płatności w e-commerce - podał BLIK w sprawozdaniu z działalności za 2025 rok.
Emerytura w wieku 58 lat - tego chcą Polacy. W jakim wieku przechodzimy na emeryturę i dlaczego?
06 lip 2026

Emerytura w wieku 58 lat - to wymarzony moment przejścia na emeryturę dla Polaków. W jakim wieku faktycznie przechodzimy na emeryturę i dlaczego? Czy pracodawca pomaga w przygotowywaniu się pracownika do emerytury?

REKLAMA

Zmiany w VAT od października 2026 r. Odpowiedzialność solidarna także przy MPP i usługach niematerialnych (np. księgowych, doradczych, reklamowych)
06 lip 2026

Podzielona płatność w VAT nie ochroni już zawsze nabywcy przed odpowiedzialnością solidarną ze sprzedawcą. Od października 2026 r. w ustawie o VAT pojawi się szereg wyjątków. Procedowany obecnie w Sejmie rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników ma m.in. na celu częściowe wyłączenie ochrony, jaką daje mechanizm podzielonej płatności (MPP, split payment) przed zastosowaniem odpowiedzialności solidarnej. Jak czytamy w uzasadnieniu tego projektu, nowelizacja ma w ramach MPP zastosować odwołanie się do instytucji nadużycia prawa. Skutkiem tego przepisów przewidujących odstąpienie od wymierzenia sankcji VAT dla płacących w MPP nie będzie się stosować do podatnika, który wiedział, że faktura zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności potwierdza czynności dokonane w warunkach nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o VAT. Ponadto odpowiedzialnością solidarną zostaną objęte niektóre usługi niematerialne – np. księgowe, doradcze, reklamowe. Zmiany te mają obowiązywać już od 1 października 2026 r.
Czy nieodzyskana kaucja za opakowania może być kosztem podatkowym?
07 lip 2026

Wprowadzenie systemu kaucyjnego może rodzić pytania dotyczące skutków podatkowych związanych z nieodzyskaniem kaucji za opakowania. Jedno z nich, przedstawione przez samorządową instytucję kultury, było przedmiotem interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja z 25 maja 2026 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.143.2026.1.JG).
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA