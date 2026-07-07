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Emerytura czy "kompensówka"? Nauczyciele masowo sprawdzają ten wiek. ZUS stawia twarde warunki

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07 lipca 2026, 13:00
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
nauczyciel, senior, seniorka, szkoła
Emerytura czy "kompensówka"? Nauczyciele masowo sprawdzają ten wiek. ZUS stawia twarde warunki
stockfour
Shutterstock

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Praca w szkole potrafi mocno wycieńczyć, ale pedagodzy wcale nie muszą czekać na powszechny wiek emerytalny, by legalnie pożegnać się z tablicą i zachować comiesięczne wypłaty. Rozpoczęły się wakacje. Dla wielu nauczycieli to nie tylko czas zasłużonego urlopu, ale też moment na podjęcie życiowej decyzji o zakończeniu kariery zawodowej. ZUS przypomina o alternatywie, która dla tysięcy osób staje się finansowym ratunkiem. Przepisy są jednak nieubłagane - wystarczy jeden mały błąd z umową, by urzędnicy zablokowali wypłatę środków. Na dodatek od niedawna na liście uprawnionych znajdują się zupełnie nowe zawody.

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Świadczenie kompensacyjne zamiast emerytury. Masz wybór

Zamiast pracować do 60. roku życia w przypadku kobiet lub 65. roku życia w przypadku mężczyzn, nauczyciele, wychowawcy oraz inni pracownicy pedagogiczni urodzeni po 1948 roku mogą skorzystać ze specjalnego koła ratunkowego. Jest nim nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie podlaskim, wyjaśnia, że kluczem do otrzymania tych pieniędzy jest jednoczesne odhaczenie trzech konkretnych wymogów: wieku, stażu oraz całkowitego rozliczenia się z obecnym pracodawcą.

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Kryterium wieku. Pułapka rosnącego licznika

To, kiedy nauczyciel może złożyć dokumenty, zależy ściśle od roku, w którym zamierza przejść na świadczenie. Poprzeczka wiekowa idzie w górę co dwa lata, dlatego warto dokładnie przeanalizować ten kalendarz:

  • Lata 2025-2026: prawo do świadczenia zyskują kobiety w wieku 56 lat oraz mężczyźni w wieku 61 lat.
  • Lata 2027-2028: próg rośnie do 57 lat dla kobiet i 62 lat dla mężczyzn.
  • Lata 2029-2030: wiek wynosi odpowiednio 58 lat dla kobiet i 63 lata dla mężczyzn.
  • Lata 2031-2032: docelowo trzeba osiągnąć 59 lat (kobiety) lub 64 lata (mężczyźni).

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Sam wiek to za mało. Aby dostać pieniądze, trzeba udokumentować minimum 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych. W tym potężnym dorobku zawodowym musi mieścić się przynajmniej 20 lat faktycznej pracy przy tablicy lub w roli wychowawcy. Ważny warunek: wystarczy praca na minimum pół etatu w określonych typach placówek. Do tej grupy należą m.in.:

  • Publiczne i niepubliczne szkoły oraz przedszkola.
  • Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.
  • Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Co niezwykle istotne, od 1 września 2024 roku lista uprawnionych uległa historycznemu rozszerzeniu. Do grona beneficjentów dołączyli pracownicy publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjaliści (pedagodzy, psychologowie) pomagający dzieciom, młodzieży i rodzicom m.in. w wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodu.

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Pułapka formalna: Jeden błąd z umową i ZUS odmówi wypłaty

Ostatnim, ale niezwykle rygorystycznym krokiem jest formalne rozstanie się z oświatą. Umowa musi zostać rozwiązana na wniosek nauczyciela lub wygasnąć naturalnie (np. po upływie czasu, na jaki została zawarta). ZUS patrzy urzędniczym okiem na dwa kluczowe detale:

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  • Musisz definitywnie zamknąć wszystkie aktywne umowy o pracę - bez względu na to, czy to pełen etat, czy drobne nadgodziny w innej placówce.
  • Przed oficjalnym przyznaniem świadczenia nie wolno Ci założyć działalności gospodarczej ani podjąć nowego zatrudnienia.

Ile przelewa ZUS? Kwota gwarantowana na koncie

Każde świadczenie kompensacyjne wyliczane jest indywidualnie dla każdego nauczyciela. Państwo stosuje tu jednak bezpiecznik finansowy - miesięczna wypłata nie może być niższa niż minimalna emerytura w kraju. Po fali ostatnich waloryzacji (od marca) kwota ta wynosi 1978,49 zł brutto. Pieniądze te stanowią finansowy pomost. Są wypłacane regularnie aż do dnia, w którym beneficjent osiągnie powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) lub uzyska prawo do wcześniejszej emerytury.

FAQ – Najważniejsze pytania o świadczenie kompensacyjne

Jak zacząć całą procedurę w urzędzie? Podstawą jest złożenie w ZUS specjalnego wniosku na druku ENSK. Formularz pobierzesz bezpośrednio ze strony internetowej ZUS lub w dowolnym oddziale stacjonarnym.

Jakie zaświadczenia trzeba przygotować do wniosku? ZUS wymaga dokumentów potwierdzających okresy składkowe, nieskładkowe oraz lata pracy pedagogicznej. Musisz też dostarczyć dowody na inne etapy życiowe np. czas studiów (nauki w szkole wyższej), służbę wojskową, urlopy wychowawcze, prowadzenie działalności czy okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Jeśli pracowałeś przed 1 stycznia 1999 rokiem i nie masz jeszcze wyliczonego kapitału początkowego, konieczne będą druki potwierdzające Twoje ówczesne wynagrodzenie.

Od jakiego momentu ZUS przyzna mi pieniądze? Prawo do świadczenia powstaje w dniu spełnienia wszystkich wymaganych warunków, ale nie wcześniej niż od miesiąca, w którym wniosek wpłynął do urzędu.

Co w sytuacji, gdy zachoruję i będę na L4? Jeżeli w momencie składania dokumentów pobierasz aktywnie zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne, ZUS przyzna Ci "kompensówkę" dopiero po zakończeniu leczenia i ustaniu tych wypłat zdrowotnych.

Kto może skorzystać z nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego zamiast emerytury?

Nauczyciele, wychowawcy oraz inni pracownicy pedagogiczni urodzeni po 1948 roku mogą skorzystać z nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, jeśli spełnią wymogi wieku, stażu oraz rozliczenia z obecnym pracodawcą.

Jaki wiek uprawnia do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego w latach 2025-2032?

W latach 2025-2026 prawo zyskują kobiety w wieku 56 lat i mężczyźni w wieku 61 lat. W latach 2027-2028 progi wynoszą 57 i 62 lata, w 2029-2030: 58 i 63 lata, a w 2031-2032: 59 i 64 lata.

Jaki staż jest wymagany do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego?

Wymagane jest minimum 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych oraz przynajmniej 20 lat faktycznej pracy przy tablicy lub w roli wychowawcy. Wystarczy praca na minimum pół etatu w określonych typach placówek.

Jakie nowe zawody dołączono do uprawnionych od 1 września 2024 roku?

Od 1 września 2024 roku do beneficjentów dołączyli pracownicy publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjaliści pomagający dzieciom, młodzieży i rodzicom m.in. w wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodu.

Jakie warunki formalne z umową stawia ZUS przed wypłatą świadczenia kompensacyjnego?

Umowa musi zostać rozwiązana na wniosek nauczyciela lub wygasnąć naturalnie. Trzeba definitywnie zamknąć wszystkie aktywne umowy o pracę, a przed przyznaniem świadczenia nie wolno założyć działalności gospodarczej ani podjąć nowego zatrudnienia.

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Źródło: INFOR
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