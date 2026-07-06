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Koniec z abonamentem RTV od lipca? Uważaj na pułapkę, opłata sama nie zniknie

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06 lipca 2026, 11:19
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
Abonament RTV 2025, telewizja, telewizor
Prawdziwa rewolucja w abonamencie RTV od 1 lipca. Tysiące osób mogą natychmiast przestać płacić
Shutterstock

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To już oficjalne: od lipca 2026 roku wchodzą w życie kluczowe zmiany w przepisach dotyczących opłat radiowo-telewizyjnych. Dla wielu gospodarstw domowych oznacza to definitywny koniec z obligatoryjnym abonamentem RTV. Część mieszkańców zyskała pełne prawo do całkowitego wyrejestrowania się z systemu, jednak urzędnicy ostrzegają: bez jednego kroku opłaty nadal będą naliczane.

Wielka reforma świadczeń. Co zmienia się od lipca?

W Niemczech abonament RTV (potocznie nazywany GEZ) to stały wydatek rzędu 18,36 euro miesięcznie. Opłata ta jest przypisana do każdego mieszkania, bez względu na to, ile osób w nim żyje i czy w ogóle posiadają telewizor. Od 1 lipca 2026 roku gigantyczna reforma systemu pomocy społecznej zmienia jednak układ sił. Dotychczasowe świadczenie Bürgergeld zostaje oficjalnie zastąpione przez nowy system Grundsicherung (na podstawie przepisów SGB II). Zmiana ta wywołała ogromne poruszenie i pytania o zachowanie praw nabytych. Przepisy jednoznacznie wskazują, że osoby przechodzące na nowe świadczenie nie tracą prawa do zwolnienia z abonamentu. Sama zmiana nazwy zasiłku nie oznacza konieczności przechodzenia całej procedury od zera, o ile spełnione są warunki ustawowe.

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Kto jest zwolniony z abonamentu RTV? Pełna lista uprawnionych

Katalog osób, które mogą legalnie przestać płacić GEZ, jest bardzo szeroki. Obejmuje on zarówno beneficjentów nowych programów, jak i grupy objęte wcześniejszymi ulgami:

  • Świadczeniobiorcy: Osoby pobierające nowe Grundsicherung (dawne Bürgergeld) oraz inne formy pomocy społecznej.
  • Seniorzy i niezdolni do pracy: Emeryci z niskimi dochodami (pobierający Grundsicherung) oraz osoby trwale niezdolne do podjęcia zatrudnienia.
  • Osoby z niepełnosprawnościami: Mieszkańcy z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osoby przebywające w domach opieki.
  • Studenci i uczniowie: Osoby mieszkające samodzielnie, które otrzymują BAföG lub inne oficjalne dodatki szkoleniowe i edukacyjne.
  • Przypadki szczególne (Härtefall): Osoby w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej, które nie wpisują się w standardowe kryteria, ale ich budżet uniemożliwia wnoszenie opłat.

Pułapka urzędowa. Zwolnienie nie działa automatycznie!

Eksperci wysyłają jasny alert do mieszkańców: Beitragsservice nie anuluje Twoich rachunków sam z siebie. Nowe przepisy dają prawo do ulgi, ale nie zwalniają z biurokracji. Aby przestać płacić 18,36 euro miesięcznie, należy złożyć oficjalny wniosek do Beitragsservice i dołączyć dokument potwierdzający przyznanie odpowiedniego świadczenia. Jeśli tego nie zrobisz, system automatycznie uzna Cię za dłużnika i wyśle wezwania do zapłaty. Warto też pamiętać, że zwolnienia są wydawane na określony czas - po jego upływie wniosek trzeba ponowić.

Możesz odzyskać fortunę! Zwrot pieniędzy do 3 lat wstecz

Dla osób, które dopiero teraz zorientowały się, że mogły nie płacić abonamentu, mamy świetną wiadomość. Przepisy pozwalają na naprawienie tego błędu z mocą wsteczną. Jeśli spełniałeś warunki uprawniające do ulgi w przeszłości, możesz dostarczyć dokumenty i wnioskować o zwrot nadpłaconych środków aż do trzech lat wstecz. Nadpłata zostanie zwrócona bezpośrednio na Twoje konto bankowe lub zaliczona na poczet przyszłych rozliczeń, co pozwoli na zaoszczędzenie kilkuset euro.

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FAQ - najczęściej zadawane pytania

Co zmienia się w Niemczech od 1 lipca 2026 roku w systemie abonamentu RTV GEZ?

Od 1 lipca 2026 roku dotychczasowe świadczenie Bürgergeld zostaje oficjalnie zastąpione przez Grundsicherung (na podstawie przepisów SGB II). Osoby przechodzące na nowe świadczenie nie tracą prawa do zwolnienia z abonamentu RTV.

Ile wynosi miesięczny abonament RTV GEZ w Niemczech i do czego jest przypisany?

W Niemczech abonament RTV, potocznie nazywany GEZ, to stały wydatek rzędu 18,36 euro miesięcznie. Opłata jest przypisana do każdego mieszkania, bez względu na liczbę mieszkańców i posiadanie telewizora.

Kto może legalnie przestać płacić abonament RTV GEZ w Niemczech?

Katalog obejmuje osoby pobierające Grundsicherung (dawne Bürgergeld) i inne formy pomocy społecznej, emerytów z niskimi dochodami, osoby trwale niezdolne do pracy, osoby z niepełnosprawnościami, mieszkańców domów opieki, osoby z BAföG oraz przypadki Härtefall.

Czy zwolnienie z abonamentu RTV GEZ w Niemczech działa automatycznie po zmianie przepisów?

Zwolnienie z abonamentu RTV GEZ nie działa automatycznie. Aby przestać płacić 18,36 euro miesięcznie, trzeba złożyć oficjalny wniosek do Beitragsservice i dołączyć dokument potwierdzający przyznanie odpowiedniego świadczenia.

Czy można odzyskać nadpłacony abonament RTV GEZ w Niemczech do trzech lat wstecz?

Jeśli warunki uprawniające do ulgi były spełnione w przeszłości, można dostarczyć dokumenty i wnioskować o zwrot nadpłaconych środków aż do trzech lat wstecz. Nadpłata zostanie zwrócona na konto bankowe lub zaliczona na poczet przyszłych rozliczeń.

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Źródło: INFOR
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