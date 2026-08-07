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Wakacje od ZUS 2026. Rewolucja w opłacaniu składek trwa. Jest coraz mniej czasu na skorzystanie z preferencji

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07 sierpnia 2026, 12:57
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Wakacje od ZUS 2026
Wakacje od ZUS 2026. Rewolucja w opłacaniu składek trwa. Jest coraz mniej czasu na skorzystanie z preferencji
Shutterstock

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Wakacje składkowe to hasło, które biło rekordy popularności pod koniec 2024 roku. Jednak to, że dziś mówi się o nich mniej, nie jest równoznaczne z tym, że nie można już z nich skorzystać. Warto jednak zrobić to szybko, bo czasu na działanie jest coraz mniej.

Wakacje składkowe również w 2026 roku

Pod koniec 2024 roku jednym z topowych tematów wręcz nie schodzącym z nagłówków gazet, portali internetowych, programów telewizyjnych i publikacji w mediach społecznościowych był temat wakacji składkowych. Przedsiębiorcy chcący skorzystać z tego wówczas nowego rozwiązania, gorączkowo poszukiwali dotyczących go informacji i zgodnie z prawem obniżali koszty prowadzonej przez siebie działalności. W listopadzie, księgowi mieli pełne ręce roboty, a ZUS został zalany wnioskami o przyznanie omawianej preferencji. Później ten temat ucichł, tymczasem warto o nim pamiętać. Z wakacji od ZUS można bowiem było skorzystać również w 2025 roku i można zrobić to w 2026 – wystarczy spełnić wymagane warunki i złożyć wniosek.

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Korzystanie ze zwolnienia w 2026 roku

Przypomnijmy, że osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i komornicy sądowi, od 1 listopada 2024 roku mają możliwość złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania za siebie składek ZUS za jeden miesiąc w roku. Chodzi o składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe i wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – jeśli są opłacane. Zwolnienie nie obejmuje ani składek na ubezpieczenie zdrowotne, ani składek, które przedsiębiorca (komornik) opłaca za pracowników. Innymi słowy, ulga dotyczy wyłącznie składek płaconych „za siebie”. Prawo do zwolnienia przysługuje niezależnie od formy opodatkowania, z której korzysta przedsiębiorca, a aby z niego skorzystać, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

  1. w miesiącu przed złożeniem wniosku ubezpieczony miał zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych (emerytalnego, rentowych i wypadkowego) lub ubezpieczenia zdrowotnego nie więcej niż 10 ubezpieczonych ( wliczając siebie);
  2. ubezpieczony podlegał choć jeden dzień (dobrowolnie albo obowiązkowo) ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożył wniosek;
  3. w ostatnich dwóch latach przed rokiem, w którym ubezpieczony złożył wniosek, nie miał przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub co najmniej w jednym roku z dwóch ostatnich lat poprzedzających ten rok jego roczny przychód z tej działalności nie przekraczał równowartości w złotych 2 milionów euro;
  4. w poprzednim roku oraz w roku, w którym złożył wniosek (do dnia złożenia wniosku) ubezpieczony nie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego w roku rozpoczęcia działalności lub rok wcześniej wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności, które wchodzą w zakres jego działalności
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Źródło: INFOR
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