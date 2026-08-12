Nie tylko 14 sierpnia, ale również 17 sierpnia 2026 r. wolny od pracy – aż 4 dni wolnego w sierpniu br., długi weekend bez wykorzystywania urlopu wypoczynkowego

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (święto Wojska Polskiego), które obchodzone jest 15 sierpnia każdego roku, w 2026 roku przypada w sobotę. Dzięki temu – z uwagi na przysługiwanie, na podstawie art. 130 par. 2 kodeku pracy, dnia wolnego od pracy, w zamian za święto przypadające w sobotę – wielu pracowników, czeka długi weekend sierpniowy. Okazuje się jednak, że istnieje sposób, aby ten długi weekend sierpniowy trwał nie 3, a aż 4 dni i nie trzeba wykorzystywać w tym celu ani jednego dnia urlopu wypoczynkowego. Kto i na jakich zasadach, może z niego skorzystać?

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (święto Wojska Polskiego) 2026 – jak dzień wolny od pracy, przypadający 15 sierpnia, wypada w kalendarzu na rok 2026?

Zgodnie z art. 1 pkt 1 lit. i ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (w ten sam dzień obchodzone jest również święto Wojska Polskiego), jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W 2026 r., święto to wypada w sobotę 15 sierpnia.

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Ważne Zgodnie z art. 130 par. 2 kodeksu pracy – Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Powyższe oznacza, że pracownikom zatrudnionym w ramach stosunku pracy, dla których sobota jest dniem wolnym od pracy (tj. pracującym od poniedziałku do piątku) – w zamian za święto przypadające w sobotę – przysługuje jeden dzień wolny, do końca okresu rozliczeniowego (który zazwyczaj stanowi jeden miesiąc kalendarzowy). Jeżeli natomiast, u pracodawcy, obowiązuje kilkumiesięczny okres rozliczeniowy – dodatkowy dzień wolny od pracy, w zamian za święto przypadające w sobotę, może zostać wykorzystany w dowolnym miesiącu – najpóźniej do końca trwania obowiązującego w zakładzie okresu rozliczeniowego. Za święto wypadające w sobotę 15 sierpnia 2026 r. – pracownikom zatrudnionym w ramach stosunku pracy, dla których sobota jest dniem wolnym od pracy (tj. pracującym od poniedziałku do piątku) – przysługuje zatem jeden dzień wolny, do końca okresu rozliczeniowego.

Jakie jeszcze dni są ustawowo wolne od pracy, w obecnym stanie prawnym i jak ww. święta wypadają w kalendarzu na rok 2026?

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy – na chwilę obecną – dniami wolnymi od pracy, są ponadto:

1 stycznia – Nowy Rok (który w 2026 r. wypadał w czwartek), 6 stycznia – Święto Trzech Króli (który w 2026 r. wypadał we wtorek), pierwszy dzień Wielkiej Nocy – który w 2026 r. wypadał 5 kwietnia (w niedzielę), drugi dzień Wielkiej Nocy – który w 2026 r. wypadał 6 kwietnia (w poniedziałek), 1 maja – Święto Państwowe (który w 2026 r. wypadał w piątek), 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja (który w 2026 r. wypadał w niedzielę), pierwszy dzień Zielonych Świątek – który w 2026 r. wypadał 24 maja (w niedzielę), dzień Bożego Ciała – który w 2026 r. wypadał 4 czerwca (w czwartek), wspomniany już powyże j 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (który w 2026 r. wypada w sobotę), 1 listopada – Wszystkich Świętych (który w 2026 r. wypada w niedzielę), 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (który w 2026 r. wypada w środę), 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia (która w 2026 r. wypada w czwartek), 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia (który w 2026 r. wypada w piątek), 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia (który w 2026 r. wypada w sobotę)

oraz

niedziele.

Ponadto, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – dni wolne od pracy (inne niż wyżej wymienione), w drodze rozporządzenia, może również określić Prezes Rady Ministrów.

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Nie tylko 14 sierpnia, ale również 17 sierpnia 2026 r. wolny od pracy, w zamian za święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (święto Wojska Polskiego) przypadające w sobotę – na jakich zasadach i kto może mieć aż 4 dni długiego weekendu w sierpniu br., bez wykorzystywania urlopu wypoczynkowego?

W 2026 r. – dwa dni ustawowo wolne od pracy przypadają w soboty, tj. 15 sierpnia (czyli Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny/święto Wojska Polskiego) oraz 26 grudnia (drugi dzień Bożego Narodzenia). Jest kilka sposobów na wykorzystanie ww. dni wolnych – w zależności od tego, jaki okres rozliczeniowy obowiązuje u danego pracodawcy.

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Przykład 1 W przypadku jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego – w 2026 r., ww. dni wolne za święta wypadające w sobotę, można wykorzystać w następujący sposób: za sobotę 15 sierpnia – można wziąć wolne 14 lub 17 sierpnia (wówczas zyska się długi weekend, czyli 4 dni wolne od pracy „pod rząd”, nie wykorzystując żadnego dnia z puli urlopu wypoczynkowego),

(wówczas zyska się długi weekend, czyli 4 dni wolne od pracy „pod rząd”, nie wykorzystując żadnego dnia z puli urlopu wypoczynkowego), za sobotę 26 grudnia natomiast – można wziąć wolne 23 grudnia (wówczas – wykorzystując tylko dwa dni urlopu wypoczynkowego w dniach 21 i 22 grudnia – zyska się aż 9 dni wolnego „pod rząd”).

Przykład 2 W przypadku półrocznego albo rocznego okresu rozliczeniowego natomiast – w 2026 r., ww. dni wolne za święta wypadające w sobotę, można wykorzystać w następujący sposób: za sobotę 15 sierpnia – można wziąć wolne 14 sierpnia , a

, a za sobotę 26 grudnia – można wziąć wolne 17 sierpnia, wówczas – zyska się jeszcze dłuższy weekend w sierpniu br., czyli aż 4 dni wolne od pracy „pod rząd”, nie wykorzystując żadnego dnia z puli urlopu wypoczynkowego.

Propozycja z przykładu drugiego powyżej jest oczywiście możliwa tylko pod warunkiem, że:

u danego pracodawcy obowiązuje półroczny albo roczny okres rozliczeniowy (a nie miesięczny okres rozliczeniowy, który dotyczy większości zakładów pracy), ponieważ – zgodnie ze wspomnianym powyżej art. 130 par. 2 kodeksu pracy – święto przypadające w sobotę, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin, w danym okresie rozliczeniowym; oraz

(a nie miesięczny okres rozliczeniowy, który dotyczy większości zakładów pracy), ponieważ – zgodnie ze wspomnianym powyżej art. 130 par. 2 kodeksu pracy – święto przypadające w sobotę, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin, w danym okresie rozliczeniowym; oraz pracodawca – na wniosek pracownika – wyrazi zgodę na wykorzystanie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2026 r., w sierpniu 2026 r.

Jak bowiem potwierdza Państwowa Inspekcja Pracy1 – „W przypadku jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego dzień wolny w 2026 roku za święto 15 sierpnia musi zostać udzielony w sierpniu, za święto 26 grudnia – w grudniu.

Jeżeli u pracodawcy obowiązuje kilkumiesięczny okres rozliczeniowy, dzień wolny za święto przypadające w sobotę może zostać wykorzystany w dowolnym miesiącu, najpóźniej do końca trwania obowiązującego w zakładzie okresu rozliczeniowego.”

Ponadto – dzień wolny od pracy (w zamian za święto przypadające w sobotę) może zostać udzielony zarówno przed jak i po święcie przypadającym w sobotę.2 Powinno to jednak nastąpić w okresie rozliczeniowym, w którym ma miejsce święto. Przepis art. 130 par. 2 kodeksu pracy odnosi się bowiem do okresu rozliczeniowego. Nie ma więc przeszkód prawnych, aby wolne za 26 grudnia 2026 r. – jeżeli oczywiście u pracodawcy obowiązuje półroczny albo roczny okres rozliczeniowy – zostało udzielone wcześniej, np. w sierpniu 2026 r.

Ważne Należy jednak również podkreślić, że – pracodawca nie musi ustalać z pracownikami terminu, w jakim odbiorą dzień wolny za sobotnie święto. Wystarczy, że poinformuje o nim załogę w sposób przyjęty w zakładzie, np. na tablicy ogłoszeń czy w intranecie.

Powyższe nie wyklucza oczywiście tego, że pracownik może zawnioskować o udzielenie dnia wolnego (w zamian za święto przypadające w sobotę) w innym dniu (niż odgórnie wyznaczony przez pracodawcę), wskazanym przez pracownika we wniosku, w danym okresie rozliczeniowym. Pracodawca może uwzględnić taki wniosek pracownika, ale nie jest do tego zobowiązany.2

Ważne Na koniec, warto jeszcze zaznaczyć, że – wcześniejsze udzielenie dnia wolnego od pracy, za święto przypadające w sobotę (w ramach jednego okresu rozliczeniowego), wiąże się z pewnym ryzykiem dla pracodawcy. Jeżeli bowiem – po takim dniu wolnym od pracy, wykorzystanym np. w sierpniu 2026 r., w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2026 r., ale przed wspomnianym 26 grudnia 2026 r. – doszłoby do rozwiązania stosunku pracy – pracownik, któremu udzielono dnia wolnego przed rzeczonym świętem – skorzysta z płatnego dnia wolnego od pracy (pracodawca zapłaci mu wynagrodzenie za ten dzień), który został mu udzielony z uwagi na przyszłe święto, lecz ostatecznie święto to nie wpłynie na jego wymiar czasu pracy, ponieważ w chwili jego wystąpienia, nie będzie pozostawał już w zatrudnieniu.

Kto – zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami – nie otrzyma jednak dodatkowego dnia wolnego od pracy, w zamian za święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (święto Wojska Polskiego) wypadające w sobotę (czyli – wyłączenia od ogólnej zasady wynikającej z art. 130 par. 2 kodeksu pracy)?

Okazuje się, że nie każdy pracownik, dla którego sobota jest dniem wolnym od pracy (czyli – pracujący od poniedziałku do piątku) i nie w każdej sytuacji, otrzyma dodatkowy dzień wolny od pracy, w zamian za święto przypadające w sobotę.

Jak wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy1 – jeżeli pracownik – w dniu wyznaczonym jako dzień wolny, w zamian za święto przypadające w sobotę – będzie przebywał na urlopie wypoczynkowym, urlopie macierzyńskim lub zwolnieniu lekarskim – pracodawca nie ma obowiązku udzielania takiemu pracownikowi innego dnia wolnego. Uznaje się bowiem, że dzień wolny został „wykorzystany”, ponieważ pracownik nie świadczył w tym dniu pracy – niezależnie od przyczyny nieobecności.

Przykład Pracodawca zarządzeniem ustalił 28 grudnia 2026 r. dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające 26 grudnia 2026 r. (w sobotę). Pracownik złożył wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego w okresie 28–31 grudnia 2026 r. W tej sytuacji nie jest możliwe udzielenie urlopu wypoczynkowego w dniu 28 grudnia, ponieważ jest to dzień wolny od pracy ustalony decyzją pracodawcy. Pracodawca nie ma też obowiązku udzielenia innego dnia wolnego w zamian za to święto.

Ponadto – pracodawca nie jest zobowiązany do udzielania pracownikowi dodatkowego dnia wolnego od pracy, w zamian za święto przypadające w dzień wolny, wynikający z harmonogramu pracy, jeżeli – liczba dni pracy pracownika w tygodniu jest mniejsza niż pięć (np. pracownik pracuje cztery dni w tygodniu). Dotyczy to na przykład:

pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy,

pracowników objętych równoważnym systemem czasu pracy, w którym dobowy wymiar czasu pracy może być wydłużony do 12 godzin, w zamian za zapewnienie innych dni wolnych od pracy ponad obowiązującą liczbę niedziel, świąt i dni wolnych.

W takich przypadkach – zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy zostaje zachowana, nawet jeśli święto przypada w dzień wolny.

Przykład Pracownik jest zatrudniony na pełny etat w równoważnym systemie czasu pracy, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. Zgodnie z harmonogramem pracuje w wybrane dni po 12 godzin. W sierpniu 2026 roku pracodawca zaplanował mu 13 dni pracy po 12 godzin oraz jeden dzień pracy w wymiarze 4 godzin. Jest to działanie prawidłowe, ponieważ pracodawca zaplanował pracownikowi 160 godzin, zgodnie z zasadą obliczania wymiaru czasu pracy uwzględniającą święto, przypadające 15 sierpnia (w sobotę).

Jak przypomina PIP – wymiar czasu pracy oblicza się poprzez:

pomnożenie 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w danym okresie rozliczeniowym,

dodanie do otrzymanego wyniku iloczynu 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku,

odjęcie od wyniku iloczynu 8 godzin i liczby świąt występujących w okresie rozliczeniowym, przypadających w innym dniu niż niedziela.

1 Państwowa Inspekcja Pracy, Dzień wolny z tytułu święta przypadającego w sobotę – wyjaśniamy, 2 stycznia 2026 r. (LINK)

2 Państwowa Inspekcja Pracy, Co z pracą w piątek 2 maja?, 24 kwietnia 2025 r. (LINK)

Podstawa prawna :