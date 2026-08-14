Renta wdowia w górę od 2027 roku. ZUS głębiej sięgnie do kieszeni. Kto zyska najwięcej?

Od stycznia 2027 roku blisko milion seniorów w Polsce otrzyma wyższe przelewy z ZUS. Wskaźnik drugiego świadczenia w ramach renty wdowiej wzrośnie z obecnych 15 proc. do 25 proc. Zmiana ta bezpośrednio przełoży się na większy zastrzyk gotówki dla wdów i wdowców. Do tej pory dodatkowe 15 proc. podwyższało emeryturę średnio o 379,10 zł miesięcznie. Od nowego roku ta dopłata będzie znacznie bardziej odczuwalna.

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Wyższa renta wdowia. Ile zyskają seniorzy?

Program, który wystartował w styczniu 2025 roku (a pierwsze wypłaty ruszyły w lipcu 2025 roku), pozwala na bezpieczne łączenie własnej emerytury lub renty z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Seniorzy mogą wybrać jeden z dwóch wariantów:

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Wariant 1: 100 proc. własnego świadczenia + 25 proc. renty rodzinnej (od stycznia 2027 roku),

Wariant 2: 100 proc. renty rodzinnej + 25 proc. własnego świadczenia (od stycznia 2027 roku) .

Warto pamiętać: Renta rodzinna dla jednej osoby wynosi wyjściowo 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu małżonkowi. To od tej kwoty wyliczane jest dodatkowe 25 proc.

Miliardowe wypłaty z ZUS. Statystyki nie kłamią

Skala wsparcia dla osób starszych po stracie współmałżonka jest ogromna. Oficjalne dane ZUS podsumowujące pierwszy rok wypłat pokazują twarde liczby:

993,4 tys. osób pobierało rentę wdowią w czerwcu 2026 roku.

1,1 mln osób otrzymało przynajmniej jedną wypłatę od momentu startu programu.

22,8 mld zł wypłacił ZUS na ten cel tylko w pierwszej połowie 2026 roku.

3949,43 zł wynosiła w czerwcu średnia łączna kwota wypłacanego świadczenia w kraju.

Kto ma prawo do renty wdowiej? Kluczowe warunki

Wyższe wypłaty nie przysługują automatycznie wszystkim. Aby połączyć świadczenia, wdowa lub wdowiec muszą spełnić łącznie następujące kryteria:

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Wiek emerytalny: Ukończone 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Wspólność małżeńska: Musiała trwać nieprzerwanie aż do dnia śmierci współmałżonka.

Wiek w momencie straty: Nabycie prawa do renty rodzinnej nastąpiło nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni).

Stan cywilny: Osoba ubiegająca się o środki nie może obecnie znajdować się w nowym związku małżeńskim.

Uwaga! Prawo do łączenia dotyczy wyłącznie renty po ostatnim zmarłym małżonku. Wyjście za mąż lub ponowne ożenienie się oznacza natychmiastową i bezpowrotną utratę prawa do wypłaty w zbiegu.

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Uwaga na limit. ZUS może obciąć nadwyżkę

Wprowadzono sztywny sufit finansowy dla połączonych emerytur. Łączna kwota pobieranych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Obecny limit wynosi 5935,47 zł brutto. Jeżeli suma Twoich świadczeń przekroczy tę barierę, ZUS automatycznie pomniejszy wypłatę o kwotę nadwyżki.

Jak sprawdzić swoje prawo do pieniędzy?

Przed złożeniem oficjalnych dokumentów warto wykonać dwa proste kroki na platformie internetowej PUE ZUS (eZUS):

Wypełnij ankietę - system zada Ci kilka pytań o wiek i sytuację rodzinną, po czym oceni, czy spełniasz warunki. Uruchom kalkulator renty wdowiej - narzędzie wyliczy orientacyjną kwotę i podpowie, który wariant łączenia (własne świadczenie czy renta po małżonku) będzie dla Ciebie bardziej opłacalny.

Renta wdowia - pytania i odpowiedzi (FAQ)

Co wlicza się do limitu renty wdowiej?

Do limitu (obecnie 5935,47 zł brutto) ZUS zalicza zsumowaną kwotę obu pobieranych w zbiegu świadczeń (np. całą Twoją emeryturę oraz 25 proc. renty rodzinnej). Uwzględniane są również świadczenia wypłacane przez instytucje zagraniczne oraz inne dodatki wypłacane na podstawie przepisów emerytalnych.

Czy rozwodnik ma prawo do renty wdowiej?

Nie. Ustawa jasno precyzuje, że jednym z bezwzględnych warunków jest pozostawanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka. Rozwód automatycznie wyklucza możliwość ubiegania się o rentę wdowią.

Co jeśli mąż zmarł, gdy miałam mniej niż 55 lat?

Jeżeli w momencie śmierci męża (lub maksymalnie w ciągu 5 lat od jego śmierci) nie miałaś ukończonych 55 lat, prawo do renty wdowiej nie przysługuje. Przepisy wymagają, aby prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku zostało nabyte nie wcześniej niż po ukończeniu 55. roku życia przez kobietę i 60. roku życia przez mężczyznę.

Gdzie składać wniosek i jak uniknąć błędów?

Wniosek składa się bezpośrednio w ZUS (elektronicznie przez platformę eZUS, pocztą lub osobiście w placówce). Wiceminister rodziny ostrzega, że najczęstszym błędem seniorów jest mylenie instytucji wypłacających i błędne wpisywanie nazwy funduszu (np. mylenie emerytalnego systemu wojskowego z policyjnym przy rentach mundurowych).