Dwa duże dodatki do emerytury na jednym koncie? Wielu seniorów nie wie, że można je łączyć

Dodatek pielęgnacyjny oraz świadczenie uzupełniające to dwa popularne zastrzyki gotówki, które państwo wypłaca osobom starszym i schorowanym. Choć brzmią podobnie, to zupełnie różne programy wsparcia. Przepisy pozwalają na jednoczesne pobieranie obu tych świadczeń. Kryje się tu jednak haczyk związany z kryterium dochodowym, na który trzeba bardzo uważać.

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Polscy emeryci mogą ubiegać się o szereg rozmaitych benefitów finansowych. Niestety skomplikowane nazewnictwo sprawia, że wiele osób gubi się w przepisach. Przez to tracą szansę na dodatkowe pieniądze. Najlepszym przykładem jest mylenie dodatku pielęgnacyjnego ze świadczeniem uzupełniającym (znanym jako 500 plus dla seniora). Czym różnią się te dwa świadczenia, kto ma do nich prawo i jak wpływają na siebie nawzajem w portfelu świadczeniobiorcy?

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To świadczenie stworzone z myślą o osobach starszych oraz tych, które utraciły pełną sprawność. Kwota po waloryzacji wynosi dokładnie 366,68 zł miesięcznie. Najważniejsze cechy dodatku pielęgnacyjnego:

Dla kogo z urzędu: Otrzymuje go automatycznie każdy senior, który ukończył 75. rok życia.

Dla kogo na wniosek: Osoby młodsze, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji (wymagany druk medyczny OL-9).

Brak progu dochodowego: Dostaniesz go niezależnie od tego, jak wysoka jest Twoja podstawowa emerytura.

Ważne wyłączenie: ZUS nie wypłaci pieniędzy, jeśli senior przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym przez ponad 2 tygodnie w miesiącu.

Świadczenie uzupełniające: Maksymalnie 500 zł, ale z limitem

Popularne 500 plus dla seniora w rzeczywistości nie jest przeznaczone wyłącznie dla osób starszych. Mogą je otrzymać wszyscy dorośli obywatele od 18. roku życia, którzy posiadają oficjalne orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. W przeciwieństwie do dodatku pielęgnacyjnego, tutaj kluczowy jest stan Twoich finansów. Obowiązuje tu zasada "złotówka za złotówkę":

Pełne 500 zł - otrzymasz, jeśli suma Twoich świadczeń publicznych nie przekracza 2187,67 zł brutto.

Zmniejszona kwota - jeśli Twoje dochody są wyższe, świadczenie odpowiednio maleje.

Próg maksymalny - wynosi 2687,67 zł brutto. Po przekroczeniu tej bariery dodatek nie przysługuje wcale.

Czy można pobierać oba świadczenia naraz?

Tak, prawo wprost zezwala na łączenie dodatku pielęgnacyjnego i świadczenia uzupełniającego. To doskonała wiadomość. Łącznie do domowego budżetu może wpłynąć dodatkowo nawet 866,68 zł każdego miesiąca. Co najważniejsze - wbrew krążącym w internecie mitom - ZUS NIE wlicza dodatku pielęgnacyjnego (366,68 zł) do sumy dochodów przy wyliczaniu 500 plus! Oznacza to, że zyskanie prawa do dodatku po 75. roku życia w żaden sposób nie pomniejszy ani nie zawiesi Twojego świadczenia uzupełniającego.

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Przykład: Jak ZUS wylicza oba świadczenia?

Pani Maria pobiera emeryturę w wysokości 2000 zł brutto. Posiada orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

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Przed 75. urodzinami: Jej emerytura (2000 zł) jest niższa niż próg 2187,67 zł. Pani Maria otrzymuje pełne 500 zł świadczenia uzupełniającego. Zmiana po 75. urodzinach: Pani Maria kończy 75 lat. ZUS automatycznie przyznaje jej dodatek pielęgnacyjny w kwocie 366,68 zł. Rachunek ZUS: Ponieważ dodatek pielęgnacyjny jest ignorowany przez urzędników, dochód pani Mikołaj do kalkulacji limitu 500 plus to wciąż równe 2000 zł. Efekt: Pani Maria zachowuje pełne 500 zł świadczenia uzupełniającego i jednocześnie zyskuje 366,68 zł dodatku. Łącznie do jej emerytury ZUS dopłaca co miesiąc 866,68 zł.

Mylące nazewnictwo kryje w sobie inne, bardzo poważne i realne niebezpieczeństwo. Seniorzy często nie rozróżniają dodatku pielęgnacyjnego (z ZUS - 366,68 zł) od zasiłku pielęgnacyjnego (wypłacanego przez gminę, np. MOPS lub GOPS, w stałej kwocie 215,84 zł). Przepisy kategorycznie zabraniają pobierania obu tych świadczeń jednocześnie. Jeśli senior kończy 75 lat i ZUS zaczyna mu automatycznie wypłacać dodatek, ma on bezwzględny obowiązek natychmiast powiadomić o tym swój urząd gminy, aby ten wstrzymał wypłatę zasiłku. Zaniechanie tego kroku skutkuje powstaniem długu - gmina zażąda zwrotu niesłusznie pobranych pieniędzy wraz z odsetkami.

Kiedy trzeba powiadomić ZUS?

Jeśli emeryturę pobierasz z ZUS, urzędnicy sami przyznają Ci dodatek po Twoich 75. urodzinach i nie wpłynie to na Twoje 500 plus. Sytuacja wygląda inaczej, jeśli emeryturę pobierasz z KRUS lub MSWiA, a o 500 plus wnioskowałeś w ZUS. W takim przypadku masz ustawowy obowiązek poinformować ZUS o przyznaniu dodatku pielęgnacyjnego przez rolniczą lub mundurową kasę - choć nie zmieni to kwoty 500 plus, urzędy muszą mieć zaktualizowane dane o wszystkich pobieranych świadczeniach publicznych.

Ochrona przed komornikiem i podatkami

Mimo skomplikowanych progów, oba te świadczenia posiadają ogromną zaletę w postaci pełnej ochrony prawnej:

0% podatku: Ani dodatek pielęgnacyjny, ani świadczenie uzupełniające nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym (PIT). Od kwot tych nie są też potrącane składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Bezpieczeństwo przed komornikiem: Pieniądze te są w 100% wolne od egzekucji sądowej oraz administracyjnej. Żaden komornik nie ma prawa zająć tych środków na poczet zadłużenia.

Jakie dokumenty trzeba złożyć? Ściąga dla seniora

Jeśli oba świadczenia wypłaca Ci ZUS, urzędnicy sami przeliczą kwoty po Twoich 75. urodzinach. Sytuacja wygląda inaczej, jeśli emeryturę pobierasz z KRUS lub MSWiA, a o 500 plus wnioskowałeś w ZUS. Wtedy musisz samodzielnie złożyć dokumenty:

Wniosek o dodatek pielęgnacyjny (przed 75. rokiem życia): Wymagany jest wniosek na druku ERP oraz zaświadczenie o stanie zdrowia na druku OL-9. Lekarz musi wypełnić druk OL-9 nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku.

Wniosek o świadczenie uzupełniające (500 plus): Składa się go na druku ESUN. Jeśli nie posiadasz orzeczenia o niesamodzielności, musisz dołączyć zaświadczenie OL-9 oraz zgromadzoną dokumentację medyczną (np. historie chorób, wypisy ze szpitala).

Wszystkie formularze można dostarczyć tradycyjnie (osobiście w oddziale ZUS lub listem poleconym) bądź całkowicie przez internet, logując się na platformę eZUS (dawne PUE ZUS). W imieniu chorego seniora wszelkie formalności może załatwić również prawny opiekun lub upoważniony pełnomocnik.