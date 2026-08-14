Dodatkowe lata do emerytury za wychowanie dzieci w 2026 roku. ZUS przypomina o ważnym wniosku dla matek i ojców

Miesiące lub lata spędzone na opiece nad dziećmi nie muszą oznaczać niższej emerytury. ZUS przypomina, że okresy urlopów macierzyńskich i wychowawczych wliczają się do stażu ubezpieczeniowego oraz podwyższają kapitał emerytalny. Część rodziców ma te okresy dopisane automatycznie, ale setki tysięcy osób - szczególnie starsze roczniki - muszą złożyć specjalny wniosek, by nie stracić pieniędzy.

Przerwa w aktywności zawodowej ze względu na narodziny i wychowanie dzieci to dla wielu rodziców naturalny etap życia. Niestety, w starym systemie prawnym ten czas często oznaczał "dziurę" w historii ubezpieczenia, która drastycznie obniżała ostateczną kwotę świadczenia na starość. Dziś przepisy chronią kapitał emerytalny osób rezygnujących z pracy na rzecz opieki nad maluchami. Okresy te są traktowane przez ZUS jako okresy składkowe lub nieskładkowe, a państwo opłaca za rodziców odpowiednie składki. Kluczowy jest jednak moment, w którym te dzieci przyszły na świat oraz status zawodowy rodzica w tamtym momencie. To od tych czynników zależy, czy ZUS sam pamięta o Twoich prawach, czy musisz dostarczyć odpowiednie dokumenty i złożyć wniosek, by uratować swoje pieniądze.

REKLAMA

REKLAMA

Rocznik ma znaczenie. Kto musi pilnować wniosku do ZUS?

Zasady rozliczania czasu spędzonego z dzieckiem dzielą rodziców na dwie główne grupy. Cezurą rewolucjonizującą system emerytalny w Polsce jest 1 stycznia 1999 roku. To data wejścia w życie wielkiej reformy ubezpieczeń społecznych.

Dzieci urodzone przed 1 stycznia 1999 roku (Ważny wniosek!)

Jeśli wychowywałeś dzieci przed tą datą, Twój kapitał początkowy oraz ogólny staż pracy nie uwzględniają automatycznie przerw na opiekę. Wynika to z faktu, że przed 1999 rokiem urlopy wychowawcze były ewidencjonowane wyłącznie w papierowych aktach zakładów pracy, a ZUS nie posiadał centralnej, cyfrowej bazy danych o każdym ubezpieczonym.

Co trzeba zrobić? Musisz złożyć wniosek o ustalenie lub ponowne przeliczenie kapitału początkowego. Jeśli tego nie zrobisz, ZUS wyliczy Twoją emeryturę tak, jakbyś w tych latach w ogóle nie istniał w systemie.

Jakie dokumenty są wymagane? Do wniosku należy dołączyć skrócone akty urodzenia dzieci oraz zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające dokładne okresy przebywania na urlopie wychowawczym (lub bezpłatnym na cele opiekuńcze). Jeśli zakład pracy już nie istnieje, dowodem mogą być wpisy w oryginalnej legitymacji ubezpieczeniowej (tzw. zielonej książeczce) lub szczegółowe świadectwa pracy.

Dzieci urodzone po 31 grudnia 1998 roku (Automatyzm z wyjątkami)

W nowym systemie emerytalnym sytuacja jest znacznie prostsza. Za osoby przebywające na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich czy wychowawczych składki emerytalne są opłacane na bieżąco z budżetu państwa.

REKLAMA

Pracodawca ma ustawowy obowiązek wykazywać te okresy w comiesięcznych raportach rozliczeniowych przesyłanych do ZUS (formularze ZUS RCA oraz ZUS RSA).

Informacje te trafiają bezpośrednio na indywidualne konto ubezpieczonego w ZUS i automatycznie budują przyszłą emeryturę.

Ważny wyjątek: Jeśli rodzic przed narodzeniem dziecka nie był zatrudniony na umowę o pracę (np. prowadził własną działalność gospodarczą, pracował na nieozusowanych umowach o dzieło, studiował lub był bezrobotny), a uzyskał prawo do przerw opiekuńczych, powinien osobiście zweryfikować w ZUS, czy okres ten został prawidłowo zaewidencjonowany na jego koncie. W takich przypadkach często konieczne jest złożenie wniosku o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym z tytułu opieki nad dzieckiem.

Okresy składkowe czy nieskładkowe? Jak ZUS to przelicza

Dla celów emerytalnych kluczowe jest precyzyjne rozróżnienie statusu czasu spędzonego z dzieckiem. Ma to gigantyczny wpływ na ostateczną formułę, według której ZUS wylicza wartość Twojego kapitału:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Urlop macierzyński / rodzicielski / ojcowski: To okres składkowy. Od pobieranego przez rodzica zasiłku macierzyńskiego odprowadzane są pełne składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Podstawę wymiaru tych składek stanowi kwota wypłaconego zasiłku. Dla ZUS jest to czas traktowany na równi ze zwykłą, pełnowymiarową pracą.

Urlop wychowawczy: To okres nieskładkowy (w ujęciu starego systemu sprzed 1999 roku) lub okres, za który składki finansuje bezpośrednio budżet państwa (w nowym systemie).

Wyjątkowo korzystny przelicznik : Przy obliczaniu kapitału początkowego za okresy opieki nad dziećmi przed 1999 rokiem, ustawodawca zastosował bardzo ważny ukłon w stronę matek. Choć urlop wychowawczy był okresem nieskładkowym (za który zazwyczaj przyjmuje się przelicznik 0,7 proc.), to w przypadku opieki nad dziećmi ZUS stosuje przelicznik wynoszący 1,3 proc. podstawy wymiaru za każdy rok - czyli dokładnie tyle samo, ile za czyste okresy składkowe (czyli czas faktycznej pracy).

: Przy obliczaniu kapitału początkowego za okresy opieki nad dziećmi przed 1999 rokiem, ustawodawca zastosował bardzo ważny ukłon w stronę matek. Choć urlop wychowawczy był okresem nieskładkowym (za który zazwyczaj przyjmuje się przelicznik 0,7 proc.), to w przypadku opieki nad dziećmi ZUS stosuje przelicznik wynoszący 1,3 proc. podstawy wymiaru za każdy rok - czyli dokładnie tyle samo, ile za czyste okresy składkowe (czyli czas faktycznej pracy). Maksymalny limit czasowy: ZUS nie zalicza opieki nad dziećmi bez limitu. Przepisy pozwalają na zaliczenie do stażu emerytalnego maksymalnie 3 lat (36 miesięcy) urlopu wychowawczego na jedno dziecko. Łączny wymiar urlopów wychowawczych na wszystkie dzieci nie może przekroczyć 6 lat (72 miesięcy). Istnieje jeden wyjątek: jeśli dziecko z powodu stanu zdrowia wymagało szczególnej opieki (potwierdzonej orzeczeniem o niepełnosprawności), rodzicowi przysługują dodatkowe 3 lata na to konkretne dziecko.

Nie tylko matki. Ojciec też ma prawo do doliczenia stażu

Choć statystycznie to kobiety najczęściej korzystają z przerw na opiekę nad dziećmi, polskie przepisy emerytalne są w pełni neutralne pod względem płci. Mężczyzna, który przebywał na urlopie ojcowskim, rodzicielskim czy wychowawczym, ma dokładnie takie same prawa do podwyższenia swojej emerytury. Jeśli ojciec zajmował się dziećmi przed 1999 rokiem i to on faktycznie przebywał na urlopie wychowawczym (co potwierdzają dokumenty z jego ówczesnego zakładu pracy), może złożyć wniosek o doliczenie tego okresu do swojego kapitału początkowego. Warto jednak pamiętać o kluczowej zasadzie: prawo do tego stażu przysługuje tylko jednemu z rodziców za dany okres. Czas opieki nad tym samym dzieckiem w tym samym przedziale czasowym nie może zostać policzony podwójnie matce i ojcu jednocześnie. Jeśli rodzice dzielili się opieką (np. najpierw rok matka, potem rok ojciec), ZUS odpowiednio podzieli te miesiące między dwa osobne konta emerytalne na podstawie przedstawionych dokumentów.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy lata wychowywania dzieci wliczają się do emerytury? Tak, lata spędzone na wychowywaniu dzieci wliczają się do emerytury. Urlopy macierzyńskie i rodzicielskie są traktowane jako okresy składkowe, natomiast urlopy wychowawcze podnoszą kapitał emerytalny. W przypadku dzieci urodzonych przed 1999 rokiem konieczne jest jednak złożenie wniosku o ponowne przeliczenie kapitału początkowego, by ZUS uwzględnił ten czas w stażu.

Jaki wniosek trzeba złożyć do ZUS, aby doliczyć lata za dzieci? Aby doliczyć lata za dzieci urodzone przed 1999 rokiem, należy złożyć formularz ZUS ERP-6 (Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych) wraz z wnioskiem o ponowne ustalenie kapitału początkowego (ZUS-KP-1). Do dokumentów należy dołączyć skrócone akty urodzenia dzieci oraz świadectwa pracy lub zaświadczenia od pracodawców potwierdzające okresy urlopów opiekuńczych.

Ile ZUS dolicza do emerytury za jedno dziecko? ZUS nie dopisuje do emerytury stałej, ryczałtowej kwoty za sam fakt posiadania dziecka. Wymiar dopłaty zależy od tego, jak długo rodzic przebywał na urlopie macierzyńskim i wychowawczym oraz jakie wynosiły jego zarobki. Za urlop wychowawczy ZUS może zaliczyć maksymalnie do 3 lat (36 miesięcy) na jedno dziecko, stosując przy kapitale początkowym korzystny przelicznik 1,3 proc. za każdy rok ubezpieczenia.

Czy okres opieki nad dzieckiem bez prawa do zasiłku wlicza się do stażu? Tak, urlop wychowawczy - nawet jeśli był bezpłatny i rodzic nie otrzymywał w jego trakcie żadnego zasiłku wychowawczego - jest traktowany przez ZUS jako okres nieskładkowy (z przelicznikiem 1,3 proc. przy kapitale początkowym). Państwo chroni w ten sposób okresy przerw w zatrudnieniu przeznaczone na osobistą opiekę nad dzieckiem do limitu 3 lat na dziecko.

Co to jest program Mama 4 Plus i komu przysługuje? Program Mama 4 Plus to potoczna nazwa Rodzicielskiego Świadczenia Uzupełniającego. Przysługuje matkom (a w wyjątkowych sytuacjach ojcom), które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci. Świadczenie to jest przeznaczone dla osób, które z powodu wieloletniej opieki nad liczną rodziną nie mogły podjąć pracy zawodowej i nie wypracowały minimalnej emerytury. ZUS dopłaca im kwotę brakującą do poziomu najniższej emerytury krajowej.

Czy praca na umowie zlecenie podczas urlopu wychowawczego wpływa na emeryturę? Jeśli rodzic na urlopie wychowawczym podejmie pracę na umowie zlecenie, która rodzi obowiązek ubezpieczeń społecznych, następuje zbieg tytułów do ubezpieczeń. W takim przypadku budżet państwa przestaje finansować składki z tytułu urlopu wychowawczego, a na konto emerytalne trafiają składki odprowadzane bezpośrednio od wynagrodzenia z umowy zlecenie. Staż emerytalny nadal rośnie, ale zmienia się źródło finansowania składek.