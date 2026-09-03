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Rok szkolny właśnie ruszył. Sprawdź, czy gmina musi zapewnić dowóz Twojego dziecka do szkoły

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03 września 2026, 10:45
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
przystanek szkolnego autobusu
Rok szkolny właśnie ruszył. Sprawdź, czy gmina musi zapewnić dowóz Twojego dziecka do szkoły
Shutterstock
Shutterstock

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Wczoraj twoje dziecko poszło na pierwsze lekcje w tym roku szkolnym. Jeśli ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, prawo daje mu coś więcej niż tylko miejsce w ławce: gwarantuje bezpłatny transport i opiekę w drodze do szkoły. Rzecznik Praw Obywatelskich co roku dostaje skargi od rodziców, których gminy próbują się z tego obowiązku wykręcić. Sprawdź, co się realnie należy od gminy.

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Ważne

O TYM PRZECZYTASZ - SKRÓT

  • Prawo do bezpłatnego transportu przysługuje uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • Obowiązek dotyczy co do zasady szkoły podstawowej, ale są istotne wyjątki wydłużające go nawet do 25. roku życia.
  • To ty jako rodzic decydujesz, czy chcesz transportu organizowanego przez gminę, czy zwrotu kosztów za dowóz własnym samochodem.
  • Wniosek składasz do urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka.
  • RPO ostrzega przed najczęstszym nadużyciem: gminy próbują narzucać rodzicom dowóz własnym transportem i zwrot kosztów zamiast organizować sam przewóz.
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Rok szkolny już trwa. Czy wiesz, co ci się należy od gminy?

Przedwczoraj w całej Polsce odbyły się uroczyste rozpoczęcia roku szkolnego. Wczoraj uczniowie usiedli już w ławkach na pierwszych lekcjach. Dla większości rodzin to formalność powtarzana od lat. Dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami to jednak moment, w którym często na nowo zaczyna się walka o coś, co ustawa gwarantuje wprost: bezpieczny i regularny dojazd dziecka do szkoły.

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Rzecznik Praw Obywatelskich przypomina w pierwszych dniach roku szkolnego 2026/2027, że prawo do nauki jest jednym z fundamentalnych praw człowieka, a osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do edukacji bez dyskryminacji i na zasadzie równości z innymi. Obowiązek dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół to nie uprzejmość gminy - to instrument realizacji tego konstytucyjnego prawa.

"Samo zapewnienie miejsca w szkole nie wystarczy. Uczeń musi mieć realną możliwość bezpiecznego, regularnego i odpowiedniego do swoich potrzeb dojazdu do placówki. Bez tego konstytucyjne prawo do nauki pozostaje prawem iluzorycznym" - podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich w komunikacie opublikowanym 1 września 2026 r.

PRAWA I OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY

Komu przysługuje bezpłatny transport do szkoły?

Prawo do bezpłatnego transportu przysługuje uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. To jedyny formalny warunek, od którego zależy powstanie tego uprawnienia - nie decyduje o nim odległość od szkoły ani sytuacja materialna rodziny.

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Uprawnienie obejmuje transport oraz opiekę podczas podróży do szkoły "najbliższej". Co istotne, kierowca co do zasady nie powinien jednocześnie pełnić funkcji opiekuna - dziecko z niepełnosprawnością musi mieć zapewnioną realną opiekę w trakcie przejazdu, a nie tylko osobę prowadzącą pojazd.

"Szkoła najbliższa" to nie zawsze szkoła najbliżej domu

To jeden z najczęstszych powodów sporów między rodzicami a gminami, na które zwraca uwagę RPO. Wiele osób intuicyjnie zakłada, że "najbliższa szkoła" oznacza po prostu placówkę geograficznie najbliżej miejsca zamieszkania. To błędne założenie.

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Gmina powinna zapewnić transport do szkoły lub placówki, która najlepiej odpowiada potrzebom ucznia wynikającym z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Jeśli twoje dziecko potrzebuje specjalistycznego wsparcia dostępnego tylko w konkretnej placówce, oddalonej bardziej niż inna szkoła w okolicy, to właśnie ta placówka staje się "szkołą najbliższą" w rozumieniu przepisów - i to do niej gmina musi zorganizować dowóz.

KALKULATOR ILOŚCI DNI

Do jakiego wieku przysługuje transport? Sprawdź swoją sytuację

Podstawowa zasada mówi, że uprawnienie dotyczy okresu edukacji w szkole podstawowej. Od tej reguły istnieje jednak kilka ważnych wyjątków, które wydłużają prawo do transportu znacznie dłużej niż mogłoby się wydawać.

Grupa uczniów

Do jakiego wieku przysługuje transport?

Niepełnosprawność ruchowa oraz intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy 21 lat - również do najbliższej szkoły ponadpodstawowej

Niepełnosprawności sprzężone, w tym niepełnosprawność intelektualna

Do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy 24 lata

Uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy 25 lat

Dzieci 5- i 6-letnie z niepełnosprawnością oraz starsze objęte wychowaniem przedszkolnym na podstawie decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego

Dowóz do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego

Ważne

Dodatkowo gmina może - choć tu akurat nie ma już obowiązku - zorganizować bezpłatny transport również w przypadkach wykraczających poza te ustawowe przypadki, zarówno dla uczniów szkół ponadpodstawowych, jak i dla przedszkolaków. To jednak decyzja fakultatywna, a nie obowiązek prawny.

Jak złożyć wniosek do gminy w sprawie transportu dziecka do szkoły i co możesz wybrać?

Wniosek o zapewnienie transportu składasz do urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania ucznia. To pierwszy i konieczny krok - bez złożonego wniosku gmina nie ma podstaw do zorganizowania dowozu.

Gmina ma dwie drogi realizacji tego obowiązku:

  • Zorganizować przewóz samodzielnie - może zapewnić własny pojazd, zlecić organizację przewozu podmiotowi prywatnemu albo wykupić bilety w transporcie zbiorowym.
  • Zwracać rodzicom koszty dowozu dziecka własnym samochodem - zwrot obliczany jest według ustalonego w ustawie wzoru, opartego o stawkę tzw. kilometrówki.
Ważne

Kluczowa informacja, o której często nie wiedzą rodzice: to TY DECYDUJESZ, z którego rozwiązania chcesz skorzystać! Gmina nie może narzucić ci jednej formy wbrew twojej woli.

Dlaczego RPO zajmuje się tematem transportu uczniów przez gminy co roku?

Realizacja prawa do bezpłatnego transportu i opieki uczniów z niepełnosprawnością budzi w praktyce wiele wątpliwości. Każdego roku do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi dotyczące:

  • narzucania rodzicom organizacji dowozu własnym transportem, mimo że to rodzic powinien mieć wybór,
  • sporów o wysokość zwrotu kosztów przejazdu,
  • sporów na tle rozumienia pojęcia "szkoły najbliższej",
  • niewłaściwego wykonywania transportu - na przykład braku odpowiedniej opieki podczas przejazdu.
Ważne

W 2024 r. Rzecznik zrealizował badanie społeczne na ten temat, którego wyniki przedstawiono w specjalnym raporcie. Ustalenia badania i zalecenia RPO zostały szczegółowo omówione podczas seminarium, które odbyło się 26 maja 2026 r. Skala i powtarzalność zgłaszanych problemów pokazuje, że nie chodzi o odosobnione przypadki, lecz o systemowy problem w realizacji tego obowiązku przez część gmin.

Co zrobić, jeśli gmina odmawia lub utrudnia transport dziecka do szkoły?

Jeśli urząd gminy odmawia zorganizowania transportu, mimo że twoje dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, warto pamiętać, że to nie jest kwestia dobrej woli urzędników - to ustawowy obowiązek. Odmowa lub próba narzucenia ci wyłącznie jednej formy realizacji tego prawa, bez możliwości wyboru, może być podstawą do złożenia skargi.

Podobnie w przypadku sporu o to, czy dana szkoła jest "najbliższą" w rozumieniu przepisów - kluczowe jest odniesienie do treści orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a nie wyłącznie do mapy i odległości geograficznej.

W pierwszych dniach roku szkolnego rozstrzyga się kwestia transportu gminnego do szkoły

Jeśli twoje dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a do tej pory nie złożyłeś wniosku o transport - możesz to zrobić teraz, na samym początku roku szkolnego. Nie musisz czekać do kolejnego roku ani godzić się na rozwiązanie, które nie odpowiada faktycznym potrzebom twojego dziecka.

Jeśli już korzystasz z dowozu organizowanego przez gminę lub otrzymujesz zwrot kosztów, a coś w tym procesie budzi twoje wątpliwości - czy to sposób wykonywania transportu, czy wysokość zwracanych kosztów - warto wiedzieć, że nie jesteś w tej sprawie odosobniony. Skala skarg napływających do RPO pokazuje, że to jeden z najczęstszych problemów zgłaszanych przez rodziców dzieci z niepełnosprawnościami na starcie każdego roku szkolnego. Ty też w razie problemów możesz poprosić RPO o interwencję w Twojej gminie.

Obowiązek organizacji przez gminę transportu dzieci do szkoły - pytania i odpowiedzi (FAQ)

Komu przysługuje bezpłatny transport do szkoły?

Uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez odpowiednią poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Czy "szkoła najbliższa" zawsze oznacza tę położoną najbliżej domu?

Nie. To szkoła, która najlepiej odpowiada potrzebom ucznia wynikającym z jego orzeczenia - nawet jeśli nie jest najbliższa geograficznie.

Do jakiego wieku przysługuje transport uczniom z niepełnosprawnością?

Co do zasady do końca szkoły podstawowej, ale w przypadku niepełnosprawności ruchowej lub intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym - nawet do 21. roku życia, a przy niepełnosprawnościach sprzężonych do 24. roku życia.

Gdzie złożyć wniosek o transport dla dziecka?

Do urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania ucznia.

Czy gmina może zmusić mnie do samodzielnego dowożenia dziecka?

Nie. To rodzic decyduje, czy korzysta z transportu organizowanego przez gminę, czy woli otrzymywać zwrot kosztów za dowóz własnym samochodem.

Jak liczony jest zwrot kosztów za dowóz własnym samochodem?

Według wzoru ustalonego w ustawie, opartego o stawkę tzw. kilometrówki.

Czy dziecko w wieku przedszkolnym też ma prawo do transportu?

Tak, jeśli ma niepełnosprawność i ukończyło 5 lub 6 lat, albo jest starsze i objęte wychowaniem przedszkolnym na podstawie decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Co zrobić, jeśli gmina niewłaściwie realizuje obowiązek transportu?

Warto zgłosić sprawę do Rzecznika Praw Obywatelskich - RPO od lat monitoruje tego typu skargi i wydał w tej sprawie odrębny raport wraz z zaleceniami dla gmin.

Źródło: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

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