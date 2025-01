Ferie zimowe 2025. Czas na wypoczynek dzieci lub całych rodzin. By był spokojniejszy i bardziej bezpieczny warto zadbać o polisę, jaka będzie najlepsza

Niezależnie od tego, czy w zimowe ferie wypoczynek jest organizowany na własną rękę, czy przez biuro podróży, wcześniej warto wybrać dopasowaną do okoliczności ochronę ubezpieczeniową. W przypadku szczególnie wyjazdów rodzinnych, można po prostu dokupić ubezpieczenie do posiadanej już polisy.

W tym roku ferie zimowe zaczynają się 20 stycznia. Pierwsi wypoczywać będą uczniowie z województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Przy tej okazji dzieci i młodzież, a często całe rodziny, decydują się na wyjazdy.

Ferie zimowe 2025 zaczęły się w poniedziałek 20 stycznia

Ferie 2025; koszty leczenia i OC – podstawa na stoku i pod palmami

Zimowy wypoczynek najczęściej kojarzy się z górami i szusowaniem po stokach na nartach lub deskach snowboardowych. Są też tacy, którzy w tym czasie szukają ucieczki od zimna i szarości i wybierają ferie w cieplejszych rejonach świata.

Ale bez względu na to, gdzie spędzane są ferie, jednym z pierwszych kroków przy ich planowaniu i organizacji powinno być wykupienie na czas ich trwania odpowiedniego ubezpieczenia turystycznego.

W podstawowym zakresie polisy takie zawierają przede wszystkim pokrycie kosztów leczenia oraz transportu medycznego do kraju.

Ale w zależności od ubezpieczyciela i wybranego pakietu, ochrona może obejmować też rekompensaty kosztów w związku z szeregiem innych zdarzeń, w tym m.in. akcją ratowniczą, przymusową kwarantanną, zaostrzeniem się choroby przewlekłej czy zagubieniem bagażu.

– Wielu turystów wybierających się do krajów europejskich wychodzi z założenia, że pełną ochronę w razie choroby lub wypadku zapewni im Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Jednak w rzeczywistości daje ona możliwość skorzystania ze świadczeń w ramach publicznej ochrony zdrowia na zasadach takich, jak obywatele danego kraju. A w związku z tym, że w wielu państwach obowiązuje system współpłatności pacjentów, możemy być obciążeniu częściowo kosztami leczenia – mówi Rafał Bojarczuk, członek zarządu Comperia Ubezpieczenia.

– Ponadto EKUZ, jak sama nazwa wskazuje, obowiązuje jedynie w Europie. Odpowiednio dobrana polisa turystyczna obowiązuje na całym świecie i zapewnia zwrot ewentualnych wydatków na leczenie – wyjaśnia Rafał Bojarczuk.

Wykupując ubezpieczenie dobrze jest też skorzystać z OC w życiu prywatnym. Dzięki temu, w sytuacji gdy przypadkiem uszkodzimy czyjś sprzęt sportowy lub spowodujemy u kogoś obrażenia, choćby w wyniku wpadnięcia na niego na stoku, nie będziemy osobiście obciążeni kosztami związanymi z naprawą szkód. Przejmie to na siebie ubezpieczyciel.

W ramach dodatkowej ochrony można też zabezpieczyć się przed kosztami odwołania lub skrócenia wyjazdu z przyczyn losowych. Polisy te zapewniają zwrot kosztów m.in. wykupionej wycieczki, samodzielnie kupionych biletów na samolot czy pociąg, zarezerwowanych noclegów, a także biletów na imprezy masowe czy uczestnictwa w konferencji. Takie ubezpieczenie warto wykupić szczególnie, jeśli dokonujemy zakupów czy rezerwacji z dużym wyprzedzeniem.

Polisa od skutków wypadków na stoku: co daje ubezpieczenie NNW

Kupując polisę na wyjazd zimowy dobrze jest też poszerzyć zakres ochrony o następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Nawet jeśli mamy już tego typu ubezpieczenie na co dzień, w razie jakiejś kontuzji dodatkowa ochrona na pewno się przyda. Choćby po to, aby sfinansować niezbędny sprzęt i zabiegi rehabilitacyjne czy dodatkowe wizyty lekarza lub fizjoterapeuty.

– Wybór zakresu ubezpieczenia NNW należy dobrze przemyśleć i dopasować do tego, co rzeczywiście planujemy robić w trakcie ferii. Kierując się przy wyborze jedynie ceną możemy niepotrzebnie wydać pieniądze na polisę, która w razie wypadku i tak nie zapewni nam wymaganej ochrony. Jednocześnie najdroższe ubezpieczenie wcale nie musi okazać się dla nas najlepsze. Najważniejsze, aby chroniło dokładnie w tych okolicznościach, w jakich możemy się w czasie wypoczynku znaleźć – mówi Rafał Bojarczuk.

– Na przykład jeśli planujemy jeździć na nartach w górach, surfować lub nurkować w ciepłych morzach, należy upewnić się, że wybrany przez nas pakiet obejmuje amatorskie lub wyczynowe uprawianie sportu – uzupełnia ekspert Comperia Ubezpieczenia.

Dziecko na feriach bez rodziców: jakie ubezpieczenie

Wszystkimi opisanymi już zakresami ochrony objęte mogą też być oczywiście dzieci wyjeżdżające na ferie bez rodziców.

Ale w takiej sytuacji warto zadbać, aby w ramach polisy możliwe było również sfinansowanie transportu opiekuna do miejsca pobytu dziecka w razie jego hospitalizacji oraz pokrycie kosztów pobytu w szpitalu lub hotelu. W wypadku dzieci, zwłaszcza młodszych, jest to o tyle istotne, że brak obecności bliskiej osoby w tak stresującej sytuacji może być przyczyną dodatkowych negatywnych przeżyć.

Ubezpieczenie na ferie: jak i gdzie najlepiej je kupić

W wypadku wyjazdów organizowanych przez biura podróży często możemy otrzymać jednocześnie ofertę. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, a zakres ubezpieczenia zazwyczaj jest dopasowany do planowanego wyjazdu.

Minusem jest brak lub ograniczona możliwość dopasowania ochrony do indywidualnych potrzeb, a często też stosunkowo wysoka cena.

Polisy można też szukać na własną rękę, jednak niewystarczająca orientacja w produktach ubezpieczeniowych, a także duża ich liczba na rynku, może doprowadzić do tego, że nie będziemy w stanie wybrać najlepszego dla siebie rozwiązania.

W skrajnych wypadkach może to nawet skutkować tym, że mimo wykupienia ubezpieczenia w rzeczywistości nie będziemy objęci ochroną w trakcie urlopu.

– Skorzystanie z usług agenta mającego dostęp do ofert wielu towarzystw ubezpieczeniowych to bezpieczne rozwiązanie. Z jego pomocą łatwiej znaleźć odpowiednie do planowanego wyjazdu ubezpieczenie, a także porównać różne oferty – uważa Rafał Bojarczuk.

– I podobnie jak z planowaniem samego wyjazdu, tak i z zakupem polisy nie należy zwlekać do ostatniej chwili. Zawsze warto mieć czas na zapoznanie się dostępnymi wariantami i przemyślenie decyzji – dodaje.

Ważnym atutem przy zakupie polisy u agenta jest również to, że w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących ubezpieczenia, mam osobę, z którą możemy się spotkać i omówić interesujące nas kwestie.

Agent może też chociażby pomóc w ocenie, czy dane zdarzenie jest objęte posiadaną przez nas ochroną lub dokładnie wyjaśnić procedury związane z likwidacją szkody i uzyskaniem odszkodowania.

Należy też pamiętać, że chcąc wykupić ubezpieczenie na wyjazd zagraniczny, lepiej zrobić to wcześniej. Przy zakupie polisy w trakcie trwania wyjazdu ubezpieczyciele stosują okresy karencji, które wynoszą zazwyczaj 2 do 7 dni. To oznacza, że dopiero po upływie tego okresu, licząc od dnia opłacenia składki, jesteśmy objęci ochroną ubezpieczeniową.