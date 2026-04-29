EKUZ na majówkę 2026. Jak wyrobić kartę w 5 minut przed wyjazdem za granicę?
REKLAMA
REKLAMA
Planujesz majówkę w Chorwacji, Włoszech, Czechach, a może w Wielkiej Brytanii? Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to Twój najważniejszy bagaż. Jeśli Twoja stara karta straciła ważność - nie panikuj. W 2026 roku potwierdzenie ubezpieczenia uzyskasz niemal natychmiast - nawet jeśli wyjeżdżasz za godzinę. Oto szczegóły.
mObywatel 2.0. Certyfikat EKUZ w Twoim telefonie
To najszybsza metoda. Od niedawna nie musisz czekać na plastikową kartę w kopercie. W aplikacji mObywatel składasz wniosek i po chwili otrzymujesz elektroniczny certyfikat zastępczy (w formie PDF). Jak to działa? Logujesz się, wchodzisz w sekcję "Usługi", wybierasz "EKUZ" i składasz wniosek. System NFZ zweryfikuje Twoje uprawnienia automatycznie.
REKLAMA
REKLAMA
- Protip: Pobierz PDF do pamięci telefonu! W górach lub przy słabym roamingu możesz nie mieć dostępu do aplikacji, a plik offline zadziała zawsze.
Wizyta w NFZ. Plastik EKUZ "od ręki"
Jeśli wolisz tradycyjną kartę lub Twój status ubezpieczenia wymaga wyjaśnień, udaj się do oddziału NFZ.
- Punkt NFZ: W każdym mieście wojewódzkim i wielu delegaturach karty wydawane są na miejscu.
- Tylko dowód: To jedyny dokument, którego potrzebujesz.
- Czas: Sama produkcja karty trwa ok. 2 minuty (plus czas w kolejce).
- Koszt: 0 zł. Karta jest całkowicie bezpłatna.
EKUZ w IKP (Internetowe Konto Pacjenta)
Opcja dla tych, którzy mają jeszcze 2-3 dni lub chcą, aby karta "goniła" ich za granicą.
- Zaloguj się na pacjent.gov.pl.
- W zakładce "Moje konto" sprawdź status swojej obecnej karty lub zamów nową.
Dostawa: Możesz wybrać wysyłkę pocztą pod dowolny adres - nawet do hotelu, w którym będziesz nocować.
REKLAMA
Gdzie działa EKUZ w 2026 roku?
Karta EKUZ obowiązuje w:
- Wszystkich krajach Unii Europejskiej.
- Krajach EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria).
- Wielkiej Brytanii (mimo Brexitu, zasady korzystania z pomocy medycznej pozostają zbliżone).
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). O czym zapominają turyści?
EKUZ nie jest "ubezpieczeniem all-inclusive". To jedynie gwarancja, że zostaniesz potraktowany jak obywatel danego kraju. Jeśli w danym kraju wizyta u lekarza kosztuje obywatela 15 euro - Ty też tyle zapłacisz. EKUZ tego nie zwraca. Karta nie działa w prywatnych gabinetach (częstych w kurortach). Powrót medyczny do kraju (ambulans, samolot) jest w 100 proc. płatny z Twojej kieszeni. Dokup polisę turystyczną za parę złotych - to Twój realny ratunek.
Alarmowa sytuacja. Brak karty EKUZ za granicą
Jeśli jesteś już za granicą, zachorowałeś i nie masz karty EKUZ:
- Skontaktuj się z NFZ (telefonicznie lub przez e-mail).
- Poproś o Certyfikat Zastępczy.
- NFZ wyśle go bezpośrednio do szpitala, w którym leżysz.
EKUZ a protip dla aktywnych
Wybierasz się w Alpy lub Tatry Słowackie? Pamiętaj: EKUZ nie pokrywa kosztów akcji ratunkowych (np. helikoptera górskiego). Za granicą ratownictwo jest płatne i kosztuje tysiące euro. Tu komercyjne ubezpieczenie jest obowiązkowe!
FAQ - najczęściej zadawane pytania o EKUZ
- Czy EKUZ wystarczy na wyjazd na narty lub trekking? Nie w pełni. EKUZ pokrywa tylko standardowe leczenie. Jeśli ulegniesz wypadkowi na stoku lub szlaku, koszt akcji ratunkowej (helikopter, wyspecjalizowana grupa ratownicza) spadnie na Ciebie. W Austrii czy na Słowacji to rachunki rzędu 5 000 - 10 000 euro. Zawsze dokup dodatkowe ubezpieczenie turystyczne z opcją "sporty wysokiego ryzyka".
- Moja karta traci ważność jutro. Czy muszę wyrabiać nową? Tak. Karta musi być ważna przez cały okres pobytu za granicą. Jeśli Twoja karta wygasa w trakcie majówki, od dnia następnego staje się bezużyteczna. Najlepiej od razu wygeneruj Certyfikat Zastępczy w aplikacji mObywatel.
- Czy dziecko też musi mieć swoją kartę? Tak. EKUZ jest wystawiany imiennie dla każdej osoby. Każde dziecko, nawet niemowlę, musi posiadać własną kartę lub własny certyfikat w aplikacji (rodzic może pobrać dokument dziecka przez swój profil w mObywatelu/IKP).
- Ile kosztuje wydanie karty "od ręki" w NFZ? Wyrobienie karty EKUZ jest zawsze bezpłatne. Jeśli trafisz na stronę internetową, która żąda opłaty za pośrednictwo w wyrobieniu karty - zamknij ją. To próba oszustwa.
- Czy EKUZ działa w prywatnych gabinetach w kurortach? Zazwyczaj nie. EKUZ honorują tylko placówki, które mają podpisaną umowę z odpowiednikiem naszego NFZ w danym kraju. W kurortach turystycznych większość lekarzy przyjmuje prywatnie - tam za wizytę zapłacisz z własnej kieszeni, chyba że masz dodatkową polisę turystyczną.
- Czy po Brexicie karta działa w Londynie? Tak. Na mocy umów między UE a Wielką Brytanią, polscy turyści nadal mogą korzystać z brytyjskiej służby zdrowia (NHS) na podstawie karty EKUZ w sytuacjach nagłych.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA