EKUZ na majówkę 2026. Jak wyrobić kartę w 5 minut przed wyjazdem za granicę?

Planujesz majówkę w Chorwacji, Włoszech, Czechach, a może w Wielkiej Brytanii? Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to Twój najważniejszy bagaż. Jeśli Twoja stara karta straciła ważność - nie panikuj. W 2026 roku potwierdzenie ubezpieczenia uzyskasz niemal natychmiast - nawet jeśli wyjeżdżasz za godzinę. Oto szczegóły.

mObywatel 2.0. Certyfikat EKUZ w Twoim telefonie

To najszybsza metoda. Od niedawna nie musisz czekać na plastikową kartę w kopercie. W aplikacji mObywatel składasz wniosek i po chwili otrzymujesz elektroniczny certyfikat zastępczy (w formie PDF). Jak to działa? Logujesz się, wchodzisz w sekcję "Usługi", wybierasz "EKUZ" i składasz wniosek. System NFZ zweryfikuje Twoje uprawnienia automatycznie.

REKLAMA

REKLAMA

Protip: Pobierz PDF do pamięci telefonu! W górach lub przy słabym roamingu możesz nie mieć dostępu do aplikacji, a plik offline zadziała zawsze.

Wizyta w NFZ. Plastik EKUZ "od ręki"

Jeśli wolisz tradycyjną kartę lub Twój status ubezpieczenia wymaga wyjaśnień, udaj się do oddziału NFZ.

Punkt NFZ: W każdym mieście wojewódzkim i wielu delegaturach karty wydawane są na miejscu.

Tylko dowód: To jedyny dokument, którego potrzebujesz.

Czas: Sama produkcja karty trwa ok. 2 minuty (plus czas w kolejce).

Koszt: 0 zł. Karta jest całkowicie bezpłatna.

EKUZ w IKP (Internetowe Konto Pacjenta)

Opcja dla tych, którzy mają jeszcze 2-3 dni lub chcą, aby karta "goniła" ich za granicą.

Zaloguj się na pacjent.gov.pl. W zakładce "Moje konto" sprawdź status swojej obecnej karty lub zamów nową.

Dostawa: Możesz wybrać wysyłkę pocztą pod dowolny adres - nawet do hotelu, w którym będziesz nocować.

REKLAMA

Gdzie działa EKUZ w 2026 roku?

Karta EKUZ obowiązuje w:

Wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Krajach EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria).

Wielkiej Brytanii (mimo Brexitu, zasady korzystania z pomocy medycznej pozostają zbliżone).

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). O czym zapominają turyści?

EKUZ nie jest "ubezpieczeniem all-inclusive". To jedynie gwarancja, że zostaniesz potraktowany jak obywatel danego kraju. Jeśli w danym kraju wizyta u lekarza kosztuje obywatela 15 euro - Ty też tyle zapłacisz. EKUZ tego nie zwraca. Karta nie działa w prywatnych gabinetach (częstych w kurortach). Powrót medyczny do kraju (ambulans, samolot) jest w 100 proc. płatny z Twojej kieszeni. Dokup polisę turystyczną za parę złotych - to Twój realny ratunek.

Alarmowa sytuacja. Brak karty EKUZ za granicą

Jeśli jesteś już za granicą, zachorowałeś i nie masz karty EKUZ:

Skontaktuj się z NFZ (telefonicznie lub przez e-mail).

Poproś o Certyfikat Zastępczy.

NFZ wyśle go bezpośrednio do szpitala, w którym leżysz.

EKUZ a protip dla aktywnych

Wybierasz się w Alpy lub Tatry Słowackie? Pamiętaj: EKUZ nie pokrywa kosztów akcji ratunkowych (np. helikoptera górskiego). Za granicą ratownictwo jest płatne i kosztuje tysiące euro. Tu komercyjne ubezpieczenie jest obowiązkowe!

FAQ - najczęściej zadawane pytania o EKUZ