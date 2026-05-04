Specjalny dodatek 215 zł dla diabetyków. I to bez względu na dochody

Specjalny dodatek 215 zł dla diabetyków. I to bez względu na dochody

04 maja 2026, 08:42
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
cukrzyca, pieniądze, cukrzyca typu 1, gotówka
Specjalny dodatek 215 zł dla diabetyków. I to bez względu na dochody
Cukrzyca to nie tylko codzienna walka o stabilny poziom cukru, ale też spore obciążenie dla domowego portfela. Niewielu pacjentów zdaje sobie sprawę, że w 2026 roku mogą ubiegać się o stałe wsparcie finansowe od państwa. Choć świadczenie nie nazywa się "dodatkiem dla cukrzyka", w wielu przypadkach diabetycy mają do niego pełne prawo. Kto może liczyć na przelew i jakie dokumenty są kluczowe?

Cukrzyca a wsparcie finansowe w 2026 roku. Jak otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

W kwietniu 2026 roku osoby zmagające się z cukrzycą (typu 1 i 2) mogą korzystać z systemowego wsparcia. Kluczowym świadczeniem pozostaje zasiłek pielęgnacyjny - wsparcie, które ma pomóc w pokryciu wydatków na leczenie i nowoczesny osprzęt. Co ważne, jest ono przyznawane niezależnie od dochodów rodziny.

Zasiłek dla diabetyka. Kto może liczyć na wsparcie?

Sama diagnoza to jedynie początek drogi. Podstawą wypłaty środków przez urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej (MOPS/GOPS) jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.

  • Cukrzyca typu 1: Pacjenci najczęściej uzyskują umiarkowany stopień niepełnosprawności. Aby otrzymać zasiłek, niepełnosprawność musi powstać przed ukończeniem 21. roku życia. W 2026 roku orzecznicy zwracają szczególną uwagę na raporty z systemów CGM (np. Dexcom, FreeStyle Libre), które dokumentują trudne do opanowania glikemie.
  • Cukrzyca typu 2: Szanse na zasiłek mają głównie osoby z powikłaniami (retinopatia, nefropatia, stopa cukrzycowa) lub seniorzy, u których choroba uniemożliwia samodzielną egzystencję.
  • Dzieci: Rodzice małych diabetyków niemal zawsze otrzymują wsparcie, ponieważ opieka nad dzieckiem z pompą lub sensorem wymaga stałego nadzoru.

Kwota wsparcia. Ile wpłynie na konto?

Na dzień 29 kwietnia 2026 roku wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie. Mimo że stawka ta nie była waloryzowana w ostatnich miesiącach (najbliższa weryfikacja przewidziana jest na 2027 rok), w skali roku daje to kwotę 2590,08 zł. Dla wielu pacjentów pokrywa to lwią część wkładu własnego w sensory, transmitery czy nowoczesne insuliny.

Nie pomyl pojęć. Zasiłek to nie świadczenie pielęgnacyjne!

To najczęstszy błąd w 2026 roku. Warto rozróżnić dwa różne świadczenia:

  • Zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł): Dla każdego z orzeczeniem (o ile spełnia warunki wiekowe). Można pracować.
  • Świadczenie pielęgnacyjne (ok. 3000-4000 zł): Przysługuje opiekunom dzieci (do 18 r.ż.). W aktualnym stanie prawnym opiekun może dorabiać do tego świadczenia, co jest ogromną zmianą względem lat ubiegłych.

Specjalny dodatek dla diabetyków - jak otrzymać? Procedura krok po kroku

  1. Komisja orzecznicza. Złóż wniosek w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wskazówka: Dołącz wydruki z chmury (np. Libreview, Clarity) z ostatnich 3-6 miesięcy. Pokazują one realny trud prowadzenia choroby, nawet przy "dobrym" wyniku HbA1c.
  2. Wniosek o pieniądze. Gdy masz już orzeczenie (stopień znaczny lub umiarkowany), złóż wniosek o zasiłek. W 2026 roku najszybciej zrobisz to elektronicznie przez portal Emp@tia lub aplikację mObywatel.

Ważne zastrzeżenie. Zasiłek czy dodatek z ZUS?

Jeśli jesteś emerytem i pobierasz już dodatek pielęgnacyjny z ZUS (wypłacany automatycznie po 75. roku życia lub wcześniej na wniosek przy niezdolności do pracy), nie możesz pobierać zasiłku z gminy. Wybiera się świadczenie korzystniejsze - zazwyczaj jest to dodatek z ZUS.

Dodatkowe korzyści z orzeczenia

Posiadając dokument uprawniający do zasiłku, w kwietniu 2026 roku możesz skorzystać również z:

  • Ulgi rehabilitacyjnej w PIT: Odliczenie wydatków na leki i osprzęt.
  • Karty parkingowej: Jeśli w orzeczeniu zaznaczono znaczne ograniczenie w poruszaniu się (symbol 03-L lub 11-I).
  • Dofinansowania z PFRON: Na sprzęty ułatwiające życie z chorobą.

FAQ – Najczęstsze pytania o zasiłek dla diabetyka

  1. Czy jeśli pracuję i dobrze zarabiam, mogę dostać zasiłek? Tak. Zasiłek pielęgnacyjny jest jednym z niewielu świadczeń w Polsce, w którym nie ma kryterium dochodowego. Twoje zarobki nie mają wpływu na decyzję o przyznaniu pieniędzy.
  2. Mam 40 lat i właśnie zdiagnozowano u mnie cukrzycę typu 1. Czy dostanę zasiłek? To zależy. Przepisy mówią, że osoba powyżej 16. roku życia może otrzymać zasiłek przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności tylko wtedy, gdy niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia. Jeśli zachorowałeś później, musiałbyś uzyskać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  3. Czy zasiłek pielęgnacyjny jest wypłacany bezterminowo? Nie zawsze. Świadczenie jest przyznawane na taki okres, na jaki wydano orzeczenie o niepełnosprawności. Jeśli orzeczenie masz "na stałe", zasiłek również będzie wypłacany bezterminowo. Jeśli na 2 lata - po tym czasie musisz ponownie stanąć na komisji.
  4. Co jest lepsze: dodatek pielęgnacyjny z ZUS czy zasiłek z gminy? Zdecydowanie dodatek z ZUS. W kwietniu 2026 roku jest on wyższy (wynosi ok. 330 zł, podczas gdy zasiłek to 215,84 zł). Pamiętaj jednak, że nie można pobierać obu naraz. Jeśli ZUS przyzna Ci dodatek, musisz niezwłocznie poinformować o tym gminę, by zaprzestała wypłaty zasiłku.
  5. Czy dziecko z cukrzycą automatycznie dostaje zasiłek? Prawie zawsze, o ile posiada orzeczenie o niepełnosprawności (bez określania stopnia, bo u dzieci do 16. roku życia stopni się nie orzeka). Ważne, by we wniosku o orzeczenie podkreślić konieczność stałego monitoringu glikemii i podawania insuliny.
  6. Czy zasiłek pielęgnacyjny jest opodatkowany? Nie. Kwota 215,84 zł to kwota "na rękę". Nie musisz jej wykazywać w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT) jako dochodu.
  7. Ile czeka się na pieniądze? Od momentu złożenia wniosku w urzędzie gminy (już z gotowym orzeczeniem), urząd ma zazwyczaj miesiąc na wydanie decyzji. Wypłata następuje najczęściej w tym samym miesiącu, w którym wydano decyzję, z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku.
Źródło: INFOR
Matury 2026 r. Dziś język polski na poziomie podstawowym. Dwie formuły egzaminu: 2023 i 2015
04 maja 2026

W poniedziałek rozpoczynają się matury. Przystąpi do nich prawie 345 000 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Wraz z nimi egzaminy będą zdawać abiturienci z wcześniejszych roczników. Na początek czeka ich pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Język angielski to najczęściej wybierany przez maturzystów, tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym. Na drugim miejscu jest matematyka, a na trzecim geografia (źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna).
Czynsze spadają, ale koszty najmu wciąż wysokie. Jak kształtują się stawki w miastach? [RAPORT]
03 maja 2026

Średnie stawki za wynajęcie mieszkania w sześciu największych miastach spadły - wynika z raportu Grupy Morizon-Gratka. Jednocześnie w górę poszły dodatkowe opłaty regulowane przez najemców, co sprawia, że całkowity koszt najmu pozostaje na zbliżonym poziomie.
Po majówce zmiana pogody. Można się spodziewać przymrozków
03 maja 2026

Po pięknej i słonecznej majówce czeka nas zdecydowanie bardziej dynamiczna pogoda. Wystąpią opady deszczu oraz burze - poinformował PAP synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczuk.
Kim jest Andrzej Poczobut?
03 maja 2026

Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi Andrzej Poczobut odebrał z rąk prezydenta Order Orła Białego. Poczobut był przez ponad pięć lat więziony przez reżim Alaksandra Łukaszenki. Został uwolniony pod koniec kwietnia.

Wędrówka w Tatrach może być ryzykowna - żmije aktywne. TPN ostrzega
03 maja 2026

Wraz ze wzrostem temperatury podczas majowego weekendu na tatrzańskich szlakach coraz częściej można spotkać żmije – ostrzega Tatrzański Park Narodowy (TPN). Na niżej położonych, nasłonecznionych terenach te jadowite węże wygrzewają się w promieniach słońca.
Od 1 maja 2026 r. wzrost dodatku dla wszystkich pracujących w nocy
03 maja 2026

Pracownicy zatrudnieni na umowach o pracę, w przypadku, gdy ich praca wykracza poza „urzędowe” godziny pracy, mogą sprawdzić, czy przysługuje im dodatek za w porze nocnej. Nie chodzi o to, by cała praca była wykonywana nocą. Wystarczy jedna godzina – która zgodnie z Kodeksem pracy – zaliczana jest do godzin pracy w porze nocnej, by otrzymać dodatek.
Droższe kredyty nie zniechęcają Polaków. Te mieszkania sprzedają się najlepiej
03 maja 2026

Pierwszy kwartał 2026 r. potwierdził silną aktywność na rynku kredytów hipotecznych – wynika z raportu Metrohouse i Credipass. Mimo stabilnych stóp procentowych NBP, napięcia na Bliskim Wschodzie podniosły koszty finansowania długoterminowego i negatywnie wpłynęły na zdolność kredytową klientów.
Nawet 8000 zł na deszczówkę dla właścicieli domów. Nabory mają ruszyć w wojewódzkich funduszach
03 maja 2026

Właściciele domów jednorodzinnych będą mogli otrzymać do 8000 zł dofinansowania na przydomowe instalacje do gromadzenia i wykorzystywania deszczówki. Program „Mikroretencja” ma być realizowany przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Nabory dla osób fizycznych zapowiedziano na II kwartał 2026 r.

Stadion Narodowy zmieni się w Olimpijski?
03 maja 2026

Zdaniem głównego projektanta Stadionu Narodowego modernizacja tego obiektu na potrzeby olimpijskie to bardziej opłacalna opcja niż budowa nowej areny. Wstępne analizy zakładają m.in. zwiększenie trybun do 80 tys. miejsc i budowę bieżni lekkoatletycznej, która po igrzyskach mogłaby zostać zdemontowana.
Pierwsza w Europie, druga na świecie. Dlaczego Konstytucja 3 Maja była przełomem
03 maja 2026

3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była próbą zreformowania państwa, zabezpieczała możliwość jego rozwoju, ale wkrótce pod naciskiem sąsiednich mocarstw została zablokowana.
