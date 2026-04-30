REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 290 zł co miesiąc. I tak do końca życia. Pieniądze dla seniorów, o które nie wnioskuje się w ZUS

290 zł co miesiąc. I tak do końca życia. Pieniądze dla seniorów, o które nie wnioskuje się w ZUS

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 kwietnia 2026, 09:43
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
emerytura, pieniądze, ZUS, emeryt, senior
290 zł co miesiąc. I tak do końca życia. Pieniądze dla seniorów, o które nie wnioskuje się w ZUS
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Emeryci w Polsce mogą liczyć na dodatkowy zastrzyk gotówki, który nie pochodzi z ZUS. Świadczenie ratownicze, bo o nim mowa, po marcowej waloryzacji wzrosło i trafia do kolejnych grup zasłużonych seniorów. Jakie warunki muszą spełnić byli strażacy i ratownicy, aby do połowy maja cieszyć się wyższą wypłatą? Oto szczegóły.

rozwiń >

Nowa kwota dodatku dla seniorów. Ile wynosi świadczenie?

Od marca 2026 roku wysokość świadczenia ratowniczego wynosi 288 zł miesięcznie. Co istotne, są to pieniądze przyznawane dożywotnio i całkowicie niezależnie od wysokości podstawowej emerytury. Środki te nie są wypłacane przez ZUS, lecz przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. Najbliższa tura przelewów zostanie zrealizowana już 15 maja.

REKLAMA

REKLAMA

Kto może otrzymać 288 zł? Kluczowy staż i wiek

Dodatek ten nie jest powszechny - to forma podziękowania dla osób, które przez lata dbały o bezpieczeństwo innych. Aby otrzymać pieniądze, należy wykazać się aktywnością w ochotniczych formacjach ratowniczych (głównie OSP, ale także TOPR i GOPR). Główne kryteria przyznawania środków:

  • Kobiety: wiek 60 lat i co najmniej 20 lat czynnej służby.
  • Mężczyźni: wiek 65 lat i co najmniej 25 lat czynnej służby.
  • Aktywność: potwierdzony udział w działaniach ratowniczych przynajmniej raz w każdym roku deklarowanego stażu.

Ważną informacją dla wielu osób będzie fakt, że staż nie musi być ciągły. Nawet jeśli w Twojej służbie zdarzały się przerwy, nadal możesz ubiegać się o dodatek, o ile suma lat się zgadza.

Uwaga na błąd we wniosku. Tu nie idź do ZUS!

Wiele osób traci czas, kierując zapytania do ZUS-u. Tymczasem formalności załatwia się w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej. Wniosek należy złożyć u komendanta powiatowego lub miejskiego PSP właściwego dla miejsca zamieszkania. Jak udowodnić staż? Zasady się różnią:

REKLAMA

  • Okres do 31 grudnia 2011 roku: Wymagane jest pisemne oświadczenie trzech świadków.
  • Okres od 1 stycznia 2012 roku: Potwierdzeniem są wyłącznie oficjalne rejestry i dokumentacja prowadzona przez PSP.

Co ważne, świadkiem nie może być Twój małżonek, rodzeństwo, dzieci ani wnuki. Co najmniej jeden ze świadków musi być osobą, która w okresie Twojej służby pełniła funkcje publiczne lub pracowała w administracji samorządowej (np. radny, sołtys, pracownik gminy).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Gdzie mieszka najwięcej uprawnionych?

Obecnie z dodatku korzysta około 118 tysięcy osób. Statystyki pokazują, że najwięcej beneficjentów zamieszkuje województwa: wielkopolskie, mazowieckie, lubelskie. Najmniejsze zainteresowanie odnotowuje się w regionach zachodnich (woj. lubuskie i zachodniopomorskie). Warto pamiętać, że prawo do pieniędzy przysługuje od miesiąca złożenia wniosku - im szybciej dopełnisz formalności, tym szybciej na Twoje konto wpłynie dodatkowe 288 zł.

Lista dokumentów - co zabrać do komendy PSP?

Zanim udasz się do Komendy Powiatowej lub Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, upewnij się, że masz przy sobie komplet dokumentów. Ich brak to najczęstsza przyczyna opóźnień w wypłacie pieniędzy.

  • Wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego - gotowy formularz zazwyczaj można pobrać na stronie internetowej lokalnej komendy PSP lub otrzymać na miejscu.
  • Dowód osobisty - do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości i wieku (60 lat dla kobiet / 65 lat dla mężczyzn).
  • Oświadczenie trzech świadków (dla stażu sprzed 2012 roku): musi być sporządzone według oficjalnego wzoru; przynajmniej jeden świadek musi pełnić funkcję publiczną (lub pełnić ją w czasie Twojej służby); podpisy świadków muszą być potwierdzone przez notariusza lub przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta (często w urzędzie gminy można to zrobić bezpłatnie).
  • Potwierdzenie udziału w akcjach (dla stażu po 2011 roku): Tutaj nie potrzebujesz świadków - komenda PSP sama zweryfikuje Twoje dane w Systemie Wspomagania Decyzji (SWD). Warto jednak znać orientacyjne lata swojej służby, by ułatwić urzędnikowi szukanie.
  • Numer rachunku bankowego - warto mieć go zapisanego na kartce, ponieważ we wniosku należy wskazać, gdzie MSWiA ma przelewać pieniądze.
  • Oświadczenie o braku pokrewieństwa - dokument potwierdzający, że Twoi świadkowie nie są Twoimi najbliższymi krewnymi.

Praktyczna wskazówka: Jeśli Twoja macierzysta jednostka OSP prowadzi własną kronikę lub posiada archiwalne wykazy wyjazdów, warto zrobić ich kserokopię i dołączyć do wniosku jako dokument wspomagający.

FAQ - najczęściej zadawane pytania. Co warto wiedzieć o świadczeniu ratowniczym?

  1. Czy dodatek ratowniczy jest opodatkowany? Zgodnie z najnowszymi przepisami, świadczenie ratownicze jest zwolnione z podatku dochodowego (PIT). Oznacza to, że kwota 288 zł trafia do seniora w pełnej wysokości ("na rękę").
  2. Czy muszę być na emeryturze, by dostać 288 zł? Nie. Głównym warunkiem jest osiągnięcie wieku (60/65 lat) oraz stażu. Świadczenie przysługuje niezależnie od tego, czy już pobierasz emeryturę z ZUS, czy jeszcze pracujesz zawodowo.
  3. Czy dodatek wpływa na inne świadczenia (np. 500+ dla seniora)? Nie. Świadczenie ratownicze nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do innych dodatków z pomocy społecznej czy świadczeń uzupełniających.
  4. Co jeśli nie mam dokumentacji z dawnych lat? Właśnie po to wprowadzono mechanizm potwierdzania stażu przez świadków dla okresów sprzed 2012 roku. Podpisy wiarygodnych osób (np. byłego komendanta, sołtysa) są traktowane jako pełnoprawny dowód.
  5. Czy kwota 288 zł będzie jeszcze rosnąć? Tak. Świadczenie ratownicze podlega corocznej waloryzacji w marcu, na takich samych zasadach jak emerytury i renty.

Ile wynosi świadczenie ratownicze od marca 2026 i kto je wypłaca?

Od marca 2026 roku wysokość świadczenia ratowniczego wynosi 288 zł miesięcznie. To świadczenie jest dożywotnie i niezależne od emerytury. Wypłaca je Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, a nie ZUS.

Jakie warunki wieku i stażu trzeba spełnić, by dostać 288 zł świadczenia ratowniczego?

Kobiety: 60 lat i co najmniej 20 lat czynnej służby. Mężczyźni: 65 lat i co najmniej 25 lat czynnej służby. W każdym roku stażu wymagany jest potwierdzony udział w działaniach ratowniczych; staż nie musi być ciągły.

Gdzie składa się wniosek o świadczenie ratownicze dla członków OSP, TOPR i GOPR?

Wniosek składa się w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej, u komendanta powiatowego lub miejskiego PSP właściwego dla miejsca zamieszkania. Nie należy kierować sprawy do ZUS.

Jak udowodnić staż sprzed 2012 roku przy świadczeniu ratowniczym?

Wymagane jest pisemne oświadczenie trzech świadków według oficjalnego wzoru. Świadkiem nie może być małżonek, rodzeństwo, dzieci ani wnuki; co najmniej jeden świadek musi pełnić funkcję publiczną lub pracować w administracji samorządowej. Podpisy potwierdza notariusz lub wójt/burmistrz/prezydent miasta.

Czy świadczenie ratownicze jest opodatkowane PIT?

Świadczenie ratownicze jest zwolnione z podatku dochodowego (PIT). Kwota 288 zł trafia do seniora w pełnej wysokości ("na rękę").

Powiązane
3600 zł dla emeryta. ZUS wskazuje na rekordowy trend. W 2026 roku seniorzy masowo wybierają tę drogę
3600 zł dla emeryta. ZUS wskazuje na rekordowy trend. W 2026 roku seniorzy masowo wybierają tę drogę
Rewolucja w 800 plus stała się faktem. Rząd wyznaczył datę, rodzice oniemieją. Co się zmieni?
Rewolucja w 800 plus stała się faktem. Rząd wyznaczył datę, rodzice oniemieją. Co się zmieni?
Dodatkowe 892 zł wpłynie na konto wraz z pensją. Nowe przepisy dają zarobić ambitnym
Dodatkowe 892 zł wpłynie na konto wraz z pensją. Nowe przepisy dają zarobić ambitnym
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
JPK_CIT 2026: do 31 lipca pierwsza wysyłka. Kogo dotyczy i co trzeba zrobić w maju
30 kwi 2026

Najwięksi podatnicy CIT i podatkowe grupy kapitałowe z rokiem kalendarzowym mają czas do 31 lipca 2026 r. na wysłanie pierwszego pliku JPK_KR_PD w ramach JPK_CIT. Przy przesuniętym roku podatkowym albo obrotowym termin trzeba liczyć indywidualnie – zasadą jest koniec siódmego miesiąca po zakończeniu roku. Maj jest więc ostatnim momentem na spokojne przygotowania: uporządkowanie danych, sprawdzenie systemów i zaplanowanie testowej wysyłki bez presji końcówki terminu.
Wszyscy pracownicy od 1 maja 2026 r. mają prawo do doliczenia do stażu pracy wcześniejszych zleceń i okresów prowadzenia działalności gospodarczej. Konieczne jest zaświadczenie z ZUS-u
30 kwi 2026

Jeżeli pracownik ma za sobą miesiące lub lata prowadzenia własnej działalności albo pracy na umowach zlecenia, to od 1 maja 2026 r. te okresy mogą oficjalnie powiększyć jego staż pracy u obecnego pracodawcy. Jednak w tym celu konieczne jest w uzyskanie z ZUS zaświadczenia potwierdzającego okresy ubezpieczenia. ZUS wyjaśnia jakie zatrudnienie można doliczyć do stażu pracy oraz jak złożyć wniosek aby uzyskać stosowne zaświadczenie.
Podatek od nadmiarowych zysków coraz bliżej. Minister wskazuje Orlen i miliardowe wpływy
30 kwi 2026

Rząd przyspiesza prace nad nową daniną dla firm korzystających na globalnych kryzysach. W grze są miliardy złotych, a na liście potencjalnych objętych podatkiem pojawia się Orlen.
Państwowa ziemia pod ochroną do 2036 r. Rolnicy zyskają łatwiejszy dostęp do gruntów
30 kwi 2026

Nowe przepisy wydłużają wstrzymanie sprzedaży państwowej ziemi rolnej i upraszczają procedury dla rolników. Dzierżawa pozostaje kluczową formą gospodarowania, a zakup mniejszych działek stanie się szybszy i łatwiejszy.

REKLAMA

Prawie milion Polaków nie dostanie rekompensaty za inflację - rząd zamyka sprawę książeczek mieszkaniowych, bo budżetu państwa na to nie stać
30 kwi 2026

Ministerstwo Rozwoju i Technologii odmówiło rozszerzenia waloryzacji środków na książeczkach mieszkaniowych. W odpowiedzi na sejmowy dezyderat resort stwierdził, że obecny system premii gwarancyjnych wystarczająco kompensuje utratę wartości oszczędności. Sprawę zamknięto, choć dotyczy niemal miliona obywateli.
Czy przekroczenie limitu 10 000 zł w jednym miesiącu powoduje stały obowiązek wystawiania faktur w KSeF?
30 kwi 2026

Wartość dokumentowanej fakturami sprzedaży oscyluje u podatnika w okolicach 10 000 zł. Czy jeżeli po 31 marca 2026 r. w jednym z miesięcy wartość takiej sprzedaży przekroczy tę kwotę, to podatnik będzie mógł nie wystawiać faktur ustrukturyzowanych w kolejnych miesiącach, w których wartość sprzedaży będzie niższa niż 10 000 zł?
Długie weekendy 2026. Jak zyskać nawet kilkanaście dni wolnego?
30 kwi 2026

Po majówce, przy odpowiednim rozplanowaniu urlopu, układ świąt w tym roku pozwoli na co najmniej czterodniowe wolne od pracy w czerwcu i listopadzie. Okazja na ponad dwutygodniowy odpoczynek będzie natomiast w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
ZUS przedsiębiorców w 2027 r. przekroczy 2000 zł miesięcznie
30 kwi 2026

Rząd przyjął założenia makroekonomiczne, które przełożą się na wyraźny wzrost składek ZUS dla przedsiębiorców. Już w 2027 r. tzw. duży ZUS może wynieść ponad 2 tys. zł miesięcznie, a łączne obciążenia przekroczą 2,5 tys. zł. To kolejny krok w trendzie, który w sześć lat podwoił wysokość składek.

REKLAMA

Rządowa pomoc dla seniorów. Już wiadomo, co się zmieni. Wiek 65 plus i waloryzowane kryterium dochodowe
30 kwi 2026

Pomoc już dla osób, które ukończyły 65 lat. Waloryzowane kryterium dochodowe i trzyletnie cykle programu. Co zmieniło się w planach rządu dotyczących bonu senioralnego? Choć wdrożenie rozwiązania się opóźnią, to są też dobre wiadomości.
Koniec z decyzjami o warunkach zabudowy dla wszystkich – rząd przyjął ustawę, która uwzględnia postulaty gmin, aby decyzje WZ nie były wydawane jedynie „w celu podwyższenia wartości nieruchomości”
30 kwi 2026

W dniu 14 kwietnia 2026 r. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, który od 1 stycznia 2027 r. wprowadza istotne ograniczenia w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy, a konkretnie – w zakresie podmiotów, które są uprawnione do uzyskania decyzji WZ. Projekt został następnie przekazany do Sejmu, gdzie spotkał się z uznaniem sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. To już kolejna (w ostatnim czasie) duża zmiana w zakresie zasad ustalania warunków zabudowy – od 1 stycznia 2026 r. bowiem nie uzyska się już bezterminowej decyzji o warunkach zabudowy.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA