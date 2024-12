Zakupy w sklepach internetowych: konieczność przedpłaty lub zapłaty zaliczki budzi dużą czujność kupujących

Ponad 85 proc. Polaków weryfikowało nieznanego sobie dostawcę usług lub sklep przed podjęciem decyzji zakupowej, jeśli wymagała ona wpłaty zaliczki lub płatności z góry. Sprawdzanie jest coraz łatwejsze dzięki nowym narzędziom, w tym aplikacjom smartfonowym.

Konsumenci coraz bardziej świadomie podchodzą do zakupów z przedpłatą lub takich, które wiążą się z dużym wydatkiem finansowym – wynika z badania „Jak kupują Polacy” zrealizowanego na zlecenie Kaczmarski Group.

REKLAMA

Zwolennicy e-zakupów coraz częściej weryfikują e-sklepy i sprzedawców

Popularne przysłowie mówi „mądry Polak po szkodzie”, tymczasem badanie przeprowadzone przez Kaczmarski Group pokazuje, że jednak „mądry Polak przed szkodą”. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 1065 konsumentów, którzy w ostatnim roku kupili produkty lub usługi płatne z góry bądź wymagające wpłaty zaliczki w firmie lub sklepie, których wcześniej nie znali.

Każda z tych osób mogła trafić na nierzetelnego przedsiębiorcę, ale aż 85 proc. z nich sprawdziło sprzedawcę przed podjęciem decyzji zakupowej. Taka wcześniejsza weryfikacja pozwala na ograniczenie ryzyka i zwiększenie bezpieczeństwa zakupu.

Sprawdzanie e-sprzedawców Sprawdzanie e-sprzedawców Materiały prasowe

Warto zwrócić uwagę, że młodsi Polacy są ostrożniejsi – w przedziale wiekowym 18-29 lat ponad 63 proc. deklaruje, że weryfikuje wszystkie nieznane firmy i sklepy przed zakupem, jeśli wymagają one zaliczki lub płatności z góry.

Wraz z wiekiem takich deklaracji jest mniej. Najrzadziej weryfikację wszystkich sprzedających deklarują respondenci w wieku 45-59 lat (niecałe 42 proc.).

Zakupy w sklepach internetowych są już powszechne: tak kupuje prawie każdy

Jak wynika z raportu Izby Gospodarki Elektronicznej „Omni-commerce. Kupuję wygodnie.” 77 proc. internautów swój ostatni zakup zrealizowało internetowo, a chociaż raz z kanału e-commerce skorzystało 100 proc. internautów.

Dlaczego sprawdzają Dlaczego sprawdzają Materiały prasowe



– O tym, że pośpiech nie popłaca, wie chyba każdy. Ale jak w dzisiejszym, pędzącym świecie znaleźć czas na przeglądanie setek opinii i przeprowadzenie naprawdę rzetelnej analizy? W DNA Kaczmarski Group wpisane są działania mające na celu zwiększanie ochrony i bezpieczeństwa finansowego naszych klientów, firm i konsumentów. Stąd pomysł wprowadzenia na rynek nowego narzędzia pod nazwą Sprawdzaj.pl – mówi Martin Kaczmarski, prezes zarządu Kaczmarski Group.

– Jest to pierwszy tego typu serwis internetowy w Polsce skierowany przede wszystkim do konsumentów. Za jego pomocą, na podstawie danych z ponad 50 źródeł, można w kilka minut wygenerować raport o dowolnej firmie zarejestrowanej w naszym kraju. Wspiera to proces decyzyjny i pozwala na szybką ocenę wiarygodności finansowej danego sklepu czy dostawcy, a tym samym ograniczenie ryzyka współpracy z nierzetelnymi podmiotami, a w efekcie strat finansowych – dodaje.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Konsument jak biznesmen: wie, że trzeba sprawdzać kontrahentów

REKLAMA

Sprawdzanie firm przed nawiązaniem współpracy jest nowością w segmencie konsumenckim, ale w transakcjach B2B jest powszechną praktyką, stosowaną przez przedsiębiorców od wielu lat. Tylko w ubiegłym roku polskie firmy pobrały z Krajowego Rejestru Długów 35,3 mln informacji gospodarczych o konsumentach i przedsiębiorcach. W tym roku, choć jeszcze się on nie skończył, pobranych zostało ponad 33,3 mln takich raportów. Z każdym rokiem ta liczba rośnie.

– Sprawdzanie kondycji finansowej kontrahenta przed nawiązaniem współpracy jest standardową procedurą praktykowaną w dużych firmach w celu ograniczenia ryzyka transakcyjnego. Coraz częściej raporty o kontrahentach i klientach pobierają także mniejsze przedsiębiorstwa i jednoosobowe działalności gospodarcze, bo one również, a może nawet w głównej mierze, są narażone na zatory płatnicze, co w konsekwencji prowadzi do utraty płynności finansowej – wyjaśnia Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Zdaniem ekspertów osoby fizyczne też powinny weryfikować dostawców usług i sprzedawców. Jest ku temu kilka powodów, na co wskazują sami uczestnicy badania „Jak kupują Polacy”: robienie zakupów na odległość – przez Internet lub telefon (51,7 proc.); upewnienie się, że firma lub sklep naprawdę istnieją (51 proc.); obawa przed nieotrzymaniem produktu lub usługi pomimo zrealizowania płatności (45 proc.).

– Co ciekawe, tylko 8,6 proc. uczestników naszego badania zadeklarowało, że sprawdziło wiarygodność firmy w przypadku dużej transakcji, jak np. zakup mieszkania, działki pod budowę czy samochodu. Może to wynikać z faktu, że transakcje te zazwyczaj realizujemy u dużych i znanych podmiotów, które mają wyrobioną renomę – dodaje Martin Kaczmarski.

– Okazuje się też, że nasza czujność zostaje uśpiona podczas zakupów na popularnych platformach e-commerce. Prawie 36 proc. badanych wskazało, że nie weryfikowało firmy bądź sprzedawcy przy okazji zakupów realizowanych za pośrednictwem dużych platform sprzedażowych. Sugeruje to, że udział znanego pośrednika w procesie zakupowym wpływa na poczucie bezpieczeństwa – dodaje.