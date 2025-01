Lipton, Tymbark, Coca-Cola, Żywiec Zdrój – po te napoje najchętniej sięgają konsumenci i je właśnie najczęściej można znaleźć na sklepowych półkach

Lokalizacja napojów na sklepowych półkach ma kluczowe znaczenie przy wyborze marek, po które najchętniej sięgamy. Wiedzą o tym handlowcy, a najaktywniej na wybory poprzez sposób ekspozycji napojów wpływają supermarkety i dyskonty.

Lipton, Tymbark, Coca-Cola, Żywiec Zdrój, to właśnie te marki napojów najczęściej mogliśmy zobaczyć w sklepach w drugiej połowie 2024 roku. Okazuje się, że w swoich kategoriach to właśnie one znacząco dominują nad pozostałymi.

Napoje to ważna część zakupów Polaków, fundamentalna dla obrotów sklepów i sieci handlowych

eLeader sprawdził, które marki zajmowały największą część sklepowych półek z napojami oraz które sieci sklepów miały najbardziej zdominowaną przez nie ekspozycję.

Woda, napoje gazowane, soki, gotowe herbaty – to niektóre z najpopularniejszych kategorii napojów, po jakie sięgają Polacy podczas zakupów. Które marki są jednak liderami każdej z tych kategorii?

Wody na półkach

Z badania eLeader wynika, że w każdej kategorii można wyróżnić po jednym liderze, który był zdecydowanie bardziej widoczny od swojej konkurencji. Wielu z nas pośpiesznie sięgając po napój ze sklepowej półki, mogła wybrać właśnie jego.

Na półkach z herbatą ready to drink był to Lipton, z napojów gazowanych najbardziej wyróżniała się Coca-Cola, a spośród soków najbardziej widoczny był Tymbark.

Natomiast najwięcej miejsca na półkach z wodą zajmował Żywiec Zdrój.

eLeader sprawdził także zdominowanie półek z napojami w największych sieciach spożywczych przez najbardziej widoczne marki.

– W związku z początkiem 2025 roku, postanowiliśmy zbadać sklepową półkę napojów, aby podsumować mijający okres na tym rynku. Analiza pokazała, że można wyodrębnić zdecydowanych liderów, którzy dominowali w swoich kategoriach, jednak niekoniecznie we wszystkich sklepach. Dzięki badaniu możemy też zobaczyć, jak wyglądał podział sklepowych ekspozycji napojów – mówi Iwona Puchacz-Wośko, analityk ekspozycji w eLeader.

Żywiec Zdrój, Cisowinka i Nałęczowianka najlepiej eksponowane wśród wód

Z badania przeprowadzonego przez eLeader wynika, że w drugim półroczu 2024 roku spośród wszystkich kategorii napojów najmniej zdominowana była półka z wodą. Aż 41,4 proc. tej półki zajmowały marki inne niż 5 dominujących. Prawie 28 proc. miejsca zajmował Żywiec Zdrój, będąc zdecydowanym liderem ekspozycji.

Aż o prawie 17 proc. mniejszą ekspozycję miała Cisowianka, która jest drugą najbardziej widoczną marką wody w sklepach. Inne marki, które znalazły się w najbardziej widocznej piątce w kategorii wody to Nałęczowianka (7,6 proc. ekspozycji), Muszynianka (6,5 proc.) i Muszyna Skarb Życia (5,8 proc.).

Lipton, NESTEA i FuzeTea z dominującą pozycją na półkach ice tea

Inaczej w drugiej połowie 2024 roku wyglądała półka z herbatami ready to drink, gdzie dało się zauważyć 3 najbardziej dominujące marki. Jedynie 18,1 proc. ekspozycji zajmowały herbaty marki innej niż 5 wiodących.

W tej grupie można wyróżnić jednego lidera, który całkowicie wyprzedził swoją konkurencję, czyli Lipton. Zajmował on 40,4 proc. ekspozycji herbat. Drugą najwidoczniejszą marką w tej kategorii jest NESTEA, do której należało 16,6 proc. półek. Innymi markami herbat, które wyróżniały się na sklepowej ekspozycji są FuzeTea (14,9 proc.), Herbapol (6,5 proc.) i Madam Hong (3,5 proc.).

– Nasze analizy pokazują, że w każdej kategorii napojów w ciągu drugiej połowy roku byli zdecydowani liderzy. To marki, które na pewno każdy z nas bardzo dobrze zna, jak Tymbark czy Coca-Cola. Niektóre z nich bardzo wyprzedziły swoją konkurencję, m.in. Lipton zajmuje aż o 23,8 proc. więcej miejsca w sklepach niż NESTEA, posiadająca drugą najsilniejszą ekspozycję w kategorii herbat ready to drink. Pokazuje to jak silną pozycję mieli w tym roku niektórzy liderzy – mówi Iwona Puchacz-Wośko.

Tymbark dominującą marką wśród soków a Coca-Cola wśród napojów gazowanych

W kategorii soków, nektarów i napojów silnym liderem jest Tymbark, zajmujący 28,6 proc. ekspozycji w ostatnim półroczu. Zajmował on największą część półek we wszystkich badanych sklepach oprócz Lidla.

Po nim najbardziej widoczny jest Hortex z 18,7 proc. udziałem na półkach, a następnie Kubuś z 14,5 proc. Innymi markami, które się wyróżniają są Fortuna, zajmująca 5,5 proc. ekspozycji i Dawtona, zajmująca 2 proc.

Natomiast w obszarze napojów gazowanych na półkach w ostatnim półroczu najbardziej widoczna była Coca-Cola, zajmująca 20,1 proc. ekspozycji i Pepsi z 17,1 proc. udziałem na półkach.

Supermarkety i dyskonty mają swoją politykę ekspozycji napojów

Najmniej zdominowaną przez liderów półkę w kategorii napojów w drugim półroczu 2024 roku miały Auchan, Intermarche, Dino i Leclerc.

Auchan miał najmniej zdominowaną półkę z herbatami- tylko 31,7 proc. ekspozycji zajmowała marka Lipton, która m.in. w Lidlu czy Aldi miała dla siebie aż ponad 90 proc. ekspozycji.

Z kolei półki z wodą najmniej zdominowane przez najbardziej widoczne marki w minionym półroczu były w Auchan i Leclerc. Udział żadnej z marek w ich ekspozycji nie przekraczał 21 proc.

Natomiast w kontekście soków, nektarów i napojów, najmniej zdominowane przez liderów półki miał Auchan, Intermarche i Dino. Tymbark, lider rynku, który zajmuje aż 42,7 proc. ekspozycji w Biedronce, w tych sieciach zajmował poniżej 27 proc. i jednocześnie żadna inna marka soków nie miała większego udziału niż 20 proc. na ich półkach.

Wśród marek napojów gazowanych najmniej zdominowane przez liderów półki miały Auchan, Kaufland, Intermarche, Dino i Leclerc. Udział żadnej marki na ich półkach nie przekroczył 19 proc.

– Analiza sklepowej półki pokazuje także, że są sieci sklepów, które nie postawiły na liderów w swojej kategorii. Znaczącą część półki często zajmuje inna marka, mniej widoczna w pozostałych sklepach. Przykładowo w Lidlu zamiast soków Tymbark znacznie częściej można spotkać soki Kubuś. Ta marka zajmuje w tej sieci aż 38,7 proc. półek. Z kolei w Dino zamiast najbardziej widocznej w pozostałych wody Żywiec Zdrój dominuje Muszyna Skarb Życia – podsumowuje Iwona Puchacz-Wośko.