Seniorzy po 60. roku życia, którzy wychowali troje dzieci, mogą znacząco obniżyć koszty zakupów w 2026. Wystarczy mieć te dwie karty
Codzienne zakupy potrafią pochłonąć znaczną część domowego budżetu, a ceny wielu produktów rosną w nowym roku. Mało kto wie, że osoby po 60. roku życia mogą realnie ograniczyć koszty zakupów, jeśli skorzystają z dwóch dostępnych w Polsce kart. Uprawniają one do zniżek w największych sieciach handlowych, ale też w lokalnych piekarniach, kawiarniach, aptekach i punktach usługowych. Sprawdzamy, jak zdobyć te dokumenty i gdzie dokładnie dają korzyści.
- Tańsze zakupy dla seniorów w 2026 roku?
- Karta Dużej Rodziny 2026 – kto może ją otrzymać?
- Jak wyrobić KDR?
- Ogólnopolska Karta Seniora 2026 – komu przysługuje?
- Jak uzyskać kartę OKS?
- Gdzie sprawdzić listę partnerów?
Tańsze zakupy dla seniorów w 2026 roku?
Wielu seniorów korzysta tylko z okazjonalnych promocji, które obowiązują przez kilka dni i często wymagają instalowania aplikacji. Tymczasem połączenie Karty Dużej Rodziny (KDR) oraz Ogólnopolskiej Karty Seniora (OKS) otwiera dostęp do stałych rabatów w tysiącach miejsc w całej Polsce.
Karta Dużej Rodziny dla osób, które wychowały troje dzieci. Zniżki obejmują największe markety – Auchan, Lidl, Carrefour, Kaufland, Selgros, Circle K, Orlen i wiele innych.
Ogólnopolska Karta Seniora dla osób po 60. roku życia. Działa w mniejszych, lokalnych przedsiębiorstwach – w piekarniach, cukierniach, aptekach i punktach usługowo-medycznych.
Karta Dużej Rodziny 2026 – kto może ją otrzymać?
Choć najczęściej kojarzy się z rodzinami wychowującymi małe dzieci, to zgodnie z ustawą z 5 grudnia 2014 r. przysługuje ona rodzicom, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – także jeśli są już dorosłe i samodzielne.
Co daje KDR? Zniżki w największych sieciach handlowych i usługowych, m.in.:
- Auchan
- Carrefour
- Lidl
- Kaufland
- Selgros
- Circle K
- Orlen
- sklepy odzieżowe, sportowe, apteki, księgarnie, optycy
Jak wyrobić KDR?
Wniosek można złożyć:
- w urzędzie gminy/miasta,
- online przez portal Emp@tia.
Czas oczekiwania zwykle wynosi od 3 do 14 dni. Forma elektroniczna jest bezpłatna, plastikowa najczęściej również.
Ogólnopolska Karta Seniora 2026 – komu przysługuje?
Ogólnopolską Kartę Seniora mogą otrzymać wszystkie osoby od 60. roku życia. To element programu „Gmina Przyjazna Seniorom”. Z karty korzystają zarówno mieszkańcy dużych miast, jak i mniejszych miejscowości.
Jakie zniżki daje OKS?
- od 5% do 30% rabatu w lokalnych sklepach,
- tańsze pieczywo, ciasta, wyroby cukiernicze,
- zniżki na usługi medyczne i rehabilitacyjne,
- niższe ceny w kawiarniach, cukierniach i punktach usługowych,
- bilety do kina i instytucji kultury.
Program obejmuje ok. 3 tys. partnerów w całym kraju.
Jak uzyskać kartę OKS?
Formularz można pobrać na stronie glosseniora.pl i złożyć w urzędzie gminy, jeśli przystąpiła do programu lub wysłać bezpośrednio do Stowarzyszenia MANKO.
Karta w gminach partnerskich jest darmowa, a poza programem może obowiązywać niewielka opłata członkowska.
Gdzie sprawdzić listę partnerów?
Pełne bazy punktów dostępne są online:
- KDR – oficjalna wyszukiwarka na stronie gov.pl,
- OKS – wyszukiwarka „Gmina Przyjazna Seniorom”.
