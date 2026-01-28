Nieświadoma zgoda, realne konsekwencje. Jak internet wyciąga pieniądze z naszego portfela [WYWIAD]

Jedno kliknięcie może kosztować więcej, niż się spodziewamy. Automatyczne odnowienia, płatności odroczone, subskrypcje i coraz sprytniejsze oszustwa z wykorzystaniem sztucznej inteligencji sprawiają, że nasze pieniądze są dziś narażone jak nigdy wcześniej. Anna Bichta, ekspertka ds. bezpieczeństwa finansów osobistych i twórczyni projektu Bezpieczne Złotówki, tłumaczy, czym jest „nieświadoma zgoda”, gdzie czają się finansowe pułapki w sieci i jakie proste nawyki mogą uchronić nas przed utratą kontroli nad domowym budżetem.

Klikasz "tak" i pieniądze znikają z konta

Czym jest „nieświadoma zgoda” i dlaczego to realne zagrożenie dla finansów? Co czyha w pozornie standardowych regulaminach, na które zgadzamy się jednym kliknięciem?

Anna Bichta: „Nieświadoma zgoda” to nic innego jak oświadczenie woli złożone w pośpiechu, bez pełnej świadomości jego skutków prawnych. Tak często trafiamy w sieci na formularze, ankiety czy usługi wymagające kliknięcia przycisku AKCEPTUJĘ, że niemal ich nie widzimy, klikamy, chcąc jak najszybciej osiągnąć cel. A przecież w świetle prawa to kliknięcie jest wiążące. Zarówno podczas zakładania konta w aplikacji, w formularzu zapisu na webinar czy podczas aktywacji dostępu do portalu z artykułami eksperckimi. Pod każdym formularzem znajdują się znane nam dobrze checkboxy, które musimy zaznaczyć, jeśli chcemy skorzystać z usługi. Kto z nas chciałby w takiej sytuacji czytać cały regulamin? Niestety to właśnie tam często ukryte są zapisy o automatycznym odnawianiu usług. W efekcie możemy nieświadomie zgodzić się na to, że po krótkim okresie próbnym system sam pobierze opłatę – na przykład z góry za cały rok.

REKLAMA

REKLAMA

Innym zagrożeniem są zgody na przekazywanie danych podmiotom trzecim, w tym firmom windykacyjnym czy do BIK. To, co wygląda jak zwykły formularz zapisu, może stać się podstawą do naliczania kosztów obsługi zadłużenia, o którym dowiadujemy się dopiero z wezwania do zapłaty. Może to skutkować wpisem do rejestru dłużników, nawet z powodu niewielkich zaległości w spłacie.

Ważne Dlatego przed wysłaniem formularza warto otworzyć regulamin i użyć skrótu Ctrl + F, wyszukując słowa takie jak „opłata”, „automatycznie” czy „odnowienie”. To szybki sposób na wyłapanie potencjalnych pułapek bez czytania dziesiątek stron tekstu. Szczególną ostrożność zachowujmy zawsze wtedy, gdy wymagane jest podanie danych płatniczych.

Sygnałem ostrzegawczym powinny być również regulaminy, które przewidują skomplikowaną procedurę rezygnacji - np. konieczność wysyłania listów, kontaktu z infolinią czy pisania maili. Jeśli już na starcie wyjście z umowy jest utrudnione lub nieprzejrzyste, warto rozważyć rezygnację z takiej usługi.

Automatyczne odnowienia, płatności odroczone, mikrokredyty – to z pozoru wygodne narzędzia, ale do czasu. Jakie jest ryzyko związane z korzystaniem z nich? Kiedy powinniśmy zachować większą czujność?

Największym ryzykiem jest tu utrata kontroli nad małymi wydatkami. Automatyczne odnowienia “usypiają” czujność – pojedyncza kwota rzędu 30 czy 40 zł miesięcznie nie wydaje się znacząca, ale przy kilku subskrypcjach tworzy się z tego pokaźna suma wyjęta z domowego budżetu. To, że nie akceptujemy każdorazowo płatności, z czasem możemy o nich nawet zapomnieć! Szczególna uważność wskazana jest zwłaszcza, jeśli usługa wymaga wpisania danych karty płatniczej już na etapie bezpłatnego okresu próbnego.

REKLAMA

Podobnie jest z płatnościami odroczonymi. To wygodne narzędzie, ale psychologicznie zdejmuje z nas ciężar natychmiastowego wydatku, co sprzyja impulsywnym zakupom – również tym małym, niskokwotowym. Kumulacja takich „drobnych” zobowiązań może nagle przerosnąć nasze możliwości spłaty w wyznaczonym terminie, co oznacza w praktyce konieczność spłaty kredytu na mniej korzystnych zasadach.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dobrym nawykiem jest ustawianie w telefonie przypomnienia na dwa dni przed końcem każdego okresu próbnego, co daje czas na rezygnację, zanim system pobierze pieniądze za kolejny miesiąc.

Pułapki subskrypcji

Jakie są największe pułapki subskrypcji? Dlaczego często płacimy za usługi, z których już dawno nie korzystamy?

Płatne subskrypcje oferują zwykle prosty i wygodny sposób zakupu, ale rezygnacja z nich potrafi być uciążliwa i nieintuicyjna. To celowa strategia biznesowa – aby zrezygnować z usługi trzeba np. wypełnić ankietę, zadzwonić na infolinię lub przeszukać aplikację, by znaleźć anulowanie płatności. Jeśli w danym momencie nie mamy do tego głowy, odkładamy decyzję „na jutro”, a licznik bije. Inną sprawą jest to, że nie monitorujemy tych transakcji. Wliczamy subskrypcje do opłat stałych i zapominamy o nich. W efekcie możemy od wielu miesięcy nie korzystać z platformy sreamingowej lub aplikacji do nauki języka, a opłata wciąż jest pobierana.

Prostym i skutecznym rozwiązaniem jest regularny - najlepiej zaplanowany w kalendarzu - przegląd historii transakcji na koncie. Taki nawyk pozwala szybko wychwycić zbędne opłaty i od razu z nich zrezygnować.

Znamy popularne metody „na wnuczka”, na „policjanta”. Sztuczna inteligencja sprawiła, że jeszcze prościej jest wpaść w sidła oszustów. Na co należy bardziej uważać?

Cyberoszuści coraz częściej sięgają po zaawansowane narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, jednak mechanizmy, którymi się posługują, pozostają niezmienne. Nadal bazują na wzbudzaniu strachu, presji czasu oraz wykorzystywaniu zaufania do autorytetów. Nowoczesne technologie pozwalają im tworzyć niezwykle realistyczne treści, które mogą zmylić każdego — niezależnie od wieku czy poziomu cyfrowych kompetencji. Przestępcy potrafią „sklonować” głos bliskiej osoby albo stworzyć fałszywe nagranie wideo, na którym znana postać rzekomo poleca podejrzaną inwestycję.

Ataki są skrupulatnie przygotowywane. Oszuści gromadzą informacje z mediów społecznościowych, fałszywych formularzy czy rozmów telefonicznych, podczas których podszywają się pod firmy lub instytucje. Dzięki temu scenariusze oszustw brzmią wiarygodnie i sprawiają wrażenie idealnie dopasowanych do konkretnej osoby.

Szczególną czujność należy zachować zawsze wtedy, gdy w rozmowie telefonicznej, wiadomości e-mail lub na komunikatorze pojawia się żądanie lub prośba o przekazanie pieniędzy, sprawa przedstawiana jest jako pilna, a jej zignorowanie ma rzekomo prowadzić do poważnych konsekwencji — takich jak kara finansowa czy zagrożenie zdrowia lub życia bliskiej osoby. Jeśli więc dzwoni „córka” z prośbą o natychmiastowy przelew, najlepszym rozwiązaniem jest zakończenie rozmowy i samodzielne oddzwonienie na znany numer telefonu.

Taką samą zasadę należy stosować w przypadku kontaktu od „pracownika banku” informującego o podejrzanym przelewie, policjanta domagającego się opłaty za zaległy mandat czy firmy oferującej wyjątkowo atrakcyjne dofinansowanie, na przykład do okularów. Scenariuszy oszustw jest wiele, dlatego weryfikacja informacji innym kanałem niż ten, przez który nawiązano kontakt, pozostaje jedną z najskuteczniejszych metod ochrony.

Przykład Dodatkowym zabezpieczeniem może być ustalenie z bliskimi tzw. rodzinnego hasła bezpieczeństwa — prostego słowa lub zwrotu, o które zapytamy w razie podejrzanego telefonu. Pozwala to szybko zdemaskować oszusta, nawet wtedy, gdy jego głos brzmi identycznie jak głos kogoś z rodziny.

Dlaczego zadłużenie online bywa bardziej „podstępne” niż tradycyjny kredyt? Kiedy właściwie klient trafia do BIK?

Zadłużenie online bywa szczególnie podstępne ze względu na tzw. „cyfrowy dystans”. W tradycyjnym banku podpisujemy stos dokumentów, co naturalnie buduje poczucie powagi sytuacji. W internecie ten sam skutek prawny może wywołać jedno, pozornie nieistotne przesunięcie suwaka w aplikacji. Warto pamiętać, że popularne płatności odroczone — w przypadku braku terminowej spłaty — stają się kredytem obciążonym odsetkami.

Co więcej, klient trafia do BIK znacznie szybciej, niż może się spodziewać. Każda instytucja finansowa ma obowiązek raportować informacje o naszych zobowiązaniach. Nawet niewielka zaległość w spłacie raty za zakupy „0%” może skutkować negatywnym wpisem, który w przyszłości zablokuje nam dostęp do innych form finansowania, na przykład kredytu hipotecznego.Aby trzymać rękę na pulsie, warto raz na pół roku pobrać raport BIK na swój temat. Dzięki temu możemy upewnić się, że żadna zapomniana rata na kilkadziesiąt złotych nie obniża naszej wiarygodności finansowej.

Jak chronić pieniądze

Czy budowanie dobrych nawyków w internecie rzeczywiście działa? Jakie proste sposoby mogą nas uchronić przed oszustwem, „uciekaniem pieniędzy”?

Zdecydowanie tak. Ochrona przed cyberoszustwami opiera się na wypracowaniu dobrych nawyków poruszania się w sieci, świadomości technik stosowanych przez oszustów i czujności w sprawach związanych z finansami. Uważność i spokój to tarcze ochronne – zanim podejmiemy decyzję, popatrzmy na sytuację z dystansu. Dajmy sobie czas na zastanowienie, konsultację z bliskimi, weryfikację w sieci. Emocje, pośpiech czy “super okazja” to nie najlepsi doradcy.

Eksperci radzą, że przed podjęciem decyzji finansowej warto zastosować pauzę decyzyjną, która sprowadza się do kilku prostych kroków:

S (stop) — Stój – zatrzymaj się, przerwij wszelkie działania, nie podejmuj żadnych decyzji.

T (time) — Daj sobie czas i poczuj swoje emocje – czy to euforia, strach przed stratą?

O (observe) — Obserwuj – popatrz na to z innej perspektywy, przeszukaj internet, sprawdź inne źródła.

P (peer) — Porozmawiaj z bliską osobą, zasięgnij porady specjalisty, eksperta.

Ochrona pieniędzy w cyfrowym świecie nie wymaga zaawansowanej wiedzy technicznej, a bezpieczeństwo naszych danych i finansów tkwi w codziennych nawykach i edukacji w gronie najbliższych. Dlatego serdecznie polecam odwiedzenie portalu bezpiecznezlotówki.pl. Portal powstał w ramach kampanii „Bezpieczne Złotówki” prowadzonej przez Fundację THINK! ze środków Funduszu Edukacji Finansowej, którego dysponentem jest Minister Finansów i Gospodarki Celem. Celem akcji jest podniesienie świadomości mieszkańców Polski nt. cyberbezpieczeństwa finansowego – tak, by każdy potrafił rozpoznać zagrożenie, chronić swoje dane i pieniądze i podejmować bezpieczne decyzje w sieci.

Na stronie www.bezpiecznezlotowki.pl można znaleźć setki materiałów: artykułów poradnikowych, quizów, animacji, filmów dostosowanych do różnych grup wiekowych. Wśród nich szczególną popularnością cieszą się Human Stories – prawdziwe historie osób – oraz materiały ekspertów, którzy wyjaśniają metody działań oszustów oraz pokazują, jak skutecznie się chronić.