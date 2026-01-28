REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zakupy » Nieświadoma zgoda, realne konsekwencje. Jak internet wyciąga pieniądze z naszego portfela [WYWIAD]

Nieświadoma zgoda, realne konsekwencje. Jak internet wyciąga pieniądze z naszego portfela [WYWIAD]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 stycznia 2026, 09:58
Nieświadoma zgoda, realne konsekwencje. Jak internet wyciąga pieniądze z naszego portfela
Nieświadoma zgoda, realne konsekwencje. Jak internet wyciąga pieniądze z naszego portfela
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jedno kliknięcie może kosztować więcej, niż się spodziewamy. Automatyczne odnowienia, płatności odroczone, subskrypcje i coraz sprytniejsze oszustwa z wykorzystaniem sztucznej inteligencji sprawiają, że nasze pieniądze są dziś narażone jak nigdy wcześniej. Anna Bichta, ekspertka ds. bezpieczeństwa finansów osobistych i twórczyni projektu Bezpieczne Złotówki, tłumaczy, czym jest „nieświadoma zgoda”, gdzie czają się finansowe pułapki w sieci i jakie proste nawyki mogą uchronić nas przed utratą kontroli nad domowym budżetem.

Klikasz "tak" i pieniądze znikają z konta

Czym jest „nieświadoma zgoda” i dlaczego to realne zagrożenie dla finansów? Co czyha w pozornie standardowych regulaminach, na które zgadzamy się jednym kliknięciem?

Anna Bichta: „Nieświadoma zgoda” to nic innego jak oświadczenie woli złożone w pośpiechu, bez pełnej świadomości jego skutków prawnych. Tak często trafiamy w sieci na formularze, ankiety czy usługi wymagające kliknięcia przycisku AKCEPTUJĘ, że niemal ich nie widzimy, klikamy, chcąc jak najszybciej osiągnąć cel. A przecież w świetle prawa to kliknięcie jest wiążące. Zarówno podczas zakładania konta w aplikacji, w formularzu zapisu na webinar czy podczas aktywacji dostępu do portalu z artykułami eksperckimi. Pod każdym formularzem znajdują się znane nam dobrze checkboxy, które musimy zaznaczyć, jeśli chcemy skorzystać z usługi. Kto z nas chciałby w takiej sytuacji czytać cały regulamin? Niestety to właśnie tam często ukryte są zapisy o automatycznym odnawianiu usług. W efekcie możemy nieświadomie zgodzić się na to, że po krótkim okresie próbnym system sam pobierze opłatę – na przykład z góry za cały rok.

REKLAMA

REKLAMA

Innym zagrożeniem są zgody na przekazywanie danych podmiotom trzecim, w tym firmom windykacyjnym czy do BIK. To, co wygląda jak zwykły formularz zapisu, może stać się podstawą do naliczania kosztów obsługi zadłużenia, o którym dowiadujemy się dopiero z wezwania do zapłaty. Może to skutkować wpisem do rejestru dłużników, nawet z powodu niewielkich zaległości w spłacie.

Ważne

Dlatego przed wysłaniem formularza warto otworzyć regulamin i użyć skrótu Ctrl + F, wyszukując słowa takie jak „opłata”, „automatycznie” czy „odnowienie”. To szybki sposób na wyłapanie potencjalnych pułapek bez czytania dziesiątek stron tekstu. Szczególną ostrożność zachowujmy zawsze wtedy, gdy wymagane jest podanie danych płatniczych.

Sygnałem ostrzegawczym powinny być również regulaminy, które przewidują skomplikowaną procedurę rezygnacji - np. konieczność wysyłania listów, kontaktu z infolinią czy pisania maili. Jeśli już na starcie wyjście z umowy jest utrudnione lub nieprzejrzyste, warto rozważyć rezygnację z takiej usługi.

Automatyczne odnowienia, płatności odroczone, mikrokredyty – to z pozoru wygodne narzędzia, ale do czasu. Jakie jest ryzyko związane z korzystaniem z nich? Kiedy powinniśmy zachować większą czujność?

Największym ryzykiem jest tu utrata kontroli nad małymi wydatkami. Automatyczne odnowienia “usypiają” czujność – pojedyncza kwota rzędu 30 czy 40 zł miesięcznie nie wydaje się znacząca, ale przy kilku subskrypcjach tworzy się z tego pokaźna suma wyjęta z domowego budżetu. To, że nie akceptujemy każdorazowo płatności, z czasem możemy o nich nawet zapomnieć! Szczególna uważność wskazana jest zwłaszcza, jeśli usługa wymaga wpisania danych karty płatniczej już na etapie bezpłatnego okresu próbnego.

REKLAMA

Podobnie jest z płatnościami odroczonymi. To wygodne narzędzie, ale psychologicznie zdejmuje z nas ciężar natychmiastowego wydatku, co sprzyja impulsywnym zakupom – również tym małym, niskokwotowym. Kumulacja takich „drobnych” zobowiązań może nagle przerosnąć nasze możliwości spłaty w wyznaczonym terminie, co oznacza w praktyce konieczność spłaty kredytu na mniej korzystnych zasadach.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dobrym nawykiem jest ustawianie w telefonie przypomnienia na dwa dni przed końcem każdego okresu próbnego, co daje czas na rezygnację, zanim system pobierze pieniądze za kolejny miesiąc.

Pułapki subskrypcji

Jakie są największe pułapki subskrypcji? Dlaczego często płacimy za usługi, z których już dawno nie korzystamy?

Płatne subskrypcje oferują zwykle prosty i wygodny sposób zakupu, ale rezygnacja z nich potrafi być uciążliwa i nieintuicyjna. To celowa strategia biznesowa – aby zrezygnować z usługi trzeba np. wypełnić ankietę, zadzwonić na infolinię lub przeszukać aplikację, by znaleźć anulowanie płatności. Jeśli w danym momencie nie mamy do tego głowy, odkładamy decyzję „na jutro”, a licznik bije. Inną sprawą jest to, że nie monitorujemy tych transakcji. Wliczamy subskrypcje do opłat stałych i zapominamy o nich. W efekcie możemy od wielu miesięcy nie korzystać z platformy sreamingowej lub aplikacji do nauki języka, a opłata wciąż jest pobierana.

Prostym i skutecznym rozwiązaniem jest regularny - najlepiej zaplanowany w kalendarzu - przegląd historii transakcji na koncie. Taki nawyk pozwala szybko wychwycić zbędne opłaty i od razu z nich zrezygnować.

Znamy popularne metody „na wnuczka”, na „policjanta”. Sztuczna inteligencja sprawiła, że jeszcze prościej jest wpaść w sidła oszustów. Na co należy bardziej uważać?

Cyberoszuści coraz częściej sięgają po zaawansowane narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, jednak mechanizmy, którymi się posługują, pozostają niezmienne. Nadal bazują na wzbudzaniu strachu, presji czasu oraz wykorzystywaniu zaufania do autorytetów. Nowoczesne technologie pozwalają im tworzyć niezwykle realistyczne treści, które mogą zmylić każdego — niezależnie od wieku czy poziomu cyfrowych kompetencji. Przestępcy potrafią „sklonować” głos bliskiej osoby albo stworzyć fałszywe nagranie wideo, na którym znana postać rzekomo poleca podejrzaną inwestycję.

Ataki są skrupulatnie przygotowywane. Oszuści gromadzą informacje z mediów społecznościowych, fałszywych formularzy czy rozmów telefonicznych, podczas których podszywają się pod firmy lub instytucje. Dzięki temu scenariusze oszustw brzmią wiarygodnie i sprawiają wrażenie idealnie dopasowanych do konkretnej osoby.

Szczególną czujność należy zachować zawsze wtedy, gdy w rozmowie telefonicznej, wiadomości e-mail lub na komunikatorze pojawia się żądanie lub prośba o przekazanie pieniędzy, sprawa przedstawiana jest jako pilna, a jej zignorowanie ma rzekomo prowadzić do poważnych konsekwencji — takich jak kara finansowa czy zagrożenie zdrowia lub życia bliskiej osoby. Jeśli więc dzwoni „córka” z prośbą o natychmiastowy przelew, najlepszym rozwiązaniem jest zakończenie rozmowy i samodzielne oddzwonienie na znany numer telefonu.

Taką samą zasadę należy stosować w przypadku kontaktu od „pracownika banku” informującego o podejrzanym przelewie, policjanta domagającego się opłaty za zaległy mandat czy firmy oferującej wyjątkowo atrakcyjne dofinansowanie, na przykład do okularów. Scenariuszy oszustw jest wiele, dlatego weryfikacja informacji innym kanałem niż ten, przez który nawiązano kontakt, pozostaje jedną z najskuteczniejszych metod ochrony.

Przykład

Dodatkowym zabezpieczeniem może być ustalenie z bliskimi tzw. rodzinnego hasła bezpieczeństwa — prostego słowa lub zwrotu, o które zapytamy w razie podejrzanego telefonu. Pozwala to szybko zdemaskować oszusta, nawet wtedy, gdy jego głos brzmi identycznie jak głos kogoś z rodziny.

Dlaczego zadłużenie online bywa bardziej „podstępne” niż tradycyjny kredyt? Kiedy właściwie klient trafia do BIK?

Zadłużenie online bywa szczególnie podstępne ze względu na tzw. „cyfrowy dystans”. W tradycyjnym banku podpisujemy stos dokumentów, co naturalnie buduje poczucie powagi sytuacji. W internecie ten sam skutek prawny może wywołać jedno, pozornie nieistotne przesunięcie suwaka w aplikacji. Warto pamiętać, że popularne płatności odroczone — w przypadku braku terminowej spłaty — stają się kredytem obciążonym odsetkami.

Co więcej, klient trafia do BIK znacznie szybciej, niż może się spodziewać. Każda instytucja finansowa ma obowiązek raportować informacje o naszych zobowiązaniach. Nawet niewielka zaległość w spłacie raty za zakupy „0%” może skutkować negatywnym wpisem, który w przyszłości zablokuje nam dostęp do innych form finansowania, na przykład kredytu hipotecznego.Aby trzymać rękę na pulsie, warto raz na pół roku pobrać raport BIK na swój temat. Dzięki temu możemy upewnić się, że żadna zapomniana rata na kilkadziesiąt złotych nie obniża naszej wiarygodności finansowej.

Jak chronić pieniądze

Czy budowanie dobrych nawyków w internecie rzeczywiście działa? Jakie proste sposoby mogą nas uchronić przed oszustwem, „uciekaniem pieniędzy”?

Zdecydowanie tak. Ochrona przed cyberoszustwami opiera się na wypracowaniu dobrych nawyków poruszania się w sieci, świadomości technik stosowanych przez oszustów i czujności w sprawach związanych z finansami. Uważność i spokój to tarcze ochronne – zanim podejmiemy decyzję, popatrzmy na sytuację z dystansu. Dajmy sobie czas na zastanowienie, konsultację z bliskimi, weryfikację w sieci. Emocje, pośpiech czy “super okazja” to nie najlepsi doradcy.

Eksperci radzą, że przed podjęciem decyzji finansowej warto zastosować pauzę decyzyjną, która sprowadza się do kilku prostych kroków:

S (stop) — Stój – zatrzymaj się, przerwij wszelkie działania, nie podejmuj żadnych decyzji.

T (time) — Daj sobie czas i poczuj swoje emocje – czy to euforia, strach przed stratą?

O (observe) — Obserwuj – popatrz na to z innej perspektywy, przeszukaj internet, sprawdź inne źródła.

P (peer) — Porozmawiaj z bliską osobą, zasięgnij porady specjalisty, eksperta.

Ochrona pieniędzy w cyfrowym świecie nie wymaga zaawansowanej wiedzy technicznej, a bezpieczeństwo naszych danych i finansów tkwi w codziennych nawykach i edukacji w gronie najbliższych. Dlatego serdecznie polecam odwiedzenie portalu bezpiecznezlotówki.pl. Portal powstał w ramach kampanii „Bezpieczne Złotówki” prowadzonej przez Fundację THINK! ze środków Funduszu Edukacji Finansowej, którego dysponentem jest Minister Finansów i Gospodarki Celem. Celem akcji jest podniesienie świadomości mieszkańców Polski nt. cyberbezpieczeństwa finansowego – tak, by każdy potrafił rozpoznać zagrożenie, chronić swoje dane i pieniądze i podejmować bezpieczne decyzje w sieci.

Na stronie www.bezpiecznezlotowki.pl można znaleźć setki materiałów: artykułów poradnikowych, quizów, animacji, filmów dostosowanych do różnych grup wiekowych. Wśród nich szczególną popularnością cieszą się Human Stories – prawdziwe historie osób – oraz materiały ekspertów, którzy wyjaśniają metody działań oszustów oraz pokazują, jak skutecznie się chronić.

oprac. Kinga Olszacka
Powiązane
Taki sposób na oszczędzanie robi teraz wielką furorę. Jest lepszy od lokaty w banku? Zyski przekraczają... 50 procent
Taki sposób na oszczędzanie robi teraz wielką furorę. Jest lepszy od lokaty w banku? Zyski przekraczają... 50 procent
Jak skutecznie zrezygnować z subskrypcji?
Jak skutecznie zrezygnować z subskrypcji?
Teraz płatności odroczone także przy zakupach dla firmy
Teraz płatności odroczone także przy zakupach dla firmy
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Komu przysługuje 12 000 zł na dziecko w 2026 roku? Sprawdź zasady świadczenia rodzicielskiego
28 sty 2026

Pojawienie się nowego członka rodziny to spore wyzwanie finansowe. O ile osoby zatrudnione na umowę o pracę mogą liczyć na zasiłek macierzyński, o tyle studenci, bezrobotni czy wykonawcy umów o dzieło często zostają bez wsparcia. To właśnie z myślą o nich powstało świadczenie rodzicielskie, znane powszechnie jako "kosiniakowe", które wypełnia tę lukę w domowym budżecie. Oto szczegóły.

Mandat karny za niezaszczepienie dziecka i e-rejestr szczepień. GIS bierze się za rodziców, którzy nie poddają dzieci szczepieniom ochronnym
28 sty 2026

W wywiadzie udzielonym Polskiej Agencji Prasowej – Główny Inspektor Sanitarny (GIS) Paweł Grzesiowski, poinformował o zmianach, jakie mają zostać wprowadzone w systemie nadzoru nad obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi dzieci. Mandat karny, zamiast archaicznej grzywny administracyjnej oraz cyfryzacja kart obowiązkowych szczepień, mają zmniejszyć liczbę uchyleń od obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci, których dopuszczają się rodzice.
Prawie 700 złotych co miesiąc z ZUS. Dochód i wiek nie mają znaczenia. Nie wszyscy wiedzą o tym dodatku. Jak to załatwić?
28 sty 2026

To świadczenie trafia do tych, którzy wcześnie stracili oboje rodziców. Specjalny dodatek jest co roku podnoszony wraz z waloryzacją rent. Choć ostatnia podwyżka nie była wysoka, dla uprawnionych ma realne znaczenie, bo takich sytuacjach liczy się bowiem każda złotówka. Ile wynosi dziś ten dodatek i o jaką kwotę można wystąpić?
Wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkań dla potrzeb niepełnosprawnych można odliczyć w PIT. Klimatyzacja, ogrzewanie, okna, podłogi, wyposażenie łazienki, kuchni i inne
28 sty 2026

Wydatki na przedmioty, urządzenia, czy nawet roboty budowlane ułatwiające życie niepełnosprawnym można odliczyć w PIT. Brzmi to trochę jak bajka ale wynika wprost z przepisów ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (ustawa o PIT). Ta ulga podatkowa przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami jest potocznie nazywana ulgą rehabilitacyjną. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej od lat w swoich urzędowych interpretacjach podatkowych wskazuje jakie przedmioty i urządzenia – w jakich konkretnych sytuacjach i pod jakimi warunkami – można odliczyć w ramach tej ulgi. W tym artykule zajmiemy się w szczególności wydatkami na adaptacje i wyposażenie mieszkań lub domów mieszkalnych dla potrzeb wynikających z niepełnosprawności podatników lub osób przez podatników utrzymywanych.

REKLAMA

Kredyty z WIBOR przed TSUE. Trybunał 12 lutego prawdopodobnie potwierdzi dotychczasową linię orzeczniczą sądów
27 sty 2026

W polskiej debacie publicznej od miesięcy trwa ożywiona dyskusja wokół wskaźnika WIBOR. Emocje, podsycane często przez narrację części kancelarii prawnych, przesłaniają fundamentalne fakty dotyczące stabilności sektora bankowego i logiki funkcjonowania rynku kapitałowego i samego wskaźnika. Tymczasem dotychczasowa praktyka orzecznicza jest jednoznaczna: zapadło ponad 150 prawomocnych wyroków i w żadnym z nich sądy nie podzieliły zarzutów wobec WIBOR-u. Oczekiwany 12 lutego 2026 r. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej prawdopodobnie potwierdzi tę linię, przywracając racjonalność w debacie publicznej i chroniąc zasadę pewności prawa.

W 2026 r. 2 wnioski o świadczenie wychowawcze na dziecko? Czasami to możliwe
27 sty 2026

Jeśli dziecko przyszło na świat w pierwszych miesiącach roku, to rodzice składają wnioski o świadczenie 800 plus na stary i nowy okres świadczeniowy. W przypadku opieki naprzemiennej, wniosek składa zarówno mama, jak i tata. Jednak wtedy otrzymują oni świadczenie w wysokości 400 zł miesięcznie. Kiedy ZUS rozpocznie nabór na nowy okres świadczeniowy?
Ile zostanie z ulgi na dziecko, jeśli podatnik jest objęty egzekucją? Sprawdź, jaką część może zabrać komornik
28 sty 2026

Świadczenia na rzecz dzieci zazwyczaj podlegają szczególnej ochronie. Jednak czy zasada ta dotyczy również zwrotu podatku z tytułu rozliczenia ulgi prorodzinnej nazywanej potocznie ulgą na dziecko? Sprawdź, jaką część zwrotu może w takim przypadku zająć komornik.
Komunikat ZUS: od lutego zmiany w 800+ dla obywateli Ukrainy
27 sty 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował w komunikacie z 27 stycznia 2026 r., że od 1 lutego 2026 r. zmienią się zasady wypłaty świadczenia 800+ dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR. Nowe przepisy obejmą około 150 tys. osób, które będą miały obowiązek ponownie złożyć wniosek oraz spełnić warunek aktywności zawodowej.

REKLAMA

Na początku roku warto dopilnować tych spraw, by nie tracić co miesiąc na podatku. Dotyczy każdego pracownika i zleceniobiorcy
27 sty 2026

Pracownicy i zleceniobiorcy, mimo że w trakcie roku nie muszą sami odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, mogą wpłynąć na wysokość przelewu, który wpłynie na ich konta, składając niezbędne wnioski i oświadczenia podatkowe. Jak to zrobić?
14 lutego jak 15 sierpnia – nowe święto państwowe, ale czy również dzień wolny od pracy w 2026 r.?
28 sty 2026

11 lutego 2025 r. weszła w życie ustawa, będąca inicjatywą poselską Klub Parlamentarnego Koalicja Obywatelska, która wprowadziła nowe święto państwowe, przypadające na dzień 14 lutego. Czy – zgodnie z ww. przepisami – jest to jednak również dzień wolny od pracy dla Polaków?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA