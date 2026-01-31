REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Zakupy » W Polsce też będą ograniczenia wiekowe w dostępie do Facebooka i innych social mediów?

W Polsce też będą ograniczenia wiekowe w dostępie do Facebooka i innych social mediów?

31 stycznia 2026, 14:13
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Facebook będzie dozwolony od lat osiemnastu?
W Polsce nie ma jeszcze ograniczeń wiekowych w dostępie do Facebooka i innych social mediów, ale rozważane jest ich wprowadzenie
Informacja prasowa20.01.2026 r.Social media pod kontrolą? Ograniczenia wiekowe zmieniają dziecięcy świat onlineWieczór, telefony w dłoniach, kolejne filmiki przesuwane bez końca. Dla wielu nastolatków na całym świecie to codzienność. W Australii i Danii prawo próbuje ją zmienić – dzieci i młodzież poniżej określonego wieku nie mogą korzystać z mediów społecznościowych.

Celem jest ochrona ich zdrowia psychicznego. Pytanie jednak, czy takie zakazy faktycznie działają, czy tylko generują nowe frustracje. I czy Polska pójdzie tą samą drogą?

Ograniczony dostęp do social mediów: jak to wygląda zagranicą

W Australii w 2024 roku przyjęto ustawę Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act, podnoszącą minimalny wiek do korzystania z social mediów do 16 lat.
Platformy takie jak TikTok, Instagram, Facebook, YouTube czy Snapchat muszą dezaktywować konta osób poniżej tego wieku lub uniemożliwić ich zakładanie, a za brak działań grożą kary do 50 mln dolarów australijskich.

W praktyce oznacza to, że platformy mają obowiązek podejmować „rozsądne kroki” weryfikujące wiek użytkownika – nie wystarczy podać datę urodzenia przy rejestracji. Metody mogą obejmować analizę informacji kontekstowych (np. numer telefonu, adres IP, dane systemowe), weryfikację przez zewnętrznych dostawców (np. przesłanie dokumentu tożsamości lub selfie do analizy) oraz modele behawioralne, które sygnalizują prawdopodobny wiek użytkownika.
Prawo nie wymusza jednak korzystania z rządowego Digital ID – platformy mogą oferować taką opcję, ale odpowiedzialność za skuteczną weryfikację spoczywa na nich, a nie na dzieciach czy rodzicach.
Celem ustawodawcy jest pogodzenie ochrony dzieci z prywatnością użytkowników i zapewnienie, że serwisy społecznościowe podejmują realne działania, by młodzi ludzie nie mieli kont, zanim osiągną wymagany wiek.

Dania wprowadza podobne ograniczenia – dzieci poniżej 15 roku życia nie będą mogły korzystać z wybranych platform, przy czym rodzice mogą wyrazić zgodę dla dzieci od 13 roku życia.
W Europie Francja, Hiszpania i Grecja lobbują za ujednoliceniem minimalnego wieku w UE.

Dlaczego rządy decydują się na ograniczenia wiekowe w dostępie do social mediów

Badania pokazują, że intensywne korzystanie z mediów społecznościowych może zwiększać ryzyko depresji, lęku i problemów ze snem, a także obniżać poczucie własnej wartości u młodych ludzi.
Nastolatki codziennie konfrontują się z idealizowanymi obrazami życia rówieśników i influencerów, a algorytmy – zamiast chronić – często pogłębiają tę presję, podsyłając treści, które wymykają się realnej kontroli dorosłych.
– Dzieci i młodzież są w okresie życia, w którym ich mózg jest bardzo wrażliwy na bodźce i nagrody. Social media dają natychmiastową gratyfikację, a jednocześnie wywołują presję porównywania się do innych. Gdy nastolatek nie radzi sobie z tymi bodźcami, może odczuwać lęk, frustrację i obniżone poczucie własnej wartości. Wprowadzenie ograniczeń wiekowych może stworzyć przestrzeń, w której młody człowiek ma szansę rozwijać swoją tożsamość poza ekranem. – tłumaczy Katarzyna Lisowska-Bojar, psycholog szkolna z sieci szkół Academy International.

Codzienne sceny w polskim domu to nastolatek przewijający kolejne relacje i filmiki do późna w nocy i rodzic starający się wprowadzać zasady, nie zawsze wiedząc jak. Takie realne doświadczenia pokazują, dlaczego rządy próbują wprowadzać twarde granice na poziomie prawa.

Wiek i dostęp do social mediów w Polsce: jakie są planowane ograniczenia i wpływ na dzieci

W Polsce przygotowywany jest poselski projekt ustawy ograniczającej możliwość korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci i młodzież do ukończenia 15. roku życia.
Projekt powstaje z inicjatywy minister edukacji, posłanki KO Barbary Nowackiej i posła KO Romana Giertycha, a jego gotowość przewidziano do końca lutego 2026 roku. Celem regulacji jest ochrona zdrowia psychicznego młodych użytkowników – przed problemami ze snem, lękiem, depresją oraz presją porównań w sieci.

Nauczyciele i rodzice powinni obserwować, jak młodzież korzysta z sieci i reagować na sygnały, że coś jest nie tak – mówi Katarzyna Goryluk-Gierszewska, dyrektor jednej z placówek Academy International w Warszawie.
– Nie chodzi o całkowite zakazywanie, ale o rozmowę, wyjaśnianie zagrożeń i wspólne ustalanie granic. Ograniczenia wiekowe wprowadzone w innych krajach pokazują, że rządy mogą przejąć odpowiedzialność za ochronę dzieci przed niebezpiecznymi treściami. Jednak same przepisy nie wystarczą. Równie ważna jest codzienna edukacja i emocjonalne wsparcie, które młodzi ludzie otrzymują w szkole i w domu.
W praktyce polscy rodzice często decydują się na ograniczenia godzin korzystania z telefonów czy zakaz używania ich w sypialni. Jednocześnie młodzież szuka sposobów, by obejść reguły – to pokazuje, że każda regulacja musi iść w parze z edukacją i rozmową.

Zagrożenia i wyzwania ograniczeń wiekowych w social mediach w praktyce

Ograniczenia wieku mogą rodzić frustracje i poczucie izolacji. Niektóre dzieci próbują korzystać z mniej bezpiecznych alternatyw w sieci, co stawia dorosłych w roli przewodników i moderatorów ich cyfrowego świata.
– Wprowadzenie ograniczeń bez równoległej edukacji i wsparcia może być tylko częściowym rozwiązaniem. Ważne jest, aby młodzi ludzie rozumieli, dlaczego te granice istnieją, i potrafili rozwijać relacje, zainteresowania i samoświadomość poza ekranem. Bez tego ograniczenia wiekowe mogą stać się źródłem frustracji i izolacji, zamiast chronić przed ryzykiem. – tłumaczy Katarzyna Lisowska-Bojar.

Australia i Dania pokazują, że świat próbuje chronić dzieci przed ryzykiem związanym z mediami społecznościowymi. Polska dopiero dyskutuje, jakie regulacje są potrzebne i w jaki sposób je wdrożyć.
Eksperci podkreślają jednak, że prawdziwa ochrona wymaga połączenia prawa, edukacji, wsparcia psychologicznego i świadomych decyzji rodziców i nauczycieli. W codziennym życiu oznacza to, że każdy ekranowy moment dziecka może być okazją do rozmowy, nauki odpowiedzialności cyfrowej i budowania poczucia wartości poza światem lajków i obserwujących.

Źródło: INFOR
Infor.pl
