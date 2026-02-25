Niższe rachunki za gaz? Nowa taryfa myOrlen już obowiązuje - możesz oszczędzić nawet 1103 zł rocznie

Od 25 lutego zaczęła obowiązywać nowa, niższa taryfa cen gazu wprowadzona przez myOrlen, dawny PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD). Nowy cennik, który dotyczy 7 mln klientów tej spółki obowiązywać będzie do końca czerwca - poinformował Orlen.

Koncern wyjaśnił, że z niższych cen gazu skorzystają gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a także inne podmioty objęte ochroną taryfową, np. szpitale, domy pomocy społecznej czy szkoły - w sumie nowy cennik dotyczy 7 mln klientów.

REKLAMA

REKLAMA

Zakres zmian w cenach gazu

Od 25 lutego tego roku ceny netto (bez akcyzy) za gaz w grupach taryfowych W.1–W.4, S.1–S.4 oraz Z.1–Z.4 wyniosą 19,729 gr/kWh (dotychczas 20,426 gr/kWh), a w przypadku grup taryfowych W.5, S.5 oraz Z.5 będzie to 19,691 gr/kWh (dotychczas 20,386 gr/kWh).

Orlen podał, że nowe stawki będą obowiązywać do końca czerwca tego roku. Stawki opłat abonamentowych we wszystkich grupach taryfowych, naliczane za obsługę odbiorców, pozostaną na obecnych poziomach.

Kto skorzysta z niższych cen gazu?

Według wyliczeń koncernu czteroosobowa rodzina mieszkająca w 140-metrowym domu o dobrym standardzie energetycznym i wykorzystująca gaz na własne potrzeby, w tym do ogrzewania, zapłaci średnio o około 92 zł brutto mniej miesięcznie niż rok wcześniej - w skali roku oszczędność wyniesie około 1103 zł brutto.

REKLAMA

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nową cenę gazu w taryfie największego sprzedawcy detalicznego myOrlen na początku lutego tego roku. Regulator poinformował wtedy, że spadek ceny taryfowej my Orlen to efekt wezwania tej spółki do złożenia wniosku o zmianę taryfy. Z kolei wezwanie URE było efektem spadku rynkowych cen gazu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Pod koniec stycznia tego roku marka PGNiG została oficjalnie zastąpiona marką Orlen. Jednocześnie - jak informował wówczas koncern - spółka PGNiG Obrót Detaliczny zmieniła nazwę na myOrlen.

Orlen przejął PGNiG w 2022 r. w ramach procesu tworzenia multienergetycznego koncernu.