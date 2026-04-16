Weto prezydenta ws. kryptowalut. Kiedy decyzja o losie ustawy i rynku kryptoaktywów?

Już dzisiaj po południu Sejm rozpocznie debatę nad prezydenckim wetem do ustawy o kryptoaktywach, a w piątek posłowie zdecydują, czy je odrzucić. Sprawa budzi ogromne emocje — od bezpieczeństwa inwestorów po zarzuty o nadmierną regulację rynku. W tle pojawiają się także niepokojące doniesienia dotyczące jednej z największych polskich giełd kryptowalut.

Weto prezydenta Nawrockiego. Sejm wraca do ustawy o kryptoaktywach

W czwartek o 16.45 w Sejmie dyskutowane będzie prezydenckie weto do ustawy dotyczącej nadzoru nad rynkiem kryptoaktywów; w piątek odbędzie się głosowanie nad odrzuceniem weta prezydenta Nawrockiego w tej sprawie - poinformował we wtorek marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

REKLAMA

REKLAMA

Prezydent Karol Nawrocki w lutym po raz drugi zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów, która wprowadzała środki nadzorcze mające na celu przeciwdziałanie naruszeniom, m.in. umożliwiała Komisji Nadzoru Finansowego wstrzymanie oferty publicznej kryptowalut. Wcześniej ustawa o niemal identycznej treści została zawetowana przez prezydenta w grudniu ub.r.; Sejm nie zdołał wówczas odrzucić weta. Zawetowana w lutym ustawa różniła się od tej wcześniejszej jedynie wysokością maksymalnej stawki opłaty za nadzór.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej przed rozpoczęciem posiedzenia Sejmu marszałek Czarzasty poinformował, że prezydenckie weto do ustawy o kryptoaktywach będzie przedmiotem czwartkowej dyskusji w Sejmie, która odbędzie się od 16.45 do 18.15. Jak przekazał marszałek Sejmu, głosowanie nad odrzuceniem weta prezydenta w tej sprawie odbędzie się w piątek w bloku głosowań.

Polityczne napięcie i ostrzeżenia o stratach tysięcy polskich obywateli

Pytany, czy istnieje plan B w sytuacji, w której nie uda się odrzucić weta prezydenta zaznaczył, że w ostatnim czasie w tej kwestii zaistniały nowe okoliczności.

„Jestem pełen nadziei, że posłowie i posłanki, którzy odrzucali ten wniosek do tej pory (wniosek o odrzucenie weta prezydenta do ustawy dot. kryptoaktywów), nie odrzucą tego wniosku. Jeżeli go odrzucą, to narażą tysiące obywateli na utratę majątku i na straty. Decyzja jest po ich stronie” - podkreślił Czarzasty.

REKLAMA

Stawka polityczna i gospodarcza tej decyzji jest wysoka, ponieważ dotyczy bezpieczeństwa inwestorów oraz stabilności rozwijającego się rynku kryptowalut w Polsce.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

MiCA i spór o zakres regulacji rynku kryptoaktywów

Celem zawetowanej przez prezydenta ustawy o kryptoaktywach było zapewnienie stosowania unijnego rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation) dotyczącego rynku kryptoaktywów. Ustawa miała wprowadzić środki nadzorcze mające na celu przeciwdziałanie naruszeniom, których mogą dopuścić się podmioty nadzorowane, w tym umożliwiała KNF wstrzymanie oferty publicznej kryptoaktywów, przerwanie jej przebiegu na określony czas, zakazanie rozpoczęcia oferty publicznej lub zakazanie dopuszczenia kryptoaktywów do obrotu.

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki uzasadniając pierwszą decyzję o zawetowaniu tej ustawy mówił, że wynikała ona m.in. z tego, iż ustawa wprowadzała rozwiązania nadmierne, niejednoznaczne i nieproporcjonalne.

Z kolei prezydent tłumacząc w lutym swoje ponowne weto do ustawy stwierdził, że otrzymał do podpisu praktycznie identyczną regulację jak ta, której wcześniej nie podpisał. „Zmieniono jeden detal; nie usunięto zasadniczych błędów” — powiedział Nawrocki. Dodał, że „złe prawo przegłosowane nawet sto razy ciągle pozostaje złym prawem”.

Problemy giełdy Zondacrypto w tle debaty

W ubiegłym tygodniu natomiast portal money.pl poinformował, że „największa polska giełda kryptowalut może mieć poważne problemy z płynnością”.

„Analiza, do której dotarły money.pl i Wirtualna Polska, ujawnia spadek rezerw bitcoinów giełdy Zondacrypto o 99 proc. Użytkownicy zgłaszają problemy z wypłatą środków, a przynajmniej część klubów sponsorowanych przez giełdę od miesięcy nie otrzymuje należnych płatności. W tym samym czasie z Zondy wypłacono do innej giełdy ponad 76 mln zł” – napisano w artykule.

Prezes Zondacrypto Przemysław Kral podkreślił w oświadczeniu, że giełda jest „stabilnym, wypłacalnym i bezpiecznym podmiotem”, a analiza money.pl jest „błędna, nieprawdziwa i krzywdząca”. Poinformował też, że podejmie „adekwatne kroki prawne” wobec wydawcy money.pl i Wirtualnej Polski oraz autorów publikacji.

„Na dzień 1 kwietnia br. saldo naszych rezerw w samym tylko Bitcoinie wynosiło ponad 4,5 tysiąca BTC. Posiadamy pełne, ponad 100-procentowe pokrycie wszystkich zobowiązań wobec naszych użytkowników” - wskazał. W oświadczeniu dołączył dane w postaci wolumenu depozytów i wypłat BTC w 2025 oraz za rok 2026.

Prokuratura bada sprawę giełdy kryptowalutowej

W środę rano z kolei Prokuratura Krajowa poinformowała na platformie X, że z inicjatywy Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka prokuratorzy zbadają pojawiające się w mediach informacje dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu giełdy kryptowalutowej Zondacrypto. Jak wynika z komunikatu PK, prokuratorzy zbadają także okoliczności wskazane w poniedziałkowym artykule money.pl.

„Czynności te będą realizowane w ramach prowadzonego przez śląski wydział PZ PK śledztwa dotyczącego zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay – poprzednika Zondacrypto” – dodała PK.

Prokurator Generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że prokuratorzy zbadają wszystkie informacje o tym, czy doszło do popełnienia przestępstwa w związku z funkcjonowaniem giełdy Zondacrypto.